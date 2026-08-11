Thắng Kauno Žalgiris 2-1, Dinamo Zagreb ca khúc khải hoàn dù chủ nhà nỗ lực rượt đuổi
Nhờ các pha lập công của Kacavenda và Misic, Dinamo Zagreb đánh bại Kauno Žalgiris 2-1 ngay trên sân S. Dariaus ir S. Gireno stadionas, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số của Debeljuh cho đội chủ nhà.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Kauno Žalgiris tiếp đón Dinamo Zagreb.
- 10'Thẻ vàng sớm dành cho Anton Tolordava
Ngay ở phút 10, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Anton Tolordava. Án phạt sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh Kauno Žalgiris đang chấp nhận thế trận lép vớ với tỷ lệ cầm bóng 35-65 so với Dinamo Zagreb.
- 11'Đến lượt Joris Moutachy nhận thẻ vàng ở phút 11
Chỉ một phút sau khi Anton Tolordava bị phạt, đến lượt Joris Moutachy nhận thẻ vàng ở phút 11. Những va chạm liên tiếp cho thấy thế trận tranh chấp diễn ra tương đối quyết liệt từ sớm, trong bối cảnh tỷ số giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb vẫn đang là 0-0.
- 12'Dinamo Zagreb kiểm soát bóng vượt trội
Mới bước sang phút 12, Dinamo Zagreb đã sớm áp đặt lối chơi với thời lượng cầm bóng áp đảo 35 - 65. Dù chịu lép vế thế trận và có 2 - 0 lần phạm lỗi, Kauno Žalgiris vẫn nỗ lực đáp trả bằng 1 - 0 tình huống phạt góc từ các đợt phản công.
- 19'Lukas Kacavenda mở tỷ số cho Dinamo Zagreb
Phút 19, từ đường chuyền dọn cỗ của Dion Beljo, Lukas Kacavenda dứt điểm chuẩn xác đưa Dinamo Zagreb vươn lên dẫn 0-1. Pha lập công sớm giúp đội khách cụ thể hóa thế trận áp đảo khi nắm tới 67% thời lượng kiểm soát bóng.
- 24'Dinamo Zagreb làm chủ thế trận
Sau 24 phút thi đấu, Dinamo Zagreb đang chiếm thế thượng phong với tỷ lệ kiểm soát bóng 39 - 61. Đội khách duy trì nhịp độ chủ động và ghi nhận 0 - 2 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 1), trong khi Kauno Žalgiris gặp nhiều khó khăn và chưa thể tung ra bất kỳ cú sút nào.
- 30'Josip Misic nhân đôi cách biệt cho Dinamo Zagreb
Phút 30, từ một tình huống phạt góc, Josip Misic dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Dinamo Zagreb. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội khách cụ thể hóa thế trận lấn lướt hoàn toàn trước Kauno Žalgiris.
- 32'Ivan Filipovic nhận thẻ đỏ, khó khăn chồng chất
Phút 32, Ivan Filipovic phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến cục diện trận đấu càng trở nên bất lợi. Đã bị dẫn trước 0-2 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, việc chơi thiếu người sẽ là thử thách cực lớn trong thời gian còn lại.
- 34'Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ
Phút 34, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người khi Ivan Nevistic vào sân thay cho Mateo Lisica. Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau tấm thẻ đỏ của Ivan Filipovic ở phút 32, nhằm giúp đội khách ổn định lại đội hình khi đang có lợi thế dẫn 0-2.
- 36'Dinamo Zagreb áp đảo, duy trì lợi thế hai bàn
Dù tỷ lệ kiểm soát bóng không quá chênh lệch 45 - 55, Dinamo Zagreb vẫn tỏ ra vượt trội hoàn toàn về hiệu quả tấn công để duy trì lợi thế dẫn 0 - 2 ở phút 36. Đội khách liên tục dồn ép với chỉ số dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 5), khiến hàng thủ đội nhà vất vả chống đỡ trong bối cảnh chỉ số cứu thua đang là 3 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Gabriel Debeljuh vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gabriel Debeljuh đã được tung vào sân để thay thế cho Renan Oliveira. Trong thế bị Dinamo Zagreb dẫn trước 0-2, đây là sự điều chỉnh nhân sự được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt cho những phút thi đấu tiếp theo.
- 46'Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Bruno Goda được tung vào sân để thế chỗ cho Matteo Pérez Vinlöf. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 trong tay, Dinamo Zagreb chủ động đưa ra sự thay đổi nhân sự nhằm duy trì sự chủ động và củng cố thế trận.
- 46'Dinamo Zagreb tung Gabriel Vidovic vào sân ở đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Gabriel Vidovic vào sân thế chỗ cho Luka Stojkovic. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đại diện Croatia chủ động đưa ra phương án nhân sự mới nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại.
- 49'Dinamo Zagreb duy trì lợi thế đầu hiệp hai
Bước sang phút 49, Dinamo Zagreb vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với lợi thế dẫn 0-2. Dù Kauno Žalgiris nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn (52-48), đội khách mới là những người sắc bén hơn trong tấn công khi sở hữu 5-8 lần dứt điểm cùng 3-5 cú sút trúng đích.
- 54'Dion Beljo dính thẻ vàng ở phút 54
Phút 54, đến lượt Dion Beljo bên phía Dinamo Zagreb phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Kauno Žalgiris, đội khách vẫn phải thi đấu cẩn trọng trong bối cảnh đã chịu tổn thất về nhân sự từ hiệp một.
- 56'Gabriel Debeljuh rút ngắn tỷ số 1-2 cho Kauno Žalgiris
Phút 56, đón đường truyền từ Leon Krekovic, Gabriel Debeljuh dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Kauno Žalgiris. Pha lập công quan trọng giúp đội nhà thắp lại hy vọng bốc đồng trong hiệp hai trước Dinamo Zagreb.
- 57'Ivan Fiolic vào sân thay Motiejus Burba ở phút 57
Phút 57, Ivan Fiolic được tung vào sân để thế chỗ cho Motiejus Burba. Ngay sau khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho thế trận tấn công.
- 57'Léo Ribeiro vào sân thay Leon Krekovic ở phút 57
Phút 57, Kauno Žalgiris thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Léo Ribeiro được tung vào sân thay cho Leon Krekovic. Ngay sau khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 56, đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh đội hình nhằm duy trì sức ép.
- 61'Dinamo Zagreb thay người: Fran Topic thế chỗ Dion Beljo
Phút 61, Dinamo Zagreb quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Fran Topic vào sân thế chỗ Dion Beljo. Đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết sau khi Beljo đã nhận thẻ vàng ở phút 54 và Kauno Žalgiris vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
- 61'Dinamo Zagreb đứng vững trước sức ép của Kauno Žalgiris
Bước sang phút 61, Kauno Žalgiris nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi chủ động kiểm soát bóng 57 - 43 và áp đảo về số quả phạt góc (6 - 1). Dù vậy, Dinamo Zagreb vẫn duy trì lợi thế tỷ số 1 - 2 nhờ sự sắc bén trong các đợt phản công với chỉ số dứt điểm vượt trội 6 - 8 (trúng đích 3 - 5).
- 66'Phút 66: Anthony Kalik vào sân thay Franco Baldassarra
Phút 66, Anthony Kalik được tung vào sân thay cho Franco Baldassarra. BHL quyết định làm mới nhân sự trong bối cảnh cuộc đối đầu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-2 nghiêng về Dinamo Zagreb.
- 72'Dinamo Zagreb tung Niko Galesic vào sân
Phút 72, Dinamo Zagreb có sự thay đổi nhân sự khi Niko Galesic được tung vào sân để thế chỗ Lukas Kacavenda. Đội khách đang phải chịu nhiều sức ép khi bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và chịu bất lợi chơi thiếu người.
- 73'Kauno Žalgiris gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Bước sang phút 73, Kauno Žalgiris nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 59 - 41 cùng 8 - 1 quả phạt góc. Dù chịu sức ép, Dinamo Zagreb vẫn bảo vệ được lợi thế tỷ số 1 - 2 nhờ sự hiệu quả trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với 8 - 9 (trúng đích 5 - 6).
- 79'Fabien Ourega vào sân thay Amine Benchaib ở phút 79
Phút 79: Fabien Ourega được tung vào sân thay cho Amine Benchaib. Trong bối cảnh đang bị Dinamo Zagreb dẫn 1-2, Kauno Žalgiris quyết định điều chỉnh nhân sự với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút cuối.
- 86'Kauno Žalgiris gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Tiến về những phút cuối trận, Kauno Žalgiris nỗ lực đẩy cao đội hình khi áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 60 - 40 và tung ra 13 - 9 lần dứt điểm. Dù đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn với 8 - 1 quả phạt góc, Dinamo Zagreb vẫn tập trung phòng ngự để bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 2.
- KTKết thúc: Kauno Žalgiris 1-2 Dinamo Zagreb
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 01:53 12/08/2026
Thông tin trận đấu và bối cảnh màn so tài
Màn so tài giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League diễn ra vào lúc 00:00 ngày 12/08/2026. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động S. Dariaus ir S. Gireno stadionas.
Được thi đấu trên sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas mang lại cho Kauno Žalgiris điểm tựa về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Dinamo Zagreb - một đại diện có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, tạo ra thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà.
Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu
Thống kê cho thấy hai đội đã chạm trán nhau 1 lần gần nhất trong quá khứ. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Dinamo Zagreb là đội giành chiến thắng, trong khi Kauno Žalgiris chưa có được chiến thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.
Kết quả từ lần đụng độ trước mang lại ưu thế tâm lý nhất định cho Dinamo Zagreb. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu trên sân khách đòi hỏi đại diện Croatia duy trì sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi.
Nhận định chung
Dựa trên dữ liệu đối đầu, Dinamo Zagreb đang nắm giữ lợi thế về mặt tinh thần trước khi bước vào cuộc so tài này. Nhìn chung, Kauno Žalgiris sẽ cần quyết tâm rất lớn để tận dụng tối đa lợi thế sân nhà S. Dariaus ir S. Gireno stadionas nhằm hướng tới một kết quả tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)