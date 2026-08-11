11' Đến lượt Joris Moutachy nhận thẻ vàng ở phút 11

Chỉ một phút sau khi Anton Tolordava bị phạt, đến lượt Joris Moutachy nhận thẻ vàng ở phút 11. Những va chạm liên tiếp cho thấy thế trận tranh chấp diễn ra tương đối quyết liệt từ sớm, trong bối cảnh tỷ số giữa Kauno Žalgiris và Dinamo Zagreb vẫn đang là 0-0.