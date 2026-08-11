72' CSKA 1948 tung E. Franco vào sân thay M. Zemzemi

Phút 72, CSKA 1948 thực hiện sự thay đổi người khi E. Franco vào sân thay cho M. Zemzemi - cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng trước đó ít phút. Đội chủ nhà đang rất cần luồng sinh khí mới trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi đang bị Panathinaikos dẫn 0-1 và lép vế về chỉ số dứt điểm (4-15).