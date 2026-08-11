Thắng kịch tính CSKA 1948 ở phút 95, Panathinaikos khiến chủ nhà ôm hận
Đánh bại CSKA 1948 với tỷ số 1-2 ngay trên sân Vasil Levski National Sports Academy ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, Panathinaikos giành chiến thắng nghẹt thở nhờ bàn thắng ở phút 95 của Dessers, dập tắt nỗ lực gỡ hòa muộn màng từ Dvali cho đội chủ nhà.
- 0'Trận đấu bắt đầu
CSKA 1948 tiếp đón Panathinaikos.
- 12'Panathinaikos nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng
Bước sang phút 12, Panathinaikos đang nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 41% - 59% thời lượng kiểm soát bóng và có tổng số lần dứt điểm là 1 - 2. Dù vậy, CSKA 1948 lại tỏ ra sắc bén hơn trong những tình huống phản công với 1 - 0 lần dứt điểm trúng đích, buộc thủ môn đội khách phải thực hiện 0 - 1 pha cứu thua.
- 24'Panathinaikos kiểm soát bóng nhỉnh hơn CSKA 1948
Trải qua 24 phút thi đấu, Panathinaikos nhỉnh hơn về thế trận khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% trước CSKA 1948. Dù vượt trội hơn về chỉ số dứt điểm 1 - 3, đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi đội chủ nhà mới là bên sở hữu cú sút trúng đích 1 - 0 duy nhất, giữ nguyên tỷ số 0 - 0.
- 36'Panathinaikos ép sân nhưng chưa thể mở tỷ số
Tính đến phút 36, Panathinaikos đang chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (42% - 58%) và số lần dứt điểm (1 - 5). Tuy nhiên, CSKA 1948 mới là đội sở hữu cú sút trúng đích duy nhất (1 - 0), khiến thế trận vẫn duy trì ở mốc 0 - 0.
- 41'G. Katris dính thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi
Phút 41, G. Katris bên phía Panathinaikos phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh thế trận vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số 0-0, tấm thẻ cảnh cáo này buộc cầu thủ của Panathinaikos phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Panathinaikos gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai
Bước sang phút 49, Panathinaikos vẫn gia tăng sức ép lên phần sân của CSKA 1948 với thời lượng kiểm soát bóng 43% - 57%. Đội khách hoàn toàn áp đảo về số cơ hội khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 3-12 (trúng đích 2-4), nhưng bàn thắng vẫn chưa đến và tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.
- 60'L. Garcia khai thông thế bế tắc cho Panathinaikos
Phút 60, L. Garcia ghi bàn thắng quan trọng mở tỷ số 0-1 cho Panathinaikos. Đội khách hoàn toàn xứng đáng với thế dẫn bàn khi chơi chủ động và liên tục hãm thành đối phương từ đầu trận.
- 61'Panathinaikos gia tăng sức ép lên CSKA 1948
Bước sang phút 61, Panathinaikos tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi nắm 44% - 56% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì lợi thế 0 - 1. Đội khách gia tăng sức ép liên tục với chỉ số dứt điểm vượt trội 3 - 14 (trúng đích 2 - 6), trong khi số pha cứu thua 5 - 2 phản ánh sự vất vả của hàng thủ CSKA 1948.
- 64'E. Rastoder nhận thẻ vàng ở phút 64
Phút 64, E. Rastoder bên phía Panathinaikos phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1, đội khách cần giữ cái đầu lạnh khi đây đã là thẻ phạt thứ hai của họ kể từ đầu trận.
- 65'CSKA 1948 tung M. Diallo vào sân tìm bàn gỡ
Phút 65, CSKA 1948 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Diallo được tung vào sân để thay thế A. Iliev. Quyết định điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội nhà đang bị Panathinaikos dẫn trước 0-1.
- 65'Panathinaikos rút Rastoder ra nghỉ ngay sau thẻ vàng
Phút 65, Panathinaikos đưa C. Dessers vào sân thay thế cho E. Rastoder. Quyết định thay người này diễn ra chỉ một phút sau khi Rastoder phải nhận thẻ vàng, giúp đội khách làm mới lực lượng khi đang nắm lợi thế dẫn 0-1.
- 66'Panathinaikos tung A. Jagusic vào sân thay L. Garcia
Phút 66, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Jagusic được tung vào sân để thay thế cho L. Garcia. Đội khách hiện đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1 và muốn củng cố lối chơi để duy trì sức ép lên phía CSKA 1948.
- 71'Thẻ vàng cho M. Zemzemi bên phía CSKA 1948
Phút 71, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Zemzemi bên phía CSKA 1948 sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế bị Panathinaikos dẫn trước 0-1, tấm thẻ phạt này càng làm gia tăng sức ép lên đội chủ nhà trong nỗ lực tìm bàn gỡ.
- 72'CSKA 1948 tung E. Franco vào sân thay M. Zemzemi
Phút 72, CSKA 1948 thực hiện sự thay đổi người khi E. Franco vào sân thay cho M. Zemzemi - cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng trước đó ít phút. Đội chủ nhà đang rất cần luồng sinh khí mới trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi đang bị Panathinaikos dẫn 0-1 và lép vế về chỉ số dứt điểm (4-15).
- 73'Panathinaikos duy trì áp lực vượt trội
Bước sang phút 73, Panathinaikos vẫn đang duy trì thế thượng phong dù tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch 47% - 53%. Đội khách tạo ra áp lực dồn dập với chỉ số dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 2 - 7), buộc thủ môn phía CSKA 1948 phải căng mình làm việc với chỉ số cứu thua 6 - 2 nhằm duy trì tỷ số 0 - 1.
- 80'Panathinaikos củng cố đội hình ở phút 80
Phút 80, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Touba được tung vào sân thay cho A. Zaroury. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và việc bổ sung nguồn năng lượng mới sẽ giúp họ duy trì sự chủ động trong những phút cuối trận.
- 83'CSKA 1948 điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối
Phút 83, CSKA 1948 có sự thay đổi người khi P. Vitanov được tung vào sân để thay thế cho J. Meyer. Đang bị Panathinaikos dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng sinh khí mới nhằm hy vọng lật ngược thế cờ trong khoảng thời gian còn lại.
- 83'CSKA 1948 tăng cường hàng công ở phút 83
Phút 83, CSKA 1948 quyết định điều chỉnh nhân sự khi B. Sobrero được tung vào sân để thay thế G. Rusev.
Trong thế bị Panathinaikos dẫn trước 0-1, sự xuất hiện của Sobrero kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội nhà trong những phút ít ỏi còn lại.
- 85'Panathinaikos áp đảo dứt điểm ở phút 85
Bước sang phút 85, Panathinaikos vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi khi duy trì lợi thế dẫn bàn trước CSKA 1948. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội với chỉ số dứt điểm 5 - 17 (trúng đích 3 - 8), buộc hàng thủ chủ nhà phải vất vả chống đỡ thể hiện qua chỉ số cứu thua 7 - 3 dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng (47% - 53%).
- 87'L. Dvali tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho CSKA 1948
Phút 87, L. Dvali lên tiếng đúng lúc với bàn thắng quân bằng tỷ số 1-1 cho CSKA 1948. Pha lập công quý giá ở những phút cuối giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Panathinaikos dẫn trước ở phút 60.
- 88'Panathinaikos thay người gia cố tuyến giữa ở phút 88
Phút 88, ngay sau khi bị gỡ hòa 1-1, Panathinaikos có sự thay đổi nhân sự khi A. Gnezda Cerin được tung vào sân thay cho P. Chirivella. Đội khách muốn củng cố tuyến giữa nhằm lấy lại sự chủ động trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 88'Panathinaikos tăng cường nhân sự ở những phút cuối
Phút 88, Panathinaikos quyết định điều chỉnh lực lượng khi tung V. Taborda vào sân thay cho S. Andino. Ngay sau khi để CSKA 1948 gỡ hòa 1-1 ở phút 87, đại diện Hy Lạp lập tức có sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi trong thời điểm trận đấu trôi về những phút cuối.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 95'C. Dessers ghi bàn quyết định phút 95 cho Panathinaikos
Đúng vào phút 95', C. Dessers lập công từ đường kiến tạo của G. Kyriakopoulos, nâng tỷ số lên 1-2 cho Panathinaikos. Bàn thắng nghiệt ngã ở những phút bù giờ cuối cùng giúp đại diện Hy Lạp tái lập thế dẫn trước đầy kịch tính trên sân khách.
- 98'Panathinaikos dồn ép ở những phút bù giờ
Bước sang phút 98', Panathinaikos gia tăng sức ép với chỉ số dứt điểm áp đảo 9 - 17 (trúng đích 5 - 8) cùng 3 - 5 quả phạt góc. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá tương đồng 48% - 52%, đội khách dồn ép liên tục khiến CSKA 1948 phải vất vả phòng ngự, thể hiện qua 7 - 4 lần cứu thua của thủ môn hai bên trong thế trận hòa 1 - 1.
- 101'CSKA 1948 thay người ở phút 101
Phút 101, CSKA 1948 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Krebs được tung vào sân thay cho H. Cuellar. Đội chủ nhà đang chịu nhiều áp lực và rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Panathinaikos vượt lên dẫn 1-2 ở phút 95.
- 105+1'Panathinaikos thay người ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất
Phút 105+1', Panathinaikos có sự thay đổi nhân sự khi S. Kontouris vào sân thay cho G. Kyriakopoulos. Ban huấn luyện đội khách muốn duy trì sự tươi mới cho đội hình trong bối cảnh họ đang nắm lợi thế dẫn 1-2.
- 106'CSKA 1948 thay người ở hiệp phụ thứ hai
Phút 106, CSKA 1948 có sự thay đổi người khi D. Grivic được tung vào sân thay thế cho D. Medina. Trong bối cảnh đang bị Panathinaikos dẫn 1-2, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thời gian còn lại của hiệp phụ.
- 111'Panathinaikos duy trì sức ép ở phút 111
Bước sang phút 111, Panathinaikos tiếp tục duy trì lợi thế lấn lướt trên sân nhằm bảo lưu tỷ số 1 - 2. Đội khách tỏ ra nhỉnh hơn với chỉ số dứt điểm 12 - 19 (trúng đích 5 - 9) cùng 3 - 6 quả phạt góc, đẩy CSKA 1948 vào thế phải vất vả chống đỡ trong hiệp phụ.
- 112'Thẻ vàng cho E. Franco ở phút 112
Phút 112, E. Franco bên phía CSKA 1948 đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (Holding). Trong bối cảnh đang bị Panathinaikos dẫn trước 1-2 ở hiệp phụ, các cầu thủ CSKA 1948 tỏ ra khá nóng vội khi thời gian trôi về những phút cuối.
- KTKết thúc: CSKA 1948 1-2 Panathinaikos
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 03:03 12/08/2026
Trận đấu giữa CSKA 1948 và Panathinaikos thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 00h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng đều đang sở hữu chuỗi trận bất bại ở các lượt trận vừa qua.
Phong độ gần đây của hai đội
Về phía CSKA 1948, đại diện này duy trì màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi nhận thành tích thắng 1 trận và hòa 2 trận. Việc duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ đạt kết quả bất bại ở những lần ra sân vừa qua.
Ở chiều ngược lại, Panathinaikos cũng thể hiện phong độ tương đồng. Trong 3 trận gần nhất, đội khách giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp Panathinaikos có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước chuyến làm khách sắp tới.
Thế đối đầu trực tiếp
Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Panathinaikos đang nắm ưu thế nhỉnh hơn. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Panathinaikos đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi CSKA 1948 chưa có chiến thắng nào.
Nhận định chung
Bên cạnh phong độ ổn định của cả hai bên với chuỗi trận bất bại vừa qua, lịch sử đối đầu đang nghiêng về Panathinaikos. Dù vậy, CSKA 1948 với lợi thế thi đấu tại sân National Stadium Vasil Levski hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt để hướng tới một kết quả thuận lợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)