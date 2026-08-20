75' New York City FC tung J. Shore vào thay K. Parks

Phút 75, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi J. Shore được tung vào sân thế chỗ K. Parks, tiền vệ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, nếu giữ nguyên kết quả này cho đến khi trận đấu kết thúc, cả hai đội đều sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.