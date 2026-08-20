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    Thắng kịch tính New York City FC, FC Cincinnati cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

    Đại Ngàn20/08/2026 02:48

    Đánh bại New York City FC 2-1 trên sân TQL Stadium nhờ bàn thắng ở phút 90 của Evander, FC Cincinnati vươn lên vị trí thứ 6 bảng xếp hạng, đồng thời cùng đối thủ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Cincinnati 2-1 New York City FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    FC Cincinnati2 - 1New York City FCKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Cincinnati tiếp đón New York City FC.

    • 11'K. Mboma mở tỷ số sớm cho FC Cincinnati

      Phút 11, K. Mboma lập công khai thông thế bế tắc, đưa FC Cincinnati vươn lên dẫn trước New York City FC với tỷ số 1-0. Bàn thắng từ sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn tại TQL Stadium. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ củng cố vững chắc vị trí trên bảng xếp hạng và nắm chắc vé vào vòng 1/16.

    • 16'FC Cincinnati nắm lợi thế dẫn bàn sớm

      Sau 16 phút thi đấu, FC Cincinnati đang nắm lợi thế khi vươn lên dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà duy trì nhịp độ kiểm soát nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49%, đồng thời tạo ra áp lực rõ rệt hơn thông qua chỉ số dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0) trước New York City FC.

    • 21'Luighi lập công gỡ hòa 1-1 cho New York City FC

      Phút 21, nhận đường kiến tạo từ A. Ojeda, Luighi tung cú dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho New York City FC. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, cả FC Cincinnati lẫn New York City FC đều sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 28'FC Cincinnati gia tăng sức ép hãm thành

      Tới phút 28, dù New York City FC nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 47% - 53%, FC Cincinnati mới là đội chủ động vây hãm khung thành. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), liên tục tạo ra sóng gió để tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số đang là 1 - 1.

    • 33'M. Miazga nhận thẻ vàng ở phút 33

      Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Miazga bên phía FC Cincinnati. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, tấm thẻ phạt này buộc hàng thủ của FC Cincinnati phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 36'K. Parks dính thẻ vàng trong thế trận căng thẳng

      Phút 36, K. Parks bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt với tỷ số 1-1, khi chỉ 3 phút trước đó M. Miazga của FC Cincinnati cũng đã phải nhận thẻ phạt tương tự.

    • 40'Thế trận cân bằng, FC Cincinnati tích cực dứt điểm

      Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, thế trận giữa FC Cincinnati và New York City FC vẫn duy trì ở thế cân bằng. Dù đối thủ nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%, FC Cincinnati lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với 5 - 3 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 1).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Thẻ vàng cho O. Nwobodo bên phía FC Cincinnati

      Phút 50, O. Nwobodo bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở đầu hiệp hai. Trận đấu đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 1-1 và FC Cincinnati đã phải nhận thẻ phạt cảnh cáo thứ hai từ đầu trận. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Cincinnati lẫn New York City FC sẽ tạm thời cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

    • 53'Thế trận giằng co khi tỷ số là 1 - 1

      Bước sang phút 53, FC Cincinnati và New York City FC đang tạo ra thế trận giằng co khi tỷ số là 1 - 1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% cùng số lần dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 2), khiến đối phương phải nỗ lực cản phá với chỉ số cứu thua 1 - 3.

    • 55'Thẻ vàng cho Luighi trong thế trận giằng co 1-1

      Phút 55, Luighi bên phía New York City FC bị trọng tài phạt thẻ vàng sau tình huống va chạm quyết liệt. Trận đấu đang diễn ra vô cùng nảy lửa với hàng loạt pha phạm lỗi từ cả hai bên khi tỷ số vẫn đang là 1-1. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Cincinnati và New York City FC đều chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 60'FC Cincinnati củng cố hàng thủ, Hadebe thế chỗ Miazga

      Phút 60, FC Cincinnati quyết định rút M. Miazga rời sân để nhường chỗ cho T. Hadebe. Đây là sự thay đổi nhân sự hợp lý của đội chủ nhà khi Miazga đã dính một thẻ vàng ở phút 33 và trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ có 27 điểm và chắc chắn đã giành vé vào vòng 1/16.

    • 60'FC Cincinnati tung B. J. Ramirez Leon vào sân

      Phút 60, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. J. Ramirez Leon vào sân thay thế cho E. Echenique. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép lên khung thành đối phương.

    • 64'New York City FC tung S. Reid vào sân thay Luighi

      Phút 64, New York City FC thực hiện sự thay đổi người khi tung S. Reid vào sân thay thế Luighi – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 55. Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy cân bằng, sự xuất hiện của S. Reid được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên đột biến ở những phút tiếp theo.

    • 64'New York City FC rút B. Traore, tung M. Jones vào sân

      Phút 64, New York City FC có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Jones được tung vào sân thay cho B. Traore. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1 cùng tỷ lệ cầm bóng 50%-50%. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, cả New York City FC lẫn FC Cincinnati đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

    • 65'Thế trận giằng co, New York City FC nhỉnh hơn về dứt điểm

      Bước sang phút 65, trận đấu diễn ra hết sức cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng đang được chia đều 50% - 50%. Dù vậy, New York City FC tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành khi sở hữu 7 - 9 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 5) cùng 2 - 3 quả phạt góc. Sự xuất sắc của các thủ môn với 3 - 3 lần cứu thua cho mỗi bên đang tạm thời giữ nguyên tỷ số 1 - 1 trên bảng điện tử.

    • 72'FC Cincinnati điều chỉnh tuyến giữa, S. Gidi vào sân

      Phút 72, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi S. Gidi được tung vào sân thay cho O. Nwobodo. Đây là động thái hợp lý của đội chủ nhà nhằm làm mới tuyến giữa, đồng thời tránh rủi ro cho Nwobodo khi tiền vệ này đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 50 trong thế trận đang hòa 1-1.

    • 72'FC Cincinnati làm mới hàng công với T. Barlow

      Phút 72, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi T. Barlow được tung vào sân thế chỗ cho K. Denkey. BHL đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Barlow sẽ tạo ra làn gió mới để khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

    • 74'Căng thẳng leo thang, N. Mercau nhận thẻ vàng

      Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Mercau bên phía New York City FC. Trận đấu trên sân TQL Stadium đang trở nên rất căng thẳng khi hai đội liên tục có các tình huống va chạm quyết liệt trong hiệp 2.

    • 75'New York City FC tung J. Shore vào thay K. Parks

      Phút 75, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi J. Shore được tung vào sân thế chỗ K. Parks, tiền vệ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, nếu giữ nguyên kết quả này cho đến khi trận đấu kết thúc, cả hai đội đều sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

    • 75'New York City FC thay người: N. Cavallo vào sân

      Phút 75, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi N. Cavallo được tung vào sân để thay thế cho K. O'Toole. Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy kịch tính, sự bổ sung này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách ở những phút cuối trận.

    • 77'Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 77

      Bước sang phút 77, FC Cincinnati và New York City FC vẫn đang giằng co quyết liệt trong thế quân bình 1-1. Thống kê cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi hai đội có cùng 9-9 cú dứt điểm (trúng đích 5-5) và 4-4 lần cứu thua. FC Cincinnati dẫu nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% nhưng chưa thể cụ thể hóa thành ưu thế trên bảng tỷ số.

    • 81'New York City FC tung Talles Magno vào sân

      Phút 81, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi Talles Magno được tung vào sân để thế chỗ A. Ojeda. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép ở những phút cuối trận.

    • 82'S. Gidi dính thẻ vàng ở phút 82

      Phút 82, S. Gidi bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút cuối trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn đang giằng co 1-1.

    • 83'FC Cincinnati tung T. Anunga vào sân thay K. Smith

      Phút 83, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi T. Anunga được tung vào sân thế chỗ K. Smith. Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số 1-1, sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa trong những phút thi đấu còn lại.

    • 89'Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 89

      Tiến về phút 89, FC Cincinnati duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% nhằm gia tăng áp lực lên phần sân đối phương. Dù vậy, New York City FC vẫn tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng đầy sòng phẳng với chỉ số dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5). Sự tập trung của hàng thủ hai bên cùng số lần cứu thua cân bằng 4 - 4 khiến tỷ số 1 - 1 tiếp tục được duy trì.

    • 90+1'Evander ghi bàn phút 90+1', FC Cincinnati nâng tỷ số 2-1

      Phút 90+1', nhận đường kiến tạo từ G. Valenzuela, Evander ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Cincinnati. Pha lập công ở những phút bù giờ giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước New York City FC. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

    • KTKết thúc: FC Cincinnati 2-1 New York City FC

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

    Cập nhật lúc 08:37 20/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Cincinnati
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
    New York City FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pascal Jansen
    18
    Roman Celentano
    12
    Miles Robinson
    21
    Matt Miazga
    24
    Kyle Smith
    20
    Pavel Bucha
    5
    Obinna Nwobodo
    10
    Evander
    22
    Gerardo Valenzuela
    66
    Ender Echenique
    9
    Kévin Denkey
    17
    Kenji Mboma Dem
    49
    Matthew Freese
    24
    Tayvon Gray
    6
    James Sands
    34
    Raul Gustavo
    22
    Kevin O'Toole
    55
    Keaton Parks
    7
    Nicolás Fernández
    8
    Andrés Perea
    26
    Agustin Ojeda
    20
    Luighi Hanri
    9
    Bénie Traoré
    Dự bị
    FC Cincinnati
    13 Evan Louro4 Nick Hagglund15 Teenage Hadebe2 Alvas Powell11 Samuel Gidi29 Bryan Ramirez27 Tah Anunga16 Tom Barlow99 Ayoub Jabbari
    New York City FC
    30 Tomás Romero23 Max Murray2 Nico Cavallo35 Mitja Ilenič32 Jonathan Shore15 Kevin Pierre99 Seymour Garfield-Reid88 Malachi Jones11 Talles Magno
    Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026
    FC CincinnatiThống kêNew York City FC
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    13
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    4
    7
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cầu thủ nổi bật
    Kenji Mboma Dem
    Kenji Mboma Dem
    FC Cincinnati
    1 bàn
    Luighi Hanri
    Luighi Hanri
    New York City FC
    1 bàn
    Agustin Ojeda
    Agustin Ojeda
    New York City FC
    1 kiến tạo · điểm 7
    Evander
    Evander
    FC Cincinnati
    Điểm 7.7
    Roman Celentano
    Roman Celentano
    FC Cincinnati
    Điểm 7.3
    Miles Robinson
    Miles Robinson
    FC Cincinnati
    Điểm 7.3

    06h30 ngày 20/08/2026 - Giải Nhà nghề Mỹ (MLS)

    Cuộc đối đầu giữa FC Cincinnati và New York City FC trên sân vận động TQL Stadium hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng giải MLS, khiến màn so tài này trở thành thử thách vô cùng quan trọng cho cả hai bên.

    Cuộc đua sát sao trên bảng xếp hạng MLS

    Hiện tại, FC Cincinnati đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Trong khi đó, New York City FC bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ vỏn vẹn 1 điểm khiến tính chất của trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

    Phong độ thi đấu gần đây

    Bước vào trận đấu này, FC Cincinnati đang duy trì màn trình diễn khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Lợi thế sân nhà TQL Stadium cùng phong độ ổn định sẽ là điểm tựa lớn cho FC Cincinnati.

    Ở chiều ngược lại, New York City FC tỏ ra thiếu ổn định hơn trong giai đoạn gần đây. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy họ có được 2 trận thắng, 1 trận hòa nhưng cũng để thất bại 2 trận. Việc vừa để thua ở trận đấu gần nhất đặt ra bài toán khó cho New York City FC trong chuyến làm khách sắp tới.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về New York City FC

    Dù có phong độ nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, FC Cincinnati lại gặp bất lợi lớn khi nhìn vào lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Cincinnati chưa có được chiến thắng nào, chịu 2 trận hòa và để thua 3 trận trước New York City FC.

    Nhận định tổng quan trận đấu

    Dù thi đấu trên sân nhà với phong độ ấn tượng hơn, FC Cincinnati vẫn phải hết sức cẩn trọng trước một đối thủ vốn thường xuyên chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trực tiếp. Ngược lại, New York City FC cần cải thiện lối chơi để tìm kiếm kết quả thuận lợi nhằm vươn lên trên bảng xếp hạng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    FC Cincinnati · 0 thắng2 hòaNew York City FC · 3 thắng
    23/04/2026
    New York City FC
    4 - 4
    FC Cincinnati
    Hòa
    24/08/2025
    FC Cincinnati
    0 - 1
    New York City FC
    NYC
    05/05/2025
    New York City FC
    1 - 0
    FC Cincinnati
    NYC
    10/11/2024
    FC Cincinnati
    0 - 0
    New York City FC
    Hòa
    03/11/2024
    New York City FC
    3 - 1
    FC Cincinnati
    NYC
    FC Cincinnati
    5 trận gần nhất
    HBTTT
    19
    Trận
    7-6-6
    T-H-B
    46
    Ghi (TB 2.4)
    45
    Thủng lưới
    New York City FC
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    19
    Trận
    7-5-7
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.7)
    27
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    5Charlotte19847+428TBTHT
    6FC Cincinnati19766+127HTBTT
    7New York City FC19757+626BHTTB
    8New York Red Bulls19748-1125BTBBT
    Tình hình lực lượng
    FC Cincinnati
    Không có thông tin
    New York City FC
    D. Baiera (Knee Injury)
    A. Farnos (Injury)
    A. Martinez (Knee Injury)
    M. Moralez (Knee Injury)
    A. O'Neill (Ankle Injury)
    Thiago Martins (Leg Injury)
    K. Trewin (Ankle Injury)
    H. Wolf (Leg Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng kịch tính New York City FC, FC Cincinnati cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16
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