Thắng kịch tính New York City FC, FC Cincinnati cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16
Đánh bại New York City FC 2-1 trên sân TQL Stadium nhờ bàn thắng ở phút 90 của Evander, FC Cincinnati vươn lên vị trí thứ 6 bảng xếp hạng, đồng thời cùng đối thủ chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FC Cincinnati tiếp đón New York City FC.
- 11'K. Mboma mở tỷ số sớm cho FC Cincinnati
Phút 11, K. Mboma lập công khai thông thế bế tắc, đưa FC Cincinnati vươn lên dẫn trước New York City FC với tỷ số 1-0. Bàn thắng từ sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn tại TQL Stadium. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ củng cố vững chắc vị trí trên bảng xếp hạng và nắm chắc vé vào vòng 1/16.
- 16'FC Cincinnati nắm lợi thế dẫn bàn sớm
Sau 16 phút thi đấu, FC Cincinnati đang nắm lợi thế khi vươn lên dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà duy trì nhịp độ kiểm soát nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49%, đồng thời tạo ra áp lực rõ rệt hơn thông qua chỉ số dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0) trước New York City FC.
- 21'Luighi lập công gỡ hòa 1-1 cho New York City FC
Phút 21, nhận đường kiến tạo từ A. Ojeda, Luighi tung cú dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho New York City FC. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, cả FC Cincinnati lẫn New York City FC đều sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.
- 28'FC Cincinnati gia tăng sức ép hãm thành
Tới phút 28, dù New York City FC nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 47% - 53%, FC Cincinnati mới là đội chủ động vây hãm khung thành. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), liên tục tạo ra sóng gió để tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số đang là 1 - 1.
- 33'M. Miazga nhận thẻ vàng ở phút 33
Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Miazga bên phía FC Cincinnati. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, tấm thẻ phạt này buộc hàng thủ của FC Cincinnati phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.
- 36'K. Parks dính thẻ vàng trong thế trận căng thẳng
Phút 36, K. Parks bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt với tỷ số 1-1, khi chỉ 3 phút trước đó M. Miazga của FC Cincinnati cũng đã phải nhận thẻ phạt tương tự.
- 40'Thế trận cân bằng, FC Cincinnati tích cực dứt điểm
Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, thế trận giữa FC Cincinnati và New York City FC vẫn duy trì ở thế cân bằng. Dù đối thủ nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%, FC Cincinnati lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với 5 - 3 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 1).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng cho O. Nwobodo bên phía FC Cincinnati
Phút 50, O. Nwobodo bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở đầu hiệp hai. Trận đấu đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 1-1 và FC Cincinnati đã phải nhận thẻ phạt cảnh cáo thứ hai từ đầu trận. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Cincinnati lẫn New York City FC sẽ tạm thời cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.
- 53'Thế trận giằng co khi tỷ số là 1 - 1
Bước sang phút 53, FC Cincinnati và New York City FC đang tạo ra thế trận giằng co khi tỷ số là 1 - 1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% cùng số lần dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 2), khiến đối phương phải nỗ lực cản phá với chỉ số cứu thua 1 - 3.
- 55'Thẻ vàng cho Luighi trong thế trận giằng co 1-1
Phút 55, Luighi bên phía New York City FC bị trọng tài phạt thẻ vàng sau tình huống va chạm quyết liệt. Trận đấu đang diễn ra vô cùng nảy lửa với hàng loạt pha phạm lỗi từ cả hai bên khi tỷ số vẫn đang là 1-1. Nếu giữ tỷ số này, cả FC Cincinnati và New York City FC đều chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.
- 60'FC Cincinnati củng cố hàng thủ, Hadebe thế chỗ Miazga
Phút 60, FC Cincinnati quyết định rút M. Miazga rời sân để nhường chỗ cho T. Hadebe. Đây là sự thay đổi nhân sự hợp lý của đội chủ nhà khi Miazga đã dính một thẻ vàng ở phút 33 và trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ có 27 điểm và chắc chắn đã giành vé vào vòng 1/16.
- 60'FC Cincinnati tung B. J. Ramirez Leon vào sân
Phút 60, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. J. Ramirez Leon vào sân thay thế cho E. Echenique. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép lên khung thành đối phương.
- 64'New York City FC tung S. Reid vào sân thay Luighi
Phút 64, New York City FC thực hiện sự thay đổi người khi tung S. Reid vào sân thay thế Luighi – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 55. Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy cân bằng, sự xuất hiện của S. Reid được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên đột biến ở những phút tiếp theo.
- 64'New York City FC rút B. Traore, tung M. Jones vào sân
Phút 64, New York City FC có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Jones được tung vào sân thay cho B. Traore. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1 cùng tỷ lệ cầm bóng 50%-50%. Nếu giữ tỷ số này đến hết trận, cả New York City FC lẫn FC Cincinnati đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.
- 65'Thế trận giằng co, New York City FC nhỉnh hơn về dứt điểm
Bước sang phút 65, trận đấu diễn ra hết sức cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng đang được chia đều 50% - 50%. Dù vậy, New York City FC tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành khi sở hữu 7 - 9 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 5) cùng 2 - 3 quả phạt góc. Sự xuất sắc của các thủ môn với 3 - 3 lần cứu thua cho mỗi bên đang tạm thời giữ nguyên tỷ số 1 - 1 trên bảng điện tử.
- 72'FC Cincinnati điều chỉnh tuyến giữa, S. Gidi vào sân
Phút 72, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi S. Gidi được tung vào sân thay cho O. Nwobodo. Đây là động thái hợp lý của đội chủ nhà nhằm làm mới tuyến giữa, đồng thời tránh rủi ro cho Nwobodo khi tiền vệ này đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 50 trong thế trận đang hòa 1-1.
- 72'FC Cincinnati làm mới hàng công với T. Barlow
Phút 72, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi T. Barlow được tung vào sân thế chỗ cho K. Denkey. BHL đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Barlow sẽ tạo ra làn gió mới để khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.
- 74'Căng thẳng leo thang, N. Mercau nhận thẻ vàng
Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Mercau bên phía New York City FC. Trận đấu trên sân TQL Stadium đang trở nên rất căng thẳng khi hai đội liên tục có các tình huống va chạm quyết liệt trong hiệp 2.
- 75'New York City FC tung J. Shore vào thay K. Parks
Phút 75, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi J. Shore được tung vào sân thế chỗ K. Parks, tiền vệ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, nếu giữ nguyên kết quả này cho đến khi trận đấu kết thúc, cả hai đội đều sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- 75'New York City FC thay người: N. Cavallo vào sân
Phút 75, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi N. Cavallo được tung vào sân để thay thế cho K. O'Toole. Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy kịch tính, sự bổ sung này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội khách ở những phút cuối trận.
- 77'Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 77
Bước sang phút 77, FC Cincinnati và New York City FC vẫn đang giằng co quyết liệt trong thế quân bình 1-1. Thống kê cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi hai đội có cùng 9-9 cú dứt điểm (trúng đích 5-5) và 4-4 lần cứu thua. FC Cincinnati dẫu nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% nhưng chưa thể cụ thể hóa thành ưu thế trên bảng tỷ số.
- 81'New York City FC tung Talles Magno vào sân
Phút 81, New York City FC có sự thay đổi nhân sự khi Talles Magno được tung vào sân để thế chỗ A. Ojeda. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép ở những phút cuối trận.
- 82'S. Gidi dính thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, S. Gidi bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút cuối trong sự căng thẳng khi tỷ số vẫn đang giằng co 1-1.
- 83'FC Cincinnati tung T. Anunga vào sân thay K. Smith
Phút 83, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi T. Anunga được tung vào sân thế chỗ K. Smith. Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số 1-1, sự bổ sung này hứa hẹn giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa trong những phút thi đấu còn lại.
- 89'Thế trận giằng co nghẹt thở ở phút 89
Tiến về phút 89, FC Cincinnati duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% nhằm gia tăng áp lực lên phần sân đối phương. Dù vậy, New York City FC vẫn tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng đầy sòng phẳng với chỉ số dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 5 - 5). Sự tập trung của hàng thủ hai bên cùng số lần cứu thua cân bằng 4 - 4 khiến tỷ số 1 - 1 tiếp tục được duy trì.
- 90+1'Evander ghi bàn phút 90+1', FC Cincinnati nâng tỷ số 2-1
Phút 90+1', nhận đường kiến tạo từ G. Valenzuela, Evander ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Cincinnati. Pha lập công ở những phút bù giờ giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước New York City FC. Nếu giữ tỷ số này, FC Cincinnati sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- KTKết thúc: FC Cincinnati 2-1 New York City FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 08:37 20/08/2026
06h30 ngày 20/08/2026 - Giải Nhà nghề Mỹ (MLS)
Cuộc đối đầu giữa FC Cincinnati và New York City FC trên sân vận động TQL Stadium hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng giải MLS, khiến màn so tài này trở thành thử thách vô cùng quan trọng cho cả hai bên.
Cuộc đua sát sao trên bảng xếp hạng MLS
Hiện tại, FC Cincinnati đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Trong khi đó, New York City FC bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ vỏn vẹn 1 điểm khiến tính chất của trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Phong độ thi đấu gần đây
Bước vào trận đấu này, FC Cincinnati đang duy trì màn trình diễn khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Lợi thế sân nhà TQL Stadium cùng phong độ ổn định sẽ là điểm tựa lớn cho FC Cincinnati.
Ở chiều ngược lại, New York City FC tỏ ra thiếu ổn định hơn trong giai đoạn gần đây. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy họ có được 2 trận thắng, 1 trận hòa nhưng cũng để thất bại 2 trận. Việc vừa để thua ở trận đấu gần nhất đặt ra bài toán khó cho New York City FC trong chuyến làm khách sắp tới.
Lịch sử đối đầu nghiêng về New York City FC
Dù có phong độ nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại, FC Cincinnati lại gặp bất lợi lớn khi nhìn vào lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Cincinnati chưa có được chiến thắng nào, chịu 2 trận hòa và để thua 3 trận trước New York City FC.
Nhận định tổng quan trận đấu
Dù thi đấu trên sân nhà với phong độ ấn tượng hơn, FC Cincinnati vẫn phải hết sức cẩn trọng trước một đối thủ vốn thường xuyên chiếm ưu thế trong các lần đối đầu trực tiếp. Ngược lại, New York City FC cần cải thiện lối chơi để tìm kiếm kết quả thuận lợi nhằm vươn lên trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)