Thắng kịch tính Plymouth 4-2, Coventry đi tiếp còn chủ nhà ngậm ngùi bị loại Vượt qua Plymouth với tỷ số 4-2 sau màn rượt đuổi kịch tính ngay tại sân Home Park ở League Cup, Coventry chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà đành chấp nhận bị loại.

Plymouth 2 - 4 Coventry Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Plymouth tiếp đón Coventry.

3' T. Awoniyi mở tỷ số sớm cho Coventry Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền của C. Yirenkyi, T. Awoniyi đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Coventry. Đòn đánh phủ đầu chớp nhoáng trên sân Home Park giúp đội khách sớm tạo ra lợi thế tâm lý rất lớn.

5' J. Rudoni nhân đôi cách biệt cho Coventry Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Coventry tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút 5. Nhận đường kiến tạo thuận lợi từ T. Awoniyi, J. Rudoni dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2, mang về khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho đội khách ngay tại Home Park.

12' Latibeaudiere nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 12, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Latibeaudiere bên phía Coventry sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội khách vẫn cần cẩn trọng để tránh những rắc rối không đáng có ở khâu kỷ luật.

13' Coventry áp đảo toàn diện và dẫn trước 0-2 Sau 13 phút thi đấu, Coventry áp đảo hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 0-2 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 19% - 81% . Plymouth tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước sức ép từ đội khách, lép vế ở thống kê dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2 ) và chưa có cú sút nào.

21' O. Irow rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Plymouth Phút 21, đón đường kiến tạo của H. White, O. Irow dứt điểm chính xác rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Plymouth. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Home Park thắp lại hy vọng sau khi để thủng lưới hai bàn chóng vánh ở đầu trận.

25' Coventry áp đảo thế trận sau khi dẫn bàn Bước sang phút 25, Coventry tiếp tục làm chủ thế trận khi dẫn trước 1-2. Đội khách lấn lướt về tỷ lệ cầm bóng (34% - 66%) và áp đảo ở số lần dứt điểm 1-4 (trúng đích 0-2), khiến Plymouth gặp nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

37' Coventry chiếm ưu thế kiểm soát bóng Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Coventry tiếp tục chiếm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng vượt trội 39% - 61% . Dù bị dẫn trước, Plymouth vẫn nỗ lực vùng lên đáp trả khiến tổng số pha dứt điểm giữa đôi bên đang ở mức cân bằng 5 - 5 (trúng đích 3 - 2 ).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Plymouth điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Plymouth quyết định làm mới hàng công khi tung X. Amaechi vào sân thế chỗ C. Watts . Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 trên sân nhà Home Park, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

46' Coventry điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Coventry chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Amenda được tung vào sân thế chỗ cho B. Thomas . Nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-2, đội khách cần củng cố lại thế trận nhằm bảo toàn cách biệt mong manh.

49' Coventry cầm bóng áp đảo nhưng Plymouth tích cực dứt điểm Bước sang đầu hiệp hai, Coventry tiếp tục chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 61% so với 39% của đối thủ. Dù vậy, Plymouth đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và dẫn trước về thông số dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 2), tạo ra không ít sóng gió trước khung thành đội khách.

54' X. Amaechi tỏa sáng giúp Plymouth gỡ hòa 2-2 Phút 54, X. Amaechi lập công đem về bàn thắng quý giá giúp Plymouth gỡ hòa 2-2 . Nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt sau khi từng để Coventry dẫn trước hai bàn, đưa trận đấu tại Home Park trở lại vạch xuất phát.

59' Plymouth làm mới đội hình với sự xuất hiện của T. Finn Phút 59, Plymouth thực hiện quyền thay đổi người khi T. Finn được tung vào sân thế chỗ O. Irow . Sau khi vừa san bằng cách biệt 2-2, đội chủ sân Home Park tiếp tục bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và tìm kiếm thêm bàn thắng.

59' Plymouth điều chỉnh nhân sự, C. Roberts vào sân Phút 59, Plymouth thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Roberts được tung vào sân thay thế cho H. White . Sau khi gỡ hòa 2-2 đầy quả cảm, đội chủ nhà tiếp tục làm mới lực lượng nhằm duy trì thế trận cân bằng trước Coventry.

59' Plymouth điều chỉnh nhân sự, Pepple vào sân Phút 59, Plymouth thực hiện sự thay đổi người khi A. Pepple được tung vào sân thế chỗ W. Evans . Sau khi nỗ lực san bằng cách biệt 2-2 đầy hưng phấn, đội chủ sân Home Park tiếp tục bổ sung làn gió mới cho thế trận tấn công.

61' Coventry cầm bóng vượt trội nhưng Plymouth dứt điểm áp đảo Bước qua phút 61, Coventry tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 62% so với 38% của Plymouth. Dù cầm bóng ít hơn, đội chủ nhà lại tạo ra nhiều sóng gió hơn với thông số dứt điểm vượt trội 10 - 6 (trúng đích 4 - 2 ), khiến tỷ số 2 - 2 vẫn được giữ trong thế trận đôi công hấp dẫn.

62' Thẻ vàng cho X. Amaechi sau pha phạm lỗi Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo X. Amaechi bên phía Plymouth sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Home Park đang diễn ra rất căng thẳng và giằng co sau khi đội chủ nhà vừa san bằng tỷ số 2-2.

62' Coventry làm mới hàng công sau khi bị gỡ hòa Phút 62, Coventry thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Mason-Clark được tung vào sân thay thế cho J. Rudoni . Trong bối cảnh để đối thủ san bằng cách biệt 2-2, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp Coventry tìm lại thế trận tấn công khởi sắc.

67' Mason-Clark đưa Coventry tái lập thế dẫn bàn Phút 67, đón đường kiến tạo từ V. Torp , E. Mason-Clark lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-3 cho Coventry. Bàn thắng quý giá giúp đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính tại Home Park.

70' Coventry làm mới đội hình sau bàn thắng vươn lên Phút 70, Coventry tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Eccles được tung vào sân để thế chỗ cho C. Yirenkyi . Với việc vừa tái lập thế dẫn trước 2-3, đội khách cần tăng cường năng lượng để bảo toàn lợi thế trong những phút thi đấu còn lại.

70' Coventry tăng cường nhân sự với S. Cherif Phút 70, Coventry có sự điều chỉnh nhân sự khi S. Cherif được tung vào sân thay cho T. Awoniyi . Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng.

70' Coventry làm mới hàng công với B. Thomas-Asante Phút 70, Coventry quyết định làm mới đội hình khi tung B. Thomas-Asante vào sân thay thế cho G. Hamer . Việc bổ sung nhân sự diễn ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 2-3, nhằm duy trì nhịp độ tấn công và bảo vệ lợi thế mong manh.

73' Coventry kiểm soát bóng nhằm bảo toàn lợi thế Bước sang phút 73, Coventry nỗ lực làm giảm nhịp độ trận đấu nhờ thời lượng cầm bóng vượt trội 37% - 63% để bảo toàn tỷ số 2-3 . Dù chịu sức ép kiểm soát từ đối thủ, Plymouth vẫn miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ với thông số dứt điểm nhỉnh hơn 11 - 8 (trúng đích 5 - 3 ).

74' Plymouth thay đổi nhân sự tìm bàn gỡ Phút 74, Plymouth quyết định đưa J. Edwards vào sân thay thế cho T. Bakinson . Đội chủ sân Home Park cần tăng cường nguồn năng lượng mới để nỗ lực san bằng cách biệt khi đang bị Coventry dẫn 2-3.

78' V. Torp đá phạt đền chuẩn xác, Coventry dẫn 2-4 Phút 78, V. Torp không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-4 cho Coventry. Pha lập công này giúp đội khách tiếp tục nới rộng cách biệt trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Home Park.

85' J. Eccles nhận thẻ vàng cảnh cáo Phút 85, J. Eccles bên phía Coventry phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang dẫn 2-4 và cần duy trì sự tập trung tối đa ở những phút cuối trận.

85' Coventry duy trì thế chủ động cuối trận Bước sang phút 85, Coventry đang nắm chắc cách biệt 2-4 nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội với 36% - 64%. Dù Plymouth rất nỗ lực dâng cao để tạo ra thống kê dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 4), lối đá có phần nóng vội với 18 - 11 lần phạm lỗi khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng.

KT Kết thúc: Plymouth 2-4 Coventry Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:37 26/08/2026

Đội hình chính thức Plymouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV Tom Cleverley Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Frank Lampard 21 James Storer 45 Wes Harding 2 Mathias Ross 40 Joe Mwaro 29 Matthew Sorinola 23 Bradley Ibrahim 19 Tyreeq Bakinson 7 Harvey White 17 Caleb Watts 9 Will Evans 14 Oliver Irow 25 Daniel Bentley 22 Joel Latibeaudiere 4 Bobby Thomas 15 Liam Kitching 21 Jake Bidwell 29 Victor Torp 8 Caleb Yirenkyi 7 Tatsuhiro Sakamoto 5 Jack Rudoni 38 Gustavo Hamer 14 Taiwo Awoniyi Dự bị Plymouth 1 Murphy Cooper 22 Alex Hartridge 8 Joe Edwards 5 Julio Pleguezuelo 11 Ronan Curtis 24 Caleb Roberts 10 Xavier Amaechi 27 Aribim Pepple 26 Tegan Finn Coventry 13 Ben Wilson 27 Milan van Ewijk 24 Aurèle Amenda 10 Ephron Mason-Clark 6 Matt Grimes 28 Josh Eccles 23 Brandon Thomas-Asante 18 Loum Tchaouna 49 Sidiki Cherif Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026

Plymouth Thống kê Coventry 34% Kiểm soát bóng 66% 11 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 3 21 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Victor Torp Coventry 1 bàn · 1 kiến tạo Taiwo Awoniyi Coventry 1 bàn · 1 kiến tạo Oliver Irow Plymouth 1 bàn Xavier Amaechi Plymouth 1 bàn Jack Rudoni Coventry 1 bàn Ephron Mason-Clark Coventry 1 bàn

Cuộc đối đầu giữa Plymouth và Coventry diễn ra vào lúc 01h45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Home Park mang tính chất của một trận cầu sinh tử. Do áp dụng thể thức loại trực tiếp, quy tắc của trận đấu vô cùng khắc nghiệt: đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thất bại chính thức dừng bước. Bối cảnh không có cơ hội sửa sai buộc cả hai bên phải bước vào sân với sự tập trung cao nhất.

Lợi thế tâm lý và điểm tựa sân nhà của Plymouth

Plymouth bước vào màn so tài này với hành trang là sự tự tin sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả tích cực này giúp toàn đội giải tỏa áp lực và tạo đà hưng phấn cần thiết trước trận đánh lớn. Bên cạnh đó, việc được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Home Park sẽ là nguồn động lực quan trọng để đại diện chủ nhà triển khai lối chơi chủ động.

Trong một trận đấu loại trực tiếp, sự hưng phấn và ưu thế sân bãi thường đóng vai trò then chốt giúp các cầu thủ duy trì cường độ thi đấu và sự chuẩn xác trong những khoảnh khắc quyết định.

Cán cân đối đầu cân bằng giữa hai đội

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng mỗi đội đều đã giành được 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại.

Thành tích ngang ngửa này phản ánh sự am hiểu lối chơi của nhau, đồng thời dự báo một thế trận giằng co quyết liệt. Cả Plymouth lẫn Coventry đều hiểu rõ điểm mạnh yếu của đối phương, do đó thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi tính kỷ luật và khả năng chắt chiu thời cơ.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tính chất sống còn của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm tránh mắc phải những sai lầm sớm. Plymouth với điểm tựa Home Park cùng phong độ thắng trận gần nhất có thể tạo ra sức ép nhất định, nhưng Coventry cũng là đối thủ không dễ bị khuất phục khi nhìn vào thành tích đối đầu cân bằng trong quá khứ.

Đội bóng nào duy trì được sự lạnh lùng ở những thời điểm then chốt và tận dụng tốt hơn các sơ hở nơi hàng phòng ngự đối phương sẽ là bên nắm giữ tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Plymouth · 2 thắng 1 hòa Coventry · 2 thắng Plymouth 3 - 1 Coventry PLY Coventry 4 - 0 Plymouth COV Plymouth 2 - 2 Coventry Hòa Coventry 1 - 0 Plymouth COV Plymouth 2 - 1 Coventry PLY

Plymouth 5 trận gần nhất H B T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Coventry 5 trận gần nhất B T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới