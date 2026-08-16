Thể thao 360 Thắng Malaysia 2-0, Việt Nam áp đảo Malaysia tại bán kết Đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết ASEAN Cup nhờ pha lập công của Son và bàn phản lưới của Danish, Việt Nam áp đảo Malaysia tại bán kết.

Malaysia 0 - 2 Việt Nam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Malaysia tiếp đón Việt Nam.



Malaysia tiếp đón Việt Nam. 13' Malaysia nhỉnh hơn về thế trận trong 13 phút đầu

Trận đấu trôi qua 13 phút đầu tiên với tỷ số 0 - 0 trong thế giằng co. Malaysia nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát với chỉ số cầm bóng 54 - 46 cùng 1 - 0 lần dứt điểm, trong khi Việt Nam chơi thi đấu an toàn với tỷ lệ phạm lỗi 0 - 2.



Trận đấu trôi qua 13 phút đầu tiên với tỷ số 0 - 0 trong thế giằng co. Malaysia nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát với chỉ số cầm bóng 54 - 46 cùng 1 - 0 lần dứt điểm, trong khi Việt Nam chơi thi đấu an toàn với tỷ lệ phạm lỗi 0 - 2. 16' Thay người sớm ở phút 16

Trận đấu chứng kiến sự thay đổi nhân sự từ rất sớm ở phút 16. Aysar Hadi được tung vào sân để thế chỗ cho Rodney Celvin Akwensivie .



Trận đấu chứng kiến sự thay đổi nhân sự từ rất sớm ở phút 16. được tung vào sân để thế chỗ cho . 18' Aysar Hadi nhận thẻ vàng ở phút 18

Phút 18, Aysar Hadi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam đang diễn ra khá quyết liệt ngay từ hiệp một dù tỷ số vẫn là 0-0.



Phút 18, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam đang diễn ra khá quyết liệt ngay từ hiệp một dù tỷ số vẫn là 0-0. 25' Thế trận giằng co, Malaysia nhỉnh hơn về dứt điểm

Bước sang phút 25, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng nghiêng nhẹ về Việt Nam với 49 - 51 . Tuy nhiên, Malaysia mới là đội chủ động hơn ở khâu hãm thành khi vượt trội về số lần dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0 ), buộc hàng thủ đội khách phải có 0 - 1 tình huống cứu thua.



Bước sang phút 25, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng nghiêng nhẹ về Việt Nam với . Tuy nhiên, Malaysia mới là đội chủ động hơn ở khâu hãm thành khi vượt trội về số lần dứt điểm (trúng đích ), buộc hàng thủ đội khách phải có tình huống cứu thua. 32' Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ vàng ở phút 32

Sức nóng của trận đấu gia tăng ở phút 32 khi Nguyễn Đình Bắc bên phía Việt Nam phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai từ đầu trận sau tấm thẻ của Aysar Hadi, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.



Sức nóng của trận đấu gia tăng ở phút 32 khi bên phía Việt Nam phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai từ đầu trận sau tấm thẻ của Aysar Hadi, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0. 37' Malaysia gia tăng sức ép lên khung thành Việt Nam

Trận đấu bước sang phút 37, Malaysia nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 54 - 46 thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0). Sự chủ động của đội nhà buộc hàng thủ Việt Nam phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 0 - 3 khi tỷ số vẫn đang là 0 - 0.



Trận đấu bước sang phút 37, Malaysia nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 54 - 46 thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0). Sự chủ động của đội nhà buộc hàng thủ Việt Nam phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 0 - 3 khi tỷ số vẫn đang là 0 - 0. 45+5' Nguyễn Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 45+5

Phút 45+5', từ đường kiến tạo của Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son lập công đưa Việt Nam vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng muộn ở cuối hiệp một giúp đội khách khai thông thế bế tắc và nắm lợi thế lớn ngay trước giờ nghỉ.



Phút 45+5', từ đường kiến tạo của Trương Tiến Anh, lập công đưa Việt Nam vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng muộn ở cuối hiệp một giúp đội khách khai thông thế bế tắc và nắm lợi thế lớn ngay trước giờ nghỉ. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 49' Thế trận giằng co trong những phút đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam vẫn đang duy trì thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Dù Việt Nam nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 47 - 53 , Malaysia mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với chỉ số dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1 ).



Bước sang phút 49, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam vẫn đang duy trì thế cân bằng với tỷ số . Dù Việt Nam nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng , Malaysia mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với chỉ số dứt điểm (trúng đích ). 61' Việt Nam duy trì thế dẫn bàn trước sức ép Malaysia

Bước sang phút 61, ĐT Việt Nam vẫn duy trì thế dẫn bàn 0-1 bằng lối chơi áp sát vô cùng quyết liệt, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 2 - 13 so với đội chủ nhà. Dù Malaysia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49, Việt Nam mới là đội nguy hiểm hơn ở các đợt phản công khi sở hữu dứt điểm 5 - 6 cùng chỉ số trúng đích 2 - 4.



Bước sang phút 61, ĐT Việt Nam vẫn duy trì thế dẫn bàn 0-1 bằng lối chơi áp sát vô cùng quyết liệt, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 2 - 13 so với đội chủ nhà. Dù Malaysia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49, Việt Nam mới là đội nguy hiểm hơn ở các đợt phản công khi sở hữu dứt điểm 5 - 6 cùng chỉ số trúng đích 2 - 4. 63' VAR can thiệp ở phút 63 liên quan Patrik Lê Giang

Phút 63, công nghệ VAR đã vào cuộc để xem xét tình huống diễn ra với Patrik Lê Giang . Trận đấu phải tạm ngưng trong ít phút để trọng tài kiểm tra kỹ lại băng hình trước khi đưa ra phán quyết.



Phút 63, công nghệ đã vào cuộc để xem xét tình huống diễn ra với . Trận đấu phải tạm ngưng trong ít phút để trọng tài kiểm tra kỹ lại băng hình trước khi đưa ra phán quyết. 65' Malaysia điều chỉnh nhân sự ở phút 65

Phút 65, Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi Haqimi Rosli được tung vào sân thay thế cho Mohamadou Sumareh . Trong thế bị dẫn 0-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của đội nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ.



Phút 65, Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay thế cho . Trong thế bị dẫn 0-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của đội nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ. 65' Malaysia tung Ibrahim Manusi vào sân tìm bàn gỡ

Phút 65, Malaysia có sự thay đổi người trên hàng công khi Ibrahim Manusi vào sân thay cho Muhd Syafiq Ahmad . Trong thế bị dẫn 0-1, đội bóng áo vàng buộc phải làm mới nhân sự nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trước Việt Nam.



Phút 65, Malaysia có sự thay đổi người trên hàng công khi vào sân thay cho . Trong thế bị dẫn 0-1, đội bóng áo vàng buộc phải làm mới nhân sự nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trước Việt Nam. 70' Việt Nam thay người: Đỗ Hoàng Hên vào sân

Phút 70, Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Đỗ Hoàng Hên được tung vào sân thay cho Cândido Silveira Geovane Magno . Đội bóng đang nỗ lực điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì thế trận và bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trước Malaysia.



Phút 70, Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Đội bóng đang nỗ lực điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì thế trận và bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trước Malaysia. 73' Việt Nam duy trì lợi thế dẫn bàn ở phút 73

Bước sang phút 73, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thế dẫn 0-1 trước Malaysia trong thế trận giằng co. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng 51-49 , ĐT Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn về số lần dứt điểm trúng đích với 2-4 trong tổng số 6-6 cú sút từ hai bên. Đội khách cũng chủ động thi đấu quyết liệt để ngắt nhịp đối phương, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 3-14 .



Bước sang phút 73, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thế dẫn 0-1 trước Malaysia trong thế trận giằng co. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng , ĐT Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn về số lần dứt điểm trúng đích với trong tổng số cú sút từ hai bên. Đội khách cũng chủ động thi đấu quyết liệt để ngắt nhịp đối phương, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi . 81' Quang Hải được tung vào sân thay Thành Long

Phút 81, Nguyễn Quang Hải được tung vào sân thay cho Lê Phạm Thành Long . Trong bối cảnh Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Malaysia, sự xuất hiện của Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà gia tăng khả năng kiểm soát bóng ở những phút cuối trận.



Phút 81, được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Malaysia, sự xuất hiện của Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà gia tăng khả năng kiểm soát bóng ở những phút cuối trận. 81' Nguyễn Hai Long vào sân thay Nguyễn Xuân Son

Phút 81, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nguyễn Hai Long được tung vào sân để thế chỗ Nguyễn Xuân Son . Sự điều chỉnh này nhằm bổ sung thể lực tươi mới cho tuyến trên, giúp đội khách duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế 0-1 trước Malaysia trong những phút còn lại.



Phút 81, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ . Sự điều chỉnh này nhằm bổ sung thể lực tươi mới cho tuyến trên, giúp đội khách duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế 0-1 trước Malaysia trong những phút còn lại. 85' Phút 85: Ziad El Basheer vào sân thay Sergio Aguero

Phút 85, Ziad El Basheer chính thức được tung vào sân để thay thế cho Sergio Aguero . Khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Việt Nam, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho những phút thi đấu cuối cùng.



Phút 85, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Việt Nam, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho những phút thi đấu cuối cùng. 85' Việt Nam kiên cường bảo vệ lợi thế 0 - 1

Bước sang phút 85, Việt Nam vẫn nỗ lực bảo vệ lợi thế 0 - 1 trước sức ép dâng cao từ phía Malaysia. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (51 - 49), đội chủ nhà hoàn toàn lép vế về số cú dứt điểm trúng đích (2 - 6) trước sự tập trung của hàng thủ Việt Nam — đội đã chấp nhận chịu 4 - 13 lần phạm lỗi để bảo toàn tỷ số.



Bước sang phút 85, Việt Nam vẫn nỗ lực bảo vệ lợi thế trước sức ép dâng cao từ phía Malaysia. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (51 - 49), đội chủ nhà hoàn toàn lép vế về số cú dứt điểm trúng đích (2 - 6) trước sự tập trung của hàng thủ Việt Nam — đội đã chấp nhận chịu 4 - 13 lần phạm lỗi để bảo toàn tỷ số. 86' Faris Danish đá phản lưới, Việt Nam nhân đôi cách biệt

Phút 86, bi kịch xảy ra với Malaysia khi Faris Danish vô tình đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 0-2 cho Việt Nam. Pha làm bàn may mắn này giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt và củng cố vững chắc thế trận áp đảo ở những phút cuối trận.



Phút 86, bi kịch xảy ra với Malaysia khi vô tình đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 0-2 cho Việt Nam. Pha làm bàn may mắn này giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt và củng cố vững chắc thế trận áp đảo ở những phút cuối trận. 90+4' Đoàn Văn Hậu vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức

Phút 90+4', tuyển Việt Nam có sự thay đổi người khi Đoàn Văn Hậu được tung vào sân để thế chỗ cho Nguyễn Hoàng Đức . Với lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ ở những phút bù giờ cuối cùng.



Phút 90+4', tuyển có sự thay đổi người khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Với lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ ở những phút bù giờ cuối cùng. 90+4' Việt Nam điều chỉnh nhân sự ở phút 90+4

Phút 90+4', tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi người khi Nguyễn Nhật Minh được tung vào sân thay cho Nguyễn Văn Vĩ . Đây là sự điều chỉnh nhằm đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ khi đội nhà đang nắm lợi thế dẫn trước Malaysia 2-0 trong những phút bù giờ cuối cùng.



Phút 90+4', tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Đây là sự điều chỉnh nhằm đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ khi đội nhà đang nắm lợi thế dẫn trước Malaysia 2-0 trong những phút bù giờ cuối cùng. KT Kết thúc: Malaysia 0-2 Việt Nam

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.



Cập nhật lúc 21:57 16/08/2026

Đội hình chính thức Malaysia Sơ đồ 4-4-2 Việt Nam Sơ đồ 3-4-3 1 Azri Ab Ghani 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin Akwensivie 3 Ubaidullah Shamsul 25 Faris Danish 13 Mohamadou Sumareh 8 Sergio Aguero 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 22 Daryl Sham 17 Paulo Josué 1 Patrik Lê Giang 20 Bùi Hoàng Việt Anh 16 Nguyễn Thành Chung 7 Phạm Xuân Mạnh 15 Trương Tiến Anh 8 Lê Phạm Thành Long 14 Nguyễn Hoàng Đức 3 Nguyễn Văn Vĩ 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son 13 Cândido Silveira Geovane Magno Dự bị Malaysia 2 Jimmy Raymond 6 Aysar Hadi 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 10 Endrick 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Việt Nam 4 Đinh Quang Kiệt 5 Đoàn Văn Hậu 6 Nguyễn Nhật Minh 10 Đỗ Hoàng Hên 11 Khổng Minh Gia Bảo 17 Phạm Gia Hưng 18 Nguyễn Hai Long 19 Nguyễn Quang Hải 22 Nguyễn Trần Việt Cường Cập nhật đội hình lúc 19:21 16/08/2026

Malaysia Thống kê Việt Nam 54% Kiểm soát bóng 46% 10 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 6 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Nguyễn Xuân Son Việt Nam 1 bàn Trương Tiến Anh Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 7.49 Bùi Hoàng Việt Anh Việt Nam Điểm 7.7 Patrik Lê Giang Việt Nam Điểm 7.31

Malaysia gặp Việt Nam lúc 20:00 ngày 16/08/2026 tại bán kết ASEAN Cup (AFF Championship). Đây là trận loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, trong khi đội thua dừng hành trình, vì vậy biên độ cho sai lầm sẽ rất hẹp ngay từ những phút đầu.

Việt Nam có ưu thế rõ rệt trong các lần đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng cả 5 trận, còn Malaysia chưa có trận thắng hoặc trận hòa. Chuỗi kết quả này tạo ra lợi thế đáng kể về sự tự tin cho Việt Nam trước cuộc chạm trán ở bán kết.

Tuy nhiên, đối đầu trực tiếp chỉ đặt ra bối cảnh chứ không quyết định diễn biến của một trận đấu loại trực tiếp. Malaysia sẽ bước vào sân với yêu cầu phải phá vỡ xu hướng bất lợi, còn Việt Nam cần biến ưu thế quá khứ thành sự bình tĩnh và chính xác ở thời điểm áp lực cao nhất.

Hai đội cùng mang phong độ tích cực

Malaysia thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Kết quả đó cho thấy đội chủ nhà đang duy trì đà thi đấu tích cực, đồng thời có đủ cơ sở để tiếp cận trận bán kết với tâm thế cạnh tranh.

Việt Nam cũng thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận gần đây, tức chưa thua trong chuỗi phong độ được cung cấp. Sự ổn định này, kết hợp với thành tích đối đầu toàn thắng, giúp Việt Nam có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Trận đấu được định đoạt bởi bản lĩnh loại trực tiếp

Không còn mục tiêu thứ hạng bảng để tính toán, cả Malaysia lẫn Việt Nam đều phải hướng đến kết quả đủ để đi tiếp. Điều đó có thể khiến trận đấu trở thành cuộc so kè giữa khả năng giữ sự tập trung và cách mỗi đội phản ứng khi cục diện thay đổi.

Việt Nam bước vào trận với lợi thế từ 5 chiến thắng đối đầu liên tiếp và chuỗi 4 trận không thua. Trong khi đó, Malaysia có phong độ đủ tốt để tạo ra thử thách thực sự. Nhìn chung, bán kết ASEAN Cup (AFF Championship) hứa hẹn là màn đấu giàu áp lực, nơi bản lĩnh sẽ quan trọng không kém những gì hai đội đã thể hiện trước đó.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaysia · 0 thắng 0 hòa Việt Nam · 5 thắng Việt Nam 3 - 1 Malaysia VN Việt Nam 3 - 0 Malaysia VN Việt Nam 3 - 0 Malaysia VN Malaysia 1 - 2 Việt Nam VN Việt Nam 1 - 0 Malaysia VN

Malaysia 5 trận gần nhất T B T T B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất T T H T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 1 Thủng lưới

Vòng bảng — Malaysia # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Malaysia 4 3 0 1 +4 9 T T B T 3 Myanmar 4 2 0 2 +5 6 B T T B 4 Philippines 4 1 0 3 -2 3 B T B B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Vòng bảng — Việt Nam # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 4 3 1 0 +12 10 T H T T 2 Singapore 4 2 2 0 +3 8 T T H H 3 Indonesia 4 2 1 1 +4 7 T T B H 4 Campuchia 4 1 0 3 -4 3 B B T B 5 Đông Timor 4 0 0 4 -15 0 B B B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Malaysia ✚ Endrick (Collateral Ligament Injury) ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court) Việt Nam ✚ Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury) ✚ Duy Manh Do (Knee Injury) ✚ Vi Hao Bui (Torn Ankle Ligaments) ✚ Hieu Minh Nguyen (Cruciate Ligament Tear)