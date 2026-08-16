Thắng Malaysia 2-0, Việt Nam áp đảo Malaysia tại bán kết
Đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết ASEAN Cup nhờ pha lập công của Son và bàn phản lưới của Danish, Việt Nam áp đảo Malaysia tại bán kết.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Malaysia tiếp đón Việt Nam.
- 13'Malaysia nhỉnh hơn về thế trận trong 13 phút đầu
Trận đấu trôi qua 13 phút đầu tiên với tỷ số 0 - 0 trong thế giằng co. Malaysia nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát với chỉ số cầm bóng 54 - 46 cùng 1 - 0 lần dứt điểm, trong khi Việt Nam chơi thi đấu an toàn với tỷ lệ phạm lỗi 0 - 2.
- 16'Thay người sớm ở phút 16
Trận đấu chứng kiến sự thay đổi nhân sự từ rất sớm ở phút 16. Aysar Hadi được tung vào sân để thế chỗ cho Rodney Celvin Akwensivie.
- 18'Aysar Hadi nhận thẻ vàng ở phút 18
Phút 18, Aysar Hadi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam đang diễn ra khá quyết liệt ngay từ hiệp một dù tỷ số vẫn là 0-0.
- 25'Thế trận giằng co, Malaysia nhỉnh hơn về dứt điểm
Bước sang phút 25, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng nghiêng nhẹ về Việt Nam với 49 - 51. Tuy nhiên, Malaysia mới là đội chủ động hơn ở khâu hãm thành khi vượt trội về số lần dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), buộc hàng thủ đội khách phải có 0 - 1 tình huống cứu thua.
- 32'Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ vàng ở phút 32
Sức nóng của trận đấu gia tăng ở phút 32 khi Nguyễn Đình Bắc bên phía Việt Nam phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai từ đầu trận sau tấm thẻ của Aysar Hadi, trong bối cảnh hai đội vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.
- 37'Malaysia gia tăng sức ép lên khung thành Việt Nam
Trận đấu bước sang phút 37, Malaysia nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 54 - 46 thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0). Sự chủ động của đội nhà buộc hàng thủ Việt Nam phải vất vả chống đỡ với chỉ số cứu thua 0 - 3 khi tỷ số vẫn đang là 0 - 0.
- 45+5'Nguyễn Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 45+5
Phút 45+5', từ đường kiến tạo của Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son lập công đưa Việt Nam vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng muộn ở cuối hiệp một giúp đội khách khai thông thế bế tắc và nắm lợi thế lớn ngay trước giờ nghỉ.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thế trận giằng co trong những phút đầu hiệp hai
Bước sang phút 49, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam vẫn đang duy trì thế cân bằng với tỷ số 0 - 0. Dù Việt Nam nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng 47 - 53, Malaysia mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với chỉ số dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1).
- 61'Việt Nam duy trì thế dẫn bàn trước sức ép Malaysia
Bước sang phút 61, ĐT Việt Nam vẫn duy trì thế dẫn bàn 0-1 bằng lối chơi áp sát vô cùng quyết liệt, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 2 - 13 so với đội chủ nhà. Dù Malaysia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 51 - 49, Việt Nam mới là đội nguy hiểm hơn ở các đợt phản công khi sở hữu dứt điểm 5 - 6 cùng chỉ số trúng đích 2 - 4.
- 63'VAR can thiệp ở phút 63 liên quan Patrik Lê Giang
Phút 63, công nghệ VAR đã vào cuộc để xem xét tình huống diễn ra với Patrik Lê Giang. Trận đấu phải tạm ngưng trong ít phút để trọng tài kiểm tra kỹ lại băng hình trước khi đưa ra phán quyết.
- 65'Malaysia điều chỉnh nhân sự ở phút 65
Phút 65, Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi Haqimi Rosli được tung vào sân thay thế cho Mohamadou Sumareh. Trong thế bị dẫn 0-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của đội nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
- 65'Malaysia tung Ibrahim Manusi vào sân tìm bàn gỡ
Phút 65, Malaysia có sự thay đổi người trên hàng công khi Ibrahim Manusi vào sân thay cho Muhd Syafiq Ahmad. Trong thế bị dẫn 0-1, đội bóng áo vàng buộc phải làm mới nhân sự nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ trước Việt Nam.
- 70'Việt Nam thay người: Đỗ Hoàng Hên vào sân
Phút 70, Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Đỗ Hoàng Hên được tung vào sân thay cho Cândido Silveira Geovane Magno. Đội bóng đang nỗ lực điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì thế trận và bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trước Malaysia.
- 73'Việt Nam duy trì lợi thế dẫn bàn ở phút 73
Bước sang phút 73, Việt Nam tiếp tục bảo vệ thế dẫn 0-1 trước Malaysia trong thế trận giằng co. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng 51-49, ĐT Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn về số lần dứt điểm trúng đích với 2-4 trong tổng số 6-6 cú sút từ hai bên. Đội khách cũng chủ động thi đấu quyết liệt để ngắt nhịp đối phương, thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 3-14.
- 81'Quang Hải được tung vào sân thay Thành Long
Phút 81, Nguyễn Quang Hải được tung vào sân thay cho Lê Phạm Thành Long. Trong bối cảnh Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Malaysia, sự xuất hiện của Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà gia tăng khả năng kiểm soát bóng ở những phút cuối trận.
- 81'Nguyễn Hai Long vào sân thay Nguyễn Xuân Son
Phút 81, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nguyễn Hai Long được tung vào sân để thế chỗ Nguyễn Xuân Son. Sự điều chỉnh này nhằm bổ sung thể lực tươi mới cho tuyến trên, giúp đội khách duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế 0-1 trước Malaysia trong những phút còn lại.
- 85'Phút 85: Ziad El Basheer vào sân thay Sergio Aguero
Phút 85, Ziad El Basheer chính thức được tung vào sân để thay thế cho Sergio Aguero. Khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Việt Nam, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho những phút thi đấu cuối cùng.
- 85'Việt Nam kiên cường bảo vệ lợi thế 0 - 1
Bước sang phút 85, Việt Nam vẫn nỗ lực bảo vệ lợi thế 0 - 1 trước sức ép dâng cao từ phía Malaysia. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (51 - 49), đội chủ nhà hoàn toàn lép vế về số cú dứt điểm trúng đích (2 - 6) trước sự tập trung của hàng thủ Việt Nam — đội đã chấp nhận chịu 4 - 13 lần phạm lỗi để bảo toàn tỷ số.
- 86'Faris Danish đá phản lưới, Việt Nam nhân đôi cách biệt
Phút 86, bi kịch xảy ra với Malaysia khi Faris Danish vô tình đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 0-2 cho Việt Nam. Pha làm bàn may mắn này giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt và củng cố vững chắc thế trận áp đảo ở những phút cuối trận.
- 90+4'Đoàn Văn Hậu vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức
Phút 90+4', tuyển Việt Nam có sự thay đổi người khi Đoàn Văn Hậu được tung vào sân để thế chỗ cho Nguyễn Hoàng Đức. Với lợi thế dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ ở những phút bù giờ cuối cùng.
- 90+4'Việt Nam điều chỉnh nhân sự ở phút 90+4
Phút 90+4', tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi người khi Nguyễn Nhật Minh được tung vào sân thay cho Nguyễn Văn Vĩ. Đây là sự điều chỉnh nhằm đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ khi đội nhà đang nắm lợi thế dẫn trước Malaysia 2-0 trong những phút bù giờ cuối cùng.
- KTKết thúc: Malaysia 0-2 Việt Nam
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 21:57 16/08/2026
Malaysia gặp Việt Nam lúc 20:00 ngày 16/08/2026 tại bán kết ASEAN Cup (AFF Championship). Đây là trận loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, trong khi đội thua dừng hành trình, vì vậy biên độ cho sai lầm sẽ rất hẹp ngay từ những phút đầu.
Việt Nam có ưu thế rõ rệt trong các lần đối đầu
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng cả 5 trận, còn Malaysia chưa có trận thắng hoặc trận hòa. Chuỗi kết quả này tạo ra lợi thế đáng kể về sự tự tin cho Việt Nam trước cuộc chạm trán ở bán kết.
Tuy nhiên, đối đầu trực tiếp chỉ đặt ra bối cảnh chứ không quyết định diễn biến của một trận đấu loại trực tiếp. Malaysia sẽ bước vào sân với yêu cầu phải phá vỡ xu hướng bất lợi, còn Việt Nam cần biến ưu thế quá khứ thành sự bình tĩnh và chính xác ở thời điểm áp lực cao nhất.
Hai đội cùng mang phong độ tích cực
Malaysia thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Kết quả đó cho thấy đội chủ nhà đang duy trì đà thi đấu tích cực, đồng thời có đủ cơ sở để tiếp cận trận bán kết với tâm thế cạnh tranh.
Việt Nam cũng thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận gần đây, tức chưa thua trong chuỗi phong độ được cung cấp. Sự ổn định này, kết hợp với thành tích đối đầu toàn thắng, giúp Việt Nam có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.
Trận đấu được định đoạt bởi bản lĩnh loại trực tiếp
Không còn mục tiêu thứ hạng bảng để tính toán, cả Malaysia lẫn Việt Nam đều phải hướng đến kết quả đủ để đi tiếp. Điều đó có thể khiến trận đấu trở thành cuộc so kè giữa khả năng giữ sự tập trung và cách mỗi đội phản ứng khi cục diện thay đổi.
Việt Nam bước vào trận với lợi thế từ 5 chiến thắng đối đầu liên tiếp và chuỗi 4 trận không thua. Trong khi đó, Malaysia có phong độ đủ tốt để tạo ra thử thách thực sự. Nhìn chung, bán kết ASEAN Cup (AFF Championship) hứa hẹn là màn đấu giàu áp lực, nơi bản lĩnh sẽ quan trọng không kém những gì hai đội đã thể hiện trước đó.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)