Thắng Minnesota United FC trên chấm luân lưu, Tigres UANL khuất phục chủ nhà tại Leagues Cup Thi đấu trên sân Allianz Field ở vòng bảng Leagues Cup, Tigres UANL hòa Minnesota United FC 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu, khiến đại diện MLS chịu thất bại ngay trên sân nhà.

Tigres UANL 0 - 0 (pen 4-2) Minnesota United FC Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Tigres UANL tiếp đón Minnesota United FC.

12' Tigres UANL áp đảo hoàn toàn thế trận Mới qua 12 phút đầu, Tigres UANL đang gia tăng áp lực lớn lên phần sân đối phương với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 74% - 26% . Họ đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm và hưởng 1 - 0 quả phạt góc, trong khi Minnesota United FC hoàn toàn lùi sâu phòng ngự và chưa có cơ hội hãm thành nào.

13' J. Pereyra dính thẻ vàng sớm ở phút 13 Phút 13, J. Pereyra bên phía Minnesota United FC đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Việc bị dính thẻ từ sớm khi tỷ số đang là 0-0 sẽ buộc cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong các tình huống tranh chấp tiếp theo.

24' Tigres UANL ép sân, Minnesota United chực chờ phản công Sau 24 phút thi đấu, Tigres UANL làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% cùng số lần dứt điểm 4 - 1. Dù thi đấu chịu trận và nhận chỉ số phạm lỗi 0 - 5, Minnesota United FC lại có cú sút trúng đích duy nhất (0 - 1), buộc thủ thành đối phương phải có 2 - 0 lần cứu thua.

36' Tigres UANL kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 36, Tigres UANL chủ động kiểm soát trận đấu với thời lượng giữ bóng 58% - 42% và thực hiện 4 - 2 cú dứt điểm. Dù vậy, Minnesota United FC mới là đội tỏ ra nguy hiểm hơn ở khâu dứt điểm trúng đích (0 - 2), buộc thủ thành đối phương phải có 2 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng phạt J. Garza bên phía Tigres UANL Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Garza sau một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ của Tigres UANL trở thành người tiếp theo phải nhận thẻ phạt trong hiệp một căng thẳng trên sân Allianz Field.

44' J. Pereyra sút hỏng phạt đền ở phút 44 Phút 44, Minnesota United FC đứng trước cơ hội tuyệt vời để vượt lên dẫn trước nhưng J. Pereyra lại sút hỏng quả phạt đền. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này khiến hai đội khép lại hiệp một mà chưa có bàn thắng nào được ghi, duy trì tỷ số 0-0 trên bảng điện tử.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Tigres UANL ép sân nhưng thiếu hiệu quả Bước sang những phút đầu hiệp hai, Tigres UANL tiếp tục nắm giữ thế trận với 59% - 41% thời lượng kiểm soát bóng và 8 - 3 lần dứt điểm. Dù phải chịu nhiều sức ép cùng 7 - 4 quả phạt góc, Minnesota United FC lại tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công khi sở hữu 0 - 2 cú sút trúng đích.

61' Tigres UANL ép sân nhưng bế tắc trước Minnesota United Bước sang phút 61, Tigres UANL nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng vượt trội về số quả phạt góc 9 - 4. Dù áp đảo về số lần dứt điểm 12 - 4, đội chủ nhà vẫn bế tắc khi chỉ số dứt điểm trúng đích lại là 0 - 2 nghiêng về phía Minnesota United FC.

74' Tigres UANL áp đảo nhưng chưa thể xé lưới Minnesota Bước sang phút 74, Tigres UANL tiếp tục gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% và tung ra tới 14 - 4 lần dứt điểm cùng 9 - 4 quả phạt góc. Tuy nhiên, Minnesota United FC vẫn đứng vững và tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha hãm thành trúng đích (0 - 2), giữ thế cân bằng 0 - 0 .

75' Minnesota United FC làm mới nhân sự ở phút 75 Phút 75, Minnesota United FC quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Gonzalez được tung vào sân thay thế cho T. Chancalay . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện MLS tìm kiếm sự đột biến ở thời điểm then chốt cuối trận.

75' Minnesota United FC thay người, K. Yeboah thế chỗ M. Dieng Phút 75, Minnesota United FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Yeboah được tung vào sân thay cho M. Dieng . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự xuất hiện của làn gió mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo ra khác biệt ở khoảng thời gian cuối trận.

78' Tigres UANL điều chỉnh nhân sự ở phút 78 Phút 78, Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người khi D. A. Sanchez Guevara được tung vào sân thay thế cho R. Aguirre . Đây là sự điều chỉnh nhằm gia tăng sức sống cho lối chơi của đội khách trong khoảng thời gian cuối trận tại Allianz Field.

80' O. Gene nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo O. Gene bên phía Minnesota United FC . Trận đấu trên sân Allianz Field tiếp tục chứng kiến sự căng thẳng gia tăng khi đội chủ nhà phải nhận thêm thẻ phạt sau trường hợp của J. Pereyra trước đó.

81' M. Gonzalez nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, cầu thủ M. Gonzalez bên phía Minnesota United FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt cảnh cáo tiếp theo dành cho Minnesota United FC chỉ trong ít phút, giữa lúc trận đấu với Tigres UANL vẫn đang giằng co ở tỷ số 0-0.

86' Tigres UANL dồn ép nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 86, Tigres UANL gia tăng sức ép dồn dập với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% cùng số quả phạt góc 10 - 5. Dù tạo ra 17 - 6 cú dứt điểm vượt trội, họ vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trước hàng thủ kiên cường của Minnesota United FC.

87' Minnesota United FC rút O. Gene ra nghỉ ở phút 87 Phút 87, Minnesota United FC có sự thay đổi nhân sự khi J. Diaz được tung vào sân để thế chỗ cho O. Gene . Trước đó, O. Gene đã phải nhận thẻ vàng ở phút 80, buộc đội bóng chủ sân Allianz Field phải có phương án điều chỉnh nhân sự trong những phút thi đấu cuối trận.

88' Tigres UANL điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Phút 88, Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người khi V. Lorona được tung vào sân thay cho F. Reyes. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, đây được xem là động thái nhằm gia cố thể lực và làm mới tuyến nhân sự cho những phút cuối trận.

88' Tigres UANL tung Romulo vào sân ở phút 88 Phút 88, Tigres UANL quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Romulo vào sân thay cho A. Franco . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 đầy bế tắc, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đại diện Mexico trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Tigres UANL 1 - 0 J. Brunetta (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+1' Luân lưu: Minnesota United FC sút hỏng K. Yeboah (Minnesota United FC) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+2' Luân lưu: Tigres UANL 2 - 0 F. Gorriaran (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 0.

120+2' Luân lưu: Minnesota United FC sút hỏng J. Pereyra (Minnesota United FC) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 0.

120+3' Luân lưu: Tigres UANL sút hỏng C. Araujo (Tigres UANL) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 0.

120+3' Luân lưu: Minnesota United FC 2 - 1 C. Harvey (Minnesota United FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+4' Luân lưu: Tigres UANL 3 - 1 O. Herrera (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 1.

120+4' Luân lưu: Minnesota United FC 3 - 2 W. Trapp (Minnesota United FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+5' Luân lưu: Tigres UANL 4 - 2 D. Lainez (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 2.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Tigres UANL 0-0 Minnesota United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 10:18 08/08/2026

Đội hình chính thức Tigres UANL Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Elizondo Minnesota United FC Sơ đồ 5-4-1 · HLV Cameron Knowles 1 Nahuel Guzmán 14 Jesus Garza 28 Joaquim 15 Alan Javier Franco 2 Francisco Reyes 8 Fernando Gorriarán 5 César Araújo 16 Diego Lainez 11 Juan Brunetta 77 Ozziel Herrera 17 Rodrigo Aguirre 1 Alec Smir 21 Bongokuhle Hlongwane 67 Carlos Harvey 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 13 Anthony Markanich 26 Joaquín Pereyra 20 Wil Trapp 30 Owen Gene 8 Tomás Chancalay 29 Mamadou Dieng Dự bị Tigres UANL 25 Carlos Rodríguez 193 Marcelo Salinas 13 Antonio Carrera 23 Rômulo Zwarg 32 Vladimir Loroña 33 Rafael Guerrero 26 Fernando Ordoñez 6 Juan Vigón 198 Isac Galván Minnesota United FC 12 Drake Callender 28 Jefferson Díaz 2 Devin Padelford 33 Kieran Chandler 27 D.J. Taylor 24 Julian Gressel 3 Kyle Duncan 18 Mauricio González 22 Marcus Caldeira Cập nhật đội hình lúc 07:30 08/08/2026

Tigres UANL Thống kê Minnesota United FC 59% Kiểm soát bóng 41% 20 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 3 11 Phạt góc 7 6 Phạm lỗi 18 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Juan Brunetta Tigres UANL Điểm 8.5 Anthony Markanich Minnesota United FC Điểm 7.9 Joaquim Tigres UANL Điểm 7.5 Nahuel Guzmán Tigres UANL Điểm 7.2 Alan Javier Franco Tigres UANL Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Tigres UANL và Minnesota United FC diễn ra lúc 08:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Allianz Field hứa hẹn mang đến trận cầu nảy lửa trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là màn chạm trán đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá đại diện cho Liga MX và MLS, nơi tinh thần chiến đấu cùng bản lĩnh sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Tương quan lực lượng và phong độ gần đây

Đại diện đến từ giải VĐQG Mexico, Tigres UANL, bước vào trận đấu này với tâm lý tương đối thuận lợi. Trận thắng ở lần ra quân gần nhất giúp đội bóng duy trì được sự tự tin cần thiết cũng như nhịp độ chơi bóng ổn định. Bản lĩnh của một câu lạc bộ giàu kinh nghiệm tại các giải đấu khu vực sẽ là điểm tựa lớn cho đại diện Liga MX.

Bên phía đối diện, Minnesota United FC lại phải chịu đôi chút áp lực sau khi nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Dù vậy, việc được thi đấu tại đại bản doanh Allianz Field mang đến lợi thế không nhỏ cho đại diện MLS. Tinh thần khát khao trở lại cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là động lực lớn để Minnesota United FC hướng tới một kết quả tích cực.

Đánh giá thế trận và nhận định chuyên môn

Cuộc so tài giữa các đại diện MLS và Liga MX tại Leagues Cup luôn mang lại sự căng thẳng về mặt chiến thuật. Tigres UANL dự kiến sẽ chủ động kiểm soát bóng, triển khai lối chơi chặt chẽ nhằm khai thác những sơ hở từ đối thủ. Với tâm lý thoải mái sau chiến thắng gần đây, họ hoàn toàn đủ khả năng áp đặt nhịp độ lên trận đấu.

Trong khi đó, Minnesota United FC buộc phải cẩn trọng hơn trong khâu phòng ngự để tránh đón nhận kết quả bất lợi. Lối chơi phòng ngự phản công nhanh có thể sẽ được đội bóng này lựa chọn nhằm tận dụng sơ hở của đối phương. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co với những màn ăn đáp trả quyết liệt từ cả hai bên.

Tigres UANL 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Minnesota United FC 5 trận gần nhất B H H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới