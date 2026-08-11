Thắng Mjällby 2-0, Slovan Bratislava khiến đối thủ nhận thất bại trên sân Tehelné pole Các bàn thắng trong hiệp hai của Camara và Yirajang giúp Slovan Bratislava đánh bại Mjällby với tỷ số 2-0 trên sân Štadión Tehelné pole, qua đó khiến đội khách phải ra về trắng tay.

Slovan Bratislava 2 - 0 Mjällby Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Slovan Bratislava tiếp đón Mjällby.

12' Mjällby chủ động dứt điểm dù kiểm soát bóng ít hơn Mới qua 12 phút thi đấu, Slovan Bratislava dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 56 - 44 nhưng chưa tung ra cú dứt điểm nào. Trái lại, Mjällby thi đấu khá quyết liệt với tỷ lệ phạm lỗi 1 - 4 và đã tạo ra 0 - 2 lần hãm thành về phía đội chủ nhà.

24' Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Bước sang phút 24, Slovan Bratislava và Mjällby vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Dù Slovan Bratislava nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 55-45 , số lần dứt điểm của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 2-2 . Sự thận trọng của đôi bên khiến thế trận diễn ra giằng co và chưa có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

36' Thế trận giằng co, Slovan Bratislava nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Trôi qua 36 phút thi đấu, Slovan Bratislava nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 56-44 nhưng chưa thể tạo ra khác biệt rõ rệt trước Mjällby. Sự cân bằng thể hiện qua số lần dứt điểm 3-3 cùng 1-1 quả phạt góc, khiến trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 .

43' Tom Pettersson nhận thẻ vàng ở phút 43 Phút 43, Tom Pettersson phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Việc dính thẻ phạt ở thời điểm nhạy cảm ngay trước giờ nghỉ sẽ buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu, khi thế trận vẫn đang ở mốc hòa 0-0.

44' Rahim Ibrahim nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 44, Rahim Ibrahim trở thành cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở thời điểm nhạy cảm trước giờ nghỉ. Thế trận trên sân giữa Slovan Bratislava và Mjällby vẫn đang diễn ra khá giằng co khi chưa bên nào khai thông được thế bế tắc 0-0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Tigran Barseghyan vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Slovan Bratislava quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Tigran Barseghyan được tung vào sân thế chỗ Manasse Kianga . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng gia tăng sức ép để khai thông thế bế tắc.

47' Suleiman Camara mở tỷ số cho Slovan Bratislava Ngay ở phút 47, Suleiman Camara tỏa sáng giúp Slovan Bratislava khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn 1-0. Pha lập công này phản ánh đúng thế trận nhỉnh hơn của đội bóng này, khi họ sở hữu thống kê dứt điểm trúng đích 3-0 hoàn toàn áp đảo so với Mjällby.

48' Slovan Bratislava gia tăng áp lực đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Slovan Bratislava tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 . Đội chủ nhà thể hiện sự áp đảo về mặt cơ hội khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0 ), qua đó bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn trước 1 - 0 trước Mjällby.

50' Villiam Granath nhận thẻ vàng, Mjällby gặp khó Phút 50, đến lượt Villiam Granath phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc bị dẫn 1-0 ngay đầu hiệp hai đang khiến các cầu thủ Mjällby thi đấu thiếu kiềm chế và liên tục dính án phạt.

56' Mjällby điều chỉnh nhân sự: Tony Miettinen vào sân Phút 56, Mjällby thực hiện sự thay đổi người khi Tony Miettinen được tung vào sân thay cho Ludvig Svanberg . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trong bối cảnh bị Slovan Bratislava dẫn trước 1-0.

56' Phút 56: Ali Youssef vào sân thay Ian Hoffmann Ở phút 56, Ali Youssef chính thức được tung vào sân để thế chỗ Ian Hoffmann . Trong thế trận đang bị dẫn 1-0 kể từ phút 47, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới để cải thiện khả năng tấn công trên sân.

58' Suleiman Camara nhận thẻ vàng ở phút 58 Phút 58, trọng tài tiếp tục phải rút thẻ vàng dành cho Suleiman Camara sau tình huống phạm lỗi. Những pha tranh chấp quyết liệt liên tục xuất hiện khiến trận đấu rơi vào thế căng thẳng với nhiều án phạt được đưa ra.

60' Cristian Martínez vào sân thay Rahim Ibrahim Phút 60, Cristian Martínez được tung vào sân để thay thế cho Rahim Ibrahim , cầu thủ trước đó đã dính thẻ vàng ở cuối hiệp một. Trong bối cảnh Slovan Bratislava đang dẫn 1-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo ra luồng sinh khí mới cho những phút tiếp theo.

60' Phút 60: Alasana Yirajang vào sân thay Mykola Kukharevych Ở phút 60, Alasana Yirajang được tung vào sân để thay thế cho Mykola Kukharevych . Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về Slovan Bratislava, trong thế trận mà họ nhỉnh hơn hẳn về chỉ số dứt điểm 8-3 (trúng đích 3-0).

60' Slovan Bratislava gia tăng áp lực lên Mjällby Bước sang phút 60, Slovan Bratislava vẫn đang kiểm soát tốt thế trận dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50 - 50 . Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở các chỉ số tấn công khi áp đảo về số cú dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 0 ) để tiếp tục nắm lợi thế dẫn 1 - 0 trước Mjällby.

62' Alen Mustafic bị phạt thẻ vàng ở phút 62 Phút 62, Alen Mustafic phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu tiếp tục gia tăng sức nóng trong hiệp hai khi Slovan Bratislava đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0.

72' Mjällby tăng cường hàng công với Olle Lindberg Phút 72, Mjällby quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Olle Lindberg vào sân thay cho Jeppe Kjær . Đang bị Slovan Bratislava dẫn 1-0 và bị lép vế về chỉ số dứt điểm (9 - 3), đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại.

72' Mjällby điều chỉnh nhân sự: Tidstrand thế chỗ Granath Phút 72, Mjällby thực hiện sự thay đổi người khi Ludvig Tidstrand được tung vào sân để thay cho Villiam Granath . Trong thế bị Slovan Bratislava dẫn 1-0, đội khách rất cần làn gió mới nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

72' Slovan Bratislava lấn lướt dù kiểm soát bóng cân bằng Bước sang phút 72, Slovan Bratislava vẫn bảo toàn tỷ số 1-0 trước Mjällby nhờ sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Dù tỷ lệ cầm bóng là 50-50, đội chủ nhà áp đảo về số lần hãm thành với 9-3 cú dứt điểm, trong đó có 3-0 cú dứt điểm trúng đích.

76' Slovan Bratislava làm mới tuyến giữa ở phút 76 Phút 76, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi người khi tung Daiki Matsuoka vào sân thế chỗ Alen Mustafic . Sự bổ sung nhân sự này nhằm giúp đội chủ nhà duy trì sự tươi mới ở tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

78' Alasana Yirajang nổ súng, Slovan Bratislava nâng tỷ số lên 2-0 Phút 78, Alasana Yirajang lập công giúp Slovan Bratislava nâng tỷ số lên 2-0 trước Mjällby. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp Slovan Bratislava nắm lợi thế rất lớn khi trận đấu trôi về những phút cuối.

83' Leo Hofstädter vào sân thay Suleiman Camara ở phút 83 Phút 83, Leo Hofstädter được tung vào sân để thay thế cho Suleiman Camara . Trước đó, Camara từng nhận thẻ vàng ở phút 58 và rời sân khi Slovan Bratislava đang giữ lợi thế dẫn 2-0.

84' Slovan Bratislava nắm chắc lợi thế hai bàn Trận đấu bước sang phút 84, Slovan Bratislava vẫn bảo vệ an toàn lợi thế dẫn 2 - 0 trước Mjällby. Dù tỉ lệ cầm bóng cân bằng 50 - 50, đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong các đợt hãm thành khi áp đảo 10 - 4 về số lần dứt điểm (trúng đích 4 - 1).

87' Thay người ở những phút cuối: Martin Agnarsson vào sân Phút 87, Martin Agnarsson được tung vào sân để thế chỗ Viktor Gustafson . Trong bối cảnh đang bị Slovan Bratislava dẫn 2-0, sự thay đổi nhân sự muộn màng này là nỗ lực làm mới đội hình khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

KT Kết thúc: Slovan Bratislava 2-0 Mjällby Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:05 12/08/2026

Đội hình chính thức Slovan Bratislava Sơ đồ 4-1-4-1 Mjällby Sơ đồ 3-4-3 71 Dominik Takac 28 César Blackman 12 Kenan Bajric 15 Svetozar Markovic 57 Sandro Cruz 3 Peter Pokorný 19 Manasse Kianga 20 Alen Mustafic 5 Rahim Ibrahim 21 Suleiman Camara 9 Mykola Kukharevych 13 Robin Wallinder 5 Abdullah Iqbal 2 Ludvig Svanberg 24 Tom Pettersson 14 Villiam Granath 22 Jesper Gustavsson 7 Viktor Gustafson 26 Ian Hoffmann 10 Jeppe Kjær 18 Jacob Bergström 23 Áki Samuelsen Dự bị Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popovic 2 Samuel Kozlovsky 6 Kevin Wimmer 8 Artur Gajdos 11 Tigran Barseghyan 14 Alasana Yirajang 25 Leo Hofstädter 29 Alexej Maros 44 Matus Macik Mjällby 3 Martin Agnarsson 4 Axel Norén 9 Ali Youssef 27 Ludvig Tidstrand 29 Olle Lindberg 30 Melker Ahlstrand 33 Tony Miettinen 35 Alexander Lundin 39 Romeo Arrhenius Leandersson Cập nhật đội hình lúc 00:36 12/08/2026

Slovan Bratislava Thống kê Mjällby 50% Kiểm soát bóng 50% 11 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Suleiman Camara Slovan Bratislava 1 bàn Alasana Yirajang Slovan Bratislava 1 bàn Sandro Cruz Slovan Bratislava 2 kiến tạo · điểm 6.98

Trận chạm trán giữa Slovan Bratislava và Mjällby trong khuôn khổ giải UEFA Champions League sẽ chính thức diễn ra vào lúc 01:15 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Štadión Tehelné pole. Đây là cuộc đối đầu thu hút sự chú ý khi hai đội chuẩn bị kỹ lưỡng cho những mục tiêu quan trọng tại đấu trường châu lục.

Bối cảnh trận đấu và điểm tựa sân nhà

Việc được thi đấu trên thánh địa Štadión Tehelné pole mang lại lợi thế đáng kể về mặt tinh thần cho Slovan Bratislava. Sự cổ vũ từ khán giả nhà cùng sự quen thuộc với điều kiện sân bãi sẽ là điểm tựa để đội bóng chủ động triển khai lối chơi.

Bên cạnh đó, thử thách phải thi đấu trên sân khách buộc Mjällby phải chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án chiến thuật. Việc giữ sự tập trung cao độ và triển khai nhịp độ hợp lý sẽ là chìa khóa giúp đại diện này tạo ra sự cân bằng trước áp lực từ đội chủ nhà.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Xét về yếu tố lịch sử, Slovan Bratislava và Mjällby mới chỉ có 1 lần chạm trán trực tiếp. Trong cuộc đối đầu duy nhất đó, Slovan Bratislava đã xuất sắc giành chiến thắng, trong khi Mjällby chưa giành được chiến thắng nào và hai đội cũng chưa từng chia điểm.

Kết quả tích cực từ lần đụng độ duy nhất trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý cho Slovan Bratislava. Tuy nhiên, tại sân chơi cạnh tranh khốc liệt như UEFA Champions League, diễn biến thực tế trên sân sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tận dụng cơ hội và sự điều chỉnh chiến thuật của cả hai huấn luyện viên trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Slovan Bratislava · 1 thắng 0 hòa Mjällby · 0 thắng Mjällby 1 - 2 Slovan Bratislava SB

Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T H T Mjällby 5 trận gần nhất B H T

Tình hình lực lượng Slovan Bratislava ✚ Nino Marcelli (Unknown Injury) ✚ Andraz Sporar (Hamstring Injury) ✚ Tigran Barseghyan (Muscle Injury) Mjällby Không có thông tin