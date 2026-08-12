90+4' Tigres UANL tăng cường nhân sự ở những phút bù giờ

Phút 90+4', Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người khi F. Rodriguez được tung vào sân thay cho F. Reyes. Đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết của đội chủ nhà ở những giây cuối trận nhằm củng cố lại hệ thống phòng ngự, nhất là sau khi họ vừa chịu tổn thất lớn về lực lượng.