Thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, Tigres UANL khuất phục Vancouver Whitecaps ở Leagues Cup
Dù bị Vancouver Whitecaps gỡ hòa 1-1 ở phút 79, Tigres UANL vẫn thể hiện bản lĩnh khi đánh bại đối thủ 5-4 trên chấm luân lưu tại Estadio Universitario trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Tigres UANL tiếp đón Vancouver Whitecaps.
- 1'Joaquim nhận thẻ vàng sớm ngay ở phút đầu tiên
Ngay ở phút 1, Joaquim bên phía Tigres UANL đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Việc dính án phạt quá sớm chắc chắn sẽ khiến anh phải thi đấu cẩn trọng hơn rất nhiều trong phần còn lại của trận đấu.
- 13'Vancouver Whitecaps nhập cuộc nhỉnh hơn trong 13 phút đầu
Bước vào phút 13, Vancouver Whitecaps đang có phần chủ động hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng 46% - 54%. Đội khách đã tạo ra 0 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 0) cùng 0 - 1 quả phạt góc, trong khi Tigres UANL thi đấu khá thận trọng và chưa tạo ra được cơ hội hãm thành nào.
- 15'N. Djordjevic nhận thẻ vàng ở phút 15
Phút 15, trọng tài rút thẻ vàng dành cho N. Djordjevic bên phía Vancouver Whitecaps sau pha phạm lỗi. Trận đấu tại Leagues Cup đang nóng lên từ sớm với liên tiếp các tình huống va chạm, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.
- 19'R. Aguirre ghi bàn mở tỷ số cho Tigres UANL
Phút 19, R. Aguirre lập công mở tỷ số 1-0 cho Tigres UANL. Pha dứt điểm trúng đích này giúp đội chủ nhà vươn lên nắm lợi thế trước Vancouver Whitecaps sau những phút đầu trận diễn ra đầy quyết liệt.
- 25'Tigres UANL duy trì lợi thế nhờ sự hiệu quả
Bước sang phút 25, dù Vancouver Whitecaps kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 47% - 53%, Tigres UANL mới là đội thi đấu hiệu quả hơn để giữ vững lợi thế 1-0. Tigres UANL tỏ ra cực kỳ sắc bén trong các đợt lên bóng với số cú dứt điểm 3-2 cùng sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 2-0.
- 38'Vancouver Whitecaps nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ
Dù đang bị dẫn 1-0, Vancouver Whitecaps vẫn nỗ lực dâng cao đội hình với tỷ lệ kiểm soát bóng 40% - 60%. Dù vậy, Tigres UANL tỏ ra hiệu quả hơn trong các cơ hội khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 1 (trong tổng số dứt điểm 3 - 4), qua đó duy trì thế dẫn bàn ở phút 38.
- 39'J. Brunetta nhận thẻ vàng ở phút 39
Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng khi J. Brunetta bên phía Tigres UANL phải nhận thẻ vàng ở phút 39. Dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0, đại diện Mexico vẫn phải thi đấu cẩn trọng khi đây đã là thẻ vàng thứ hai của họ từ đầu trận.
- 43'Tigres UANL điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một
Phút 43, Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người ngay trước giờ nghỉ khi Romulo được tung vào sân để thế chỗ C. Araujo. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới để củng cố lại tuyến giữa trong bối cảnh bị Vancouver Whitecaps lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng (42% - 58%), dù họ vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Vancouver Whitecaps điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Vancouver Whitecaps quyết định thay đổi nhân sự khi M. Gherasimencov vào sân thế chỗ S. Adekugbe. Đang bị Tigres UANL dẫn trước 1-0, đội khách cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ gạc thế trận.
- 51'Vancouver Whitecaps dâng cao kiểm soát bóng tìm bàn gỡ
Bước sang phút 51, Vancouver Whitecaps chủ động kiểm soát bóng với tỷ lệ 38% - 62% nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 1 - 0. Đội khách liên tục nhồi bóng sang phần sân đối phương để vượt lên ở chỉ số dứt điểm 6 - 7 cùng phạt góc 1 - 3, tuy nhiên Tigres UANL vẫn tỏ ra sắc bén hơn khi sở hữu 3 - 1 lần sút trúng đích.
- 57'Tigres UANL tung D. A. Sanchez Guevara vào sân
Ở phút 57, Tigres UANL quyết định điều chỉnh nhân sự trên sân khi rút O. Herrera ra nghỉ và trao cơ hội cho D. A. Sanchez Guevara. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và muốn gia tăng sự tươi mới cho đội hình nhằm duy trì thế dẫn bàn trước Vancouver Whitecaps.
- 63'Tigres UANL tỏ ra hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Bước sang phút 63, dù Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (44% - 56%), Tigres UANL vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội. Đội chủ nhà chấp nhận chơi rình rập nhưng áp đảo về số lần dứt điểm 10 - 8 cũng như số cú sút trúng đích 5 - 2. Nhờ sự sắc bén này, Tigres UANL tiếp tục duy trì lợi thế dẫn trước 1 - 0.
- 65'Vancouver Whitecaps điều chỉnh nhân sự: R. Priso thế chỗ T. Blackmon
Phút 65, ban huấn luyện Vancouver Whitecaps quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút T. Blackmon rời sân và tung R. Priso vào thế chỗ. Trong bối cảnh đang bị Tigres UANL dẫn trước 1-0, đại diện MLS rất cần những làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.
- 65'Vancouver Whitecaps tung J. Selemani vào sân tìm bàn gỡ
Phút 65, Vancouver Whitecaps quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung J. Selemani vào sân thế chỗ J. Ngando. Trong thế đang bị Tigres UANL dẫn 1-0, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.
- 65'Vancouver Whitecaps làm mới hàng công, E. Sabbi vào sân
Phút 65, Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi E. Sabbi được tung vào sân thay cho N. Djordjevic. Đang bị dẫn trước 1-0, đại diện MLS rất cần làn gió mới để hy vọng lật ngược thế cờ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 76'Vancouver Whitecaps ép sân, Tigres UANL giữ vững lợi thế
Bước sang phút 76, Vancouver Whitecaps nỗ lực dâng cao kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù tổng số cú dứt điểm hai bên đang là 10 - 10, Tigres UANL mới là đội tạo ra sự khác biệt khi áp đảo về chỉ số dứt điểm trúng đích (5 - 2). Sự sắc bén đó giúp Tigres UANL tiếp tục bảo vệ lợi thế 1 - 0 trong bối cảnh đối thủ dồn lực tấn công.
- 78'Vancouver Whitecaps tung E. Ocampo vào sân thay C. Sabaly
Phút 78: Vancouver Whitecaps thực hiện sự thay đổi người khi E. Ocampo được tung vào sân thay cho C. Sabaly. Đang bị Tigres UANL dẫn trước 1-0, đại diện Canada quyết định làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.
- 79'E. Sabbi gỡ hòa 1-1 cho Vancouver Whitecaps
Phút 79, E. Sabbi tỏa sáng quân bình tỷ số 1-1 cho Vancouver Whitecaps. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện MLS đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi phải bám đuổi tỷ số từ phút 19.
- 88'D. Lainez nhận thẻ đỏ, Tigres UANL mất người ở phút 88
Phút 88, D. Lainez bên phía Tigres UANL phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến đội nhà rơi vào thế thiếu người ở giai đoạn nhạy cảm nhất trận đấu. Việc chỉ còn 10 người trên sân tạo ra thử thách rất lớn cho Tigres UANL trong nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-1 trước Vancouver Whitecaps.
- 90+1'N. Guzman nhận thẻ đỏ, khó khăn bủa vây Tigres UANL
Phút 90+1', N. Guzman bên phía Tigres UANL phải nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Đội chủ nhà liên tiếp chịu tổn thất lực lượng khi trước đó D. Lainez vừa bị đuổi ở phút 88, đẩy Tigres UANL vào thế vô cùng khó khăn trong thời gian còn lại khi tỷ số đang là 1-1.
- 90+3'J. Badwal nhận thẻ vàng ở phút 90+3'
Phút 90+3', J. Badwal bên phía Vancouver Whitecaps nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút bù giờ căng thẳng tột độ khi đội hình Tigres UANL vừa dính liền hai thẻ đỏ trước đó.
- 90+4'Tigres UANL tăng cường nhân sự ở những phút bù giờ
Phút 90+4', Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người khi F. Rodriguez được tung vào sân thay cho F. Reyes. Đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết của đội chủ nhà ở những giây cuối trận nhằm củng cố lại hệ thống phòng ngự, nhất là sau khi họ vừa chịu tổn thất lớn về lực lượng.
- 90+4'Tigres UANL điều chỉnh nhân sự ở phút 90+4
Phút 90+4, Tigres UANL thực hiện sự thay đổi người khi A. de Maria Campos vào sân thay thế A. Franco. Trong thế thiếu người ở những phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà cần thêm nhân sự tươi mới để bảo vệ tỷ số hòa 1-1 trước Vancouver Whitecaps.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 90'Thế trận giằng co ở phút 90
Bước sang phút 90, trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi hai đội đang hòa 1-1. Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (46% - 54%) và phạt góc (2 - 5), nhưng Tigres UANL lại tạo ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn với 5 - 3 trong tổng số 11 - 12 lần hãm thành của cả hai đội.
- 120+1'Luân lưu: Tigres UANL 1 - 0
J. Brunetta (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Vancouver Whitecaps 1 - 1
R. Gauld (Vancouver Whitecaps) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Tigres UANL 2 - 1
F. Gorriaran (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Vancouver Whitecaps 2 - 2
E. Sabbi (Vancouver Whitecaps) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Tigres UANL sút hỏng
R. Aguirre (Tigres UANL) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Vancouver Whitecaps 2 - 3
O. Larraz (Vancouver Whitecaps) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Tigres UANL 3 - 3
Romulo (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Vancouver Whitecaps 3 - 4
E. Ocampo (Vancouver Whitecaps) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.
- 120+5'Luân lưu: Tigres UANL 4 - 4
D. A. Sanchez Guevara (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+5'Luân lưu: Vancouver Whitecaps sút hỏng
M. Laborda (Vancouver Whitecaps) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+6'Luân lưu: Tigres UANL sút hỏng
J. Garza (Tigres UANL) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+6'Luân lưu: Vancouver Whitecaps sút hỏng
R. Priso (Vancouver Whitecaps) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+7'Luân lưu: Tigres UANL 5 - 4
Joaquim (Tigres UANL) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.
- 120+7'Luân lưu: Vancouver Whitecaps sút hỏng
R. Elloumi (Vancouver Whitecaps) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 4.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Tigres UANL 1-1 Vancouver Whitecaps
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 11:27 12/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Tigres UANL và Vancouver Whitecaps trong khuôn khổ giải Leagues Cup sẽ diễn ra lúc 09:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Estadio Universitario. Đây là trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn giữa hai đại diện bóng đá khu vực Bắc Mỹ.
Phong độ thi đấu gần đây
Tigres UANL bước vào cuộc so tài này với màn thể hiện tích cực khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Phong độ ổn định giúp đại diện của Liga MX duy trì sự tự tin cao độ trước màn tiếp đón đối thủ trên sân nhà.
Trái ngược với đối thủ, Vancouver Whitecaps đang trải qua chuỗi phong độ trầm lắng hơn. Đại diện đến từ giải MLS đã nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần đây, điều này đòi hỏi họ phải có những điều chỉnh kịp thời nếu muốn tạo nên khác biệt.
Lịch sử đối đầu giữa hai đội
Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự nhỉnh hơn rõ rệt của đại diện Mexico. Tigres UANL giành tới 3 chiến thắng và hòa 2 trận, trong khi Vancouver Whitecaps chưa có được chiến thắng nào trước đối thủ.
Nhận định chung
Với lợi thế thi đấu tại Estadio Universitario cùng điểm tựa phong độ và thành tích đối đầu vượt trội, Tigres UANL nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps phải nỗ lực rất lớn để cải thiện kết quả thi đấu trước một đối thủ thi đấu đầy khó chịu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)