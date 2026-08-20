Thắng Orlando City SC 2-1, Chicago Fire chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS Đánh bại Orlando City SC 2-1 ngay trên sân Exploria Stadium, Chicago Fire chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS, trong khi đội chủ nhà dậm chân ở vị trí thứ 10 và chưa thể chốt suất đi tiếp.

Orlando City SC 1 - 2 Chicago Fire Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón Chicago Fire.

4' P. Dithejane mở tỷ số sớm cho Chicago Fire Ngay ở phút 4, P. Dithejane đã tỏa sáng mở tỷ số 0-1 cho Chicago Fire trong chuyến làm khách trên sân của Orlando City SC. Pha lập công sớm mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đội khách ngay từ những phút đầu trận.

17' Chicago Fire tận dụng cơ hội tốt hơn Trải qua 17 phút thi đấu, thế trận diễn ra giằng co khi thời lượng cầm bóng đang cân bằng 50% - 50% . Dù vậy, Chicago Fire vẫn là đội hiệu quả hơn khi vươn lên dẫn 0-1 và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1) so với Orlando City SC.

29' Chicago Fire bảo toàn thế dẫn bàn trước Orlando City SC Chạm mốc phút 29, Orlando City SC tỏ ra nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng với 57% - 43% nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ. Trong khi đó, Chicago Fire thi đấu hiệu quả hơn với số lần dứt điểm nhỉnh hơn ( 2 - 3 , trúng đích 0 - 1 ) để tiếp tục duy trì lợi thế 0 - 1 .

41' Orlando City nỗ lực ép sân trước giờ nghỉ Tiến gần đến giờ nghỉ giữa hiệp, Orlando City SC nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ dù đang bị Chicago Fire dẫn 0-1 . Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% - 47%) và số lần dứt điểm (5 - 4), nhưng hiệu quả của hai đội là tương đương khi chỉ số dứt điểm trúng đích vẫn cân bằng ở mức 1 - 1.

43' Orlando City thay người sớm ngay trước giờ nghỉ Phút 43, Orlando City SC có sự thay đổi nhân sự sớm khi Z. Taifi được tung vào sân thay cho W. Cartagena . Trong bối cảnh đang bị Chicago Fire dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, sự điều chỉnh này kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công đội chủ nhà.

43' Orlando City SC thay người sớm khi đang bị dẫn 0-1 Phút 43, Orlando City SC quyết định điều chỉnh nhân sự sớm khi M. Pasalic được tung vào sân thay cho T. Spicer . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới lối chơi ngay trước giờ nghỉ trong bối cảnh vẫn đang bị Chicago Fire dẫn trước 0-1.

43' Tiago vào sân thay A. Gomez ở phút 43 Phút 43, Orlando City SC quyết định có sự thay đổi nhân sự từ sớm khi Tiago được tung vào sân thay cho A. Gomez . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Chicago Fire dẫn trước 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' D. Brekalo gỡ hòa 1-1 cho Orlando City SC Phút 52, nhận đường kiến tạo từ A. Griezmann , D. Brekalo dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Orlando City SC. Pha lập công ngay đầu hiệp hai đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trước Chicago Fire.

53' Orlando City SC gia tăng sức ép sau giờ nghỉ Bước sang phút 53, Orlando City SC đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn khi kiểm soát 56% - 44% thời lượng bóng trên sân. Đội chủ nhà dồn ép với 8 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2 ), buộc đối phương sở hữu 1 - 3 lần cứu thua để giữ tỷ số hòa 1 - 1.

57' Luis Otavio dính thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, Luis Otavio bên phía Orlando City SC đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Ngay sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, đại diện chủ nhà bắt đầu gặp chút bất lợi về thẻ phạt trong nỗ lực kiểm soát thế trận trước Chicago Fire.

61' Chicago Fire điều chỉnh nhân sự, R. Lod vào sân Phút 61, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi tung R. Lod vào sân thay thế D. Poreba . Sau khi để Orlando City SC quân bình tỷ số 1-1 ở phút 52, đội khách rất cần làn gió mới để lấy lại thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.

61' Chicago Fire thay người ở phút 61 Phút 61, Chicago Fire quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung V. Radojevic vào sân thay thế cho A. Gutman . Đội khách muốn củng cố lại đội hình trong bối cảnh Orlando City SC đã gỡ hòa 1-1 và gia tăng áp lực.

61' Chicago Fire điều chỉnh nhân sự, M. Haile-Selassie vào sân Phút 61, ban huấn luyện Chicago Fire quyết định đưa M. Haile-Selassie vào sân thế chỗ J. Bamba . Sau khi bị Orlando City SC gỡ hòa 1-1, đội khách cần nhân tố mới trên hàng công để tái lập lợi thế dẫn bàn. Nếu giữ tỷ số này, Chicago Fire đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

64' Orlando City SC tung D. Dike vào sân Phút 64, ban huấn luyện Orlando City SC quyết định đưa D. Dike vào sân thay thế cho J. Ellis . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn vượt lên khi tỷ số trận đấu vẫn đang dừng ở mức 1-1.

65' Orlando City SC gia tăng sức ép tìm bàn vượt lên Bước sang phút 65, Orlando City SC tiếp tục gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế quân bình 1 - 1. Đội chủ nhà hoàn toàn chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 57% - 43%, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 2) cùng 3 - 0 phạt góc, đẩy Chicago Fire vào thế gồng mình phòng ngự khi chỉ số cứu thua đang là 1 - 3.

67' R. Jansson nhận thẻ vàng, Orlando City SC chịu thêm sức ép Phút 67, cầu thủ R. Jansson bên phía Orlando City SC phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Chiếc thẻ phạt này đến chỉ 10 phút sau khi đồng đội Luis Otavio dính thẻ ở phút 57, cho thấy sức nóng gia tăng trên sân Exploria Stadium khi tỷ số đang là 1-1.

69' Lewandowski sút 11m thành công, Chicago Fire tái lập thế dẫn bàn Phút 69, R. Lewandowski dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để đưa Chicago Fire vượt lên dẫn trước. Tỷ số lúc này là 1-2 cho đội khách, và nếu giữ tỷ số này, Chicago Fire sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

77' Orlando City SC dồn lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 77, Orlando City SC nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% - 46% . Dù tạo ra chỉ số dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 3 ), đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ Chicago Fire để thay đổi tỷ số 1 - 2 .

78' Orlando City SC tung E. Atuesta vào sân tìm bàn gỡ Phút 78, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Atuesta được tung vào sân thay thế cho G. Dorsey . Trong thế bị Chicago Fire dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà Exploria Stadium, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên hàng công để nuôi hy vọng gỡ hòa ở những phút còn lại.

80' V. Radojevic nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, V. Radojevic bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang phải tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 trước sức ép từ Orlando City SC trong những phút cuối trận.

83' Chicago Fire rút Lewandowski rời sân ở phút 83 Phút 83, Chicago Fire tiến hành thay người khi R. Lewandowski rời sân nhường chỗ cho S. Rogers . Đội khách đang tạm dẫn 1-2, và nếu giữ được tỷ số này, Chicago Fire sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

89' Thẻ vàng cho S. Rogers ở phút 89 Phút 89, S. Rogers bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 1-2 ở những phút thi đấu cuối cùng. Nếu giữ tỷ số này, Chicago Fire sẽ vươn lên 32 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

89' Orlando City SC dồn lực ép sân ở những phút cuối Bước sang phút 89, Orlando City SC đang dồn toàn lực nỗ lực tìm bàn gỡ dù vẫn bị Chicago Fire dẫn trước với tỷ số 1-2. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 55% - 45% cùng chỉ số dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 3), nhưng sự vững chắc của hàng thủ đối phương với cứu thua 1 - 3 vẫn đang bảo toàn lợi thế cho đội khách.

KT Kết thúc: Orlando City SC 1-2 Chicago Fire Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 10:09 20/08/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Oscar Pareja Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 3 Adrián Marín 77 Iván Angulo 16 Wilder Cartagena 5 Luis Otávio 14 Tyrese Spicer 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis 1 Chris Brady 24 Jonathan Dean 16 Joel Waterman 3 Jack Elliott 15 Andrew Gutman 6 Anton Salétros 42 Dje Tah D'Avilla 29 David Poreba 12 Puso Dithejane 9 Robert Lewandowski 19 Jonathan Bamba Dự bị Orlando City SC 12 Javier Otero 19 Zakaria Taifi 57 Iago Silva 20 Eduard Atuesta 87 Marco Pašalić 23 Harvey Sarajian 35 Joran Gerbet 9 Daryl Dike 11 Tiago Souza Chicago Fire 44 Josh Cohen 2 Leonardo Barroso 5 Samuel Rogers 14 Viktor Radojević 17 Robin Lod 7 Maren Haile-Selassie 22 Mauricio Pineda 47 Sam Williams 20 Jason Shokalook Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

Orlando City SC Thống kê Chicago Fire 57% Kiểm soát bóng 43% 14 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Robert Lewandowski Chicago Fire 1 bàn David Brekalo Orlando City SC 1 bàn Puso Dithejane Chicago Fire 1 bàn Antoine Griezmann Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 8 David Poreba Chicago Fire 1 kiến tạo · điểm 6.9 Chris Brady Chicago Fire Điểm 8.3

Thông tin chung trước trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Orlando City SC và Chicago Fire sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Exploria Stadium. Đây là màn so tài thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS), thu hút sự chú ý khi hai đội đang nắm giữ những vị trí khác biệt trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Trải qua các lượt trận đã qua, Chicago Fire hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng MLS với 32 điểm thu được. Trong khi đó, Orlando City SC xếp ở vị trí thứ 10 khi đang sở hữu 21 điểm.

Về phong độ thi đấu gần nhất, Chicago Fire đã giành được 3 chiến thắng và nhận 2 trận thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này thể hiện sự nỗ lực duy trì vị trí ở nhóm đầu bảng của đội khách.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, thành tích đang nghiêng nhẹ về phía Chicago Fire. Đội bóng này có được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau trong 2 trận đấu, còn Orlando City SC giành chiến thắng trong 1 lần đối đầu.

Tương quan lực lượng và dự đoán thế trận

Được thi đấu trên sân nhà Exploria Stadium, Orlando City SC sẽ cần tận dụng tối đa điểm tựa khán giả để đối đầu với một Chicago Fire đang đứng ở top 3. Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng dự báo một thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà, hứa đem đến thế trận tranh chấp quyết liệt từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 1 thắng 2 hòa Chicago Fire · 2 thắng Chicago Fire 3 - 1 Orlando City SC CF Orlando City SC 1 - 3 Chicago Fire CF Chicago Fire 0 - 0 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 4 - 2 Chicago Fire OCS Chicago Fire 1 - 1 Orlando City SC Hòa

Chicago Fire 5 trận gần nhất T T T T T 18 Trận 10-2-6 T-H-B 34 Ghi (TB 1.9) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 19 13 4 2 +24 43 T H B T T 2 Inter Miami 19 11 5 3 +10 38 B H T T T 3 Chicago Fire 18 10 2 6 +10 32 T T B B T 4 New England Revolution 19 9 3 7 +4 30 B B H T H … 9 DC United 19 5 9 5 -3 24 H H T H H 10 Orlando City SC 19 6 3 10 -17 21 H B T T B 11 Columbus Crew 19 5 5 9 -4 20 B H T B T …

Tình hình lực lượng Orlando City SC ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ E. Atuesta (Thigh Injury) ✚ M. Ojeda (Thigh Injury) ✚ B. Rhein (Muscle Injury) ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ E. Atuesta (Thigh Injury) Chicago Fire ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ C. Mueller (Inactive) ✚ S. Oregel (Lower-Body Injury) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ M. Mbokazi (Lower-Body Injury) ✚ C. Mueller (Inactive) ✚ S. Oregel (Lower-Body Injury)