Thắng QPR trên chấm luân lưu, Millwall giành vé đi tiếp ở League Cup Hòa QPR 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và thắng 2-0 ở loạt sút luân lưu ngay trên sân Loftus Road Stadium, Millwall chính thức giành vé đi tiếp tại League Cup, trong khi đội chủ nhà ngậm ngùi bị loại ở vòng 128.

QPR 1 - 1 (pen 0-2) Millwall Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu QPR tiếp đón Millwall.

12' QPR nhỉnh hơn về thế trận Nhập cuộc chủ động, QPR đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 57% - 43% so với Millwall trong 12 phút đầu tiên. Đội chủ nhà tỏ ra tích cực hơn khi sở hữu 2 - 0 lần dứt điểm cùng 1 - 0 quả phạt góc, dù hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 khi chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

24' QPR nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng Trải qua 24 phút thi đấu, QPR đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát 56% thời lượng bóng. Đội chủ nhà đã tung ra 2-0 lần dứt điểm và nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc ( 1-0 ), trong khi Millwall vẫn thi đấu rình rập chờ thời cơ khi tỷ số chưa được mở ( 0-0 ).

36' Thế trận cân bằng, hai đội chưa thể ghi bàn Trải qua 36 phút thi đấu, QPR và Millwall vẫn đang giằng co trong thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% phản ánh đúng cục diện bế tắc, khi hai bên mới tạo ra 3 - 1 lần dứt điểm và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co, chưa có dứt điểm trúng đích Bước sang phút 48, thế trận giữa QPR và Millwall vẫn ở thế giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% . QPR nhỉnh hơn đôi chút về số lần dứt điểm với 3 - 1 , nhưng chỉ số dứt điểm trúng đích vẫn là 0 - 0 . Sự tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân cũng được thể hiện qua 5 - 7 tình huống phạm lỗi.

54' L. Cundle khai thông thế bế tắc cho Millwall Phút 54, L. Cundle ghi bàn thắng quan trọng giúp Millwall vươn lên dẫn 0-1 ngay tại sân Loftus Road Stadium. Đội khách đã tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước dù QPR là bên nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn từ đầu trận.

61' QPR gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 61, QPR nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 53% - 47% , vượt trội về số lần dứt điểm với 7-2 (trúng đích 2-1 ) cùng 2-0 về phạt góc, nhưng Millwall vẫn đang chơi tập trung để bảo toàn lợi thế.

62' QPR điều chỉnh nhân sự: K. Poku thế chỗ R. Burrell Phút 62, QPR quyết định đưa K. Poku vào sân thay thế cho R. Burrell . Đang bị Millwall dẫn trước 0-1 ngay tại Loftus Road, đội chủ nhà rất cần làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

62' QPR tung J. Varane vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 62, QPR quyết định có sự thay đổi nhân sự khi J. Varane được tung vào sân thay thế cho N. Madsen . Trong thế bị Millwall dẫn trước 0-1 ngay tại Loftus Road, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên sân để hy vọng xoay chuyển cục diện.

70' QPR tung A. Lloyd vào sân tìm bàn gỡ Phút 70, QPR thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Lloyd được tung vào sân thế chỗ cho R. Kone . Trong thế bị Millwall dẫn trước 0-1, đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu.

73' QPR gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 73, QPR nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi nắm 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng và hưởng phạt góc 3 - 0. Tuy nhiên, tính hiệu quả từ các đợt hãm thành của đội chủ nhà vẫn khá hạn chế khi chỉ số dứt điểm là 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), giúp Millwall duy trì sự chủ động để bảo vệ tỷ số 0 - 1.

76' Millwall điều chỉnh nhân sự, K. Lisbie thế chỗ L. Cundle Phút 76, Millwall thực hiện sự thay đổi người khi K. Lisbie được tung vào sân thay thế cho L. Cundle . Đang dẫn trước 0-1 trên sân Loftus Road Stadium, đội khách bổ sung lực lượng tươi mới nhằm duy trì lợi thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76' Millwall tung T. Arconte vào thay J. Coburn Phút 76, Millwall có sự thay đổi nhân sự khi T. Arconte được tung vào sân thế chỗ J. Coburn . Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự chủ động trong những phút cuối trận.

77' Millwall tung M. Sykes vào sân thay R. Leonard Phút 77, Millwall thực hiện sự thay đổi người khi M. Sykes được tung vào sân để thế chỗ cho R. Leonard . Đang nắm lợi thế dẫn 0-1, ban huấn luyện đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì sự chủ động trong những phút cuối trận đấu tại League Cup.

79' QPR thay người nhằm tìm bàn gỡ ở phút 79 Phút 79, QPR có sự thay đổi nhân sự khi K. Adamson được tung vào sân thế chỗ cho A. S. Mbengue . Đang trong thế bị Millwall dẫn 0-1 tại sân Loftus Road Stadium, đội chủ nhà cần một làn gió mới trên hàng công để hy vọng lội ngược dòng trong những phút còn lại của trận đấu thuộc League Cup.

80' QPR tung K. Saito vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 80, QPR quyết định điều chỉnh nhân sự khi K. Saito được tung vào sân thay cho P. Smyth . Trong bối cảnh đang bị Millwall dẫn 0-1 ngay tại Loftus Road Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cho hàng công đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

84' Millwall điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 84, Millwall thực hiện sự thay đổi người khi R. Bangura-Williams được tung vào sân để thế chỗ cho F. Azeez . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế 0-1, đây là quyết định nhằm làm tươi mới đội hình và củng cố sự chắc chắn cho đội khách trong những phút thi đấu cuối trận.

84' Millwall điều chỉnh nhân sự ở phút 84 Phút 84, Millwall thực hiện sự thay đổi người khi D. Kelly được tung vào sân thay cho J. Metcalfe . Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 0-1 trong những phút cuối trận.

86' M. Sykes phản lưới nhà, QPR gỡ hòa 1-1 ở phút 86 Phút 86, bi kịch ập đến với Millwall khi M. Sykes vô tình đá phản lưới nhà, biếu không cho QPR bàn quân bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ muộn màng giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng lội ngược dòng ngay tại Loftus Road khi trận đấu tiến về những phút cuối.

88' QPR gia tăng sức ép ở những phút cuối Bước sang phút 88, QPR vẫn đang nỗ lực dội sức ép lên phần sân đối phương nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 56% - 44% cùng tổng số cú dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2) và phạt góc 4 - 1.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Millwall 0 - 1 J. Cooper (Millwall) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: QPR sút hỏng I. Chair (QPR) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+2' Luân lưu: Millwall 0 - 2 M. Sykes (Millwall) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120+2' Luân lưu: QPR sút hỏng H. Vale (QPR) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120+3' Luân lưu: Millwall sút hỏng C. Neghli (Millwall) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120+3' Luân lưu: QPR sút hỏng K. Saito (QPR) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120+4' Luân lưu: Millwall sút hỏng T. Arconte (Millwall) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120+4' Luân lưu: QPR sút hỏng K. Poku (QPR) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 2.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: QPR 1-1 Millwall Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:04 08/08/2026

Đội hình chính thức QPR Sơ đồ 4-4-2 · HLV Julien Stephan Millwall Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil 1 Pierce Charles 27 Amadou Salif Mbengue 5 Ronnie Edwards 3 Jimmy Dunne 12 Boy Kemper 11 Paul Smyth 24 Nicolas Madsen 20 Harvey Vale 10 Ilias Chair 22 Richard Kone 16 Rumarn Burrell 1 Lukas Jensen 3 Zak Sturge 5 Jake Cooper 6 Caleb Taylor 18 Ryan Leonard 24 Casper De Norre 14 Jenson Metcalfe 11 Femi Azeez 25 Luke Cundle 10 Camiel Neghli 19 Josh Coburn Dự bị QPR 13 Calum Ward 2 Kealey Adamson 6 Jake Clarke-Salter 14 Koki Saito 21 Kieran Morgan 17 Kwame Poku 40 Jonathan Varane 15 Alfie Lloyd 35 Philip Sanyaolu Millwall 15 Max Crocombe 23 Danny Batth 12 Elkan Baggott 22 Kyrell Lisbie 31 Raees Bangura-Williams 16 Daniel Kelly 17 Mark Sykes 45 Alfie Doughty 7 Tairyk Arconte Cập nhật đội hình lúc 19:30 08/08/2026

QPR Thống kê Millwall 56% Kiểm soát bóng 44% 11 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 5 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Luke Cundle Millwall 1 bàn Harvey Vale QPR Điểm 7.5 Lukas Jensen Millwall Điểm 7.5 Caleb Taylor Millwall Điểm 7.5 Nicolas Madsen QPR Điểm 7.2 Jake Cooper Millwall Điểm 7.2

Thông tin trước trận đấu

Vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026, QPR sẽ cuộc tiếp đón Millwall trên sân vận động Loftus Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup). Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều hiểu rằng không có cơ hội làm lại: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu này.

Phân tích thế đối đầu và bối cảnh trận đấu

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Millwall đang là những người nắm thế chủ động hơn. Cụ thể, Millwall đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi QPR chỉ có được 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng và hai đội hòa nhau 1 trận. Sự chênh lệch này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều thử thách.

Bên cạnh đó, yếu tố sân nhà Loftus Road sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho QPR để cân bằng lợi thế. Khi phải đối đầu trong một trận đấu có tính chất sinh tử, quyết định tấm vé đi tiếp ở giải đấu cúp, cả hai câu lạc bộ chắc chắn sẽ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất.

Nhận định chung

Dù Millwall sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đối đầu gần đây, việc phải thi đấu trên sân khách tại Loftus Road khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Do thể thức loại trực tiếp không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cả QPR lẫn Millwall nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng trước khi tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ để giành quyền bước tiếp vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất QPR · 1 thắng 1 hòa Millwall · 3 thắng Millwall 2 - 0 QPR MIL QPR 1 - 2 Millwall MIL Millwall 2 - 1 QPR MIL QPR 1 - 1 Millwall Hòa QPR 2 - 0 Millwall QPR

QPR 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Millwall 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới