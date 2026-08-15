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    Thắng Rio Ave 2-0, FC Porto vào tốp 3 Primeira Liga còn chủ nhà đứng thứ 16

    Đại Ngàn15/08/2026 21:33

    Nhờ các bàn thắng của Perez và Sainz, FC Porto đánh bại Rio Ave 2-0 tại vòng 2 Primeira Liga trên sân Estádio do Rio Ave FC, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong khi đội chủ nhà chôn chân ở thứ hạng 16.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Rio Ave 0-2 FC Porto: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Rio Ave0 - 2FC PortoKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Rio Ave tiếp đón FC Porto.

    • 11'N. Perez mở tỷ số sớm cho FC Porto

      Phút 11, N. Perez dứt điểm chính xác đưa FC Porto vượt lên dẫn 0-1 trước Rio Ave. Pha lập công sớm giúp đội khách nhanh chóng tạo lợi thế bàn thắng ngay trên sân đối phương.

    • 13'FC Porto kiểm soát nhịp độ sau bàn dẫn trước

      Bước sang phút 13, FC Porto vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 dù thế trận diễn ra khá cân bằng. Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa Rio Ave và đội khách hiện là 48% - 52%, hai bên thi đấu chặt chẽ và chưa có thêm cú dứt điểm 0-0 nào được tung ra.

    • 25'FC Porto làm chủ thế trận ở phút 25

      Sau 25 phút bóng lăn, FC Porto tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ số 0 - 1 tạm nghiêng về phía đội khách. Tỷ lệ kiểm soát bóng 44% - 56% cùng chênh lệch dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1) phản ánh đúng cục diện nhỉnh hơn của FC Porto trước Rio Ave.

    • 34'VAR từ chối bàn thắng của J. Kiwior ở phút 34

      Phút 34, J. Kiwior đưa bóng vào lưới Rio Ave nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ của FC Porto rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận, đội khách FC Porto hụt cơ hội nới rộng khoảng cách và tỷ số vẫn đang là 0-1.

    • 37'FC Porto làm chủ thế trận

      Tính đến phút 37', FC Porto vẫn duy trì thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước 0 - 2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 48% - 52%. Chủ nhà Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng chưa thể tận dụng cơ hội; dù tổng số cú dứt điểm là 5 - 6, FC Porto mới là đội tạo ra sự biệt khi sở hữu 0 - 2 pha dứt điểm trúng đích.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Rio Ave nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 50, Rio Ave nỗ lực gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng 52% - 48% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, dù FC Porto vẫn đang nắm lợi thế dẫn 0 - 1. Cục diện diễn ra tương đối giằng co với số lần dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1), trong khi FC Porto thi đấu áp sát quyết liệt với chỉ số phạm lỗi 0 - 7.

    • 59'Rio Ave điều chỉnh nhân sự, D. Spikic vào sân

      Phút 59, Rio Ave thực hiện sự thay đổi người khi D. Spikic được tung vào sân để thế chỗ R. Galcik. Đội chủ nhà đang rất cần làn gió mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi bị FC Porto dẫn 0-1.

    • 62'Rio Ave nỗ lực giằng co với FC Porto

      Bước sang phút 62, thế trận diễn ra cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng đang là 50% - 50%. Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng FC Porto vẫn kiểm soát tốt lợi thế dẫn 0 - 1, đồng thời nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 2) và số quả phạt góc 3 - 4.

    • 66'FC Porto thay người: B. Sainz thế chỗ William Gomes

      Phút 66, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi B. Sainz được tung vào sân thế chỗ cho William Gomes. Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới nhằm củng cố lợi thế dẫn 1-0 trước Rio Ave trong những phút còn lại.

    • 66'FC Porto tung Hwang In-Beom vào sân thay D. Gul

      Phút 66, FC Porto có sự thay đổi nhân sự khi Hwang In-Beom được tung vào sân thế chỗ D. Gul. Đội khách đang giữ lợi thế với tỷ số 0-1 và sự bổ sung này kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

    • 70'A. Costa vào sân thay N. Perez ở phút 70

      Ở phút 70, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi A. Costa được tung vào sân thay thế cho N. Perez. Đội khách hiện đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Rio Ave và nỗ lực gia cố đội hình trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 70'FC Porto tung Andre Silva vào sân ở phút 70

      Phút 70, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Andre Silva được tung vào sân thay cho G. Veiga. Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1, đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp duy trì thế trận chủ động và bảo toàn lợi thế trước Rio Ave.

    • 75'Rio Ave thay người nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 75, Rio Ave thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lomboto được tung vào sân thay cho F. Petrasso. Đang bị FC Porto dẫn 0-1 ngay tại sân nhà, đội bóng áo sọc xanh trắng nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng xoay chuyển cục diện trong những phút cuối.

    • 75'Rio Ave tung M. Vrousai vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 75, đội chủ nhà Rio Ave quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Vrousai vào sân thay thế cho T. Monteiro. Đang bị FC Porto dẫn trước 0-1, ban huấn luyện Rio Ave kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại.

    • 75'Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ hòa

      Bước sang phút 75, FC Porto vẫn bảo vệ thành công lợi thế dẫn 0-1 trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Rio Ave rất tích cực hãm thành và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (11-9), nhưng đội khách mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống trúng đích (1-2).

    • 81'F. Farioli nhận thẻ vàng ở phút 81

      Phút 81, F. Farioli bên phía FC Porto đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống phạt diễn ra ở thời điểm căng thẳng cuối trận, khi FC Porto đang thi đấu nỗ lực để bảo toàn thế dẫn 0-1.

    • 82'B. Sainz nhân đôi cách biệt cho FC Porto

      Phút 82, B. Sainz lập công nới rộng khoảng cách lên 0-2 cho FC Porto. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nhân đôi cách biệt ngay trên sân Estádio do Rio Ave FC. Nếu giữ tỷ số này đến khi trận đấu kết thúc, FC Porto sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

    • 85'Rio Ave điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 85, Rio Ave đưa Samuel vào sân thay thế cho G. Liavas. Trong bối cảnh đang bị FC Porto dẫn trước 0-2, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.

    • 85'Rio Ave đưa M. Patricio vào sân ở phút 85

      Phút 85, Rio Ave quyết định thay đổi nhân sự khi M. Patricio được tung vào sân thế chỗ cho D. Nascimento. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của làn gió mới sẽ giúp cải thiện thế trận ở những phút cuối.

    • 88'FC Porto duy trì thế chủ động những phút cuối

      Tiến về những phút cuối trận, FC Porto vẫn nắm thế chủ động nhờ lợi thế dẫn 0 - 2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 47% - 53%. Dù Rio Ave nỗ lực dâng cao với tổng số cú dứt điểm 11 - 13, độ hiệu quả lại nghiêng hẳn về đội khách với số pha trúng đích 1 - 5, khiến thủ môn đội chủ nhà phải gồng mình với 3 - 1 lần cứu thua.

    • 89'S. Eustaquio vào sân thay Pepe ở phút 89

      Phút 89, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi S. Eustaquio được tung vào sân thế chỗ Pepe. Với lợi thế dẫn trước Rio Ave 0-2, đội khách ưu tiên sự an toàn nhằm bảo toàn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • KTKết thúc: Rio Ave 0-2 FC Porto

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

    Cập nhật lúc 04:25 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Rio Ave
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
    FC Porto
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli
    99
    Ennio Van Der Gouw
    54
    Georgios Liavas
    23
    Francisco Petrasso
    39
    Gustavo Mancha
    6
    Nelson Abbey
    30
    Roland Galčík
    44
    Tamás Nikitscher
    90
    Diogo Nascimento
    11
    Jalen Blesa
    9
    Tamblé Monteiro
    7
    Diogo Bezerra
    99
    Diogo Costa
    18
    Nehuén Pérez
    5
    Jan Bednarek
    4
    Jakub Kiwior
    12
    Zaidu Sanusi
    8
    Victor Froholdt
    13
    Pablo Rosario
    10
    Gabri Veiga
    7
    William Gomes
    27
    Deniz Gül
    11
    Pepê
    Dự bị
    Rio Ave
    22 Kevin Chamorro60 Caike14 Jakub Brabec13 Julien Lomboto17 Marios Vrousai25 Rafael Lobato83 Dai Baldé70 Antoine Wenck79 Miguel Patricío
    FC Porto
    50 João Afonso24 João Costa21 Dominik Prpić74 Francisco Moura20 Alberto Costa57 Duarte Cunha86 Rodrigo Mora16 Hwang In-beom6 Stephen Eustaquio
    Cập nhật đội hình lúc 02:21 16/08/2026
    Rio AveThống kêFC Porto
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    13
    Dứt điểm
    14
    1
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    6
    1
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    3
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Nehuén Pérez
    Nehuén Pérez
    FC Porto
    1 bàn
    Borja Sainz
    Borja Sainz
    FC Porto
    1 bàn
    Gabri Veiga
    Gabri Veiga
    FC Porto
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Hwang In-beom
    Hwang In-beom
    FC Porto
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Jakub Kiwior
    Jakub Kiwior
    FC Porto
    Điểm 8.3
    Jan Bednarek
    Jan Bednarek
    FC Porto
    Điểm 7.7

    Cuộc đối đầu giữa Rio Ave và FC Porto lúc 02h30 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Hai đội bước vào trận đấu này với những vị thế hoàn toàn trái ngược nhau trên bảng xếp hạng sau các lượt trận đầu tiên.

    Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

    FC Porto khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất, thu về 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này giúp họ tạm thời vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Sự khởi đầu suôn sẻ tạo đà tâm lý rất tốt cho FC Porto trong chuyến làm khách sắp tới.

    Ngược lại, Rio Ave lại gặp nhiều khó khăn khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Với 0 điểm trong tay, Rio Ave hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Thi đấu trên sân nhà sẽ là cơ hội để Rio Ave tìm kiếm những điểm số đầu tiên nhằm cải thiện tình hình.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về FC Porto

    Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, FC Porto đang nắm lợi thế vượt trội. Cụ thể, FC Porto đã giành chiến thắng trong 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Rio Ave chưa giành được chiến thắng nào.

    Thống kê này cho thấy sự áp đảo của FC Porto trước Rio Ave trong các lần đụng độ gần đây. Điều đó mang lại lợi thế tự tin không nhỏ cho đại diện khách trước giờ bóng lăn.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Bước vào trận đấu tới, FC Porto là đội được đánh giá cao hơn nhờ vào phong độ thăng hoa và lịch sử đối đầu ủng hộ. Đội khách chắc chắn sẽ chủ động kiểm soát thế trận để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

    Trong khi đó, Rio Ave phải đối mặt với áp lực lớn sau khởi đầu không như ý. Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để họ thiết lập một lối chơi chặt chẽ nhằm cản bước đối thủ mạnh và nỗ lực giữ lại ít nhất 1 điểm.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rio Ave · 0 thắng2 hòaFC Porto · 3 thắng
    23/02/2026
    FC Porto
    1 - 0
    Rio Ave
    FP
    20/09/2025
    Rio Ave
    0 - 3
    FC Porto
    FP
    04/02/2025
    Rio Ave
    2 - 2
    FC Porto
    Hòa
    25/08/2024
    FC Porto
    2 - 0
    Rio Ave
    FP
    04/02/2024
    FC Porto
    0 - 0
    Rio Ave
    Hòa
    Rio Ave
    5 trận gần nhất
    BTHT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Porto
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sporting CP2110+14TH
    2FC Porto1100+23T
    3GIL Vicente1100+13T
    14Famalicao101001H
    15Rio Ave1001-10B
    16Casa Pia1001-10B

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng Rio Ave 2-0, FC Porto vào tốp 3 Primeira Liga còn chủ nhà đứng thứ 16
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