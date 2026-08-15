Thắng Rio Ave 2-0, FC Porto vào tốp 3 Primeira Liga còn chủ nhà đứng thứ 16 Nhờ các bàn thắng của Perez và Sainz, FC Porto đánh bại Rio Ave 2-0 tại vòng 2 Primeira Liga trên sân Estádio do Rio Ave FC, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng trong khi đội chủ nhà chôn chân ở thứ hạng 16.

Rio Ave 0 - 2 FC Porto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rio Ave tiếp đón FC Porto.

11' N. Perez mở tỷ số sớm cho FC Porto Phút 11, N. Perez dứt điểm chính xác đưa FC Porto vượt lên dẫn 0-1 trước Rio Ave. Pha lập công sớm giúp đội khách nhanh chóng tạo lợi thế bàn thắng ngay trên sân đối phương.

13' FC Porto kiểm soát nhịp độ sau bàn dẫn trước Bước sang phút 13, FC Porto vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 dù thế trận diễn ra khá cân bằng. Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa Rio Ave và đội khách hiện là 48% - 52%, hai bên thi đấu chặt chẽ và chưa có thêm cú dứt điểm 0-0 nào được tung ra.

25' FC Porto làm chủ thế trận ở phút 25 Sau 25 phút bóng lăn, FC Porto tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ số 0 - 1 tạm nghiêng về phía đội khách. Tỷ lệ kiểm soát bóng 44% - 56% cùng chênh lệch dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1) phản ánh đúng cục diện nhỉnh hơn của FC Porto trước Rio Ave.

34' VAR từ chối bàn thắng của J. Kiwior ở phút 34 Phút 34, J. Kiwior đưa bóng vào lưới Rio Ave nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và xác định cầu thủ của FC Porto rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận, đội khách FC Porto hụt cơ hội nới rộng khoảng cách và tỷ số vẫn đang là 0-1.

37' FC Porto làm chủ thế trận Tính đến phút 37', FC Porto vẫn duy trì thế chủ động nhờ lợi thế dẫn trước 0 - 2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 48% - 52%. Chủ nhà Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng chưa thể tận dụng cơ hội; dù tổng số cú dứt điểm là 5 - 6, FC Porto mới là đội tạo ra sự biệt khi sở hữu 0 - 2 pha dứt điểm trúng đích.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Rio Ave nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 50, Rio Ave nỗ lực gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng 52% - 48% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, dù FC Porto vẫn đang nắm lợi thế dẫn 0 - 1 . Cục diện diễn ra tương đối giằng co với số lần dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 1 ), trong khi FC Porto thi đấu áp sát quyết liệt với chỉ số phạm lỗi 0 - 7 .

59' Rio Ave điều chỉnh nhân sự, D. Spikic vào sân Phút 59, Rio Ave thực hiện sự thay đổi người khi D. Spikic được tung vào sân để thế chỗ R. Galcik. Đội chủ nhà đang rất cần làn gió mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi bị FC Porto dẫn 0-1.

62' Rio Ave nỗ lực giằng co với FC Porto Bước sang phút 62, thế trận diễn ra cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng đang là 50% - 50%. Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng FC Porto vẫn kiểm soát tốt lợi thế dẫn 0 - 1, đồng thời nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 2) và số quả phạt góc 3 - 4.

66' FC Porto thay người: B. Sainz thế chỗ William Gomes Phút 66, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi B. Sainz được tung vào sân thế chỗ cho William Gomes . Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới nhằm củng cố lợi thế dẫn 1-0 trước Rio Ave trong những phút còn lại.

66' FC Porto tung Hwang In-Beom vào sân thay D. Gul Phút 66, FC Porto có sự thay đổi nhân sự khi Hwang In-Beom được tung vào sân thế chỗ D. Gul . Đội khách đang giữ lợi thế với tỷ số 0-1 và sự bổ sung này kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

70' A. Costa vào sân thay N. Perez ở phút 70 Ở phút 70, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi A. Costa được tung vào sân thay thế cho N. Perez . Đội khách hiện đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Rio Ave và nỗ lực gia cố đội hình trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

70' FC Porto tung Andre Silva vào sân ở phút 70 Phút 70, FC Porto thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Andre Silva được tung vào sân thay cho G. Veiga . Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1, đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp duy trì thế trận chủ động và bảo toàn lợi thế trước Rio Ave.

75' Rio Ave thay người nhằm tìm bàn gỡ Phút 75, Rio Ave thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lomboto được tung vào sân thay cho F. Petrasso . Đang bị FC Porto dẫn 0-1 ngay tại sân nhà, đội bóng áo sọc xanh trắng nỗ lực làm mới hàng công với hy vọng xoay chuyển cục diện trong những phút cuối.

75' Rio Ave tung M. Vrousai vào sân tìm bàn gỡ Phút 75, đội chủ nhà Rio Ave quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Vrousai vào sân thay thế cho T. Monteiro . Đang bị FC Porto dẫn trước 0-1, ban huấn luyện Rio Ave kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại.

75' Rio Ave nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 75, FC Porto vẫn bảo vệ thành công lợi thế dẫn 0-1 trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Rio Ave rất tích cực hãm thành và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (11-9), nhưng đội khách mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống trúng đích (1-2).

81' F. Farioli nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, F. Farioli bên phía FC Porto đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống phạt diễn ra ở thời điểm căng thẳng cuối trận, khi FC Porto đang thi đấu nỗ lực để bảo toàn thế dẫn 0-1.

82' B. Sainz nhân đôi cách biệt cho FC Porto Phút 82, B. Sainz lập công nới rộng khoảng cách lên 0-2 cho FC Porto. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nhân đôi cách biệt ngay trên sân Estádio do Rio Ave FC. Nếu giữ tỷ số này đến khi trận đấu kết thúc, FC Porto sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

85' Rio Ave điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 85, Rio Ave đưa Samuel vào sân thay thế cho G. Liavas . Trong bối cảnh đang bị FC Porto dẫn trước 0-2, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.

85' Rio Ave đưa M. Patricio vào sân ở phút 85 Phút 85, Rio Ave quyết định thay đổi nhân sự khi M. Patricio được tung vào sân thế chỗ cho D. Nascimento . Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của làn gió mới sẽ giúp cải thiện thế trận ở những phút cuối.

88' FC Porto duy trì thế chủ động những phút cuối Tiến về những phút cuối trận, FC Porto vẫn nắm thế chủ động nhờ lợi thế dẫn 0 - 2 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 47% - 53%. Dù Rio Ave nỗ lực dâng cao với tổng số cú dứt điểm 11 - 13, độ hiệu quả lại nghiêng hẳn về đội khách với số pha trúng đích 1 - 5, khiến thủ môn đội chủ nhà phải gồng mình với 3 - 1 lần cứu thua.

89' S. Eustaquio vào sân thay Pepe ở phút 89 Phút 89, FC Porto thực hiện sự thay đổi người khi S. Eustaquio được tung vào sân thế chỗ Pepe . Với lợi thế dẫn trước Rio Ave 0-2, đội khách ưu tiên sự an toàn nhằm bảo toàn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

KT Kết thúc: Rio Ave 0-2 FC Porto Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 04:25 16/08/2026

Đội hình chính thức Rio Ave Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sotiris Sylaidopoulos FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli 99 Ennio Van Der Gouw 54 Georgios Liavas 23 Francisco Petrasso 39 Gustavo Mancha 6 Nelson Abbey 30 Roland Galčík 44 Tamás Nikitscher 90 Diogo Nascimento 11 Jalen Blesa 9 Tamblé Monteiro 7 Diogo Bezerra 99 Diogo Costa 18 Nehuén Pérez 5 Jan Bednarek 4 Jakub Kiwior 12 Zaidu Sanusi 8 Victor Froholdt 13 Pablo Rosario 10 Gabri Veiga 7 William Gomes 27 Deniz Gül 11 Pepê Dự bị Rio Ave 22 Kevin Chamorro 60 Caike 14 Jakub Brabec 13 Julien Lomboto 17 Marios Vrousai 25 Rafael Lobato 83 Dai Baldé 70 Antoine Wenck 79 Miguel Patricío FC Porto 50 João Afonso 24 João Costa 21 Dominik Prpić 74 Francisco Moura 20 Alberto Costa 57 Duarte Cunha 86 Rodrigo Mora 16 Hwang In-beom 6 Stephen Eustaquio Cập nhật đội hình lúc 02:21 16/08/2026

Rio Ave Thống kê FC Porto 48% Kiểm soát bóng 52% 13 Dứt điểm 14 1 Trúng đích 6 6 Phạt góc 6 1 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Nehuén Pérez FC Porto 1 bàn Borja Sainz FC Porto 1 bàn Gabri Veiga FC Porto 1 kiến tạo · điểm 6.9 Hwang In-beom FC Porto 1 kiến tạo · điểm 6.3 Jakub Kiwior FC Porto Điểm 8.3 Jan Bednarek FC Porto Điểm 7.7

Cuộc đối đầu giữa Rio Ave và FC Porto lúc 02h30 ngày 16/08/2026 trong khuôn khổ giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Hai đội bước vào trận đấu này với những vị thế hoàn toàn trái ngược nhau trên bảng xếp hạng sau các lượt trận đầu tiên.

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

FC Porto khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất, thu về 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này giúp họ tạm thời vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Primeira Liga. Sự khởi đầu suôn sẻ tạo đà tâm lý rất tốt cho FC Porto trong chuyến làm khách sắp tới.

Ngược lại, Rio Ave lại gặp nhiều khó khăn khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Với 0 điểm trong tay, Rio Ave hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Thi đấu trên sân nhà sẽ là cơ hội để Rio Ave tìm kiếm những điểm số đầu tiên nhằm cải thiện tình hình.

Lịch sử đối đầu nghiêng về FC Porto

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, FC Porto đang nắm lợi thế vượt trội. Cụ thể, FC Porto đã giành chiến thắng trong 3 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Rio Ave chưa giành được chiến thắng nào.

Thống kê này cho thấy sự áp đảo của FC Porto trước Rio Ave trong các lần đụng độ gần đây. Điều đó mang lại lợi thế tự tin không nhỏ cho đại diện khách trước giờ bóng lăn.

Nhận định cục diện trận đấu

Bước vào trận đấu tới, FC Porto là đội được đánh giá cao hơn nhờ vào phong độ thăng hoa và lịch sử đối đầu ủng hộ. Đội khách chắc chắn sẽ chủ động kiểm soát thế trận để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Rio Ave phải đối mặt với áp lực lớn sau khởi đầu không như ý. Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để họ thiết lập một lối chơi chặt chẽ nhằm cản bước đối thủ mạnh và nỗ lực giữ lại ít nhất 1 điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rio Ave · 0 thắng 2 hòa FC Porto · 3 thắng FC Porto 1 - 0 Rio Ave FP Rio Ave 0 - 3 FC Porto FP Rio Ave 2 - 2 FC Porto Hòa FC Porto 2 - 0 Rio Ave FP FC Porto 0 - 0 Rio Ave Hòa

Rio Ave 5 trận gần nhất B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H 2 FC Porto 1 1 0 0 +2 3 T 3 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T … 14 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 15 Rio Ave 1 0 0 1 -1 0 B 16 Casa Pia 1 0 0 1 -1 0 B …