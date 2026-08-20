Thắng San Diego 3-1, Portland Timbers cùng đối thủ chính thức vào vòng 1/16 MLS Đánh bại San Diego với tỷ số 3-1 trên sân Providence Park, Portland Timbers vươn lên vị trí thứ 10 giải MLS, đồng thời cùng chính đối thủ này bảo đảm tấm vé bước vào vòng 1/16.

Portland Timbers 3 - 1 San Diego Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón San Diego.

13' San Diego kiểm soát bóng vượt trội Nhập cuộc ở phút 13, San Diego tỏ ra vượt trội ở khâu kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 19% - 81% nghiêng về phía đội khách. Dù thi đấu lép vế, Portland Timbers vẫn đang giữ tỷ số 0 - 0 , bất chấp đối thủ đã có 0 - 1 cú dứt điểm trúng đích và buộc đội chủ nhà phải thực hiện 1 - 0 lần cứu thua.

17' A. Lassiter nhận thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, A. Lassiter bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang kiểm soát bóng lép vú (31% - 69%) trước San Diego, tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers sẽ đứng #10 trên bảng xếp hạng và chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

25' San Diego áp đảo thế trận trước Portland Timbers Sau 25 phút thi đấu, San Diego đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước Portland Timbers. Đội khách liên tục dồn ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ môn đội chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 lần cứu thua để giữ tỷ số 0 - 0. Nhằm giảm bớt sức ép, Portland Timbers đành phải phạm lỗi 5 - 2 để gián đoạn các đợt lên bóng của đối phương.

29' K. Velde mở tỷ số cho Portland Timbers Phút 29, K. Velde tỏa sáng ghi bàn đưa Portland Timbers vươn lên dẫn trước San Diego với tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép ngay tại Providence Park. Nếu giữ tỷ số này, Portland Timbers tạm thời ghi tên mình vào tấm vé đi tiếp tới vòng 1/16.

37' San Diego kiểm soát bóng áp đảo tìm bàn gỡ Tính đến phút 37, Portland Timbers dù đang dẫn 1 - 0 nhưng chủ động nhường thế trận cho đối thủ với tỷ lệ cầm bóng 28% - 72% . San Diego nỗ lực gia tăng áp lực nhằm tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 2 ), tuy nhiên hàng thủ đội chủ nhà vẫn giữ được sự tập trung cần thiết.

45+1' Gabriel Pirani san bằng tỷ số 1-1 cho San Diego Phút 45+1', Gabriel Pirani lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 cho San Diego. Pha ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một phản ánh đúng cục diện khi đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận với 76% thời lượng kiểm soát bóng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' San Diego làm chủ thế trận Bước sang phút 49, San Diego vẫn duy trì thế trận vượt trội khi sở hữu thời lượng cầm bóng 27% - 73% trước Portland Timbers. Đội khách liên tục dồn ép với chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 3), nỗ lực tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số đang là 1-1.

51' A. Lassiter ghi bàn, Portland Timbers vươn lên dẫn 2-1 Phút 51, đón đường chuyền dọn cỗ từ J. Fory , A. Lassiter lập công giúp Portland Timbers tái lập thế dẫn trước 2-1. Nếu giữ được tỷ số này đến hết trận, Portland Timbers tạm tính sẽ chắc suất giành vé bước vào vòng 1/16.

59' San Diego làm mới hàng công với A. Alvarado Jr Phút 59, San Diego thực hiện sự thay đổi người nhằm tìm kiếm sự khác biệt khi A. Alvarado Jr vào sân thay cho O. Valakari . Trong thế bị Portland Timbers dẫn 2-1 dù áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (73%), đội khách rất cần những nhân tố mới để gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

59' San Diego điều chỉnh nhân sự: E. Achouri thế chỗ A. Mighten Phút 59, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi E. Achouri được tung vào sân thay cho A. Mighten . Trong bối cảnh đang bị Portland Timbers dẫn 2-1 dù nắm tới 73% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Achouri sẽ giúp gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.

61' San Diego dồn ép tìm bàn gỡ Dù Portland Timbers đang dẫn 2 - 1 đến phút 61, San Diego mới là đội kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 27% - 73% . Đội khách liên tục dồn ép và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 3 ). Trước sức ép lớn từ đối thủ, Portland Timbers chủ động lùi sâu phòng ngự và buộc phải phạm lỗi 9 - 5 để phá lối chơi.

62' Portland Timbers củng cố đội hình, E. Miller vào thay B. Bye Phút 62, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi người khi E. Miller được tung vào sân thay cho B. Bye . Trong bối cảnh đang chịu sức ép lớn từ San Diego khi chỉ nắm 27% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới này để bảo vệ tỷ số 2-1.

68' D. Da Costa nới rộng cách biệt 3-1 cho Portland Timbers Phút 68, D. Da Costa lập công nâng tỷ số lên 3-1 cho Portland Timbers trong cuộc tiếp đón San Diego. Bàn thắng củng cố vững chắc lợi thế cho đội chủ nhà, và nếu giữ tỷ số này, cả Portland Timbers lẫn San Diego đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

73' San Diego kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp bế tắc Tính đến phút 73, San Diego vượt trội hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng 27% - 73% cùng số lần dứt điểm 5 - 10 để tìm bàn gỡ. Dù vậy, Portland Timbers vẫn bảo vệ vững chắc lợi thế 3-1 nhờ lối chơi thực dụng và sẵn sàng phạm lỗi 9 - 5 để phá vỡ nhịp tấn công của đối thủ.

74' San Diego điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi O. Verhoeven được tung vào sân thay thế cho D. Thorhallsson . Đội khách đang bị Portland Timbers dẫn 3-1 và rất cần làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại của trận đấu.

74' San Diego điều chỉnh nhân sự: L. Bombino thế chỗ K. Sargeant Phút 74, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi L. Bombino được tung vào sân thay cho K. Sargeant . Đang bị Portland Timbers dẫn 3-1 dù kiểm soát bóng tới 70%, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74' Portland Timbers rút K. Velde, tung Antony vào sân Phút 74, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Antony vào sân thế chỗ K. Velde . Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 3-1 và muốn duy trì sức ép cũng như sự tươi mới trong lối chơi ở những phút cuối.

74' Portland Timbers củng cố đội hình với J. Ortiz Phút 74, Portland Timbers đưa J. Ortiz vào sân thay cho C. Bassett . Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà thực hiện sự bổ sung nhân sự nhằm duy trì sự chủ động và bảo toàn thành quả trên sân Providence Park.

74' San Diego làm mới hàng công với A. Pellegrino Phút 74, San Diego quyết định thay người khi A. Pellegrino vào sân thế chỗ M. Ingvartsen. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trong bối cảnh bị Portland Timbers dẫn 1-3 dù sở hữu tới 70% thời lượng kiểm soát bóng.

83' Portland Timbers rút D. Da Costa, tung D. Chara vào sân Phút 83, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi người khi D. Chara được tung vào sân thế chỗ D. Da Costa . Với lợi thế dẫn 3-1 trên bảng tỷ số, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sự chắc chắn ở những phút cuối trận.

83' Portland Timbers tung V. Janssen vào sân thế chỗ A. Lassiter Phút 83, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Janssen được tung vào sân thế chỗ cho A. Lassiter . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế 3-1, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự an toàn trong những phút cuối trận.

85' San Diego nỗ lực dồn ép ở những phút cuối Bước sang phút 85, San Diego dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ dù đang bị Portland Timbers dẫn 3-1. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội 30% - 70% cùng số lần dứt điểm 11 - 19 và phạt góc 0 - 5, tuy nhiên Portland Timbers vẫn đang kiên cường bảo vệ thành quả.

90+1' Thẻ vàng cho O. Verhoeven ở phút 90+1' Vào phút 90+1' , cầu thủ O. Verhoeven bên phía San Diego đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Portland Timbers dẫn 3-1 khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, sự ức chế và nôn nóng của các cầu thủ đội khách là điều khó tránh khỏi.

90+7' Portland Timbers nhận thẻ vàng ở phút 90+7' Phút 90+7', đại diện bên phía Portland Timbers phải nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ cuối trận. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn nắm lợi thế dẫn 3-1, và nếu giữ tỷ số này, cả Portland Timbers lẫn San Diego đều sẽ giành vé bước tiếp vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Portland Timbers 3-1 San Diego Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 11:37 20/08/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jímer Fory 17 Cole Bassett 30 José Caicedo 7 Ariel Lassiter 10 David Pereira Da Costa 99 Kristoffer Velde 19 Kevin Kelsy 1 CJ Dos Santos 3 Dagur Dan Þórhallsson 26 Manu Duah 32 Ian Murphy 5 Kieran Sargeant 12 Gabriel Pirani 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 9 Lewis Morgan 7 Marcus Ingvartsen 77 Alex Mighten Dự bị Portland Timbers 25 Trey Muse 23 Ian Smith 15 Eric Miller 21 Diego Chará 11 Antony Alves 80 Joao Ortíz 88 Gage Guerra 22 Omir Fernandez 14 Vincent Janssen San Diego 18 Duran Ferree 33 Oscar Verhoeven 27 Luca Bombino 97 Christopher McVey 70 Alejandro Alvarado Jr 20 Aníbal Godoy 19 David Vazquez 99 Elias Achouri 90 Amahl Pellegrino Cập nhật đội hình lúc 09:31 20/08/2026

Portland Timbers Thống kê San Diego 30% Kiểm soát bóng 70% 11 Dứt điểm 21 5 Trúng đích 6 0 Phạt góc 7 14 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Kristoffer Velde Portland Timbers 1 bàn · 1 kiến tạo David Pereira Da Costa Portland Timbers 1 bàn Gabriel Pirani San Diego 1 bàn Ariel Lassiter Portland Timbers 1 bàn Jímer Fory Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 7.3 Cole Bassett Portland Timbers 1 kiến tạo · điểm 7

Cuộc đối đầu giữa Portland Timbers và San Diego tại giải MLS (Nhà nghề Mỹ) diễn ra lúc 09:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Providence Park hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính. Đây là cuộc đụng độ vô cùng căng thẳng khi hai câu lạc bộ đang bám đuổi sát sao về mặt điểm số trên bảng xếp hạng.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Portland Timbers đang nắm giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng MLS với 24 điểm. Trong khi đó, San Diego đứng ở vị trí thứ 12 nhưng cũng sở hữu 24 điểm. Sự bằng nhau về mặt điểm số khiến trận đấu này trở thành cơ hội quan trọng để hai đội phân định thứ thứ hạng trực tiếp.

Phong độ thi đấu gần đây

Về phía đội chủ nhà, Portland Timbers đang thể hiện màn trình diễn khá ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 trận thua. Phong độ tích cực này giúp đội chủ sân Providence Park bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao độ.

Ngược lại, San Diego lại cho thấy sự thiếu ổn định hơn trong thời gian gần đây. Thống kê trong 5 trận vừa qua cho thấy họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, San Diego để thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo ra áp lực nhất định trước chuyến làm khách sắp tới.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Dù có phong độ thi đấu gần đây không thực sự ấn tượng, San Diego lại nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt lịch sử đối đầu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai bên, San Diego đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Portland Timbers. Thành tích này sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để đội khách hướng tới một kết quả khả quan.

Nhận định chung

Nhìn chung, đây là cuộc so tài vô cùng cân bằng khi cả hai câu lạc bộ đều đang có 24 điểm. Portland Timbers nắm ưu thế nhờ phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế thi đấu tại Providence Park, trong khi San Diego lại sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vô cùng giằng co và quyết liệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 1 hòa San Diego · 3 thắng San Diego 1 - 2 Portland Timbers PT San Diego 4 - 0 Portland Timbers SD Portland Timbers 2 - 2 San Diego Hòa San Diego 2 - 1 Portland Timbers SD Portland Timbers 0 - 4 San Diego SD

Portland Timbers 5 trận gần nhất B T B T T 19 Trận 7-3-9 T-H-B 34 Ghi (TB 1.8) 35 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất T T T B H 19 Trận 6-6-7 T-H-B 33 Ghi (TB 1.7) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 20 10 4 6 +15 34 B H T T T … 9 Minnesota United FC 19 6 7 6 -5 25 H H H B H 10 Portland Timbers 19 7 3 9 -1 24 B T T H T 11 Seattle Sounders 18 7 3 8 -4 24 B B B B B 12 San Diego 19 6 6 7 +4 24 T H T B B 13 Los Angeles Galaxy 20 5 7 8 -6 22 B H H B B …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ I. Smith (Ankle Injury) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ A. Bonetig (Upper Back Injury) ✚ I. Smith (Ankle Injury) San Diego ✚ A. Dreyer (Red Card) ✚ P. Sisniega (Back Injury) ✚ A. Dreyer (Red Card) ✚ P. Sisniega (Back Injury)