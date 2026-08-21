Thắng sát nút Maccabi Tel Aviv 2-1, FC Lugano giành vé đi tiếp, chính thức loại đối thủ Đánh bại Maccabi Tel Aviv 2-1 trên sân AIL Arena tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League, FC Lugano chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đối thủ ngậm ngùi bị loại.

FC Lugano 2 - 1 Maccabi Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón Maccabi Tel Aviv.

29' Lugano kiểm soát nhưng chưa tạo đột biến Phút 29, FC Lugano kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% và dứt điểm 3 - 1, nhưng cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào. Maccabi Tel Aviv đang chơi chặt chẽ, khiến thế cân bằng 0 - 0 chưa bị phá vỡ.

31' K. Behrens mở tỷ số cho FC Lugano Phút 31, K. Behrens lập công, đưa FC Lugano vượt lên dẫn trước Maccabi Tel Aviv 1-0. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ sân AIL Arena tạo lợi thế quan trọng.

41' FC Lugano duy trì thế chủ động Tiến gần đến giờ nghỉ giải lao, FC Lugano vẫn duy trì thế chủ động nhờ tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% . Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu diễn ra tương đối tẻ nhạt khi tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 3 - 1 và cả hai đội vẫn chưa thể tung ra cú sút trúng đích nào ( 0 - 0 ).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' I. Shahar quân bình tỷ số 1-1 cho Maccabi Tel Aviv Ngay ở phút 47, I. Shahar đã tận dụng tốt đường kiến tạo của R. Revivo để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Maccabi Tel Aviv. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trên sân AIL Arena.

54' A. Grgic sút thành công 11m, FC Lugano lại vượt lên Phút 54, A. Grgic thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Lugano . Bàn thắng này giúp đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế dẫn trước chỉ ít phút sau khi để Maccabi Tel Aviv gỡ hòa ở đầu hiệp hai.

54' FC Lugano nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 54, FC Lugano tỏ ra chủ động hơn khi sở hữu 59% - 41% thời lượng cầm bóng và thực hiện 3 - 1 lần dứt điểm so với Maccabi Tel Aviv. Mặc dù vậy, sự hiệu quả vẫn là điều hai bên còn thiếu khi chỉ số dứt điểm trúng đích vẫn dừng ở mức 0 - 0 trong thế trận hòa 1 - 1.

57' Maccabi Tel Aviv điều chỉnh nhân sự ở phút 57 Phút 57, Maccabi Tel Aviv quyết định đưa N. Ben Harush vào sân thay thế cho T. Asante . Ngay sau khi để FC Lugano vươn lên dẫn 2-1, đại diện Israel buộc phải có sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho hàng công.

57' Maccabi Tel Aviv tung S. Abu Farkhi vào sân Phút 57, Maccabi Tel Aviv quyết định điều chỉnh nhân sự khi S. Abu Farkhi được tung vào sân thay thế cho E. Sokler . Đội khách buộc phải có những thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong bối cảnh đang bị FC Lugano dẫn trước 2-1.

66' FC Lugano duy trì lợi thế dù cầm bóng ít hơn Vượt qua mốc phút 66, FC Lugano vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn 2 - 1 dù Maccabi Tel Aviv giữ bóng nhỉnh hơn (46% - 54%). Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn trong các đợt hãm thành với 7 - 4 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 1), đồng thời sẵn sàng va chạm với 9 - 6 lần phạm lỗi để phá lối chơi của đối thủ.

71' FC Lugano làm mới đội hình ở phút 71 Phút 71, FC Lugano thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Marques được tung vào sân để thay thế D. Dos Santos . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia cố lối chơi nhằm duy trì lợi thế dẫn 2-1 khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

71' FC Lugano điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, FC Lugano thực hiện sự thay đổi người khi D. Moncada được tung vào sân thay thế cho K. Behrens . Đội chủ nhà quyết định làm mới lực lượng nhằm duy trì lợi thế dẫn 2-1 trước Maccabi Tel Aviv trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' FC Lugano bảo vệ lợi thế trước Maccabi Tel Aviv Tiến về phút 79, FC Lugano vẫn bảo vệ thành công lợi thế dẫn 2 - 1 dù Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 46% - 54%. Dù kiểm soát bóng ít hơn, FC Lugano lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các đợt hãm thành khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 1), đồng thời chủ động ngắt nhịp đối thủ với chỉ số phạm lỗi 9 - 6.

81' FC Lugano điều chỉnh lực lượng ở phút 81 Phút 81, FC Lugano thực hiện sự thay đổi người khi E. Pihlstrom được tung vào sân thế chỗ cho R. Steffen . Trong thế trận đang dẫn 2-1, việc bổ sung nhân sự mới hứa hẹn sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sự chủ động và bảo vệ lợi thế ở khoảng thời gian cuối trận.

89' FC Lugano điều chỉnh nhân sự ở phút 89 Ở phút 89, FC Lugano thực hiện sự thay đổi người khi A. Kendouci vào sân thay cho Y. Cimignani . Trong những phút cuối trận khi đang dẫn 2-1, điều chỉnh này giúp đội chủ nhà gia cố đội hình và bảo vệ thành quả trên sân AIL Arena.

KT Kết thúc: FC Lugano 2-1 Maccabi Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:23 21/08/2026

Đội hình chính thức FC Lugano Sơ đồ · HLV Mattia Croci-Torti Maccabi Tel Aviv Sơ đồ · HLV Kenny Miller Cập nhật đội hình lúc 01:01 21/08/2026

FC Lugano Thống kê Maccabi Tel Aviv 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0

Cầu thủ nổi bật Anto Grgić FC Lugano 1 bàn Kevin Behrens FC Lugano 1 bàn Ido Shahar Maccabi Tel Aviv 1 bàn Yanis Cimignani FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7.5 Roy Revivo Maccabi Tel Aviv 1 kiến tạo · điểm 6.3 Osher Davida Maccabi Tel Aviv Điểm 7.3

Trận đấu giữa FC Lugano và Maccabi Tel Aviv trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 01:30 ngày 21/08/2026 trên sân vận động AIL Arena hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ngã, hai đội bóng sẽ bước vào cuộc so tài không có chỗ cho sai lầm: tấm vé đi tiếp chỉ dành cho người thắng cuộc, còn tấm vé bị loại sẽ dành cho đội thất bại.

Màn đọ sức nghiệt ngã theo thể thức loại trực tiếp

Khác với sự tính toán điểm số tại các trận đấu vòng bảng, cuộc đối đầu giữa FC Lugano và Maccabi Tel Aviv mang tính chất sinh tử rõ rệt. Do đây là vòng đấu loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều không còn khái niệm thứ hạng hay cơ hội sửa sai ở các lượt trận sau. Điều này đòi hỏi hai CLB phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu ở mức cao nhất ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Điểm tựa sân nhà AIL Arena và bài toán chiến thuật

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc AIL Arena, FC Lugano nắm giữ lợi thế nhất định về mặt không gian cùng sự cổ vũ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, Maccabi Tel Aviv chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt trong một trận cầu có tính chất quan trọng đến vậy. Cả hai huấn luyện viên sẽ phải cân bằng giữa việc duy trì sự an toàn nơi hàng phòng ngự và tìm kiếm thời cơ tổ chức hãm thành đối phương.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Bởi tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, sự thận trọng có thể sẽ được hai bên ưu tiên lên hàng đầu. Nhiều khả năng FC Lugano và Maccabi Tel Aviv sẽ nhập cuộc tập trung, chú trọng kiểm soát không gian khu vực trung tuyến nhằm hạn chế rủi ro. Cuộc so tài hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở hàng thủ cùng những khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao trên hàng công.