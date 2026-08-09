25' Feyenoord nhỉnh hơn về thế trận nhưng bế tắc

Bước sang phút 25, Feyenoord đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn 3 - 7. Tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn chưa đến khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội vẫn dừng ở mức 0 - 0. Sparta Rotterdam chấp nhận lùi sâu phòng ngự và bị lép vế ở chỉ số phạt góc 1 - 3.