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    Thắng Sparta Rotterdam 1-0, Feyenoord khởi đầu thuận lợi còn chủ nhà trắng tay

    Đại Ngàn09/08/2026 12:21

    Nhờ bàn thắng duy nhất của Valente ở phút 35, Feyenoord đánh bại Sparta Rotterdam 0-1 ngay trên sân Sparta Stadion Het Kasteel tại vòng mở màn Eredivisie. Trận thắng tối thiểu giúp Feyenoord có trọn vẹn niềm vui ngày ra quân, trong khi chủ nhà Sparta Rotterdam ngậm ngùi nhận thất bại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Sparta Rotterdam0 - 1FeyenoordKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sparta Rotterdam tiếp đón Feyenoord.

    • 13'Thế trận giằng co trong 13 phút đầu

      Trận đấu trôi qua 13 phút đầu tiên với thế trận giằng co và chưa có bàn thắng nào được ghi (0 - 0). Dù Sparta Rotterdam nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%, Feyenoord mới là bên nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (1 - 2), dù hai đội đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0 - 0).

    • 25'Feyenoord nhỉnh hơn về thế trận nhưng bế tắc

      Bước sang phút 25, Feyenoord đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn 3 - 7. Tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn chưa đến khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội vẫn dừng ở mức 0 - 0. Sparta Rotterdam chấp nhận lùi sâu phòng ngự và bị lép vế ở chỉ số phạt góc 1 - 3.

    • 35'L. Valente mở tỷ số cho Feyenoord

      Phút 35, từ đường kiến tạo của G. Zechiel, L. Valente dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Feyenoord vượt lên dẫn 0-1. Pha lập công này phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội khách khi họ kiểm soát bóng 61% và tung ra 12 cú dứt điểm từ đầu trận.

    • 37'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Sparta Rotterdam

      Tính đến phút 37, Feyenoord tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% cùng số lần dứt điểm áp đảo 3 - 12 (trúng đích 0 - 2). Đội chủ nhà Sparta Rotterdam thi đấu vô cùng chịu trận và buộc phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép dồn dập từ đội khách.

    • 39'Thẻ vàng cho C. Terho sau hành vi kéo người

      Phút 39, C. Terho bên phía Sparta Rotterdam phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người. Đang trong thế bị Feyenoord dẫn 0-1 và chịu nhiều ép sân, chiếc thẻ phạt này càng làm gia tăng áp lực lên đội chủ nhà.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Feyenoord gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai

      Bước sang phút 49, Feyenoord vẫn duy trì thế trận áp đảo trước Sparta Rotterdam với thời lượng kiểm soát bóng 33% - 67%. Đội khách hoàn toàn vượt trội ở chỉ số dứt điểm 3 - 16 (trúng đích 0 - 3) cùng 2 - 7 quả phạt góc, buộc chủ nhà phải lùi sâu phòng ngự.

    • 57'Sparta Rotterdam điều chỉnh nhân sự, R. van Cruijsen vào sân

      Phút 57, Sparta Rotterdam quyết định thực hiện sự thay đổi người khi R. van Cruijsen được tung vào sân thay thế cho C. Terho. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, nhất là khi C. Terho trước đó cũng đã nhận một thẻ vàng ở phút 39.

    • 58'Thẻ vàng cho C. Vanhoutte sau tình huống ngáng chân

      Phút 58, C. Vanhoutte bên phía Feyenoord phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân. Dù Feyenoord vẫn đang kiểm soát thế trận và giữ lợi thế tỷ số 0-1, tấm thẻ phạt này buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 61'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Sparta Rotterdam

      Bước sang phút 61, Feyenoord hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm 33% - 67% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép để bảo vệ tỷ số 0-1. Đội khách vượt trội hoàn toàn về chỉ số dứt điểm với 5-19 lần hãm thành (trúng đích 0-5) cùng 2-8 quả phạt góc, buộc Sparta Rotterdam phải lùi sâu phòng ngự.

    • 62'Sparta Rotterdam tung M. Zonneveld vào sân ở phút 62

      Phút 62, Sparta Rotterdam thực hiện sự thay đổi người khi M. Zonneveld được tung vào sân thế chỗ N. Thorisson. Trong thế đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.

    • 62'Sparta Rotterdam tung A. Roaldsoy vào sân ở phút 62

      Phút 62, Sparta Rotterdam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Roaldsoy được tung vào sân thế chỗ J. Toornstra. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đối phương, đội chủ nhà hy vọng điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

    • 71'Feyenoord điều chỉnh nhân sự: Nacho thế chỗ A. Ueda

      Phút 71, Feyenoord thực hiện sự thay đổi người khi tung Nacho vào sân thay thế cho A. Ueda. Quyết định điều chỉnh lực lượng này nhằm giúp đội khách duy trì sự tươi mới và bảo toàn thế dẫn trước 0-1 trên sân Sparta Stadion Het Kasteel.

    • 71'Feyenoord tung T. Wessels vào sân thay T. Kraaijeveld

      Phút 71, ban huấn luyện Feyenoord quyết định đưa T. Wessels vào sân để thế chỗ cho T. Kraaijeveld. Trong bối cảnh đang dẫn 0-1 trên sân của Sparta Rotterdam, sự thay đổi nhân sự này nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 72'Feyenoord gia cố nhân sự, J. Zinhagel vào sân ở phút 72

      Phút 72, ban huấn luyện Feyenoord quyết định tung J. Zinhagel vào sân thay thế cho G. Diarra. Đội khách đang duy trì lợi thế dẫn 0-1 cùng thế trận áp đảo, và sự thay đổi này nhằm giúp Feyenoord giữ nhịp thi đấu trong những phút còn lại.

    • 73'Feyenoord áp đảo hoàn toàn, Sparta Rotterdam gồng mình chống đỡ

      Bước sang phút 73, Feyenoord tiếp tục kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 37% - 63% và dồn ép Sparta Rotterdam ráo riết. Đội khách thể hiện sự áp đảo tuyệt đối qua chỉ số dứt điểm 6 - 20 (trúng đích 0 - 6) cùng 4 - 9 quả phạt góc. Sparta Rotterdam gần như chỉ biết căng mình phòng ngự và phải nhờ vào chỉ số cứu thua 6 - 1 để không bị nới rộng khoảng cách.

    • 77'J. Ideho vào sân thay S. Mito ở phút 77

      Phút 77, Sparta Rotterdam quyết định điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi J. Ideho được tung vào sân để thay thế cho S. Mito. Đang bị Feyenoord dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, sự xuất hiện của J. Ideho được kỳ vọng sẽ giúp Sparta Rotterdam tạo nên sự đột biến trong những phút còn lại của trận đấu.

    • 77'Sparta Rotterdam làm mới hàng công ở phút 77

      Phút 77, Sparta Rotterdam quyết định tung M. van Bergen vào sân thay cho A. Santos. Trong thế bị Feyenoord dẫn 0-1 và chưa sở hữu cú dứt điểm trúng đích nào, đội chủ nhà rất cần sự đột phá nhân sự để hy vọng tìm bàn gỡ ở những phút cuối.

    • 82'Feyenoord tung S. van Persie vào sân ở phút 82

      Phút 82, Feyenoord thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. van Persie vào sân thay thế cho A. Hadj Moussa. Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 cùng thế trận lấn lướt, đội khách nỗ lực duy trì sức ép để bảo vệ thành quả trong những phút cuối.

    • 85'Feyenoord thay người củng cố tuyến giữa ở phút 85

      Phút 85, Feyenoord thực hiện sự thay đổi nhân sự khi O. Targhalline được tung vào sân thế chỗ C. Vanhoutte. Việc rút tiền vệ đã nhận thẻ vàng ở phút 58 ra nghỉ được xem là bước đi cần thiết nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động và bảo vệ lợi thế 0-1 trong những phút cuối.

    • 85'Feyenoord áp đảo trong những phút cuối

      Tiến về phút 85, Feyenoord vẫn duy trì sức ép nghẹt thở trên sân của Sparta Rotterdam với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62%. Sự vượt trội của đội khách thể hiện qua chỉ số dứt điểm 6 - 21 (trúng đích 0 - 6), buộc đối thủ phải chật vật phòng ngự và cản phá với 6 - 1 lần cứu thua.

    • KTKết thúc: Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 19:16 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    Sparta Rotterdam
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer
    Feyenoord
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Giovanni van Bronckhorst
    1
    Filip Bednarek
    2
    Lushendry Edward Martes
    4
    Bruno Martins Indi
    3
    Nick Verschuren
    5
    Bas Kuipers
    8
    Jens Toornstra
    6
    Marvin Young
    7
    Casper Terho
    11
    Ayoni Santos
    10
    Shunsuke Mito
    9
    Nökkvi Þórisson
    1
    Tjark Ernst
    26
    Givairo Read
    24
    Thijs Kraaijeveld
    6
    Jeremiah St Juste
    35
    Mika Mármol
    8
    Gjivai Zechiël
    34
    Charles Vanhoutte
    23
    Anis Hadj Moussa
    10
    Luciano Valente
    27
    Gaoussou Diarra
    9
    Ayase Ueda
    Dự bị
    Sparta Rotterdam
    20 Rik Suur14 Teo Quintero12 Boyd Reith15 Giannino Vianello18 Robin van Cruijsen30 Duncan Lindhout21 Younes Jaber el Maftahi17 Mitchell Van Bergen22 Joel Ideho
    Feyenoord
    39 Liam Bossin47 Neraysho Kasanwirjo30 Jordan Lotomba32 Tijme Wessels20 Mats Deijl22 Tobias van den Elshout11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn28 Oussama Targhalline
    Cập nhật đội hình lúc 16:50 09/08/2026
    Sparta RotterdamThống kêFeyenoord
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    10
    Dứt điểm
    22
    0
    Trúng đích
    6
    5
    Phạt góc
    10
    10
    Phạm lỗi
    8
    5
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Luciano Valente
    Luciano Valente
    Feyenoord
    1 bàn
    Gjivai Zechiël
    Gjivai Zechiël
    Feyenoord
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Bas Kuipers
    Bas Kuipers
    Sparta Rotterdam
    Điểm 7.9
    Mika Mármol
    Mika Mármol
    Feyenoord
    Điểm 7.7
    Filip Bednarek
    Filip Bednarek
    Sparta Rotterdam
    Điểm 7.6
    Jeremiah St Juste
    Jeremiah St Juste
    Feyenoord
    Điểm 7.3

    Cuộc so tài giữa Sparta Rotterdam và Feyenoord diễn ra vào lúc 17h15 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Sparta Stadion Het Kasteel. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie, nơi cả hai đội bóng đều quyết tâm tìm kiếm kết quả thuận lợi.

    Bối cảnh cuộc chạm trán tại sân Sparta Stadion Het Kasteel

    Bước vào trận đấu này, cả Feyenoord và Sparta Rotterdam đều chưa sở hữu điểm số nào trên bảng xếp hạng Eredivisie. Hiện tại, Feyenoord tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 0 điểm, trong khi Sparta Rotterdam đứng ở vị trí thứ 13 cũng với 0 điểm.

    Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân nhà Sparta Stadion Het Kasteel mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sparta Rotterdam. Tuy nhiên, đối thủ Feyenoord chắc chắn không phải thử thách dễ dàng trong cuộc so tài này.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội bóng

    Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Feyenoord đang nắm ưu thế hơn. Cụ thể, Feyenoord giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại trước Sparta Rotterdam.

    Nhìn chung, với tương quan lực lượng và thành tích đối đầu quá khứ, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều mong muốn có khởi đầu tốt nhất.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sparta Rotterdam · 1 thắng1 hòaFeyenoord · 3 thắng
    18/01/2026
    Feyenoord
    3 - 4
    Sparta Rotterdam
    SR
    31/08/2025
    Sparta Rotterdam
    0 - 4
    Feyenoord
    FEY
    09/02/2025
    Feyenoord
    3 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY
    25/08/2024
    Sparta Rotterdam
    1 - 1
    Feyenoord
    Hòa
    12/02/2024
    Feyenoord
    2 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY
    Sparta Rotterdam
    5 trận gần nhất
    HHBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    10Heerenveen000000
    11Feyenoord000000
    12Utrecht000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Groningen000000
    Tình hình lực lượng
    Sparta Rotterdam
    J. Baas (Yellow Cards)
    J. Baas (Yellow Cards)
    Feyenoord
    T. Beelen (Broken Leg)
    J. Bos (Knee Injury)
    J. Moder (Knee Injury)
    B. Nieuwkoop (Injury)
    G. Smal (Inactive)
    T. Watanabe (Injury)
    G. Diarra (Inactive)
    T. Beelen (Broken Leg)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng Sparta Rotterdam 1-0, Feyenoord khởi đầu thuận lợi còn chủ nhà trắng tay
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