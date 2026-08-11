Thắng thuyết phục Al Hussein 3-0, Pakhtakor đi tiếp, Al Hussein dừng bước từ vòng sơ loại Đánh bại Al Hussein 3-0 trên sân Paxtakor Markaziy Stadion nhờ cú đúp của Khamdamov cùng bàn thắng của Resan, Pakhtakor giành vé đi tiếp vào vòng trong AFC Champions League Elite, trong khi đại diện Jordan chính thức bị loại ngay từ vòng sơ loại.

Pakhtakor 3 - 0 Al Hussein Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pakhtakor tiếp đón Al Hussein.

7' Khamdamov ghi bàn sớm, Pakhtakor vươn lên dẫn 1-0 Ngay ở phút thứ 7, Dostonbek Khamdamov đã dứt điểm tung lưới Al Hussein sau đường chuyền dọn cỗ của Dilshod Saitov . Bàn thắng sớm giúp Pakhtakor vươn lên dẫn trước 1-0, mang lại lợi thế nhập cuộc rất lớn cho đội bóng này.

12' Pakhtakor làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Sớm có bàn dẫn trước 1 - 0, Pakhtakor nhanh chóng áp đặt thế trận và đẩy Al Hussein vào thế phải phòng ngự. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 60 - 40 và đã sở hữu 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), khiến đối thủ chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành đáng chú ý nào sau 12 phút bóng lăn.

24' Pakhtakor áp đảo Al Hussein sau bàn mở tỷ số Nắm lợi thế dẫn 1-0 từ sớm, Pakhtakor tiếp tục làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 60-40. Đội chủ nhà tràn lên ép sân toàn diện khi áp đảo Al Hussein về số lần dứt điểm 7-1 (trúng đích 5-1) cùng 3-0 quả phạt góc sau 24 phút thi đấu.

30' Dostonbek Khamdamov nhân đôi cách biệt cho Pakhtakor Phút 30, Dostonbek Khamdamov tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-0 cho Pakhtakor. Bàn thắng giúp đại diện Uzbekistan củng cố lợi thế lớn và tiếp tục làm chủ thế trận trước Al Hussein.

36' Pakhtakor áp đảo về cơ hội dù cầm bóng ít hơn Dù cầm bóng ít hơn với tỷ lệ 46-54, Pakhtakor mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn để vươn lên dẫn 2-0. Đến phút 36, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 8-1 (trúng đích 6-1), đẩy Al Hussein vào thế chịu trận.

40' Zaid Tahseen dính thẻ vàng ở phút 40 Phút 40, Zaid Tahseen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Pakhtakor dẫn 2-0 và lép vế về chỉ số dứt điểm (8-1), chiếc thẻ phạt này càng làm gia tăng khó khăn cho Al Hussein trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Pakhtakor củng cố đội hình ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Pakhtakor có sự thay đổi người khi Khozhiakbar Alizhonov vào sân thay cho Dilshod Saitov . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên, đội bóng Uzbekistan chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động cho khoảng thời gian còn lại.

48' Pakhtakor hiệu quả vượt trội, duy trì lợi thế 2 - 0 Bước sang phút 48, Pakhtakor đang duy trì thế dẫn 2 - 0 trước Al Hussein nhờ khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng. Dù thời lượng cầm bóng khá tương đồng giữa hai đội (49 - 51), đội bóng Uzbekistan lại vượt trội hoàn toàn về chỉ số dứt điểm với 9 - 3 (trúng đích 6 - 1).

52' Bashar Resan gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Pakhtakor Phút 52, Bashar Resan dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Zaid Tahseen , nâng tỷ số lên 3-0 cho Pakhtakor. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đại diện chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn trước Al Hussein.

55' Al Hussein điều chỉnh nhân sự ở phút 55 Phút 55, ban huấn luyện Al Hussein quyết định đưa Abdallah Nasib vào sân thay thế Yousef Abu Al-Jazar . Đội khách buộc phải tìm kiếm sự thay đổi nhằm vớt vát hy vọng khi đang bị Pakhtakor dẫn trước với tỷ số 3-0.

55' Brayan Riascos vào sân thay Mahmoud Al-Mardi ở phút 55 Phút 55, Brayan Riascos được tung vào sân để thay thế cho Mahmoud Al-Mardi . Khi đang bị Pakhtakor dẫn trước 3-0, sự thay đổi nhân sự trên hàng công là điều cần thiết nhằm nỗ lực tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

55' Al Hussein điều chỉnh nhân sự ở phút 55 Phút 55, Ahmed Al Salman được tung vào sân thay thế cho Ahmad Haikal . Trong bối cảnh đang bị Pakhtakor dẫn trước 3-0, sự thay đổi người này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận trong thời gian còn lại.

60' Pakhtakor hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn Chạm mốc 60 phút, Pakhtakor duy trì lợi thế dẫn 3-0 nhờ hiệu suất tấn công vượt trội. Dù kiểm soát bóng ít hơn với tỷ lệ 45 - 55, họ lại áp đảo hoàn toàn Al Hussein ở chỉ số dứt điểm 10 - 3, đặc biệt là số lần dứt điểm trúng đích chênh lệch tới 7 - 1.

68' Pakhtakor điều chỉnh nhân sự khi đã dẫn 3-0 Phút 68, Pakhtakor thực hiện sự thay đổi người khi Oybek Bozorov được tung vào sân thay thế cho Bashar Resan . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động cho khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

68' Pakhtakor thay người, Erkinov thế chỗ Khamdamov Phút 68, Pakhtakor quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Khozhimat Erkinov được tung vào sân thế chỗ Dostonbek Khamdamov . Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 vô cùng an toàn, đại diện Uzbekistan chủ động làm mới hàng công nhằm duy trì sức ép lên đối thủ.

72' Pakhtakor thể hiện hiệu suất vượt trội Bước sang phút 72, Pakhtakor tiếp tục cho thấy sự hiệu quả vượt trội dù tỷ lệ kiểm soát bóng là 48-52 so với Al Hussein. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở các chỉ số hãm thành với số lần dứt điểm 11-4 (trúng đích 7-1) cùng vượt trội phạt góc 7-3 để duy trì sự chủ động trên sân.

75' Giovino Flamarion nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, Giovino Flamarion phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với lợi thế cách biệt 3-0 nghiêng về phía Pakhtakor.

76' Thay người ở phút 76: Saleem Obaid rời sân Phút 76, Saleem Obaid chính thức rời sân nhường chỗ cho đồng đội. Trong thế bị Pakhtakor dẫn 3-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong những phút còn lại.

76' Phút 76: Stephen Chinedu vào sân thay Aymen Hussein Phút 76, Stephen Chinedu được tung vào sân để thay thế Aymen Hussein . Trong bối cảnh đang bị Pakhtakor dẫn trước 3-0, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' Al Hussein tung Obieda Al-Namarneh vào sân Phút 79, Al Hussein có sự thay đổi người khi Obieda Al-Namarneh được tung vào sân thế chỗ cho Ahmad Assaf . Trong bối cảnh đang bị Pakhtakor dẫn trước 3-0, đội khách rất cần những làn gió mới trên hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng ở những phút cuối trận.

83' Pakhtakor tung Ibrokhim Ibrokhimov vào sân ở phút 83 Phút 83, Pakhtakor thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ibrokhim Ibrokhimov được tung vào sân thay cho Akmal Mozgovoy . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà muốn tăng cường thêm thể lực tươi mới để kiểm soát tốt thế trận trong những phút thi đấu còn lại.

85' Pakhtakor hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 85, Pakhtakor vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động dù sở hữu tỷ lệ cầm bóng thấp hơn (46 - 54) so với Al Hussein. Sự hiệu quả vượt trội giúp Pakhtakor áp đảo về số cú dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 1) cùng 7 - 3 quả phạt góc. Tỷ số 3 - 0 phản ánh đúng sự áp đảo của Pakhtakor trong các tình huống hãm thành.

KT Kết thúc: Pakhtakor 3-0 Al Hussein Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 23:55 11/08/2026

Đội hình chính thức Pakhtakor Sơ đồ Al Hussein Sơ đồ 35 Sandzhar Kuvvatov 4 Zaid Tahseen 8 Dilshod Saitov 34 Sherzod Nasrullaev 55 Mukhammadrasul Abdumazhidov 17 Dostonbek Khamdamov 10 Akmal Mozgovoy 23 Abdurauf Buriev 21 Bashar Resan 29 Aymen Hussein 50 Giovino Flamarion 1 Yazeed Abulaila 23 Yousef Abu Al-Jazar 66 Ahmad Assaf 33 Ali Hajabi 21 Saleem Obaid 10 Mahmoud Deeb 8 Yousef Qashi 7 Aref Al-Haj 13 Mahmoud Al-Mardi 97 Ahmad Haikal 43 Paul Komolafe Dự bị Pakhtakor 7 Khozhiakbar Alizhonov 9 Ibrokhim Ibrokhimov 11 Khozhimat Erkinov 12 Vladimir Nazarov 13 Muhammadali Dilshodbekov 20 Dilshod Abdullaev 26 Davron To'laganov 33 Quvanishbek Saydaliyev 44 Diyor Ermanov Al Hussein 3 Abdallah Nasib 4 Ahmad Ayman Muhamad Hady Abdalla 5 Ahmed Obeidat 6 Hashem Al Mbaidin 11 Obieda Al-Namarneh 20 Ahmed Al-Salman 22 Mahmoud Al Kwamleh 24 Salah Farash 27 Qossay Battat Cập nhật đội hình lúc 21:21 11/08/2026

Pakhtakor Thống kê Al Hussein 46% Kiểm soát bóng 54% 8 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2

Cầu thủ nổi bật Dostonbek Khamdamov Pakhtakor 2 bàn Bashar Resan Pakhtakor 1 bàn · 1 kiến tạo Zaid Tahseen Pakhtakor 1 kiến tạo · điểm 6.5 Sherzod Nasrullaev Pakhtakor 1 kiến tạo · điểm 6.5

Vào lúc 22h00 ngày 11/08/2026, sân vận động Paxtakor Markaziy Stadion sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Pakhtakor và Al Hussein trong khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League Elite.

Tính chất căng thẳng của trận chiến sinh tử

Trận đấu này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp một lượt duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ hội cho bất kỳ sai lầm nào: đội chiến thắng sẽ chính thức giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại khỏi giải đấu.

Vì không còn thứ hạng bảng đấu để tính toán hay cải thiện, cả Pakhtakor và Al Hussein đều bắt buộc phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Yếu tố chiến thuật và sự tập trung trong từng thời điểm của trận đấu sẽ đóng vai trò quyết định tới tấm vé đi tiếp.

Điểm tựa sân nhà và thử thách bản lĩnh

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Paxtakor Markaziy Stadion, Pakhtakor nắm trong tay lợi thế nhất định về mặt sân bãi cũng như sự cổ vũ từ khán giả nhà. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp họ chủ động triển khai lối chơi và gây áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, Al Hussein phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi thi đấu trên sân khách trong một trận cầu có tính chất sinh tử. Bản lĩnh chiến đấu cùng sự vững vàng ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa giúp đại diện này đứng vững trước sức ép từ phía đội chủ nhà.

Dự đoán cục diện trận đấu

Với tính chất quan trọng của một trận loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng ở những phút đầu nhằm thăm dò đối phương. Tuy nhiên, sự bùng nổ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào khi chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nhỏ cũng đủ để làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Tình hình lực lượng Pakhtakor ✚ Morteza Pouraliganji (Unknown Injury) ✚ Sardor Sobirkhuzhaev (Red Card Suspension) Al Hussein Không có thông tin