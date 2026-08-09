Thắng thuyết phục Club Queretaro 3-0, Seattle Sounders thăng hoa tại Leagues Cup Nhờ các bàn thắng của Gomez, Musovski và Rusnak trên sân Lumen Field, Seattle Sounders dễ dàng vượt qua Club Queretaro với tỷ số 3-0 ở vòng bảng Leagues Cup, khiến đối thủ hoàn toàn bất lực trong suốt 90 phút.

Seattle Sounders 3 - 0 Club Queretaro Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Club Queretaro.

4' S. Gomez mở tỷ số sớm cho Seattle Sounders Ngay ở phút 4, Seattle Sounders đã mở tỷ số nhờ pha lập công của S. Gomez từ đường kiến tạo của P. Rothrock. Khởi đầu thuận lợi trên sân Lumen Field giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn 1-0 và chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân.

12' Seattle Sounders chủ động kiểm soát thế trận Sớm vươn lên dẫn trước 1 - 0 , Seattle Sounders chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng 59% - 41% . Dù lép vớ về thế trận, Club Queretaro cũng nỗ lực đáp trả khiến tổng số dứt điểm của hai đội hiện là 1 - 1 (trúng đích 1 - 1).

24' Seattle Sounders làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Bước sang phút 24, Seattle Sounders đang nắm giữ hoàn toàn chủ động với thời lượng cầm bóng 71% - 29% cùng lợi thế dẫn 1 - 0 . Dù chịu lép vớ, Club Queretaro vẫn tỏ ra khá nhạy bén trong các pha lên bóng với chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 2 , buộc thủ môn đội chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 pha cứu thua từ đầu trận.

36' Seattle Sounders làm chủ thế trận Đến phút 36, Seattle Sounders tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 70% - 30% sau khi có bàn dẫn 1 - 0 . Dù lép vớ, Club Queretaro vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2 ) và sẵn sàng phạm lỗi 2 - 8 để ngắt nhịp trận đấu.

41' D. Musovski nhân đôi cách biệt cho Seattle Sounders Phút 41, D. Musovski ghi bàn thắng quan trọng giúp Seattle Sounders vươn lên dẫn 2-0 trước Club Queretaro. Làm chủ thế trận với 70% thời lượng kiểm soát bóng trên sân Lumen Field, đội chủ nhà đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng bàn gỡ nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

44' M. Anchor bên phía Seattle Sounders nhận thẻ vàng Phút 44, cầu thủ M. Anchor bên phía Seattle Sounders đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội chủ nhà đang tạo ra lợi thế an toàn 2-0, đây vẫn là lời nhắc nhở cần thiết về sự kiềm chế ngay trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Club Queretaro điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2 Ngay đầu hiệp 2 ở phút 46', Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi S. Homenchenko được tung vào sân thế chỗ cho J. Martinez . Trong thế bị Seattle Sounders dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

46' Club Queretaro điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ Phút 46, Club Queretaro có sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai khi L. Abascia vào sân thay cho D. Reyes . Đang bị Seattle Sounders dẫn 2-0, đội khách buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận trên sân Lumen Field.

48' Seattle Sounders làm chủ thế trận Bước sang phút 48, Seattle Sounders tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 68% - 32% cùng lợi thế dẫn 2-0. Dù chịu lép vế, Club Queretaro vẫn nỗ lực đáp trả bằng số lần dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 3), khiến thế trận duy trì ở nhịp độ khá khẩn trương.

60' Thẻ vàng cho S. Homenchenko bên phía Club Queretaro Phút 60, S. Homenchenko bên phía Club Queretaro phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận đang bị Seattle Sounders dẫn 2-0 và chỉ nắm 32% thời lượng kiểm soát bóng, Club Queretaro đang gặp rất nhiều khó khăn trên sân Lumen Field.

60' Seattle Sounders làm chủ thế trận với lợi thế hai bàn Cán mốc phút 60, Seattle Sounders hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát bóng với tỷ lệ 68% - 32% để bảo vệ thế dẫn 2 - 0 . Dù chịu trận, Club Queretaro vẫn nỗ lực đáp trả với chỉ số dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 3 ), buộc hàng thủ đối phương phải thi đấu tập trung.

63' Club Queretaro thay người, A. Avila thế chỗ E. Perez Phút 63, Club Queretaro có sự thay đổi nhân sự khi A. Avila được tung vào sân thế chỗ E. Perez . Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công trong bối cảnh đang bị Seattle Sounders dẫn trước 2-0.

63' Seattle Sounders thay người, J. Ferreira vào sân Phút 63, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Ferreira được tung vào sân thế chỗ C. Roldan . Nắm lợi thế dẫn 2-0 cùng thế trận chủ động trên sân Lumen Field, ban huấn luyện đội bóng chủ động làm mới lực lượng để duy trì nhịp độ đấu.

68' A. Rusnak lập công, Seattle Sounders nới rộng cách biệt 3-0 Phút 68, từ đường kiến tạo của S. Gomez, A. Rusnak dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Seattle Sounders. Bàn thắng thứ ba giúp đại diện MLS tiếp tục làm chủ cuộc chơi ngay tại Lumen Field với thế trận hoàn toàn áp đảo.

72' Club Queretaro tung Paulo Victor vào sân Phút 72, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi Paulo Victor vào sân thế chỗ J. Unjanque . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh bị Seattle Sounders dẫn trước với tỷ số 3-0.

72' Club Queretaro đưa E. Gimenez vào sân Phút 72, Club Queretaro có sự thay đổi nhân sự khi E. Gimenez được tung vào sân thế chỗ D. Rodriguez . Trong thế bị Seattle Sounders dẫn 3-0, đội khách rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận.

72' Seattle Sounders duy trì thế chủ động Bước sang phút 72, Seattle Sounders tiếp tục duy trì thế trận chủ động nhờ tỷ lệ cầm bóng áp đảo 68% - 32%. Dù Club Queretaro rất nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 3), đội khách vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

77' P. de La Vega vào sân thay A. Rusnak ở phút 77 Phút 77, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. de La Vega được tung vào sân thế chỗ A. Rusnak. Trong thế trận đang dẫn trước 3-0 an toàn, đây là điều chỉnh hợp lý nhằm dưỡng sức cho trụ cột và duy trì sự tươi mới cho hàng công.

77' Seattle Sounders điều chỉnh nhân sự khi đã dẫn 3-0 Phút 77, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi M. O'Neill được tung vào sân để thay thế cho S. Gomez . Trong thế trận đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu đưa ra những tính toán nhân sự cho khoảng thời gian cuối trận.

83' Seattle Sounders rút P. Rothrock, tung E. Carli vào sân Phút 83, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi E. Carli vào sân thay thế cho P. Rothrock . Với lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà chủ động dưỡng sức cho các nhân tố chính trong những phút cuối trận.

83' Seattle Sounders rút D. Musovski ra nghỉ ở phút 83 Phút 83, Seattle Sounders thực hiện sự thay đổi người khi O. De Rosario vào sân thế chỗ cho D. Musovski . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đây là bước điều chỉnh hợp lý của đội chủ nhà nhằm giữ sức cho các trụ cột trong những phút cuối.

84' Seattle Sounders làm chủ cuộc chơi ở phút 84 Bước sang phút 84, Seattle Sounders đang hoàn toàn chủ động bảo toàn lợi thế dẫn 3 - 0 trước Club Queretaro nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội 65% - 35% . Dù Club Queretaro rất nỗ lực đẩy cao đội hình với 6 - 7 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 3 ), họ vẫn chưa thể rút ngắn tỷ số và buộc phải phạm lỗi nhiều hơn với chỉ số 4 - 10 .

KT Kết thúc: Seattle Sounders 3-0 Club Queretaro Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 04:32 10/08/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer Club Queretaro Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduardo Gonzalez Herrera Esteban 24 Stefan Frei 85 Kalani Kossa-Rienzi 35 Antino Lopez 25 Jackson Ragen 5 Nouhou Tolo 16 Cristian Roldán 45 Peter Kingston 90 Sebastian Gomez 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 19 Daniel Musovski 1 José Hernández 199 Sergio Garcia 13 Diego Reyes 15 Carlos Villanueva 188 Darío Rodríguez 29 Waldo Madrid 18 Erik Dueñas 22 Jean Unjanque 30 Mono Martínez 28 Jesús Arellano Camacho 26 Eduardo Perez Dự bị Seattle Sounders 50 Max Anchor 26 Andrew Thomas 39 Stuart Hawkins 4 Ryan Sailor 20 Kim Kee-hee 40 Mark O'Neill 37 Snyder Brunell 10 Pedro de la Vega 30 Edson Carli Club Queretaro 196 Juan Barriga 25 Guillermo Allison 27 Daniel Parra 12 Paulo Victor 201 Julián Alcócer 2 Lucas Abascia 5 Santiago Homenchenko 16 Enzo Giménez 23 Juan Eduardo Robles Cập nhật đội hình lúc 02:30 10/08/2026

Seattle Sounders Thống kê Club Queretaro 61% Kiểm soát bóng 39% 8 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 4 2 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Sebastian Gomez Seattle Sounders 1 bàn · 1 kiến tạo Albert Rusnák Seattle Sounders 1 bàn Daniel Musovski Seattle Sounders 1 bàn Paul Rothrock Seattle Sounders 2 kiến tạo · điểm 7.5 Lucas Abascia Club Queretaro Điểm 7.5 Antino Lopez Seattle Sounders Điểm 7.3

Trận đấu giữa Seattle Sounders và Club Queretaro trong khuôn khổ Leagues Cup sẽ diễn ra lúc 02h30 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đại diện đại diện cho hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là MLS và Liga MX.

Phong độ gần đây của hai đội

Bước vào cuộc đối đầu này, cả Seattle Sounders và Club Queretaro đều đang phải đối mặt với thử thách về mặt tâm lý. Trong lượt trận gần nhất, cả hai đội bóng đều vừa hứng chịu thất bại. Việc trắng tay ở trận đấu gần nhất buộc cả hai vị huấn luyện viên phải có những điều chỉnh kịp thời để lấy lại sự tự tin cho các học trò.

Đối với đại diện MLS là Seattle Sounders, thất bại vừa qua khiến họ chịu không ít áp lực khi trở lại thi đấu tại thánh địa Lumen Field. Ở chiều ngược lại, đại diện Liga MX là Club Queretaro cũng vừa phải nhận thất bại ở trận đấu trước đó, khiến chuyến làm khách đến Mỹ lần này trở nên đầy thách thức.

Lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu

Điểm tựa đáng kể nhất của Seattle Sounders trong cuộc so tài này chính là việc được thi đấu trên sân nhà Lumen Field. Khung cảnh quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là nguồn động lực lớn để đội bóng nước Mỹ triển khai lối chơi chủ động.

Trong khi đó, Club Queretaro sẽ phải vượt qua sức ép sân khách. Cuộc chạm trán giữa các câu lạc bộ MLS và Liga MX luôn mang tính cạnh tranh cao về mặt thể lực và tốc độ. Để thu về một kết quả tích cực, Club Queretaro cần phải duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự và chắt chiu các cơ hội phản công.

Dự đoán kịch bản chiến thuật

Xét về mặt cục diện, cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với mục tiêu cao nhất nhằm giải tỏa áp lực từ trận thua gần nhất. Seattle Sounders nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng và dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Về phía Club Queretaro, lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý khi phải thi đấu xa nhà. Trận đấu hứa hẹn sẽ giằng co ở khu vực giữa sân, nơi đội nào kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai lầm cá nhân sẽ nắm giữ lợi thế lớn để giành lấy kết quả tốt nhất.

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Club Queretaro 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới