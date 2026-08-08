Thắng thuyết phục Milton Keynes Dons 4-1, Norwich đi tiếp tại League Cup

9' Thẻ vàng sớm cho J. Cordoba của Norwich

Phút 9, J. Cordoba bên phía Norwich đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Norwich đang vươn lên dẫn trước 2-0 từ sớm, tấm thẻ phạt này buộc cầu thủ đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.