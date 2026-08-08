Thắng thuyết phục Milton Keynes Dons 4-1, Norwich đi tiếp tại League Cup
Thắng Milton Keynes Dons với tỷ số 4-1 trên sân Carrow Road, Norwich chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong tại League Cup, đồng thời khiến đối thủ ngậm ngùi bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Norwich tiếp đón Milton Keynes Dons.
- 1'M. Toure mở tỷ số chớp nhoáng cho Norwich
Ngay ở phút 1, M. Toure đã lập công đưa Norwich vượt lên dẫn trước Milton Keynes Dons với tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm mang lại khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho đội chủ nhà tại sân Carrow Road.
- 7'A. Slimane nhân đôi cách biệt sớm cho Norwich
Phút 7, từ đường kiến tạo của M. Toure, A. Slimane lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Norwich. Khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Carrow Road khi đội chủ nhà nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu.
- 9'Thẻ vàng sớm cho J. Cordoba của Norwich
Phút 9, J. Cordoba bên phía Norwich đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù Norwich đang vươn lên dẫn trước 2-0 từ sớm, tấm thẻ phạt này buộc cầu thủ đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.
- 14'Norwich làm chủ thế trận, sớm dẫn 2 - 0
Bước sang phút 14, Norwich đang thể hiện sự vượt trội khi vươn lên dẫn 2 - 0. Đội chủ nhà hoàn toàn chủ động với 60% - 40% thời lượng cầm bóng và đạt hiệu suất tuyệt đối khi chỉ số dứt điểm là 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi Milton Keynes Dons chưa thể tạo ra pha hãm thành đáng chú ý nào.
- 20'Thẻ vàng cho J. Stacey bên phía Norwich
Phút 20, trọng tài rút thẻ vàng phạt J. Stacey bên phía Norwich. Dù đang dẫn trước 2-0 và làm chủ thế trận, đội chủ nhà đã có 2 cầu thủ phải nhận án phạt từ sớm.
- 26'Norwich áp đảo hoàn toàn Milton Keynes Dons
Trôi qua 26 phút thi đấu, Norwich đang tạo ra thế trận một chiều áp đảo và nắm lợi thế dẫn 2-0. Đội nhà kiểm soát tới 62% - 38% thời lượng bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), khiến Milton Keynes Dons phải hoàn toàn gồng mình chịu trận.
- 34'Thẻ vàng cho K. McLean, Norwich nhận thêm án phạt
Phút 34, K. McLean bên phía Norwich phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà thi đấu tương đối quyết liệt và đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba của họ từ đầu trận.
- 40'Norwich áp đảo hoàn toàn, làm chủ thế trận
Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Norwich vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 69% - 31%. Sự chủ động giúp đội nhà tạo ra sự vượt trội về số cú dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 2 - 0), qua đó thoải mái nắm giữ lợi thế dẫn 2 - 0 trước Milton Keynes Dons.
- 43'B. Chrisene gia tăng cách biệt 3-0 cho Norwich
Phút 43, B. Chrisene lập công giúp Norwich nâng tỷ số lên 3-0 trước Milton Keynes Dons. Bàn thắng ở những phút cuối hiệp một cụ thể hóa sự áp đảo của đội chủ sân Carrow Road khi họ kiểm soát bóng tới 70%.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Milton Keynes Dons thay người ngay đầu hiệp hai
Phút 46, Milton Keynes Dons quyết định có sự thay đổi nhân sự khi M. Ekpiteta được tung vào sân thay cho G. Jones. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn tại Carrow Road khi bị Norwich dẫn trước 3-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào.
- 55'N. Mendez-Laing sút hỏng phạt đền ở phút 55
Phút 55, Milton Keynes Dons đứng trước cơ hội vàng trên chấm phạt đền, tuy nhiên N. Mendez-Laing lại dứt điểm không thành công. Việc đá hỏng 11m khiến đội khách bỏ lỡ thời cơ rút ngắn tỷ số trong bối cảnh đang bị Norwich dẫn trước 3-0.
- 55'Norwich áp đảo hoàn toàn Milton Keynes Dons
Bước sang phút 55, Norwich tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu khi dẫn trước Milton Keynes Dons với tỷ số 3 - 0. Đội chủ nhà duy trì thời lượng cầm bóng 67% - 33% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 4 - 0), khiến đội khách rơi vào thế chống đỡ vô cùng vất vả.
- 56'R. Wintle thắp hy vọng cho Milton Keynes Dons
Phút 56, R. Wintle đã lên tiếng để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 3-1 cho Milton Keynes Dons. Dù Norwich đã tạo ra cách biệt an toàn trong hiệp một, pha lập công này hứa hẹn giúp đội khách thi đấu quyết tâm hơn trong phần còn lại của trận đấu.
- 56'Milton Keynes Dons rút L. Kelly, tung D. Barlaser vào sân
Phút 56, Milton Keynes Dons thực hiện sự thay đổi người khi D. Barlaser được tung vào sân thay cho L. Kelly. Đội khách nỗ lực gia cố tuyến giữa nhằm tìm kiếm thêm cơ hội ngay sau khi tỷ số được rút ngắn xuống 3-1.
- 57'Milton Keynes Dons tung S. Silvera vào sân
Phút 57, Milton Keynes Dons thực hiện sự thay đổi người khi S. Silvera được tung vào sân thay cho N. Mendez-Laing. Ngay sau bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 3-1 ở phút 56, đội khách lập tức có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm thêm cơ hội.
- 59'A. Brooks gia tăng cách biệt, Norwich dẫn 4-1
Phút 59, A. Brooks dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 4-1 cho Norwich. Pha lập công này giúp đội chủ nhà nhanh chóng tái lập khoảng cách an toàn ngay sau khi Milton Keynes Dons vừa tìm được bàn gỡ, qua đó tiếp tục củng cố thế trận áp đảo tại Carrow Road.
- 60'A. Brooks nhận thẻ vàng ở phút 60
Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Brooks bên phía Norwich. Dù đang nắm lợi thế dẫn 4-1 trước Milton Keynes Dons, đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm những án phạt cảnh cáo từ trọng tài.
- 61'Norwich điều chỉnh nhân sự, J. Wright thế chỗ A. Slimane
Phút 61, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi J. Wright được tung vào sân để thay thế cho A. Slimane. Vừa nâng tỷ số lên 4-1 trước Milton Keynes Dons, đội chủ nhà có lý do để tính toán nhân sự nhằm duy trì lợi thế trên sân Carrow Road.
- 61'Norwich làm mới hàng công với M. Kvistgaarden
Phút 61, Norwich thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi M. Kvistgaarden được tung vào sân thay cho M. Toure. Với lợi thế dẫn trước 4-1, đội chủ sân Carrow Road chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ nhịp độ trận đấu.
- 62'Norwich đưa P. Maghoma vào sân thay A. Brooks
Phút 62, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi P. Maghoma vào sân thế chỗ A. Brooks. Vừa nhận thẻ vàng ở phút 60, A. Brooks nhanh chóng được rút ra nghỉ khi đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 4-1 rất an toàn.
- 69'Milton Keynes Dons tung A. Collins vào sân ở phút 69
Phút 69, Milton Keynes Dons thực hiện sự thay đổi người khi A. Collins vào sân thế chỗ cho C. Paterson. Trong thế bị Norwich dẫn trước 4-1 và chịu nhiều áp lực tại Carrow Road, đội khách cần một làn gió mới nhằm cải thiện thế trận trong những phút còn lại.
- 70'Norwich thay người: M. Jurasek thế chỗ O. Schwartau
Phút 70, Norwich có sự thay đổi nhân sự khi M. Jurasek vào sân thế chỗ O. Schwartau. Với lợi thế dẫn trước 4-1 tại Carrow Road, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm giữ sức cho các trụ cột trong khoảng thời gian còn lại.
- 71'Norwich làm chủ thế trận, liên tục hãm thành
Bước sang phút 71, Norwich tiếp tục áp đảo hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 66% - 34% cùng chỉ số dứt điểm 19-6 so với Milton Keynes Dons. Dù đang dẫn 4-1, đội chủ nhà vẫn không ngừng gia tăng sức ép với 6-3 lần sút trúng đích cùng 4-2 quả phạt góc, đẩy đối thủ vào thế vô cùng vất vả chống đỡ.
- 77'Norwich điều chỉnh nhân sự, S. Field vào sân
Phút 77, Norwich thực hiện sự thay đổi người khi S. Field được tung vào sân để thế chỗ M. Kvistgaarden. Với lợi thế dẫn trước 4-1 tại Carrow Road, đội chủ nhà chủ động đưa ra nhân tố mới nhằm kiểm soát thế trận trong những phút cuối.
- 77'Milton Keynes Dons điều chỉnh nhân sự ở phút 77
Phút 77, Milton Keynes Dons có sự thay đổi nhân sự khi J. Matete vào sân thay thế cho B. Wiles. Trong bối cảnh đang bị Norwich dẫn 4-1, đội khách hy vọng sự xuất hiện của J. Matete sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong những phút còn lại.
- 84'C. Goode nhận thẻ vàng ở phút 84
Phút 84, C. Goode bên phía Milton Keynes Dons phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Norwich dẫn trước với tỷ số 4-1, áp lực tâm lý khiến các cầu thủ khách thi đấu nôn nóng ở những phút cuối trận.
- 84'Norwich hoàn toàn áp đảo khi trận đấu về cuối
Bước sang phút 84, Norwich vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% - 33% so với Milton Keynes Dons. Áp lực dồn dập giúp đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 19 - 6 cùng 7 - 2 tình huống phạt góc, khiến đối thủ gần như chỉ biết chịu trận.
- KTKết thúc: Norwich 4-1 Milton Keynes Dons
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026
Trận đọ sức giữa Norwich và Milton Keynes Dons diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Carrow Road trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sinh tử khi áp dụng thể thức loại trực tiếp, đội giành chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.
Tính chất căng thẳng của thể thức loại trực tiếp
Do không phải là cuộc tranh tài ở vòng bảng, cả Norwich và Milton Keynes Dons đều không có cơ hội sửa sai. Yếu tố này buộc hai đội phải đưa ra những tính toán chiến thuật cẩn trọng ngay từ những phút đầu tiên. Việc phân định thắng thua chỉ trong một trận duy nhất sẽ đẩy áp lực tâm lý lên cao độ đối với cả hai câu lạc bộ.
Sân nhà Carrow Road mang lại điểm tựa về mặt không gian và sự cổ vũ từ khán giả cho Norwich. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của các giải đấu cup luôn chứa đựng nhiều kịch bản khó lường, đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung tối đa.
Lịch sử đối đầu cân bằng
Nhìn lại dữ liệu trong quá khứ, hai đội bóng mới chỉ gặp nhau 2 lần gần nhất. Kết quả diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Norwich giành chiến thắng 1 trận và Milton Keynes Dons cũng sở hữu 1 chiến thắng.
Sự tương quan về thành tích đối đầu gần đây cho thấy Milton Keynes Dons luôn biết cách tạo ra khó khăn khi chạm trán Norwich. Điều này hứa hẹn một thế trận giằng co và đầy kịch tính khi cả hai quyết tâm ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của EFL Cup.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)