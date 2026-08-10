36' Philadelphia Union dẫn 2 - 0 nhờ hiệu suất vượt trội

Tính đến phút 36, Philadelphia Union đang nắm lợi thế lớn về mặt tỷ số khi dẫn trước 2 - 0. Dù Necaxa nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% và hai đội có số lần dứt điểm ngang ngửa 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), Philadelphia Union lại tỏ ra vượt trội ở khả năng chắt chiu cơ hội để tạo nên sự khác biệt.