Thắng thuyết phục Port Vale 3-0, Wolves thẳng tiến vào vòng trong League Cup Đánh bại Port Vale 3-0 trên sân Molineux Stadium nhờ các bàn thắng của Armstrong, Andre và Lopez, Wolves chính thức giành vé đi tiếp tại vòng 128 League Cup, trong khi Port Vale đành ngậm ngùi bị loại.

Wolves 3 - 0 Port Vale Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Wolves tiếp đón Port Vale.

14' A. Armstrong mở tỷ số sớm cho Wolves Phút 14, A. Armstrong tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Wolves trước Port Vale. Pha lập công sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế khi kiểm soát bóng tới 74% ngay từ những phút đầu.

15' Wolves kiểm soát bóng áp đảo sau 15 phút Dù sớm dẫn 1-0 và cầm bóng tới 74% - 26% , Wolves vẫn duy trì nhịp độ vừa phải trong 15 phút đầu. Phía bên kia, Port Vale kiên trì tìm cơ hội đáp trả và đang nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với 1 - 2 pha bắn phá (trúng đích 1 - 1 ).

26' Lawrence-Gabriel nhận thẻ vàng ở phút 26 Phút 26, J. Lawrence-Gabriel của Port Vale phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong thế bị Wolves dẫn trước 1-0 và đối mặt với sức ép liên tục, đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự chủ động trên sân Molineux Stadium.

28' Wolves làm chủ thế trận sau khi có bàn dẫn Đến phút 28, Wolves vẫn duy trì thế chủ động nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 68% - 32% sau khi nắm lợi thế 1-0. Dù vây ép đối thủ, nhịp độ tấn công của đội nhà chưa quá dồn dập khi số lần dứt điểm của hai bên đang là 3 - 2 (trúng đích 2 - 1).

34' Andre nhân đôi cách biệt cho Wolves Phút 34, nhận đường kiến tạo từ Y. Mosquera , Andre lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Wolves . Bàn thắng thứ hai giúp đội chủ sân Molineux Stadium cụ thể hóa thế trận áp đảo khi đang nắm giữ tới 72% thời lượng kiểm soát bóng.

40' Wolves làm chủ thế trận trước giờ nghỉ Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Wolves tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 70% - 30% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì lợi thế dẫn 2 - 0. Port Vale nỗ lực đáp trả nhưng sự hiệu quả vẫn nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà khi họ vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 1 cùng 3 - 0 về phạt góc.

43' F. Lopez gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Wolves Phút 43, F. Lopez lập công giúp Wolves nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Port Vale ngay trong hiệp một. Đội chủ nhà tại sân Molineux Stadium đang thể hiện sự áp đảo vượt trội khi kiểm soát bóng tới 71%.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Wolves duy trì thế trận áp đảo toàn diện Bước sang phút 52, Wolves tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi trước Port Vale khi nắm giữ 69% - 31% thời lượng bóng. Đội chủ nhà vượt trội ở các chỉ số tấn công với 10 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 1 ) cùng 5 - 0 quả phạt góc. Lợi thế dẫn 3 - 0 giúp Wolves thi đấu thong dong và hoàn toàn làm chủ nhịp độ trên sân.

56' M. Faal sút hỏng phạt đền, Port Vale bỏ lỡ cơ hội Phút 56, M. Faal thực hiện không thành công quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho Port Vale. Đang bị Wolves dẫn 3-0, việc phung phí cú sút trên chấm 11m càng khiến nỗ lực bám đuổi của đội khách trở nên gian nan hơn rất nhiều.

60' Port Vale điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Port Vale đưa ra sự thay đổi người khi O. Hernandez được tung vào sân để thế chỗ J. Headley . Trong bối cảnh đang bị Wolves dẫn trước 3-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

64' K. Trippier dính thẻ vàng ở phút 64 Phút 64, K. Trippier bên phía Wolves phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh những án phạt không đáng có trong thời gian còn lại.

64' Wolves áp đảo toàn diện ở phút 64 Bước sang phút 64, Wolves vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi kiểm soát tới 69% - 31% thời lượng bóng lăn. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 2 ) cùng áp lực từ 7 - 0 quả phạt góc, đẩy Port Vale vào thế hoàn toàn phải chống đỡ.

66' Wolves rút M. Munetsi ra nghỉ, T. Doyle vào sân Phút 66, Wolves có sự thay đổi nhân sự trên sân khi T. Doyle được tung vào thay cho M. Munetsi . Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận hoàn toàn áp đảo, đội chủ nhà bắt đầu chủ động điều chỉnh lực lượng để duy trì nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu.

71' Wolves thay người: R. Jimenez thế chỗ M. Mane Phút 71, Wolves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Jimenez được tung vào sân thay cho M. Mane . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 vững chắc, BHL đội chủ nhà chủ động đưa nhân sự mới vào sân nhằm làm tươi mới đội hình và duy trì sự chủ động trên sân.

71' Wolves tung N. Djiga vào sân thay cho Toti Phút 71, Wolves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút Toti ra nghỉ và đưa N. Djiga vào sân. Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

71' Port Vale đưa O. Lynch vào sân thay M. Faal Ở phút 71, Port Vale có sự thay đổi nhân sự khi O. Lynch được tung vào sân để thế chỗ cho M. Faal . Trong thế bị Wolves dẫn trước 3-0, đây là nỗ lực làm mới hàng công của đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

71' Port Vale điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, Port Vale thực hiện sự thay đổi người khi Kyle John được tung vào sân thay thế cho J. Lawrence-Gabriel . Trong thế bị Wolves dẫn 3-0, đội khách đang rất nỗ lực tìm kiếm những luồng gió mới để cải thiện thế trận trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76' Wolves làm chủ hoàn toàn thế trận Bước sang phút 76, Wolves tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước Port Vale với tỷ lệ cầm bóng lên tới 68% - 32%. Lợi thế 3 - 0 cho phép đội chủ nhà thi đấu thong dong nhưng vẫn vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 15 - 5 cùng 8 - 0 về số phạt góc.

78' Port Vale tung B. Waine vào sân ở phút 78 Phút 78, Port Vale có sự thay đổi về mặt nhân sự khi B. Waine được tung vào sân thay thế cho G. Hall . Trong bối cảnh Wolves đang dẫn 3-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ cải thiện thế trận trong những phút còn lại.

78' Port Vale tung R. Croasdale vào sân ở phút 78 Phút 78, Port Vale thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Croasdale được tung vào sân thay thế cho G. Byers . Đội khách vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi đang bị Wolves dẫn trước 3-0.

84' Wolves gia cố hàng thủ trong những phút cuối Phút 84, L. Krejci được tung vào sân thay cho Y. Mosquera bên phía Wolves. Khi đã dẫn trước Port Vale 3-0 và hoàn toàn làm chủ thế trận, đội chủ nhà tranh thủ làm mới lực lượng nhằm đảm bảo sự an toàn trước khi trận đấu khép lại.

84' J. Tchatchoua vào sân thay R. Gomes Phút 84, Wolves thực hiện sự thay đổi người khi J. Tchatchoua được tung vào sân thay cho R. Gomes . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh nhân sự để củng cố đội hình trong những phút cuối trận.

88' Wolves làm chủ cuộc chơi ở những phút cuối Bước sang phút 88, Wolves vẫn duy trì thế trận vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% và nắm chắc lợi thế dẫn 3 - 0 trước Port Vale. Sự áp đảo của đội chủ nhà còn thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 6 - 3 ), khiến hy vọng có bàn gỡ của đội khách trở nên vô cùng mong manh.

KT Kết thúc: Wolves 3-0 Port Vale Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 08/08/2026

Đội hình chính thức Wolves Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Cesar Peixoto Port Vale Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jon Brady 25 Daniel Bentley 2 Kieran Trippier 15 Yerson Mosquera 24 Toti Gomes 21 Rodrigo Gomes 28 Fer López 7 André 3 Hugo Bueno 5 Marshall Munetsi 36 Mateus Mané 10 Adam Armstrong 1 Jackson Smith 22 Lewis Montsma 25 Cameron Humphreys 15 Liam Gordon 6 Jordan Lawrence-Gabriel 38 Rhys Walters 7 George Byers 3 Jaheim Headley 33 George Hall 9 Mo Faal 10 Kyle Dempsey Dự bị Wolves 1 José Sá 37 Ladislav Krejčí 34 Nasser Djiga 17 Pedro Lima 20 Tommy Doyle 23 Tawanda Chirewa 38 Jackson Tchatchoua 50 Jerome Abbey 9 Raúl Jiménez Port Vale 13 Mason Terry 2 Kyle John 5 Connor Hall 42 Charlie Bussel 18 Ryan Croasdale 17 Tyreece Simpson 11 Onel Hernández 14 Oliver Lynch 19 Ben Waine Cập nhật đội hình lúc 01:20 08/08/2026

Wolves Thống kê Port Vale 68% Kiểm soát bóng 32% 16 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 3 8 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 6 7 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật André Wolves 1 bàn Fer López Wolves 1 bàn Adam Armstrong Wolves 1 bàn Yerson Mosquera Wolves 1 kiến tạo · điểm 7.6 Rodrigo Gomes Wolves 1 kiến tạo · điểm 6.9 Daniel Bentley Wolves Điểm 8

Wolves sẽ gặp Port Vale tại Molineux Stadium trong trận đấu thuộc EFL Cup (Carabao Cup) lúc 01:45 ngày 08/08/2026. Đây là màn so tài theo thể thức loại trực tiếp, trong đó đội thắng giành quyền đi tiếp còn đội thua sẽ bị loại.

Trận đấu không có chỗ cho sự thận trọng kéo dài

Khác với các trận đấu thuộc vòng bảng, cuộc đối đầu này không liên quan đến cuộc đua điểm số hay thứ hạng. Mỗi quyết định trên sân đều hướng trực tiếp đến kết quả cuối cùng: tiếp tục hành trình hoặc dừng lại. Vì vậy, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Wolves có lợi thế sân nhà khi được thi đấu tại Molineux Stadium. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ động duy trì sức ép và hạn chế những khoảng trống có thể giúp Port Vale tạo ra thế trận khó chịu. Trong một trận loại trực tiếp, sự tập trung trong cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công thường quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội.

Wolves nắm ưu thế trong hai lần đối đầu gần nhất

Ở hai lần chạm trán gần nhất, Wolves thắng cả 2 trận, trong khi Port Vale không có chiến thắng nào. Xu hướng này đem lại cho Wolves nền tảng thuận lợi về tâm lý trước giờ bóng lăn, đồng thời đặt Port Vale vào nhiệm vụ phá vỡ bất lợi trong lịch sử đối đầu gần đây.

Dù vậy, những kết quả trước đó không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu sắp tới. Port Vale vẫn có cơ hội đưa cuộc so tài về thế cân bằng nếu duy trì được sự chặt chẽ, giảm thiểu sai sót và tận dụng tốt các thời điểm Wolves mất kiểm soát. Ngược lại, Wolves cần biến ưu thế đối đầu thành sự chủ động thực tế thay vì chỉ dựa vào yếu tố quá khứ.

Điểm then chốt nằm ở cách hai đội xử lý áp lực

Với Wolves, bài toán lớn nhất là tổ chức thế trận đủ chắc chắn để phát huy lợi thế sân nhà mà không đánh mất sự cân bằng. Đội chủ nhà có thể cần kiên nhẫn trong cách triển khai bóng, bởi việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát sẽ mở ra cơ hội cho đối thủ phản công.

Trong khi đó, Port Vale nhiều khả năng phải ưu tiên tính kỷ luật và sự tập trung. Khi bị đánh giá bất lợi trong hai lần đối đầu gần nhất, đội khách cần tránh để trận đấu trôi theo nhịp độ của Wolves. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, bảo vệ khu vực trước khung thành và tận dụng những tình huống chuyển trạng thái có thể trở thành chìa khóa cho Port Vale.

Trận đấu cũng đòi hỏi hai đội phải đưa ra lựa chọn hợp lý giữa sự chủ động và an toàn. Một bàn thắng có thể làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận, nhưng khi chưa tạo được khác biệt, việc duy trì cấu trúc đội hình và tránh sai lầm cá nhân sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Nhận định Wolves vs Port Vale

Wolves bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và thành tích thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất. Port Vale, dù không có ưu thế từ lịch sử chạm trán, vẫn có thể gây khó khăn nếu biến trận đấu thành màn so tài giàu tính tranh chấp và hạn chế không gian chơi bóng của đội chủ nhà.

Thế trận nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát áp lực trong từng giai đoạn. Wolves có cơ sở để được đánh giá cao hơn, nhưng thể thức loại trực tiếp khiến mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức. Một màn trình diễn tập trung, đặc biệt ở những thời điểm bước ngoặt, sẽ quyết định đội nào giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Wolves · 2 thắng 0 hòa Port Vale · 0 thắng Wolves 3 - 0 Port Vale WOL Port Vale 1 - 3 Wolves WOL

Wolves 5 trận gần nhất T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Port Vale 5 trận gần nhất T T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới