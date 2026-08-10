50' Thế trận giằng co, hai đội ăn miếng trả miếng

Bước sang phút 50, thế trận giữa Club America và Portland Timbers diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số là 1-1. Dù Club America nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% cùng tổng số dứt điểm 8 - 7, Portland Timbers lại tỏ ra nhỉnh hơn về số lần sút trúng đích với chỉ số 2 - 3. Cuộc đọ sức duy trì nhịp độ cao đi kèm sự quyết liệt qua 11 - 6 lần phạm lỗi.