Thắng thuyết phục Roma 3-0, Brighton & Hove Albion gieo sầu cho đại diện nước Ý
Cú đúp của Ayari cùng bàn thắng của Rutter giúp Brighton & Hove Albion đè bẹp Roma 3-0 trên sân The American Express Community Stadium, khiến đội khách trải qua trận thua tâm phục khẩu phục.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brighton & Hove Albion tiếp đón Roma.
- 12'Brighton chủ động kiểm soát thế trận
Trải qua 12 phút đầu tiên, Brighton & Hove Albion đang nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng 59 - 41 trước Roma. Đội chủ nhà tạo ra sức ép tốt hơn với chỉ số dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0) cùng 2 - 0 quả phạt góc, nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 25'Brighton gia tăng áp lực dù tỷ số vẫn 0-0
Bước sang phút 25, thế trận diễn ra tương đối cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội là 52-48 cùng tổng số lần dứt điểm 4-4. Tuy nhiên, Brighton đang tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ 3-0 quả phạt góc và 2-0 cú dứt điểm trúng đích, buộc phía Roma phải có 0-2 pha cứu thua để giữ sạch lưới.
- 29'Georginio Rutter lập công mở tỷ số cho Brighton
Phút 29, từ đường kiến tạo của Diego Gómez, Georginio Rutter dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Brighton & Hove Albion. Pha lập công cụ thể hóa thế trận hiệu quả của đại diện nước Anh khi họ vượt trội Roma ở chỉ số dứt điểm trúng đích 3-0 từ đầu trận.
- 38'Brighton duy trì thế dẫn bàn nhờ sự sắc bén
Bước sang phút 38, Brighton & Hove Albion đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trước Roma dù thế trận diễn ra khá cân bằng. Dù hai đội chia nhau chỉ số dứt điểm 6-6 và thời lượng kiểm soát bóng 49-51, đại diện nước Anh lại tỏ ra hiệu quả hơn vượt trội khi có 3-0 cú sút trúng đích cùng 4-0 quả phạt góc để tạo nên sự khác biệt.
- 40'Yasin Ayari nhân đôi cách biệt cho Brighton & Hove Albion
Phút 40, Yasin Ayari dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton & Hove Albion. Đội chủ nhà tận dụng cơ hội cực tốt khi chuyển hóa hiệu quả các pha hãm thành, trong khi Roma vẫn chưa có cú sút trúng đích nào từ đầu trận.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Lewis Dunk vào sân thế chỗ Luka Vuskovic ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lewis Dunk được tung vào sân để thay cho Luka Vuskovic. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội bóng gia cố thêm sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.
- 46'Mattia Mannini vào sân ở đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Mattia Mannini được tung vào sân để thế chỗ cho Neil El Aynaoui. Trong bối cảnh đang bị Brighton & Hove Albion dẫn 2-0, điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thế trận.
- 49'Yasin Ayari ghi bàn, Brighton nới rộng cách biệt lên 3-0
Phút 49: Từ đường dọn cỗ của Georginio Rutter, Yasin Ayari đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Brighton & Hove Albion. Pha lập công ngay đầu hiệp hai tiếp tục đào sâu khoảng cách và giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước Roma.
- 51'Roma củng cố hàng thủ, Ghilardi thay Ndicka
Phút 51, Roma có sự thay đổi người khi Daniele Ghilardi được tung vào sân thay thế cho Evan Ndicka. Ngay sau khi để Brighton & Hove Albion nới rộng khoảng cách lên 3-0, đội khách buộc phải có những điều chỉnh ở hệ thống phòng ngự nhằm hạn chế thêm bàn thua.
- 51'Roma điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự
Phút 51, Roma có sự thay đổi người ở hàng thủ khi Konstantinos Koulierakis vào sân thay thế Mario Hermoso. Trong bối cảnh để Brighton & Hove Albion dẫn trước 3-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Ý gia cố lại sự chắc chắn cho tuyến dưới.
- 52'Brighton làm chủ thế trận với hiệu suất vượt trội
Bước sang phút 52, Brighton & Hove Albion tiếp tục duy trì lợi thế lớn với tỷ số 3-0 trước Roma. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội không quá chênh lệch ở mức 54-46, đại diện nước Anh tỏ ra vượt trội hoàn toàn về sự hiệu quả khi sở hữu 6-0 lần dứt điểm trúng đích trong tổng số 9-6 cú sút hướng về phía khung thành đối phương.
- 59'Costinha vào sân thay Mats Wieffer ở phút 59
Phút 59, Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Costinha được tung vào sân để thế chỗ Mats Wieffer. Nắm lợi thế dẫn 3-0 an toàn, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm giữ nhịp độ và duy trì sự chủ động trước Roma.
- 60'Brighton thay người: Maxim De Cuyper thế chỗ Ferdi Kadıoğlu
Phút 60, Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Maxim De Cuyper được tung vào sân thay thế Ferdi Kadıoğlu. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0, đại diện nước Anh chủ động làm mới đội hình để duy trì sự kiểm soát thế trận.
- 60'Brighton rút Rutter, tung Kostoulas vào sân
Phút 60, Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi người khi Charalampos Kostoulas vào sân thế chỗ Georginio Rutter. Với lợi thế dẫn trước Roma 3-0 đầy an toàn, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng trên hàng công để tiếp tục duy trì thế trận áp đảo.
- 60'Brighton điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 3-0
Phút 60, Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi người khi Zadok Yohanna vào sân thay thế Diego Gómez. Đang dẫn trước Roma 3-0, đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhằm làm mới đội hình và duy trì thế trận áp đảo.
- 65'Brighton áp đảo hiệu quả, nắm lợi thế 3 - 0
Bước sang phút 65, Brighton & Hove Albion tiếp tục nắm thế chủ động khi đang dẫn trước Roma 3 - 0. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 55 - 45, sự khác biệt lớn nằm ở độ hiệu quả với chỉ số dứt điểm 9 - 7 và số lần trúng đích 6 - 0 nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, đại diện Italia thi đấu vô cùng bế tắc khi chưa thể có cú dứt điểm trúng khung thành nào.
- 66'Roma rút Paulo Dybala, đưa Santiago Castro vào sân
Phút 66, Roma quyết định đưa Santiago Castro vào sân để thế chỗ Paulo Dybala. Trong bối cảnh Brighton & Hove Albion đang dẫn 3-0 và áp đảo về số cú dứt điểm trúng đích (6-0), sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận tấn công.
- 66'Roma làm mới hàng công: Luigi Cherubini thế chỗ Matías Soulé
Phút 66, Roma thực hiện sự thay đổi người khi Luigi Cherubini vào sân thay cho Matías Soulé. Trong thế bị Brighton & Hove Albion dẫn trước 3-0 và chưa thể có cú sút trúng đích nào, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận.
- 75'Malick Yalcouyé vào sân thế chỗ Jack Hinshelwood
Phút 75, Brighton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Malick Yalcouyé được tung vào sân để thay thế Jack Hinshelwood. Với lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn, đây là điều chỉnh nhằm gia tăng sự tươi mới nơi tuyến giữa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 78'Roma tung Emanuele Lulli vào thay Wesley
Phút 78, Roma có sự thay đổi nhân sự khi Emanuele Lulli được tung vào sân thế chỗ cho Wesley. Đội khách đang trải qua những phút thi đấu rất khó khăn trong bối cảnh đã bị Brighton & Hove Albion dẫn trước 3-0.
- 78'Roma điều chỉnh nhân sự, Bryan Cristante rời sân
Phút 78, Roma có sự thay đổi người khi Bryan Cristante được rút ra nghỉ. Trong bối cảnh đang bị Brighton & Hove Albion dẫn 3-0 và chưa thể có cú dứt điểm trúng đích nào, đại diện Italy rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối.
- 78'Roma tung Filippo Reale vào sân ở phút 78
Phút 78, Roma có sự thay đổi nhân sự khi Filippo Reale được tung vào sân thay cho Devyne Rensch. Trong bối cảnh đang bị Brighton & Hove Albion dẫn 3-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới nhằm cải thiện thế trận ở những phút còn lại.
- 79'Brighton kiểm soát thế trận áp đảo
Bước sang phút 79, Brighton & Hove Albion tiếp tục làm chủ cuộc chơi với lợi thế 3-0 và tỷ lệ cầm bóng 58-42. Dù số cú dứt điểm không quá chênh lệch (12-8), sự hiệu quả nghiêng hẳn về đội chủ nhà khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm trúng đích 6-0, ép thủ môn đối phương làm việc liên tục (chỉ số cứu thua 0-3).
- 84'Robinio Vaz vào sân thế chỗ Donyell Malen
Phút 84, Robinio Vaz được tung vào sân thế chỗ Donyell Malen. Trong bối cảnh đang dẫn trước Roma 3-0, đây có thể là sự điều chỉnh nhằm giúp Brighton & Hove Albion làm mới nhân sự ở những phút cuối trận.
- 84'Roma thay người ở phút 84: Ziolkowski thế chỗ Gianluca Mancini
Phút 84, Roma có sự thay đổi người khi Jan Ziolkowski vào sân thế chỗ Gianluca Mancini. Trong bối cảnh đang bị Brighton & Hove Albion dẫn 3-0, đây là nỗ lực điều chỉnh nhân sự của đại diện Italy trong những phút cuối trận.
- 85'Brighton điều chỉnh nhân sự, Eiran Cashin vào sân ở phút 85
Phút 85, Brighton & Hove Albion thực hiện sự thay đổi người khi Eiran Cashin được tung vào sân thay cho Yasin Ayari. Với lợi thế dẫn trước 3-0 tương đối an toàn, đây là điều chỉnh nhằm làm giảm nhịp độ và củng cố đội hình trong những phút cuối trận.
- 85'Pascal Groß rời sân nhường chỗ cho Cozier-Duberry
Phút 85, Brighton & Hove Albion đưa Amario Cozier-Duberry vào sân thay cho Pascal Groß. Trong thế trận đang dẫn trước 3-0 cùng chỉ số sút trúng đích áp đảo 6-0, sự thay đổi này giúp đội chủ nhà giữ sức cho các trụ cột ở những phút cuối trận.
- 85'Brighton tung Jesse Middleton vào sân ở phút 85
Phút 85, Brighton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jesse Middleton được tung vào sân thay thế cho Olivier Boscagli. Đội chủ nhà đang sở hữu lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn và chủ động duy trì sự chủ động trong những phút thi đấu cuối cùng.
- 91'Brighton áp đảo toàn diện ở phút 91
Bước sang phút 91, Brighton & Hove Albion tiếp tục làm chủ thế trận khi nắm 60 - 40 thời lượng kiểm soát bóng và duy trì lợi thế dẫn 3 - 0. Sự hiệu quả trong các đợt hãm thành của đội chủ nhà thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 12 - 9 với 6 - 0 lần trúng đích, khiến Roma hoàn toàn bế tắc khi không có nổi cú sút trúng khung thành nào.
- KTKết thúc: Brighton & Hove Albion 3-0 Roma
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026
Trận giao hữu giữa Brighton & Hove Albion và Roma diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động The American Express Community Stadium. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất thử nghiệm quan trọng cho cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.
Lịch sử đối đầu cân bằng
Lịch sử ghi nhận hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng diễn ra với thế trận vô cùng cân bằng. Cụ thể, Brighton & Hove Albion có được 1 chiến thắng, trong khi Roma cũng giành chiến thắng ở trận đấu còn lại.
Sự cân bằng về mặt thành tích đối đầu cho thấy mỗi bên đều có những phương án tiếp cận hiệu quả khi chạm trán đối thủ. Việc không bên nào chiếm ưu thế vượt trội trong quá khứ giúp trận so tài sắp tới trở nên hấp dẫn hơn.
Bối cảnh và yếu tố thử nghiệm chiến thuật
Với tính chất của một trận giao hữu, cả hai đội bóng sẽ hướng đến mục tiêu thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật và rèn luyện thể lực. Việc được thi đấu trên sân nhà The American Express Community Stadium mang lại lợi thế tinh thần cho Brighton & Hove Albion.
Trong khi đó, đại diện từ Italy là Roma hứa hẹn mang đến thử thách chất lượng cho đội chủ nhà. Trận đấu là dịp tốt để ban huấn luyện hai bên đánh giá sự gắn kết của đội hình và rà soát lại lực lượng.
Nhận định xu hướng trận đấu
Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ là bài kiểm tra cần thiết trước mùa giải mới. Với lịch sử đối đầu ngang bằng cùng mục tiêu hoàn thiện lối chơi, cả hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động thử nghiệm để đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)