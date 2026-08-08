65' Brighton áp đảo hiệu quả, nắm lợi thế 3 - 0

Bước sang phút 65, Brighton & Hove Albion tiếp tục nắm thế chủ động khi đang dẫn trước Roma 3 - 0. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 55 - 45, sự khác biệt lớn nằm ở độ hiệu quả với chỉ số dứt điểm 9 - 7 và số lần trúng đích 6 - 0 nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, đại diện Italia thi đấu vô cùng bế tắc khi chưa thể có cú dứt điểm trúng khung thành nào.