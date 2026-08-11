72' Olympique Lyonnais áp đảo hoàn toàn Sparta Praha

Bước sang phút 72, Olympique Lyonnais tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận khi đang dẫn 3-0 trước Sparta Praha. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (56-44) và áp đảo tuyệt đối ở chỉ số dứt điểm 15-5, trong đó có 8-0 lần dứt điểm trúng đích. Ở chiều ngược lại, Sparta Praha tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi mới kiếm được 5-1 quả phạt góc và chưa có bất kỳ cú sút trúng khung thành nào.