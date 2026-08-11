Thắng thuyết phục Sparta Praha 3-0, Olympique Lyonnais khiến đối thủ trắng tay rời Groupama Stadium
Thi đấu áp đảo trên sân nhà Groupama Stadium, Olympique Lyonnais đánh bại Sparta Praha 3-0 nhờ các bàn thắng của Nuamah, Maitland-Niles và Morton, qua đó khiến đội khách hứng chịu thất bại nặng nề.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Olympique Lyonnais tiếp đón Sparta Praha.
- 12'Olympique Lyonnais bế tắc trước lối chơi áp sát
Trôi qua 12 phút thi đấu, Olympique Lyonnais dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 54 - 46 và sở hữu 2 - 0 phạt góc nhưng chưa thể tung ra cú dứt điểm nào. Ở chiều ngược lại, Sparta Praha chơi áp sát đầy khó chịu khiến đội chủ nhà phạm lỗi 5 - 1, đồng thời chính đại diện Séc mới là bên có cú dứt điểm duy nhất (0 - 1) từ đầu trận.
- 20'Ernest Nuamah mở tỷ số cho Olympique Lyonnais
Phút 20, Ernest Nuamah dứt điểm chính xác đưa Olympique Lyonnais vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đến từ pha dứt điểm trúng đích duy nhất của đại diện nước Pháp kể từ đầu trận trước Sparta Praha.
- 24'Sparta Praha nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Trải qua 24 phút thi đấu, Sparta Praha nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (47 - 53) và số lần dứt điểm (2 - 3), nhưng Olympique Lyonnais lại tỏ ra vượt trội về sự hiệu quả. Tỷ số dứt điểm trúng đích 2 - 0 phản ánh đúng sự sắc bén giúp đội chủ nhà tiếp tục nắm lợi thế 1 - 0.
- 34'Sparta Praha gặp bất lợi lớn với thẻ đỏ của Adam Sevinsky
Phút 34, khó khăn chồng chất với Sparta Praha khi Adam Sevinsky nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Đang trong thế bị Olympique Lyonnais dẫn 1-0, việc chỉ còn thi đấu với 10 người khiến hy vọng tìm kiếm bàn gỡ của đội khách trở nên vô cùng mong manh.
- 36'Olympique Lyonnais vượt trội về tính hiệu quả
Trận đấu bước sang phút 36 với lợi thế 1-0 nghiêng về Olympique Lyonnais. Dù Sparta Praha nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 49 - 51, đại diện nước Pháp mới là đội tạo ra sự khác biệt. Olympique Lyonnais hoàn toàn áp đảo ở chỉ số dứt điểm 8 - 4, đặc biệt là sự chênh lệch 4 - 0 về số lần dứt điểm trúng đích.
- 37'Sparta Praha thay người sớm điều chỉnh đội hình
Phút 37, Sparta Praha có sự thay đổi nhân sự sớm khi Jaroslav Zelený được tung vào sân thay cho Andrew Irving. Đây là động thái điều chỉnh chiến thuật của đội khách sau tấm thẻ đỏ ở phút 34 của Adam Sevinsky trong thế bị Olympique Lyonnais dẫn 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Olympique Lyonnais duy trì lợi thế dẫn bàn
Bước sang phút 48, Olympique Lyonnais tiếp tục giữ lợi thế 1-0 nhờ sự hiệu quả vượt trội trong các đợt hãm thành. Dù thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 49-51, đội chủ nhà tạo ra sự khác biệt rõ rệt ở chỉ số dứt điểm trúng đích 4-0, buộc Sparta Praha phải gồng mình phòng ngự.
- 54'Maitland-Niles nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai
Phút 54, Ainsley Maitland-Niles bên phía Olympique Lyonnais phải nhận một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0 và thi đấu hơn người từ hiệp một, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự cái đầu lạnh để tránh những tổn thất không đáng có.
- 60'Olympique Lyonnais áp đảo về số cơ hội
Bước sang phút 60, Olympique Lyonnais tiếp tục nắm thế chủ động và bảo vệ lợi thế 1-0. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 51-49, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 10-5, trong đó áp đảo 5-0 về số lần dứt điểm trúng đích.
- 63'Sparta Praha điều chỉnh nhân sự ở phút 63
Phút 63, Sparta Praha thực hiện sự thay đổi người khi Santiago Eneme được tung vào sân thay thế Roman Macek. Đội khách đang chịu rất nhiều áp lực khi vừa thi đấu thiếu người do chiếc thẻ đỏ ở phút 34, vừa bị Olympique Lyonnais dẫn trước với tỷ số 1-0.
- 63'Thay người ở phút 63: Singhateh thế chỗ Brunes
Phút 63, Ebrima Singhateh được tung vào sân thay thế cho Jonatan Braut Brunes. Sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận trong thời gian còn lại của hiệp hai.
- 66'Maitland-Niles nhân đôi cách biệt cho Olympique Lyonnais
Phút 66, từ đường chuyền dọn cỗ của Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Olympique Lyonnais. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà cụ thể hóa lợi thế chơi hơn người và củng cố vững chắc thế trận trước Sparta Praha.
- 72'Tyler Morton nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Olympique Lyonnais
Phút 72, Tyler Morton lập công mang về bàn thắng thứ ba cho Olympique Lyonnais, nâng tỷ số lên 3-0. Pha ghi bàn này giúp đội bóng tiếp tục đào sâu khoảng cách và làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân.
- 72'Olympique Lyonnais áp đảo hoàn toàn Sparta Praha
Bước sang phút 72, Olympique Lyonnais tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận khi đang dẫn 3-0 trước Sparta Praha. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (56-44) và áp đảo tuyệt đối ở chỉ số dứt điểm 15-5, trong đó có 8-0 lần dứt điểm trúng đích. Ở chiều ngược lại, Sparta Praha tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi mới kiếm được 5-1 quả phạt góc và chưa có bất kỳ cú sút trúng khung thành nào.
- 73'Sparta Praha điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba
Phút 73, Sparta Praha đưa Hugo Sochurek vào sân thay cho Adam Karabec. Trong bối cảnh vừa chịu bàn thua thứ ba và đang phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm củng cố lại đội hình.
- 74'Viktor Vitályos vào sân thế chỗ John Mercado
Ở phút 74, Viktor Vitályos được tung vào sân để thay thế cho John Mercado. Trong thế bị Olympique Lyonnais dẫn trước 3-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 76'Kaïl Boudache thế chỗ Ernest Nuamah ở phút 76
Phút 76, Olympique Lyonnais thực hiện sự thay đổi người khi Kaïl Boudache được tung vào sân thay thế Ernest Nuamah. Đang nắm lợi thế an toàn với tỷ số 3-0, đội bóng chủ động đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận làm chủ trên sân.
- 76'Clinton Mata thế chỗ Maitland-Niles ở phút 76
Phút 76, Olympique Lyonnais quyết định rút Ainsley Maitland-Niles – cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở phút 54 – ra nghỉ để nhường chỗ cho Clinton Mata. Trong thế trận đã dẫn an toàn 3-0 và thi đấu hơn người, đây là sự thay đổi hợp lý nhằm bảo toàn nhân sự cũng như tránh những rủi ro không đáng có.
- 84'Olympique Lyonnais áp đảo toàn diện ở những phút cuối
Bước sang phút 84, Olympique Lyonnais hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57-43 trước Sparta Praha. Sự áp đảo của đại diện nước Pháp được thể hiện qua chỉ số dứt điểm vượt trội 18-5 (trúng đích 10-0) cùng 7-1 về phạt góc, khiến đội khách hoàn toàn chịu trận.
- 85'Julien Duranville vào sân thế chỗ Malick Fofana
Phút 85, Olympique Lyonnais thực hiện sự thay đổi người khi Julien Duranville được tung vào sân thay thế cho Malick Fofana. Với cách biệt an toàn 3-0 cùng thế trận hoàn toàn áp đảo, đội chủ nhà thi đấu rất thong dong trong những phút cuối trận.
- 85'Abner rời sân nhường chỗ cho Mohamed Ouédraogo
Phút 85, Olympique Lyonnais thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mohamed Ouédraogo được tung vào sân thế chỗ Abner. Khi khoảng cách đã là 3-0 cùng thế trận an toàn, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự điều chỉnh để củng cố đội hình trong những phút cuối trận.
- 88'Corentin Tolisso rời sân nhường chỗ cho Noah Nartey
Phút 88, Olympique Lyonnais thực hiện sự thay đổi người khi Noah Nartey được tung vào sân thế chỗ Corentin Tolisso. Khi chiến thắng với tỷ số 3-0 đã nằm chắc trong tay, đội chủ nhà chủ động rút trụ cột ra nghỉ ở những phút cuối trận.
- 89'Matej Rynes nhận thẻ vàng ở phút 89
Phút 89, Matej Rynes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trận đấu trôi dần về những phút cuối khi Olympique Lyonnais hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và đang dẫn trước 3-0.
- KTKết thúc: Olympique Lyonnais 3-0 Sparta Praha
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 03:51 12/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Olympique Lyonnais và Sparta Praha trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Groupama Stadium. Đây là màn chạm trán hứa hẹn đem lại sự kịch tính giữa hai đại diện bóng đá châu Âu.
Lịch sử đối đầu giữa hai đội
Lịch sử đối đầu ghi nhận ưu thế nghiêng về phía đội bóng nước Pháp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Olympique Lyonnais đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận trước Sparta Praha.
Thành tích này giúp Olympique Lyonnais có điểm tựa tâm lý quan trọng. Việc được thi đấu trên sân nhà Groupama Stadium càng củng cố thêm sự tự tin cho họ trước đối thủ.
Nhận định cục diện trận đấu
Với ưu thế về kết quả đối đầu trong quá khứ cùng lợi thế sân nhà, Olympique Lyonnais được đánh giá cao hơn về mặt tinh thần. Mặc dù vậy, Sparta Praha vẫn là một cái tên sẵn sàng tạo ra bất ngờ nếu đội chủ nhà chủ quan.
Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 12/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều quyết tâm thể hiện phong độ tốt nhất tại đấu trường danh giá UEFA Champions League.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)