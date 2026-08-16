Thắng tưng bừng Levante 3-0, Espanyol vươn lên vị trí nhì bảng Đánh bại Levante 3-0 trên sân RCDE Stadium nhờ cú đúp của Fernández cùng bàn thắng của Dolan, Espanyol xuất sắc vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng, trong khi đối thủ nhận thất bại và rơi xuống vị trí thứ 19.

Espanyol 3 - 0 Levante Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Espanyol tiếp đón Levante.

5' Roberto Fernández mở tỷ số sớm cho Espanyol Ngay ở phút 5, Roberto Fernández đã lập công đưa Espanyol vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đội nhà có khởi đầu vô cùng thuận lợi với lợi thế 1-0.

12' Espanyol làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Sớm vượt lên dẫn 1-0, Espanyol tiếp tục áp đảo thế trận với tỷ lệ cầm bóng 58 - 42. Trong 12 phút đầu tiên, đội bóng đang dẫn trước thi đấu hoàn toàn chủ động khi vượt trội về số lần dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), khiến Levante chưa thể có pha đáp trả nào.

24' Espanyol giữ lợi thế 1-0 dù Levante kiểm soát bóng nhiều hơn Trôi qua phút 24, Levante nắm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ cầm bóng 43-57 , nhưng Espanyol mới là đội chơi hiệu quả hơn. Đội chủ nhà tận dụng tốt các cơ hội hãm thành với chỉ số dứt điểm 3-1 (trúng đích 1-0 ) để tiếp tục nắm lợi thế 1-0 .

36' Espanyol sắc bén hơn trong khâu dứt điểm Dù cầm bóng 48 - 52 nghiêng về Levante, Espanyol lại tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các tình huống hãm thành. Tính đến phút 36, đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), qua đó duy trì lợi thế dẫn 1 - 0.

37' Urko González de Zárate dính thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, Urko González de Zárate phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Áp lực trên sân ngày càng gia tăng trong bối cảnh Espanyol đang nắm thế dẫn trước 1-0.

40' Roberto Fernández nhân đôi cách biệt cho Espanyol Phút 40, nhận đường chuyền từ Javi Hernández , Roberto Fernández dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Espanyol. Bàn thắng giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt trước Levante và củng cố lợi thế lớn trước khi bước vào giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Enzo Bardeli được tung vào sân thế chỗ Carlos Álvarez . Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong bối cảnh Espanyol đang dẫn trước 2-0 và vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm (10-2).

46' Karl Etta Eyong vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Karl Etta Eyong được tung vào sân để thay thế Paco Cortés . Trong thế bị Espanyol dẫn trước 2-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép hàng công sau khi chỉ có 2 lần dứt điểm ở hiệp đấu thứ nhất.

48' Espanyol áp đảo về chỉ số dứt điểm Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Espanyol tiếp tục duy trì sự hiệu quả vượt trội dù tỷ lệ cầm bóng của hai đội đang cân bằng 50-50 . Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số cơ hội với chỉ số dứt điểm 10-2 (trúng đích 4-0 ) để bảo toàn lợi thế dẫn 2-0 trước Levante.

61' Espanyol duy trì thế ép sân vượt trội Bước sang phút 61, Espanyol vẫn đang làm chủ cuộc chơi với thế dẫn 2-0 trước Levante. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng 51-49, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số cú dứt điểm 12-3 (trúng đích 5-0) để liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương.

63' Álex Calatrava phải nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, cầu thủ Álex Calatrava đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi trên sân. Tấm thẻ phạt khiến anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh Espanyol đang nắm lợi thế dẫn 2-0.

64' Phút 64: Marc Santos vào sân thay Iván Romero Ở phút 64, Marc Santos được tung vào sân để thay thế cho Iván Romero . Trong thế trận đang bị dẫn 2-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới nhằm cải thiện tình hình trên sân.

68' Javi Hernández nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, Javi Hernández phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân hiện vẫn đang nghiêng về Espanyol khi họ dẫn trước 2-0 và áp đảo với thống kê dứt điểm 12-3 trước Levante.

72' Rafel Bauzà vào sân thay Álex Calatrava ở phút 72 Phút 72, Rafel Bauzà được tung vào sân để thay thế cho Álex Calatrava . Cầu thủ rời sân trước đó đã nhận một thẻ vàng ở phút 63, trong bối cảnh Espanyol vẫn đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Levante.

72' Espanyol tung Pol Lozano vào thay Urko González de Zárate Phút 72, Espanyol quyết định điều chỉnh nhân sự khi Pol Lozano vào sân thế chỗ Urko González de Zárate. Đây là sự thay đổi an toàn của đội chủ nhà nhằm rút tiền vệ đã nhận thẻ vàng ra nghỉ, qua đó củng cố tuyến giữa và bảo vệ thế dẫn 2-0 trước Levante.

73' Espanyol áp đảo thế trận với lợi thế hai bàn Bước sang phút 73, Espanyol tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 53 - 47 và lợi thế dẫn trước 2 - 0. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận khi tạo ra chỉ số dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 5 - 0), trong khi đội khách chật vật chống đỡ với chỉ số cứu thua 0 - 3.

76' Phút 76: Jeremy Toljan vào sân thay Nacho Pérez Phút 76, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Jeremy Toljan được tung vào sân để thế chỗ Nacho Pérez . Trong bối cảnh Espanyol đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Levante, sự điều chỉnh này hứa hẹn sẽ giúp duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.

76' Kareem Tunde vào sân thay Víctor García ở phút 76 Phút 76, Kareem Tunde được tung vào sân thay cho Víctor García . Khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Espanyol, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới trong lối chơi ở những phút còn lại.

80' Tyrhys Dolan lập công, Espanyol nới rộng cách biệt 3-0 Phút 80, Tyrhys Dolan lập công giúp Espanyol gia tăng cách biệt lên 3-0. Thế trận áp đảo cùng sự vượt trội về số cú dứt điểm (13-3) giúp đội chủ nhà cầm chắc chiến thắng trong tay khi Levante hoàn toàn bế tắc.

81' Jofre Carreras vào sân thay Tyrhys Dolan ở phút 81 Phút 81, Espanyol thực hiện sự thay đổi người khi Jofre Carreras được tung vào sân để thế chỗ Tyrhys Dolan . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 tương đối an toàn, ban huấn luyện đội bóng chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.

82' Espanyol rút Javi Hernández ra nghỉ, Pere Milla vào sân Phút 82, Espanyol thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Pere Milla được tung vào sân thay cho Javi Hernández . Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà chủ động rút cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ra nghỉ để bảo toàn lực lượng trong những phút cuối.

85' Espanyol áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối Trận đấu trôi về phút 85, Espanyol tiếp tục kiểm soát cục diện và nắm chắc lợi thế dẫn 3-0 . Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 13-3 (trúng đích 6-0 ), hoàn toàn đè bẹp những nỗ lực lên bóng yếu ớt từ Levante.

86' Espanyol rút Edu Expósito ra nghỉ ở phút 86 Phút 86, Espanyol đưa Marcos Fernández vào sân thay cho Edu Expósito . Khi cách biệt đã là 3-0 nghiêng về Espanyol, sự điều chỉnh này giúp đội bóng chủ động làm mới nhân sự và bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Espanyol 3-0 Levante Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:01 17/08/2026

Đội hình chính thức Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 Levante Sơ đồ 4-3-3 13 Marko Dmitrovic 23 Omar El Hilali 14 Unai Núñez 38 Clemens Riedel 21 Roger Hinojo 4 Urko González de Zárate 8 Edu Expósito 24 Tyrhys Dolan 22 Álex Calatrava 28 Javi Hernández 9 Roberto Fernández 13 Mathew Ryan 29 Nacho Pérez 2 Aïssa Mandi 4 Adrián Dela 23 Manu Sánchez 8 Jon Ander Olasagasti 20 Oriol Rey 17 Víctor García 10 Carlos Álvarez 27 Paco Cortés 9 Iván Romero Cập nhật đội hình lúc 23:21 16/08/2026

Espanyol Thống kê Levante 54% Kiểm soát bóng 46% 16 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 17 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Roberto Fernández Espanyol 2 bàn Tyrhys Dolan Espanyol 1 bàn Javi Hernández Espanyol 1 kiến tạo · điểm 7.42 Rafel Bauzà Espanyol 1 kiến tạo · điểm 6.81

Trận đối đầu giữa Espanyol và Levante trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00:00 ngày 17/08/2026 trên sân vận động RCDE Stadium. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính khi cả hai đội đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Trước khi bước vào cuộc so tài này, Espanyol hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, đối thủ của họ là Levante đứng ở vị trí thứ 15 và cũng chưa sở hữu điểm số nào. Khoảng cách về mặt thứ hạng hiện tại phản ánh những lợi thế tâm lý nhất định dành cho đại diện xứ Catalonia, song thực tế cả hai đội vẫn đang đứng trước xuất phát điểm tương đồng về mặt điểm số.

Lịch sử đối đầu và sự cân bằng lực lượng

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, dữ liệu thống kê trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Espanyol thắng 0 trận, hòa 2 trận và Levante cũng thắng 0 trận. Việc cả hai lần đụng độ gần đây đều khép lại với kết quả hòa phản ánh lối chơi thận trọng và tính chất giằng co mỗi khi hai cái tên này đụng độ.

Nhận định thế trận và yếu tố then chốt

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RCDE Stadium sẽ là tựa điểm tinh thần quan trọng đối với Espanyol. Lợi thế sân nhà thường giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ trận đấu và tổ chức kiểm soát khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, Levante cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi luôn biết cách duy trì sự tập trung để giành lấy những kết quả hòa trong các lần đối đầu trước đó.

Nhìn chung, với tương quan lực lượng và kết quả đối đầu cân bằng gần đây, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra theo thế trận chặt chẽ. Cả Espanyol và Levante sẽ thi đấu cẩn trọng nhằm tránh mắc sai lầm trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Espanyol · 0 thắng 2 hòa Levante · 0 thắng Espanyol 0 - 0 Levante Hòa Levante 1 - 1 Espanyol Hòa

Espanyol 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Deportivo Alavés 1 1 0 0 +3 3 T 2 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T 3 Málaga 0 0 0 0 0 0 … 7 Real Betis 0 0 0 0 0 0 8 Espanyol 0 0 0 0 0 0 9 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … 14 Elche 0 0 0 0 0 0 15 Levante 0 0 0 0 0 0 16 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Espanyol ✚ Kike García (Muscle Injury) ✚ Javi Puado (Cruciate Ligament Tear) Levante Không có thông tin