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    Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt

    Linh Thư 11/08/2026 16:16

    Chiều 11/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

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    Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Hồ Công Dương phát biểu tại buổi lễ

    Theo quyết định, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt được thành lập từ ngày 15/7/2026, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Công đoàn cơ sở được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

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    Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt

    Cùng với đó, 175 lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt được kết nạp vào tổ chức công đoàn kể từ ngày 15/7/2026.

    Việc thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên tại Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt góp phần mở rộng tổ chức Công đoàn trong khu vực doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động có tổ chức đại diện, được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

    Linh Thư Linh Thư

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        Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Imperial Đà Lạt
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