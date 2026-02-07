Dòng chảy thông tin Thành phố sáng mãi tên Người Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Nửa thế kỷ qua, niềm vinh dự lớn lao đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực để thành phố vượt qua mọi trở ngại, năng động, tiên phong trong phát triển, cùng cả nước viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh gặp vô vàn khó khăn, thành phố mang tên Người giờ đây đã trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vai trò dẫn dắt tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Nửa thế kỷ vươn lên

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự có danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 8 dự án, hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển mới.

Nổi bật trong đó là Dự án Công viên văn hóa Nhà Rồng-Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng với 5 dự án thành phần. Khi hoàn thành, dự án sẽ mở ra một không gian xanh mới bên sông Sài Gòn, nơi câu chuyện lịch sử về người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu Amiral Latouche Tréville sẽ được kể lại cho thế hệ hôm nay và mai sau một cách trực quan, sinh động hơn.

Khu vực này không chỉ là điểm nhấn về không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà còn mang tính biểu tượng về tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, cùng khát vọng vươn ra biển lớn của con người Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Vũ Thúy Hòa, 70 tuổi, ngụ tại Khu phố 30, phường Đức Nhuận chia sẻ, cô sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tròn 50 năm và luôn tự hào vì chứng kiến thành phố ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn.

Đặc biệt, khi biết khu vực Bến Nhà Rồng (nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), một địa chỉ đỏ đặc biệt của thành phố, được chỉnh trang, mở rộng, người nữ chiến sĩ Trường Sơn năm nào cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Với cô Hòa, đây là việc làm hợp lòng dân và mang nhiều ý nghĩa, nhất là trong thời điểm thành phố đang kỷ niệm 50 năm được mang tên Người.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự có danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 8 dự án, hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển mới.

Trong những lần trao đổi, đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh truyền thống năng động, sáng tạo đã trở thành thuộc tính của người Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Và từ khi thành phố mang tên Bác, truyền thống tốt đẹp ấy càng được mỗi cán bộ, người dân phát huy mạnh mẽ để xứng đáng với thành phố mang tên Người.

Thành phố từng không cam chịu tình trạng thiếu hàng hóa đã tìm cách bung ra sản xuất theo yêu cầu, theo năng lực và tháo gỡ việc “ngăn sông cấm chợ”, góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành phố là nơi thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu, nơi sớm khẳng định các mô hình khu công nghiệp-khu chế xuất, trung tâm chứng khoán…

Với cách làm sáng tạo, thành phố đã thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, di dời nhà ở ven kênh rạch mà điển hình là kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Việc triển khai xây dựng Trung tâm phần mềm Quang Trung, Khu công nghệ cao… thể hiện tính tiên phong của thành phố trên mỗi chặng đường phát triển.

Trong công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu với tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố đã đưa ra nhiều mô hình, phương thức hiệu quả trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp quan trọng vào thực tiễn đổi mới của cả nước.

Tình cảm cao quý mà người dân thành phố dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là những dấu ấn rạng rỡ, nổi bật trong quá trình xây dựng thành phố trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Thực hiện việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quy mô của một siêu đô thị. Sau gần một năm vận hành, thành phố từng bước ổn định bộ máy tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa thể hiện trách nhiệm của nhân dân thành phố đối với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của đồng bào cả nước dành cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Sáng mãi tên Người

Trong kháng chiến cứu nước, Sài Gòn là nơi mở đầu cho Nam Kỳ đi trước phất cao ngọn cờ chống ngoại xâm. Sài Gòn cũng là nơi kết thúc hai cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.

Tinh thần “đi trước, về sau” trong chiến tranh vệ quốc tiếp tục được Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh phát huy trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ở kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với quyết tâm “đi trước, về đích trước”.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn có sự đồng hành, ủng hộ của Trung ương, các tỉnh, thành phố và đồng bào cả nước. Những nghị quyết về xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kịp thời đã tạo điều kiện tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo đà cho thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành trong kỷ nguyên mới đã mở ra cơ hội cho thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế của mình.

Thành phố đã đặt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể từng giai đoạn để đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời trở thành “điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng” vào năm 2045.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành trong kỷ nguyên mới đã mở ra cơ hội cho thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế của mình.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển văn hóa, khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng phát triển, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là sức mạnh mềm, là nền tảng để hình thành bản lĩnh, khát vọng và sức sáng tạo của người dân trong kỷ nguyên mới.

Thành phố sẽ phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng; phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế; đầu tư các trung tâm văn hóa, thể thao trọng điểm; phát triển thể thao thành tích cao; thực hiện các chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tài năng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao (giai đoạn 2026-2030).

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, thành phố tập trung rất nhiều những thế hệ văn nghệ sĩ trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ văn nghệ sĩ cứ nối tiếp nhau và luôn giữ được niềm đam mê với nghề.

Bên cạnh đó, hệ thống di sản văn hóa của thành phố vô cùng đa dạng, phong phú, đặc sắc, đây chính là nguồn tài nguyên quý giá để thành phố phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.

“ Thời gian tới, thành phố sẽ thí điểm xây dựng 5 xã, phường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố sẽ thí điểm xây dựng 5 xã, phường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nửa thế kỷ mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của thành phố, mà còn là vinh dự, trách nhiệm chung của cả nước. Trên con đường tiến tới tương lai, mỗi người dân thành phố sẽ luôn thấy hình bóng Bác trong tim mình, trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh và nhất là trong mỗi cử chỉ, việc làm tốt hằng ngày.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thành phố sẽ tiếp tục “vì cả nước, cùng cả nước”, “đi trước, về đích trước” để tên Người sáng mãi trên hành trình đi đến phồn vinh của dân tộc.