Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Tháo gỡ điểm nghẽn cho y tế cơ sở phía Đông Lâm Đồng Thiếu nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị đang là những điểm nghẽn của y tế cơ sở tại phường Phan Thiết và Tiến Thành (Lâm Đồng), cần sớm được tháo gỡ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 Nguyễn Thị Thuận Bích chủ trì buổi giám sát

Ngày 19/8, đoàn giám sát HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi giám sát chuyên đề “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại phường Phan Thiết và phường Tiến Thành.

Buổi giám sát do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 Nguyễn Thị Thuận Bích chủ trì.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phan Thiết cho biết, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Lạc Đạo, Bình Hưng và Phú Trinh, dân số hơn 85.000 người và 18 Tổ dân phố.

Trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống y tế cơ sở cũng được tổ chức lại phù hợp với tình hình mới, gồm: Trạm Y tế phường Phan Thiết, 2 điểm trạm y tế (phường Bình Hưng và phường Phú Trinh cũ) nhằm bảo đảm phục vụ người dân tại khu vực xa trung tâm.

Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi các trạm y tế phường được chuyển giao về UBND phường quản lý, việc giữ ổn định đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được địa phương đặc biệt quan tâm, nhằm bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân không bị gián đoạn.

Trong năm 2026, Trạm Y tế được cấp kinh phí sử dụng cơ bản đáp ứng cho các hoạt động chi lương, mua sắm trang thiết bị và các khoản phụ cấp khác, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Hiện, Trạm Y tế có 5 phòng chức năng, với 30 viên chức, 1 hợp đồng, trong đó có 2 bác sĩ.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành báo cáo tại buổi giám sát

Trong khi đó, phường Tiến Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tiến Thành và phường Đức Long, quy mô dân số 28.914 người/7.051 hộ, mật độ dân số không đồng đều.

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác khám chữa bệnh tại địa phương ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hiện nay, Trạm Y tế phường Tiến Thành có 15 người, trong đó có 2 bác sĩ. Đội ngũ nhân lực của đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Đơn vị còn thiếu nhiều nhân sự chuyên môn quan trọng như: bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa sâu, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh… và cần bổ sung thêm 1 vị trí lãnh đạo Trạm Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thanh Huynh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các phường cũng thừa nhận, nguồn nhân lực y tế còn thiếu về số lượng và chưa đồng đều về cơ cấu, đặc biệt là bác sĩ; ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ tại một số thời điểm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vẫn còn thiếu, một số hạng mục xuống cấp…

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai chuyển đổi số trong y tế cơ sở chưa đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, năng lực sử dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ và người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ y tế phải kiêm nhiệm nhiều chương trình mục tiêu…

Ông Lê Quốc Đông, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi giám sát, các địa phương đề xuất mở rộng danh mục thuốc BHYT được cấp phát tại Trạm Y tế (đặc biệt là thuốc điều trị bệnh mạn tính), để thu hút người dân đến khám chữa bệnh ban đầu. Đồng thời, cần có chính sách riêng của tỉnh về hỗ trợ thu hút, đãi ngộ bác sĩ, nhân viên y tế công tác tại các trạm y tế xã, phường.

Cùng với đó, cần bố trí nguồn vốn đầu tư công để nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đạt chuẩn cho các trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo phường Tiến Thành cũng kiến nghị sớm xây dựng mới Trạm Y tế với kinh phí 25 tỷ đồng nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã, phường…

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến tại cuộc họp

Các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã thảo luận, làm rõ các kiến nghị của các địa phương liên quan đến nội dung: bố trí vị trí việc làm, biên chế, đầu tư cơ sở vật chất ở các trạm y tế, chương trình khám sức khỏe toàn dân…

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những kết quả các trạm y tế địa phương đã nỗ lực đạt được thời gian qua. Đây là 2 địa bàn trung tâm, dân số đông, dù thiếu nhân lực, cán bộ quản lý, nhưng các trạm y tế vẫn giữ ổn định, triển khai nhiều hoạt động trọng tâm của địa phương, nhất là chương trình khám sàng lọc toàn dân.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích cũng nhìn nhận, qua 8 tháng thực hiện mô hình mới, các trạm y tế ở địa phương hoạt động còn nhiều lúng túng. Do đó, các địa phương cần nghiên cứu các nội dung cụ thể mà thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận.

“ Các địa phương cần chủ động phối hợp ngành chức năng, để sớm có hướng dẫn hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của các trạm y tế. Đồng thời, các trạm y tế phải thay đổi cách thức làm việc, chủ động đề xuất, kiến nghị các sở, ngành, địa phương những vấn đề liên quan, nhất là công tác đấu thầu, nhân lực… Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích

Với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đoàn khảo sát HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.