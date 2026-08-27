Y tế - Sức khỏe Thêm một điểm tựa cho tuổi già Nhằm chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số và thực hiện các chủ trương về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Sở Y tế Lâm Đồng đang thí điểm mô hình “Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi” giai đoạn 2026 - 2030. Mô hình hướng đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho người cao tuổi (NCT), đồng thời giảm bớt áp lực chăm sóc cho các gia đình.

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Tận dụng nguồn lực sẵn có, không thêm bộ máy mới

Mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày là loại hình dịch vụ công do Nhà nước tổ chức, được triển khai ngay tại trạm y tế xã, phường, không thành lập thêm đơn vị sự nghiệp. Theo ông Vũ Văn Hoan - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, điểm đáng chú ý của mô hình là tận dụng cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có tại địa phương. Đối tượng phục vụ là NCT có khả năng tự lập hoặc phụ thuộc một phần, có nhu cầu giao lưu, chăm sóc và phục hồi chức năng ban ngày, sau đó trở về nhà vào buổi tối. Trong đó, ưu tiên người từ 70 tuổi trở lên, hạn chế khả năng tự phục vụ hoặc mắc bệnh mạn tính.

Khám sức khỏe định kỳ cho NCT năm 2026 tại Lâm Đồng

Mô hình được triển khai theo từng bước. Năm 2026, tỉnh thí điểm tại một số xã, phường; năm 2027 đánh giá hiệu quả dựa trên tỷ lệ tham gia, mức độ hài lòng, tình trạng nhập viện và chi phí để hoàn thiện cách làm. Từ năm 2028 - 2030, mô hình dự kiến được nhân rộng trên toàn tỉnh.

Cơ sở dự kiến hoạt động trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, với nhân sự được bố trí linh hoạt theo số lượng NCT. Định mức chăm sóc được tính toán cụ thể, mỗi nhân viên phụ trách khoảng 7 - 10 NCT và một nhân viên dinh dưỡng phục vụ tối đa 20 người.

Tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho NCT tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc Trạm Y tế phường Lâm Viên - Đà Lạt cho rằng, việc tích hợp mô hình vào trạm y tế khá phù hợp với điều kiện thực tế. Cách làm này vừa tận dụng được cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có, vừa thuận lợi theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh mạn tính cho NCT, qua đó giảm bớt áp lực chăm sóc cho gia đình và tuyến trên.

NCT ở Bảo Lâm 1 tham gia biểu diễn văn nghệ quần chúng

Chăm sóc toàn diện, thêm tiện ích từ công nghệ

Không chỉ dừng lại ở khám, chữa bệnh ban đầu, mô hình còn cung cấp giải pháp chăm sóc toàn diện. Không gian nghỉ ngơi đạt tối thiểu 6 m²/người, thiết kế chống trượt, không rào cản và trang bị chuông báo động sự cố. Chế độ dinh dưỡng bán trú được xây dựng khoa học, bảo đảm an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn kiêng phù hợp bệnh lý.

Bên cạnh các hoạt động vật lý trị liệu, dưỡng sinh, cơ sở chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho NCT qua đọc sách, trà đạo, giao lưu văn nghệ, góp phần giảm căng thẳng, hạn chế nguy cơ sa sút trí tuệ và cảm giác cô đơn. Chuyển đổi số cũng được đưa vào mô hình với hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối tuyến trên và thí điểm các thiết bị thông minh như vòng đeo tay, ứng dụng di động, giúp gia đình theo dõi từ xa một số chỉ số sức khỏe của người thân.

Với cách chăm sóc kết hợp giữa sức khỏe và đời sống tinh thần, mô hình được kỳ vọng mang đến cho NCT một không gian sinh hoạt gần gũi, trong khi gia đình vẫn có thể yên tâm với cuộc sống riêng. Bà Lê Hoài Thu (70 tuổi, phường Lang Biang - Đà Lạt) phấn khởi chia sẻ: “Mô hình sẽ là ngôi nhà thứ 2, nơi ban ngày chúng tôi được kiểm tra sức khỏe, tập luyện, ăn uống dinh dưỡng và giao lưu với bạn già, chiều tối lại về quây quần bên con cháu”.

NCT duy trì hát then trong CLB liên thế hệ tại xã Bảo Lâm 1

Để mô hình có thể duy trì lâu dài, kinh phí dự kiến được huy động từ nhiều nguồn, gồm ngân sách nhà nước, thu phí dịch vụ theo hướng thu bù chi, xã hội hóa và hợp tác công - tư. Đây cũng là hướng phù hợp với chủ trương tăng cường các giải pháp chăm sóc sức khỏe NCT, trong đó khuyến khích những mô hình vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tạo môi trường để NCT được vận động, giao lưu và hạn chế cảm giác cô đơn.