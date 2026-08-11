Văn hóa - Giải trí Thêm sân chơi, thêm gắn kết cho người lao động Đoàn viên, người lao động không chỉ cần việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm mà còn cần những khoảng thời gian để rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối sau giờ làm việc. Từ nhu cầu ấy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đang được Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm tổ chức, tạo thêm những sân chơi thiết thực.

Sân chơi giúp người lao động tự tin cất tiếng hát sau giờ tan ca

Khi đoàn viên cất tiếng hát

Không cần sân khấu chuyên nghiệp, nhưng các tiết mục biểu diễn tại Hội thi “Tiếng hát đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ)” do Công đoàn phường Bình Thuận tổ chức những ngày đầu tháng 8 đã tạo nên một không gian văn nghệ sôi nổi, thu hút đoàn viên, người lao động. Sau những giờ làm việc tất bật trong công ty, xưởng sản xuất hải sản, hạt điều, đơn vị y tế, giáo dục..., họ bước lên sân khấu với sự tự tin và tinh thần tham gia hết mình.

Những ca khúc về quê hương, đất nước, người lính, cuộc sống vang lên mang đến nhiều sắc màu cho hội thi và cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, tình yêu văn nghệ của người lao động. Dưới khán phòng, lực lượng cổ động viên liên tục dành những tràng pháo tay, tiếng reo hò để tiếp thêm động lực cho từng người biểu diễn.

Anh Nguyễn Thế Anh, đoàn viên đoạt giải A với ca khúc “Bài ca Hà Nội” chia sẻ: “Được đứng trên sân khấu, được hát và chia sẻ tình yêu âm nhạc với đồng nghiệp là một trải nghiệm rất vui. Tôi mong sẽ có thêm nhiều sân chơi quy mô, đa dạng hơn để người lao động có cơ hội thể hiện năng khiếu và giao lưu với nhau”.

Chị Ngọc Bích (Trường Cao đẳng Bình Thuận) cho biết: “Với nhiều ĐVNLĐ, công việc hằng ngày luôn gắn với áp lực và những yêu cầu riêng. Vì vậy, một sân chơi để họ thể hiện năng khiếu và hòa mình vào không khí tập thể là khoảng thời gian đáng quý để tìm thêm niềm vui và năng lượng sau giờ làm”.

Sôi nổi các trận bóng đá giữa các CĐCS khu vực phía Đông tỉnh

Tạo không gian để đoàn viên kết nối

Với 28 công đoàn xã, phường, đặc khu trực thuộc, 988 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, cùng 93.871 đoàn viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang tập hợp một lực lượng lớn người lao động làm việc trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Từ thực tế đó, hoạt động công đoàn ngày càng được đa dạng hóa, hướng đến việc tạo ra những không gian để đoàn viên không chỉ được chăm lo về quyền lợi, việc làm, thu nhập mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối và tái tạo năng lượng sau giờ làm việc.

Rõ nhất là tại Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đồng loạt tổ chức tại 3 khu vực. Hội thao thu hút gần 1.000 vận động viên ở các bộ môn: bóng đá nam 7 người, bóng đá nam 5 người, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, bóng chuyền hơi nữ và pickleball nam - nữ...

Theo ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, không đơn thuần là cuộc tranh tài để tìm ra những đội, những vận động viên xuất sắc. Quan trọng hơn, các sân chơi thể thao là dịp để ĐVNLĐ gặp gỡ, chia sẻ và giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc. Trong đó, việc linh hoạt tổ chức hội thao theo từng khu vực giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các CĐCS và đoàn viên tham gia thi đấu, giao lưu.

Không chỉ tạo sân chơi trực tiếp, tổ chức công đoàn còn mở rộng hoạt động chăm lo đời sống tinh thần trên không gian số. Các phong trào thi đua, câu chuyện lao động sáng tạo, lối sống đẹp và thông tin thiết thực được cập nhật thường xuyên trên các trang facebook của công đoàn, trở thành cầu nối giữa tổ chức và đoàn viên. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiếp tục tạo động lực để nữ đoàn viên phát huy năng lực trong công việc và xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ phong trào, 3 tập thể và 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 10 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen và 2.733 cá nhân được CĐCS tặng giấy khen.

Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi phong trào không chỉ là thành tích được ghi nhận mà còn là sự nỗ lực của từng đoàn viên trong công việc và cuộc sống. Khi người lao động có thêm không gian để giao lưu, sẻ chia và thể hiện mình, họ cũng có thêm động lực rèn luyện, gắn kết với đồng nghiệp và tổ chức công đoàn.