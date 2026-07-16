Nông nghiệp - Nông thôn Theo mùa cá bạc về làng chài Khi ánh bình minh vừa ló rạng, Bãi Sau (phường Mũi Né) đã bừng lên nhịp sống của một ngày mới. Tiếng máy thuyền phành phạch, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng bước chân bì bõm trên mép nước hòa cùng tiếng sóng vỗ tạo nên bản hòa âm đặc trưng của làng chài...

Rộn ràng trên bến cá ở Bãi Sau Mũi Né

Làng biển Mũi Né rộn ràng

Từ ngoài khơi, những chiếc thuyền thúng liên tục chở đầy cá cơm cập bãi. Trên bờ, hàng trăm lao động thoăn thoắt bốc dỡ, phân loại rồi chuyển những ky cá đầy ắp lên xe đưa về các cơ sở thu mua, chế biến. Khung cảnh tấp nập, hối hả nhưng đầy niềm vui ấy báo hiệu một mùa cá nam bội thu, mang theo kỳ vọng về những chuyến biển no ấm của ngư dân ven biển Lâm Đồng.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, dọc các làng chài ven biển Lâm Đồng, niềm vui được mùa hiện rõ trên gương mặt ngư dân sau mỗi chuyến biển. Những con tàu lần lượt cập bến với khoang cá cơm đầy ắp, mang về nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Điều khiến bà con thêm phấn khởi là mùa cá năm nay không chỉ bội thu mà còn được giá. Cá cơm tươi được các cơ sở thu mua với giá từ 18.000 - 20.000 đồng/kg, giúp ngư dân có thêm động lực vươn khơi, bám biển trong những ngày chính vụ.

Nhân công làm việc từ sáng đến trưa

Ở Bãi Sau Mũi Né, hàng trăm lao động thoăn thoắt bốc dỡ, vận chuyển những giỏ cá cơm còn tươi rói vào các cơ sở thu mua. Mọi công đoạn diễn ra nhịp nhàng theo một “luật bất thành văn” đã tồn tại nhiều năm: tàu quen cập vựa quen. Người ghi sổ, người cân cá, người bốc hàng lên xe; những chiếc xe độ chế nổ phành phạch liên tục ra vào, tạo nên âm thanh đặc trưng của làng chài mỗi độ vào mùa cá nam.

Giữa câu chuyện rôm rả bên bến cá, nhiều ngư dân chia sẻ sản lượng cá cơm năm nay cao hơn cùng kỳ các năm trước. Điều đáng mừng là toàn bộ sản lượng sau khi cập bến đều được các cơ sở thu mua để chế biến cá khô xuất khẩu hoặc làm nguyên liệu sản xuất nước mắm, giúp bà con thêm yên tâm vì cá được mùa, lại không lo đầu ra.

Ai cũng tranh thủ từng phút để cá được đưa lên bờ nhanh nhất. Người bốc cá, người cân hàng, người chuyển lên xe, người tất bật chuẩn bị hấp hoặc đưa ra sân phơi. Sau một đêm lênh đênh trên biển, gương mặt những ngư dân vẫn ánh lên niềm vui vì chuyến biển thắng lợi.

Những chuyến xe vận chuyển cá từ biển vào bờ

Ngư dân Nguyễn Văn Sáu (thường gọi Tèo Sáu), xã Phan Rí Cửa, hồ hởi cho biết, khoảng 1 tuần nay, tàu của gia đình liên tục gặp luồng cá lớn. Mỗi chuyến biển khai thác từ 3 - 4 tấn cá cơm. Nhờ giá đầu vụ ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, các thành viên trên tàu đều có thu nhập khá. Anh hi vọng nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, mùa cá nam năm nay sẽ còn nối dài những chuyến biển bội thu.

Không chỉ tàu cá của ngư dân Lâm Đồng, những ngày này, nhiều tàu từ Khánh Hòa, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh cũng tìm về các cảng cá trong tỉnh để bán sản phẩm cho các vựa thu mua, cơ sở chế biến, khiến không khí các bến cá càng thêm nhộn nhịp. Ngư dân Dương Văn Vương (Khánh Hòa) cho biết, chuyến biển này tàu của anh khai thác khoảng 5 tấn cá cơm. Cá đang được giá nên cứ đầy khoang, tàu lại vào bờ bán, tiếp nhiên liệu, bổ sung lương thực rồi nhanh chóng quay trở lại ngư trường để kịp đón những luồng cá mới.

Nhộn nhịp không khí làm việc ở làng chài khi cá cơm cập bến

Gắn bó với nghề thu mua cá cơm ở Mũi Né hơn 30 năm, bà Trần Thị Lan nhận thấy mùa cá cơm năm nay đến sớm hơn thường lệ. Nếu như những năm trước phải đến khoảng tháng 8, cá cơm mới vào rộ thì năm nay, chỉ từ đầu tháng 7, sản lượng đã tăng mạnh. “Có ngày cơ sở thu mua vài chục tấn, ngày ít cũng từ 5 - 7 tấn. Cá cơm đầu mùa chất lượng tốt, kích cỡ đồng đều nên tiêu thụ rất thuận lợi”, bà Lan chia sẻ.

Những lời kể mộc mạc của ngư dân và người thu mua càng cho thấy niềm vui đang lan khắp các bến cá.

Được mùa, được giá, làng biển thêm “no”

Mùa cá nam không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động ven biển. Từ người bốc vác, vận chuyển, hấp cá, phơi cá đến các cơ sở chế biến đều làm việc liên tục. Mỗi lao động có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày, góp phần cải thiện đời sống trong mùa khai thác chính.

Từ 5 giờ sáng, anh Trần Quốc Vàng (phường Mũi Né) đã có mặt ở bến cá để bốc hàng lên xe chở về các cơ sở chế biến. Mỗi ngày, anh bốc khoảng 500 - 600 giỏ cá, với tiền công 1.000 đồng mỗi giỏ. Công việc vất vả, thấm đẫm mồ hôi, nhưng đổi lại là nguồn thu nhập ổn định.

Buổi sáng ở làng chài ở Bãi Sau Mũi Né

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, ngư dân các địa phương ven biển như La Gi, Hàm Tân, Phan Thiết, Mũi Né và Phú Quý đang bước vào chính vụ khai thác mùa cá nam. Bên cạnh cá cơm trúng mùa, nhiều tàu còn khai thác hiệu quả các loại hải sản khác như cá nục, cá chỉ vàng và cá trích. Những tín hiệu thuận lợi từ ngư trường cùng đầu ra ổn định đang tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, kỳ vọng một mùa biển no đủ.

Nhờ thời tiết thuận lợi và nguồn lợi hải sản xuất hiện với mật độ cao trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Lâm Đồng duy trì ổn định. Các nghề lưới kéo, lưới rê, vây rút chì và mành đều đạt hiệu quả khá. Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng lộng của tỉnh, khu vực phía Nam đảo Phú Quý, vùng biển Côn Sơn, quần đảo Trường Sa và khu vực Nhà giàn DK1.

Những ky cá cơm tươi xanh…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh ước đạt hơn 120.000 tấn, tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt trời dần lên cao, bến cá vẫn chưa vơi nhịp. Những chuyến xe tiếp tục rời bến mang theo cá tươi đến các cơ sở chế biến, trong khi ngoài mép nước, nhiều tàu tất bật tiếp nhiên liệu, chuẩn bị lương thực để kịp trở lại ngư trường. Nhịp sống ấy cứ nối tiếp từ ngày này sang ngày khác, tạo nên vòng quay sôi động của mùa cá nam.

Với người dân miền biển, mỗi mùa cá thuận lợi không chỉ là những khoang thuyền đầy ắp, mà còn là niềm hi vọng về những ngày mưu sinh bớt nhọc nhằn. Tiếng máy tàu, tiếng sóng và những nụ cười rạng rỡ trên bến cá những ngày này như báo hiệu một mùa biển nhiều hứa hẹn, tiếp thêm sức sống cho các làng chài ven biển Lâm Đồng.

Cá cơm được mùa