Dòng chảy thông tin Thi hành án dân sự và BIDV Lâm Đồng ký kết biên bản hợp tác Ngày 25/6/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lâm Đồng và Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác THADS, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Đình Quyền, Trưởng THADS tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo, chấp hành viên, cán bộ chuyên môn của đơn vị; ông Đặng Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh BIDV Chi nhánh Lâm Đồng, các Phó Giám đốc và đại diện các phòng nghiệp vụ.

Ông Đặng Đình Quyền và ông Đặng Xuân Hùng thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Lễ ký kết được triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung Biên bản ghi nhớ số 1789/BBGN-CQLTHADS-BIDV ngày 2/6/2026 giữa Cục Quản lý THADS và BIDV. Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung phối hợp thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phối hợp xử lý tài sản bảo đảm, trao đổi thông tin, thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án, cung cấp dịch vụ tài chính, đào tạo chuyển đổi số và truyền thông an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Hùng cho biết: BIDV là ngân hàng tiên phong cung cấp các dịch vụ tài chính công và chuyển đổi số; hiện có tổng tài sản trên 3,32 triệu tỷ đồng, phục vụ hơn 22 triệu khách hàng cá nhân và 500.000 khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đến nay, BIDV đã triển khai thành công nhiều hệ thống công nghệ hiện đại, kết nối tự động theo các tiêu chuẩn thanh toán cao nhất, tự hào là ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính công, kết nối trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cục Hải quan, Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước...

Theo ông Đặng Đình Quyền, Cục Quản lý THADS là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và chỉ đạo nghiệp vụ đối với hệ thống THADS trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, Cục quản lý mạng lưới gồm 34 THADS cấp tỉnh/thành phố và 355 phòng.

THADS tỉnh Lâm Đồng hiện có 22 phòng trực thuộc (trong đó có 5 phòng chuyên môn, tham mưu và 17 Phòng THADS khu vực) với tổng biên chế 331 công chức và 72 người lao động.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai đơn vị THADS khu vực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án

Việc ký kết biên bản ghi nhớ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả THADS, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…, đồng thời, tiếp tục khẳng định cam kết, trách nhiệm của BIDV trong vai trò định chế tài chính tiên phong, luôn sát cánh cùng khối cơ quan hành chính sự nghiệp và đơn vị quản lý nhà nước.