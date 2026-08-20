Thoát thua Charlotte 3-3, Toronto FC níu hy vọng trong ngày đối thủ chính thức đi tiếp Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính khép lại với kết quả hòa 3-3 trên sân BMO Field giúp Charlotte chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS, trong khi Toronto FC có 20 điểm ở vị trí thứ 12 và chưa thể chốt suất đi tiếp.

Toronto FC 3 - 3 Charlotte Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Toronto FC tiếp đón Charlotte.

8' R. Aloko mở tỷ số sớm cho Charlotte ngay phút thứ 8 Ngay phút thứ 8, R. Aloko đã lập công mở tỷ số cho Charlotte , đưa đội khách vươn lên dẫn 0-1 trước Toronto FC. Bàn thắng sớm giúp Charlotte sớm tạo lợi thế ngay tại sân BMO Field.

12' Thế trận giằng co sau bàn mở tỷ số của Charlotte Nhập cuộc cẩn trọng dù Charlotte đã sớm vượt lên dẫn Toronto FC 0 - 1, hai đội vẫn đang chơi khá an toàn ở phút 12. Thống kê dứt điểm 0 - 0 cùng chỉ số phạm lỗi 0 - 0 phản ánh một nhịp độ thi đấu thăm dò và chưa có thêm cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.

13' M. Cimermancic gỡ hòa 1-1 cho Toronto FC Phút 13, nhận đường kiến tạo từ J. Sargent, M. Cimermancic dứt điểm chính xác giúp Toronto FC gỡ hòa 1-1. Đội chủ nhà phản ứng rất nhanh tại BMO Field để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

20' I. Toklomati đưa Charlotte tái lập thế dẫn bàn Phút 20, I. Toklomati lập công giúp Charlotte một lần nữa vượt lên dẫn trước Toronto FC với tỷ số 1-2. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ, đội khách vẫn thi đấu đầy hiệu quả ngay trên sân BMO Field để tái lập lợi thế tỷ số.

24' Toronto FC dồn ép Charlotte dù bị dẫn 1 - 2 Trải qua 24 phút thi đấu, Toronto FC dù đang bị dẫn 1 - 2 nhưng vẫn chiếm ưu thế kiểm soát bóng với 68% - 32% . Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng áp lực với 4 - 1 lần dứt điểm, tuy nhiên chỉ số trúng đích 1 - 1 cho thấy sự hiệu quả ấn tượng từ phía Charlotte.

36' Charlotte sắc bén dù Toronto FC giữ bóng nhiều Bước sang phút 36, Toronto FC nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% nhưng vẫn đang bị Charlotte dẫn trước 1 - 2. Dù tổng số lần dứt điểm của hai bên là cân bằng 5 - 5, đội khách Charlotte lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Charlotte duy trì thế dẫn bàn ở đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Charlotte đang giữ lợi thế dẫn trước 1-2 nhờ hiệu suất tấn công ấn tượng hơn. Dù hai đội hòa nhau 7-7 về tổng số cú dứt điểm, đội khách tỏ ra sắc bén hơn hẳn ở chỉ số trúng đích 2-5 và nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng với 47% - 53%.

56' Toronto FC gặp khó: W. Zimmerman nhận thẻ đỏ Phút 56, khó khăn chồng chất với Toronto FC khi W. Zimmerman phải nhận thẻ đỏ rời sân. Trong bối cảnh đang bị Charlotte dẫn 1-2 ngay tại BMO Field, việc thi đấu thiếu người khiến cơ hội lội ngược dòng của đội chủ nhà trở nên vô cùng gian nan.

58' H. Kessler nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Charlotte Phút 58, tận dụng lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của W. Zimmerman, H. Kessler ghi bàn nâng tỷ số lên 1-3 cho Charlotte từ đường kiến tạo của A. Westwood. Với kết quả này, nếu giữ nguyên tỷ số tới cuối trận, Charlotte sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

60' Toronto FC tung Matheus Pereira vào sân Phút 60, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người khi Matheus Pereira được tung vào sân thay cho A. Coello . Trong bối cảnh vừa phải nhận bàn thua thứ ba và đang chơi thiếu người, đội chủ nhà buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm xốc lại đội hình.

61' Charlotte hiệu quả vượt trội dù thế trận cân bằng Bước sang phút 61, dù thời lượng cầm bóng đang cân bằng 50% - 50% , Charlotte mới là đội tỏ ra hiệu quả hơn để duy trì lợi thế dẫn 1 - 3 . Toronto FC nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 9 - 7 và phạt góc 4 - 1 , nhưng đội khách lại sắc bén hơn ở các tình huống trúng đích với tỷ lệ 3 - 5 .

69' Charlotte thay người: T. Smalls thế chỗ R. Aloko Phút 69, Charlotte thực hiện điều chỉnh nhân sự khi T. Smalls được tung vào sân thay cho R. Aloko . Đội khách đang kiểm soát tốt thế trận nhờ lợi thế dẫn Toronto FC 1-3 và chơi hơn người. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

69' Charlotte tung A. Saint-Maximin vào sân ở phút 69 Phút 69, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Saint-Maximin được tung vào sân thay cho L. Abada . Nắm lợi thế dẫn 3-1 cùng ưu thế chơi hơn người, đội khách muốn tiếp tục duy trì sức ép để bảo toàn chiến thắng trên sân BMO Field.

73' Charlotte hiệu quả dù Toronto FC nỗ lực dâng cao Bước sang phút 73, Toronto FC nỗ lực dâng cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% cùng số lần phạt góc áp đảo 6 - 2. Dù vậy, Charlotte lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt phản công khi vượt trội về số cú dứt điểm trúng đích (3 - 6) để bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 3.

76' D. Salloi nhen nhóm hy vọng cho Toronto FC Phút 76, D. Salloi dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của T. Corbeanu , rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Toronto FC. Dù đang thi đấu thiếu người, đội chủ nhà vẫn cho thấy nỗ lực không giương cờ trắng và đưa trận đấu vào những phút cuối đầy kịch tính.

79' Charlotte rút I. Toklomati, tung A. Goodwin vào sân Phút 79, Charlotte tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Goodwin vào sân thay cho I. Toklomati . Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 2-3 trước sự bám đuổi của đối thủ. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

79' Charlotte thay người, L. de la Torre vào sân ở phút 79 Phút 79, Charlotte thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. de la Torre được tung vào sân thay cho P. Biel . Trong thế trận Toronto FC vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-3, đội khách cần gia cố năng lượng để bảo vệ lợi thế dẫn bàn trong những phút cuối. Nếu giữ tỷ số này, Charlotte sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

82' Toronto FC tung D. Etienne vào sân hòng tìm bàn gỡ Phút 82, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người khi D. Etienne được tung vào sân thay cho M. Cimermancic . Đang trong thế bị dẫn 2-3 và thi đấu thiếu người, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng cho những phút cuối trận.

83' Toronto FC tăng cường lực lượng ở phút 83 Phút 83, Toronto FC quyết định đưa Z. Monlouis vào sân thay thế cho B. Kuscevic . Đang trong thế bị Charlotte dẫn 2-3 và chơi thiếu người, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để hy vọng giật lại 1 điểm ở những phút cuối.

85' Matheus Pereira nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, đến lượt Matheus Pereira bên phía Toronto FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang chịu áp lực tâm lý rất lớn ở những phút cuối khi vừa bị dẫn 2-3, vừa phải chơi thiếu người do tấm thẻ đỏ trước đó của W. Zimmerman.

85' Toronto FC gia tăng sức ép những phút cuối Trận đấu bước sang phút 85, Toronto FC nỗ lực dồn đội hình lên tìm bàn gỡ khi vượt trội ở số lần dứt điểm (14 - 10) và phạt góc (6 - 2). Dù vậy, Charlotte vẫn tỏ ra hiệu quả hơn với 4 - 7 cú dứt điểm trúng đích, qua đó tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 2 - 3.

90' N. Dorsch gỡ hòa 3-3 nghẹt thở cho Toronto FC ở phút 90 Phút 90, N. Dorsch lập công xuất sắc mang về bàn gỡ hòa 3-3 cho Toronto FC. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của W. Zimmerman từ phút 56 và từng bị dẫn trước 1-3, đội chủ nhà vẫn chiến đấu quật cường trên sân BMO Field. Với kết quả này, Charlotte đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16, trong khi Toronto FC đứng thứ 12 với 20 điểm và chưa chốt suất đi tiếp.

90+4' Charlotte tung D. Diani vào sân ở phút bù giờ Phút 90+4', Charlotte thực hiện sự thay đổi người khi D. Diani được tung vào sân để thế chỗ cho B. Bronico . Ban huấn luyện đội khách muốn gia cố lực lượng trong những giây cuối cùng sau khi để Toronto FC san bằng tỷ số 3-3.

90+5' Toronto FC gia cố lực lượng ở phút 90+5 Ở phút 90+5', Toronto FC có sự thay đổi nhân sự cuối cùng khi K. Franklin được tung vào sân thay cho N. Dorsch . Đội chủ nhà có thể muốn gia cố lực lượng ở những giây bù giờ còn lại nhằm bảo toàn tỷ số 3-3 sau màn rượt đuổi vô cùng kịch tính.

KT Kết thúc: Toronto FC 3-3 Charlotte Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 08:43 20/08/2026

Đội hình chính thức Toronto FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Robin Fraser Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith 1 Luka Gavran 38 Jackson Gilman 13 Benjamin Kuscevic 25 Walker Zimmerman 22 Richie Laryea 14 Alonso Coello 6 Niklas Dorsch 71 Markus Cimermancic 7 Theo Corbeanu 9 Josh Sargent 20 Dániel Sallói 1 Kristijan Kahlina 35 Will Cleary 22 Henry Kessler 3 Tim Ream 23 David Schnegg 8 Ashley Westwood 16 Pep Biel 13 Brandt Bronico 37 Rodolfo Aloko 9 Idan Toklomati 11 Liel Abada Dự bị Toronto FC 23 William Yarbrough 12 Zane Monlouis 19 Kobe Franklin 44 Raheem Edwards 78 Malik Henry 3 Matheus Pereira 11 Derrick Etienne 99 Jules-Anthony Vilsaint 17 Emilio Aristizábal Charlotte 21 Tyler Miller 14 Nathan Byrne 4 Andrew Privett 44 Morrison Agyemang 17 Luca De La Torre 28 Djibril Diani 10 Allan Saint-Maximin 7 Archie Goodwin 25 Tyger Smalls Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

Toronto FC Thống kê Charlotte 46% Kiểm soát bóng 54% 15 Dứt điểm 13 5 Trúng đích 9 6 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Rodolfo Aloko Charlotte 1 bàn Henry Kessler Charlotte 1 bàn Niklas Dorsch Toronto FC 1 bàn Markus Cimermancic Toronto FC 1 bàn Idan Toklomati Charlotte 1 bàn Dániel Sallói Toronto FC 1 bàn

Trận đấu giữa Toronto FC và Charlotte trong khuôn khổ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 06h30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động BMO Field. Đây là cuộc chạm trán đầy thử thách đối với đội chủ nhà khi đối thủ của họ đang thể hiện sự ổn định rõ rệt cùng thành tích đối đầu vượt trội trong thời gian qua.

Sự trái ngược về phong độ thi đấu

Bước vào cuộc so tài này, Toronto FC đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu sự bứt phá. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đại diện Canada chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm trong 3 trận và phải nhận 1 thất bại. Dù lợi thế sân nhà BMO Field mang lại điểm tựa tinh thần quan trọng, việc thường xuyên chia điểm khiến Toronto FC gặp nhiều áp lực trong việc duy trì thế trận chủ động.

Ở chiều ngược lại, Charlotte thể hiện bộ mặt vô cùng ấn tượng với chuỗi kết quả khả quan. Đội khách đã bỏ túi 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây nhất. Màn trình diễn thăng hoa này giúp Charlotte bước vào chuyến làm khách với tâm lý vô cùng tự tin và chủ động trong các phương án tiếp cận trận đấu.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Charlotte

Bên cạnh yếu tố phong độ, lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ mạnh mẽ đội khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự áp đảo rõ rệt từ phía Charlotte khi họ giành tới 4 chiến thắng. Trong khi đó, Toronto FC mới chỉ duy nhất 1 lần đánh bại đối thủ và cả hai đội chưa hòa nhau trận nào ở chuỗi đối đầu này.

Nhìn chung, lợi thế sân nhà BMO Field là điểm tựa lớn nhất để Toronto FC kỳ vọng vào một kết quả khả quan nhằm ngắt chuỗi đối đầu bất lợi. Tuy nhiên, trước một Charlotte đang tràn đầy khí thế và giữ thành tích chạm trán ấn tượng, đội chủ nhà chắc chắn sẽ phải trải qua 90 phút vô cùng khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toronto FC · 1 thắng 0 hòa Charlotte · 4 thắng Charlotte 3 - 1 Toronto FC CHA Charlotte 2 - 0 Toronto FC CHA Toronto FC 0 - 2 Charlotte CHA Charlotte 3 - 2 Toronto FC CHA Toronto FC 1 - 0 Charlotte TF

Toronto FC 5 trận gần nhất T H B H H 19 Trận 4-8-7 T-H-B 26 Ghi (TB 1.4) 33 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T B T T B 19 Trận 8-4-7 T-H-B 32 Ghi (TB 1.7) 28 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Toronto FC ✚ D. Mihailovic (Red Card) ✚ J. Osorio (Knee Injury) ✚ N. Gomis (Thigh Injury) ✚ D. Kerr (Lower-Body Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ L. Stefanovic (Foot Injury) ✚ D. Mihailovic (Red Card) ✚ J. Osorio (Knee Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury) ✚ N. Byrne (Hamstring Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury) ✚ N. Byrne (Hamstring Injury)