Nên biết Thời tiết ngày 2/7: Mưa dông bao trùm miền bắc, Trung Bộ ngày nắng nóng Dự báo, ngày 2/7, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 1 đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông, từ ngày 2/7 mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/7 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.