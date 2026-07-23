Nên biết Thời tiết ngày 23/7: Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, cảnh báo lốc sét Ngày và đêm 23/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, từ chiều tối và đêm mưa gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng.

(Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 23/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, từ chiều tối và đêm mưa gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp độ 1.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, trời có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau giảm mưa. Từ chiều tối và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mây, ban ngày nắng, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Huế xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Nam ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 29-32 độ C, Nam Bộ từ 32-35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại khu vực Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào chiều tối và đêm có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Trong khi đó, người dân tại các tỉnh Trung Bộ cần chủ động các biện pháp phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe khi làm việc ngoài trời.

Trên biển, ngày và đêm 23/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo, ngày và đêm 24/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngày 24/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.