Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/8, bão số 4 hoạt động trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Đông. Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh; nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Hồi 4 giờ ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 26/8, bão được dự báo đổi hướng Đông Bắc, duy trì tốc độ 5-10 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão tiếp tục ở cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 4 giờ ngày 27/8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Phía Nam Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông; phía Bắc Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa và vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên cần chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tại Lào Cai, Sơn La phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 50 mm; Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn và Quảng Ninh từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Thanh Hóa có mưa 20-40 mm, một số nơi trên 50 mm; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều xã, phường vùng đồi núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.