Nên biết Thời tiết ngày 26/8: Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới, mưa lũ ở các tỉnh Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên báo động 2; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

Hình ảnh nước sông Cầu dâng cao, lưu lượng nước chảy xiết gây ngập các hộ dân hai bên bờ sông tại phường Vân Hà và một số hộ tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ ngày 26/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Hồi 1 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc-109,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Đến 1 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc-110,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống và ở dưới báo động 1. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở mức báo động 3; hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới báo động 2.

Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên báo động 2; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1. Lũ thượng nguồn sông Cả dao động ở mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Tiền Phong, Đa Mai, Kép, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Lạng Giang, Mỹ Thái, Tiên Lục, Quang Trung, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Tam Đa, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Nhân Hòa, Quế Võ, Phù Lãng, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà, Nếnh (tỉnh Bắc Ninh).

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Lạng Sơn, Bắc Ninh cấp 3; Thanh Hóa và Nghệ An cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/8

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.