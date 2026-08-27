Đời sống Thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ mưa rào cục bộ; Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C Dự báo, ngày 27/8, miền bắc mưa lớn cục bộ, tập trung ở vùng núi và trung du. Trung Bộ duy trì nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau nhiều ngày mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 4 (Narra), ngày 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần, nhưng vẫn còn mưa rào và dông cục bộ.

Cụ thể, ngày và đêm 27/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Thủ đô Hà Nội, ngày 27/8, có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng, ngày có lúc trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, thấp nhất từ 25-27 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, ngày 27 và 28/8, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30/8.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, riêng Nam Bộ nắng đến 34 độ C; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi dưới 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 32-35 độ C; phía nam 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.