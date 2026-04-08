Nên biết Thời tiết ngày 4/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to, cục bộ có nơi trên 200mm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Người dân tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai khơi thông cống rãnh thoát nước ngập úng. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cụ thể, từ chiều 4/8 đến đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, sáng 4/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến từ 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1,"Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Tuấn Anh lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Theo đó, từ 4 giờ 40 phút đến 9 giờ 40 phút ngày 4/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Cao Bằng từ 30- 50mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Rã, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nam Cường, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Phong Quang, Phú Đình, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Thanh Mai, Thượng Minh, Trung Hội, Yên Phong, Yên Thịnh (tỉnh Thái Nguyên).

Tại tỉnh Cao Bằng gồm các xã, phường: Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Hà Quảng, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lũng Nặm, Minh Tâm, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Sơn Lộ, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 4/8, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bộc Bố 254 mm (Thái Nguyên); Thạch Lâm 79,8 mm (Cao Bằng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/8

- Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Thành phố Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh .Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 4/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm

vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao

Hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.