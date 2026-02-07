Thomas Tuchel kêu gọi phụ huynh Anh cho con thức đến 1 giờ sáng xem World Cup Sau màn ngược dòng nghẹt thở trước CHDC Congo, HLV Thomas Tuchel mong muốn trẻ em Anh được phép thức khuya cổ vũ đội nhà đấu Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026, bất chấp rào cản về múi giờ và áp lực sân khách.

Đội tuyển Anh vừa trải qua những giây phút thót tim tại vòng 32 đội World Cup 2026. Trước một CHDC Congo thi đấu đầy quả cảm và vươn lên dẫn trước, bản lĩnh của "Tam Sư" chỉ được khẳng định nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của thủ quân Harry Kane. Cú đúp trong hiệp hai của tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ ấn định thắng lợi 2-1 mà còn giúp đoàn quân của Thomas Tuchel lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out tiếp theo.

Thomas Tuchel vừa cùng tuyển Anh giành vé đi tiếp. Ảnh: Getty Images.

Lời kêu gọi đặc biệt từ Thomas Tuchel

Thử thách tiếp theo của tuyển Anh là cuộc đối đầu với đồng chủ nhà Mexico. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người hâm mộ tại quê nhà lúc này không chỉ là sức mạnh của đối thủ mà còn là khung giờ thi đấu. Trận đại chiến dự kiến diễn ra vào lúc 1 giờ sáng thứ Hai (theo giờ Anh), thời điểm ngay trước một ngày đi học và đi làm bình thường.

Trước làn sóng tranh luận về việc liệu có nên để trẻ em thức khuya xem bóng đá, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra quan điểm đầy quyết đoán. Chiến lược gia người Đức tin rằng những khoảnh khắc tại World Cup mang giá trị giáo dục và tinh thần lớn lao hơn một buổi học thông thường.

"Hãy để bọn trẻ được xem bóng đá," Tuchel phát biểu đầy tâm huyết. "Các em còn rất nhiều thời gian để đến trường trong cả cuộc đời, nhưng World Cup thì bốn năm mới có một lần. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng và chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là từ thế hệ tương lai - những người sẽ tiếp nối ngọn lửa đam mê này."

Thử thách cực đại tại Mexico City

Bước vào vòng 1/8, thầy trò Tuchel sẽ phải đối mặt với một trong những thử thách khắc nghiệt nhất giải đấu. Mexico không chỉ sở hữu lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt mà còn đang duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào từ đầu giải.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều kiện tự nhiên tại Mexico City cũng là một bài toán hóc búa. Thi đấu ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, nơi không khí loãng và nồng độ oxy thấp, sẽ bào mòn thể lực của các cầu thủ châu Âu một cách nhanh chóng.

Thông số đáng chú ý trước trận đấu

Tiêu chí Đội tuyển Anh Đội tuyển Mexico Bàn thua tại giải 1 0 Ngôi sao chủ chốt Harry Kane (2 bàn) Hàng phòng ngự Thời gian nghỉ 3 ngày Được ưu tiên lịch thi đấu

HLV Tuchel thừa nhận độ cao là một "bất lợi khổng lồ" khi đội bóng chỉ có vỏn vẹn ba ngày nghỉ, không đủ thời gian để cơ thể thích nghi hoàn toàn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ thái độ lạc quan: "Đó là ưu thế lớn của Mexico, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt. Tinh thần của toàn đội đang lên rất cao sau màn lội ngược dòng vừa qua. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có."

Trận đấu giữa Anh và Mexico không chỉ là cuộc chiến về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra về ý chí và khả năng chịu đựng. Với Tuchel, sự ủng hộ từ quê nhà, dù là qua màn ảnh nhỏ lúc nửa đêm, chính là nguồn động lực vô giá để "Tam Sư" tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng.