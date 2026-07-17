Thomas Tuchel và bài toán đại tu tuyển Anh sau thất bại cay đắng tại World Cup 2026 Thất bại trước Argentina bộc lộ những lỗ hổng về chiến thuật và nhân sự của Tam Sư. Thomas Tuchel cần sớm tìm lời giải cho hàng công và tuyến giữa trước thềm EURO 2028.

Thất bại cay đắng trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và cá nhân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Cách Tam Sư đánh rơi chiến thắng không chỉ là một trận thua thông thường, mà nó mở ra hàng loạt câu hỏi nhức nhối về bản sắc và năng lực thực sự của đội hình hiện tại.

Tam Sư gục ngã trước Argentina. Ảnh: Getty Images.

Nỗi thất vọng từ tư duy thực dụng

Điều FA mong đợi khi bổ nhiệm Thomas Tuchel là một sự lột xác mạnh mẽ về bản lĩnh ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, kịch bản cũ lại lặp lại: tuyển Anh vươn lên dẫn trước rồi bất ngờ lùi sâu đội hình, nhường hoàn toàn thế trận cho một Argentina đang khao khát tấn công. Quyết định lùi sâu này đã dấy lên làn sóng chỉ trích về triết lý bóng đá có phần quá an toàn của chiến lược gia người Đức.

Sau trận tranh hạng ba, Tam Sư sẽ bước vào chiến dịch Nations League với cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại Wembley, tiếp sau đó là các trận gặp Cộng hòa Czech và Croatia. Với bản hợp đồng đã gia hạn, Tuchel không còn đường lui. Ông buộc phải nhanh chóng tái thiết đội hình và xây dựng lại hệ thống chiến thuật nếu muốn hướng tới mục tiêu vô địch EURO 2028 trên sân nhà.

Khoảng trống mênh mông phía sau Harry Kane

Harry Kane vẫn là một cỗ máy ghi bàn thượng hạng với 61 pha lập công cho Bayern Munich mùa vừa qua và 6 bàn thắng tại kỳ World Cup này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tuổi tác khi anh sẽ bước sang tuổi 33 vào cuối tháng 7 tới. Chính Kane cũng thừa nhận việc duy trì phong độ đến World Cup 2030 là một thử thách cực lớn.

Nhiệm vụ cấp thiết của Tuchel là tìm ra một "Phương án B" đủ sức gánh vác hàng công. Những thử nghiệm trước đó đều mang lại kết quả đáng thất vọng:

Phil Foden: Thi đấu mờ nhạt khi được xếp đá số 9 ảo trong trận gặp Uruguay.

Thi đấu mờ nhạt khi được xếp đá số 9 ảo trong trận gặp Uruguay. Ollie Watkins: Dù ghi 16 bàn tại Ngoại hạng Anh, anh chỉ được trao vỏn vẹn 6 phút thi đấu tại giải lần này.

Dù ghi 16 bàn tại Ngoại hạng Anh, anh chỉ được trao vỏn vẹn 6 phút thi đấu tại giải lần này. Các lựa chọn khác: Dominic Solanke, Calvert-Lewin hay Danny Welbeck đều chưa cho thấy sự ổn định ở cấp độ quốc tế.

Dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự: Trường hợp Kobbie Mainoo

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Tuchel tại World Cup 2026 là việc phớt lờ Kobbie Mainoo. Tiền vệ 21 tuổi của Manchester United đã có một mùa giải bùng nổ, nhưng lại không được ra sân một phút nào dưới thời Tuchel.

Kobbie Mainoo không có đất dụng võ dưới thời Tuchel tại World Cup. Ảnh: Getty Images.

Thay vì tin dùng một tiền vệ trung tâm thực thụ như Mainoo, Tuchel lại chọn cách "vá víu" bằng việc kéo hậu vệ cánh Reece James hoặc cầu thủ trẻ Nico O'Reilly vào đá trái sở trường. Để chuẩn bị cho tương lai, Tuchel cần tin tưởng hơn vào những tài năng trẻ như Adam Wharton hay Alex Scott ở tuyến giữa, cũng như James Trafford ở vị trí người gác đền khi Jordan Pickford đã dần bước sang sườn dốc sự nghiệp.

Rào cản tâm lý trước các đối thủ lớn

Dù có thành tích vòng loại hoàn hảo trước các đối thủ yếu như Andorra hay Albania, tuyển Anh vẫn bộc lộ căn bệnh tâm lý mỗi khi đối đầu với các cường quốc bóng đá. Trái ngược với sự bùng nổ thường thấy, Tam Sư trở nên thụ động một cách khó hiểu khi gặp áp lực lớn.

Tuchel đối mặt nhiều dấu hỏi sau thất bại trước Argentina. Ảnh: Getty.

Trung vệ Marc Guehi thừa nhận đội bóng đã đánh mất thế trận vì tâm lý bảo vệ tỷ số quá sớm. Tuchel đang đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề vì cách tiếp cận thực dụng, tự tay loại bỏ các mũi nhọn tấn công để ưu tiên phòng ngự. Sự bất lực của 11 cầu thủ trên sân trước sức ép từ Argentina cho thấy vấn đề của tuyển Anh không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở bản lĩnh của một đội bóng lớn.