Thomas Tuchel và bài toán niềm tin tại tuyển Anh sau cú sốc bán kết World Cup 2026 Thất bại 1-2 trước Argentina tại Atlanta phơi bày rạn nứt trong phòng thay đồ Tam Sư khi dàn sao không hài lòng với tư duy thực dụng của Thomas Tuchel.

Giấc mơ mang bóng đá về nhà của người Anh một lần nữa tan vỡ tại Atlanta theo kịch bản đau đớn nhất. Thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một kết quả chuyên môn thuần túy, mà còn là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc nhắm vào Thomas Tuchel.

Bóng ma thực dụng và sai lầm chiến thuật tại Atlanta

Mọi thứ khởi đầu như một giấc mơ khi Anthony Gordon sút tung lưới Argentina, đưa Tam Sư vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục gây áp lực để kết liễu đối thủ, Thomas Tuchel đã chọn cách tiếp cận mang tính bảo thủ: rút lui và bảo vệ thành quả quá sớm. Những quyết định thay người mang thiên hướng phòng ngự tiêu cực đã vô tình dâng toàn bộ quyền kiểm soát trung tuyến cho Lionel Messi và các đồng đội.

Tuyển Anh thua ngược vì những quyết định của Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Hệ quả tất yếu của sự bị động là áp lực nghẹt thở từ đại diện Nam Mỹ. Những bàn thắng muộn của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez không chỉ đảo ngược tỷ số mà còn trực tiếp đặt dấu hỏi lên khả năng cầm quân của chiến lược gia người Đức trong những trận cầu sinh tử. Tuchel, người vốn được bổ nhiệm để mang lại sự bản lĩnh và những quyết định táo bạo, lại chính là người khiến tuyển Anh trở nên yếu ớt trước sức ép.

Sự bất mãn âm ỉ trong phòng thay đồ Tam Sư

Sau trận đấu, bầu không khí tại đại bản doanh của tuyển Anh trở nên ngột ngạt. Không còn những điệu nhảy ăn mừng như sau chiến thắng kịch tính 3-2 tại Mexico City, thay vào đó là những phát biểu đầy ẩn ý từ các trụ cột. Marc Guehi công khai cho rằng đội bóng lẽ ra phải duy trì thế trận tấn công thay vì lùi sâu một cách thụ động trước nhà đương kim vô địch.

Tuchel cần phải lấy lại niềm tin từ các học trò.

Ngay cả đội trưởng Harry Kane cũng không giấu nổi sự thất vọng về cách tiếp cận trận đấu. Dù khéo léo né tránh việc chỉ trích trực tiếp, những câu hỏi mà Kane đặt ra về quản lý chiến thuật cho thấy sự rạn nứt trong niềm tin giữa cầu thủ và ban huấn luyện. Bên ngoài sân cỏ, các huyền thoại như John Terry hay Wayne Rooney còn thẳng thắn hơn khi chỉ trích tư duy bóng đá thiếu đột phá của cựu thuyền trưởng Chelsea.

Lời cam kết cho EURO 2028 và hành trình tìm lại bản ngã

Bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vẫn đặt trọn niềm tin vào Tuchel. Giám đốc điều hành Mark Bullingham xác nhận chiến lược gia người Đức sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến hết chiến dịch EURO 2028 trên sân nhà. Bản hợp đồng mới đã được ký kết, nhưng giá trị của nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cách Tuchel hàn gắn những vết nứt hiện tại.

Nhiệm vụ trước mắt của ông là trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp tại Miami. Dù Tuchel thừa nhận toàn đội không mấy mặn mà với trận đấu thủ tục này, nhưng đây là cơ hội để ông xoa dịu dư luận và thử nghiệm những phương án mới. Xa hơn, bài toán thoát khỏi sự phụ thuộc vào Harry Kane – người sẽ bước sang tuổi 33 vào cuối tháng này – và xây dựng một lối chơi chủ động hơn sẽ là chìa khóa để Tuchel giữ vững chiếc ghế của mình.

Để đưa bóng đá thực sự "về nhà" vào năm 2028, Tuchel cần nhiều hơn là những bản kế hoạch trên giấy. Ông cần lấy lại trái tim của các học trò và chứng minh rằng mình đủ dũng cảm để đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất trong các thử thách tiếp theo.