Thomas Tuchel và tranh cãi về DNA: Vì sao tuyển Anh gục ngã trước Argentina? Thất bại tại bán kết World Cup trước Argentina phơi bày mâu thuẫn giữa triết lý của Thomas Tuchel và nền tảng bóng đá Anh đã dày công xây dựng suốt hơn một thập kỷ.

Nỗi đau tại Atlanta vẫn chưa nguôi ngoai. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại hy vọng của tuyển Anh về một trận chung kết World Cup, người ta kỳ vọng vào một sự thừa nhận về sự vượt trội của đối thủ hoặc một phân tích thấu đáo về mặt chiến thuật. Thay vào đó, Thomas Tuchel chọn cách đổ lỗi cho một khái niệm trừu tượng: DNA.

Lời ngụy biện về bản sắc kiểm soát bóng

Phát biểu sau trận thua trước Argentina, chiến lược gia người Đức nhận định rằng việc kiểm soát bóng dường như không nằm trong "mã gen" của các cầu thủ xứ sương mù. Ông so sánh họ với Tây Ban Nha, Argentina hay Brazil như những thực thể có bản năng giữ bóng tự nhiên, điều mà theo ông, tuyển Anh đang thiếu hụt trầm trọng.

Tuchel gây tranh cãi khi nói Anh không có DNA kiểm soát bóng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, những số liệu và thực tế đầu tư của bóng đá Anh trong 15 năm qua lại kể một câu chuyện khác. Kể từ sau thất bại dưới thời Fabio Capello, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đổ hàng chục triệu bảng vào Kế hoạch Hiệu suất Người chơi Ưu tú (EPPP). Mục tiêu cốt lõi của dự án "DNA Anh" chính là sản sinh ra những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng luân chuyển bóng ở cường độ cao và tư duy chiến thuật hiện đại.

Nghịch lý giữa nhân sự và cách vận hành

Thế hệ cầu thủ hiện tại của Anh không hề thiếu những tài năng biết cách làm chủ trái bóng. Jude Bellingham hay Elliot Anderson là những minh chứng sống động nhất cho sự thành công của hệ thống đào tạo trẻ. Thậm chí, chất lượng đào tạo của Anh tốt đến mức họ "xuất khẩu" tài năng cho các cường đội khác, điển hình là Jamal Musiala của Đức hay Michael Olise của Pháp.

Vấn đề không nằm ở kỹ năng thuần túy của cầu thủ, mà nằm ở cách họ được sử dụng. Tại giải đấu lần này, Tuchel sở hữu trong tay những "phù thủy" thực thụ như Phil Foden, Cole Palmer hay Trent Alexander-Arnold – những người có thể đá chính ở bất kỳ đội bóng lớn nào trên thế giới. Tuy nhiên, việc họ thường xuyên phải ngồi dự bị hoặc không được đặt vào một hệ thống phù hợp đã đặt dấu hỏi lớn về năng lực điều binh của vị HLV người Đức.

Tuchel sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao trong đội hình. Ảnh: Getty Images.

Sự khác biệt từ băng ghế chỉ đạo

Nhìn sang đối thủ Argentina, sự tương phản trở nên rõ nét. Dù sở hữu những nhân sự có phần khiêm tốn hơn ở cấp độ câu lạc bộ như Gonzalo Montiel hay Leandro Paredes, đội quân của Lionel Scaloni vẫn vận hành như một cỗ máy trơn tru. Đó là thành quả của một hệ thống chiến thuật nhất quán, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nền tảng bóng đá quốc gia.

Lịch sử World Cup đang chứng minh rằng các huấn luyện viên ngoại, dù danh tiếng đến đâu, thường khó lòng thành công bằng những người trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo trẻ của liên đoàn. Sự thành công của Luis de la Fuente tại Tây Ban Nha hay Scaloni tại Argentina là minh chứng cho thấy sự am hiểu về "DNA thực sự" của quốc gia mới là chìa khóa dẫn đến vinh quang.

Với việc Dan Ashworth sắp quay lại nắm quyền tại FA, bóng đá Anh đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những giải pháp ngắn hạn từ các huấn luyện viên ngoại đắt giá, đã đến lúc Anh cần một lộ trình bài bản để xây dựng bản sắc lối chơi từ các tuyến trẻ lên đến đội tuyển quốc gia, được dẫn dắt bởi những nhà cầm quân bản địa đủ tầm vóc.