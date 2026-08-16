Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
7'
B. Klaverboer(phản lưới)
Ajax
33'
A. Ouazane — kiến tạo Caio Henrique
Ajax
45'
J. Trenskow — kiến tạo S. Kersten
Heerenveen
Thẻ phạt
51'
J. Trenskow (Tripping)
Heerenveen
65'
A. Bouwman (Roughing)
Ajax
Đồ thị diễn biến
AjaxHT 45'Heerenveen
Thống kê trận đấu
Heerenveen vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Abdellah Ouazane
Ajax
1 bàn
Maxence Rivera
Heerenveen
1 bàn
Jacob Trenskow
Heerenveen
1 bàn
Sam Kersten
Heerenveen
1 kiến tạo · điểm 7.3
Caio Henrique
Ajax
1 kiến tạo · điểm 6.2
Marc-André Ter Stegen
Ajax
Điểm 8.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ajax
8.5
Abdellah OuazaneMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ajax
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michel
Heerenveen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Veldman
Dự bị
Ajax
38 Marcos Leonardo8 Julian Brandt24 Jorthy Mokio20 Oliver Valaker Edvardsen99 Tolu Arokodare26 Maarten Paes22 Joeri Heerkens4 Ko Itakura3 Anton Gaaei
Heerenveen
7 Maxence Rivera29 Lanroy Machine28 Hristiyan Petrov30 Timo Schreuder44 Andries Noppert23 Darling Bladi17 Nikolai Soyset Hopland41 Jimte Scholten36 Nolhan Courtens
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: B. Klaverboer phản lưới nhà, Ajax được hưởng bàn thắng
Phút 33: A. Ouazane lập công cho Ajax (kiến tạo: Caio Henrique)
Phút 45: J. Trenskow lập công cho Heerenveen (kiến tạo: S. Kersten)
Phút 82: M. Rivera lập công cho Heerenveen
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ajax · 2 thắng2 hòaHeerenveen · 1 thắng
17/05/2026
Heerenveen
0 - 0
Ajax
Hòa
01/11/2025
Ajax
1 - 1
Heerenveen
Hòa
19/01/2025
Heerenveen
0 - 2
Ajax
AJA
11/08/2024
Ajax
1 - 0
Heerenveen
AJA
11/02/2024
Heerenveen
3 - 2
Ajax
HEE
Phong độ & thống kê mùa giải
Heerenveen
5 trận gần nhất
HTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Groningen
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|3
|Fortuna Sittard
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|…
|5
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|6
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|7
|Heerenveen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Feyenoord
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)