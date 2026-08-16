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    Thống kê trận đấu Ajax 2-2 Heerenveen: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn16/08/2026 23:37

    Ajax và Heerenveen chia điểm với tỷ số 2-2. Abdellah Ouazane là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    7'
    B. Klaverboer(phản lưới)
    Ajax
    33'
    A. Ouazane — kiến tạo Caio Henrique
    Ajax
    45'
    J. Trenskow — kiến tạo S. Kersten
    Heerenveen
    82'
    M. Rivera
    Heerenveen
    Thẻ phạt
    51'
    J. Trenskow (Tripping)
    Heerenveen
    57'
    Y. Regeer (Holding)
    Ajax
    65'
    A. Bouwman (Roughing)
    Ajax
    86'
    L. Rosa (Holding)
    Ajax
    Đồ thị diễn biến
    AjaxHT 45'Heerenveen

    Thống kê trận đấu

    AjaxThống kêHeerenveen
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    20
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    8
    6
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    3
    6
    Thủ môn cứu thua
    4
    Heerenveen vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Abdellah Ouazane
    Abdellah Ouazane
    Ajax
    1 bàn
    Maxence Rivera
    Maxence Rivera
    Heerenveen
    1 bàn
    Jacob Trenskow
    Jacob Trenskow
    Heerenveen
    1 bàn
    Sam Kersten
    Sam Kersten
    Heerenveen
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Caio Henrique
    Caio Henrique
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Marc-André Ter Stegen
    Marc-André Ter Stegen
    Ajax
    Điểm 8.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ajax
    8.5
    Abdellah OuazaneMOTM1 bàn
    8.2
    Marc-André Ter Stegen
    7.5
    Youri Regeer
    7.2
    Oscar Gloukh
    7
    Lucas Rosa
    6.9
    Davy Klaassen
    6.7
    Marcos Leonardo
    6.7
    Julian Brandt
    6.6
    Youri Baas
    6.6
    Steven Berghuis
    6.3
    Aaron Bouwman
    6.2
    Caio Henrique1 KT
    6.2
    Jorthy Mokio
    6
    Kasper Dolberg
    Heerenveen
    7.5
    Maxence Rivera1 bàn
    7.3
    Sam Kersten1 KT
    7.2
    Jacob Trenskow1 bàn
    6.9
    Marcus Linday
    6.9
    Dirk Wanner Proper
    6.9
    Ringo Meerveld
    6.9
    Luca Oyen
    6.7
    Lanroy Machine
    6.6
    Maas Willemsen
    6.5
    Oliver Braude
    6.5
    Dylan Vente
    6.3
    Vasilios Zagaritis
    6.2
    Bernt Klaverboer

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ajax
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michel
    Heerenveen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Veldman
    1
    Marc-André Ter Stegen
    2
    Lucas Rosa
    30
    Aaron Bouwman
    15
    Youri Baas
    12
    Caio Henrique
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    23
    Steven Berghuis
    10
    Oscar Gloukh
    68
    Abdellah Ouazane
    9
    Kasper Dolberg
    22
    Bernt Klaverboer
    45
    Oliver Braude
    4
    Sam Kersten
    3
    Maas Willemsen
    19
    Vasilios Zagaritis
    16
    Marcus Linday
    6
    Dirk Wanner Proper
    20
    Jacob Trenskow
    10
    Ringo Meerveld
    11
    Luca Oyen
    9
    Dylan Vente
    Dự bị
    Ajax
    38 Marcos Leonardo8 Julian Brandt24 Jorthy Mokio20 Oliver Valaker Edvardsen99 Tolu Arokodare26 Maarten Paes22 Joeri Heerkens4 Ko Itakura3 Anton Gaaei
    Heerenveen
    7 Maxence Rivera29 Lanroy Machine28 Hristiyan Petrov30 Timo Schreuder44 Andries Noppert23 Darling Bladi17 Nikolai Soyset Hopland41 Jimte Scholten36 Nolhan Courtens

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: B. Klaverboer phản lưới nhà, Ajax được hưởng bàn thắng
    Phút 33: A. Ouazane lập công cho Ajax (kiến tạo: Caio Henrique)
    Phút 45: J. Trenskow lập công cho Heerenveen (kiến tạo: S. Kersten)
    Phút 82: M. Rivera lập công cho Heerenveen

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Ajax · 2 thắng2 hòaHeerenveen · 1 thắng
    17/05/2026
    Heerenveen
    0 - 0
    Ajax
    Hòa
    01/11/2025
    Ajax
    1 - 1
    Heerenveen
    Hòa
    19/01/2025
    Heerenveen
    0 - 2
    Ajax
    AJA
    11/08/2024
    Ajax
    1 - 0
    Heerenveen
    AJA
    11/02/2024
    Heerenveen
    3 - 2
    Ajax
    HEE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ajax
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Heerenveen
    5 trận gần nhất
    HTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Groningen2200+46TT
    3Fortuna Sittard2110+24TH
    5GO Ahead Eagles1100+33T
    6Ajax1100+23T
    7Heerenveen1100+13T
    8Feyenoord1100+13T

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. SierhuisK. SierhuisNEC Nijmegen2 bàn
    2N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    5T. CheryT. CheryNEC Nijmegen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1I. YegoianI. YegoianExcelsior2 kiến tạo
    2K. SmitK. SmitAZ Alkmaar2 kiến tạo
    3S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    4M. ChávezM. ChávezAZ Alkmaar2 kiến tạo
    5M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ajax 2-2 Heerenveen: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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