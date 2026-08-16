Thống kê trận đấu Ajax 2-2 Heerenveen: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Ajax và Heerenveen chia điểm với tỷ số 2-2. Abdellah Ouazane là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.