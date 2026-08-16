Trực tiếp Ajax vs Heerenveen: Heerenveen gỡ hòa 2-2

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Ajax vs Heerenveen: Heerenveen gỡ hòa 2-2

    Đại Ngàn16/08/2026 17:03

    Nhận định trận đấu giữa Ajax và Heerenveen lúc 21h45 ngày 16/08 tại giải Eredivisie. Hai đội đang có cùng 3 điểm sau chiến thắng ở trận ra quân mùa giải.

    Ajax2 - 2HeerenveenHiệp 2 — phút 90'
    • 90'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Ajax 2 - 2 Heerenveen.

    • 87'Thế trận giằng co kịch tính ở phút 87

      Tiến về những phút cuối trận với tỷ số 2-2, Ajax nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%) và tổng số cú dứt điểm (19 - 13). Tuy nhiên, Heerenveen lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống dứt điểm trúng đích (4 - 8), khiến thế trận ở phút 87 diễn ra vô cùng giằng co.

    • 87'Ajax tung T. Arokodare vào sân ở phút 87

      Phút 87, Ajax có sự thay đổi nhân sự khi T. Arokodare được tung vào sân thay cho A. Ouazane. Trong bối cảnh vừa bị Heerenveen gỡ hòa 2-2, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên hàng công ở những phút cuối trận.

    • 87'Heerenveen tung H. Petrov vào sân ở những phút cuối

      Phút 87, Heerenveen có sự thay đổi nhân sự khi H. Petrov được tung vào sân thay cho O. Braude. Ngay sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2, đội khách tiếp tục điều chỉnh lực lượng để gia cố đội hình trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng tại Johan Cruijff Arena.

    • 86'L. Rosa nhận thẻ vàng ở phút 86

      Phút 86, L. Rosa bên phía Ajax phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (holding). Đội chủ nhà tỏ ra khá lúng túng sau khi để Heerenveen gỡ hòa 2-2 ở phút 82.

    • 86'Ajax thay người ở phút 86, O. Edvardsen vào sân

      Phút 86, Ajax quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung O. Edvardsen vào sân thế chỗ S. Berghuis. Sau khi bị Heerenveen gỡ hòa 2-2 ở phút 82, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.

    • 82'M. Rivera gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Heerenveen

      Phút 82, M. Rivera ghi bàn thắng quan trọng giúp Heerenveen san bằng tỷ số 2-2 trước Ajax. Nỗ lực bền bỉ của đội khách đã gặt hái quả ngọt sau khi bị dẫn trước 2 bàn, đưa trận đấu tại Johan Cruijff Arena trở lại vạch xuất phát đầy kịch tính.

    • 74'Ajax gia tăng sức ép, Heerenveen chực chờ đáp trả

      Bước sang phút 74, Ajax tiếp tục kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% và áp đảo về số cú dứt điểm 18 - 9. Dù đang bị đối thủ dẫn 2 - 1, Heerenveen vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm trúng đích 4 - 6.

    • 73'Ajax điều chỉnh nhân sự: J. Mokio thế chỗ D. Klaassen

      Phút 73, Ajax thực hiện sự thay đổi người khi J. Mokio được tung vào sân thay cho D. Klaassen. Ban huấn luyện đội chủ nhà muốn làm mới lực lượng nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước sự bám đuổi của Heerenveen trong những phút còn lại.

    • 73'Heerenveen tung L. Machine vào sân thay R. Meerveld

      Phút 73, Heerenveen quyết định có sự thay đổi nhân sự khi L. Machine được tung vào sân để thay thế cho R. Meerveld. Trong bối cảnh đang bị Ajax dẫn 2-1, đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

    • 65'Marcos Leonardo vào sân thay K. Dolberg ở phút 65

      Phút 65, Ajax thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Marcos Leonardo vào sân thay thế cho K. Dolberg. Đội chủ nhà muốn bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì lợi thế dẫn 2-1 trước Heerenveen.

    • 65'Ajax điều chỉnh nhân sự: J. Brandt vào sân thay O. Gloukh

      Phút 65, Ajax thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi J. Brandt được tung vào sân thế chỗ O. Gloukh. Đang nắm lợi thế dẫn 2-1 tại Johan Cruijff Arena, đội chủ nhà quyết định làm mới lực lượng nhằm củng cố thế trận trước sự bám đuổi quyết liệt từ Heerenveen.

    • 65'A. Bouwman dính thẻ vàng ở phút 65

      Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Bouwman bên phía Ajax sau một tình huống vào bóng quyết liệt. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà trong hiệp hai sau Y. Regeer ở phút 57, trong bối cảnh Heerenveen đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ khi tỷ số là 2-1.

    • 61'Ajax duy trì thế dẫn bàn ở phút 61

      Bước sang phút 61, Ajax vẫn duy trì lợi thế dẫn 2 - 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng 59% - 41% cùng số cú dứt điểm 13 - 9 so với Heerenveen. Dù vậy, đội khách mới là bên tỏ ra hiệu quả hơn ở các pha hãm thành với số lần dứt điểm trúng đích 3 - 6, khiến số pha cứu thua của hai đội đạt mức 5 - 3.

    • 58'Heerenveen điều chỉnh nhân sự: M. Rivera vào sân

      Phút 58, Heerenveen quyết định có sự thay đổi người nhằm làm mới đội hình khi M. Rivera được tung vào sân để thay thế L. Oyen. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Ajax dẫn trước 2-1.

    • 57'Y. Regeer dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo người

      Phút 57, cầu thủ Y. Regeer bên phía Ajax phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người đối phương. Trong bối cảnh Heerenveen nỗ lực gia tăng áp lực sau khi rút ngắn tỷ số xuống 2-1, Ajax bắt đầu phải thi đấu quyết liệt hơn để bảo toàn lợi thế.

    • 51'Thẻ vàng cho J. Trenskow sau pha phạm lỗi

      Phút 51, J. Trenskow bên phía Heerenveen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân cầu thủ đối phương. Trong thế bị Ajax dẫn 2-1, Heerenveen cần giữ sự bình tĩnh để tránh chịu thêm bất lợi khi hiệp hai mới bắt đầu.

    • 49'Ajax giữ lợi thế 2-1 dù Heerenveen gia tăng sức ép

      Bước sang phút 49, Ajax vẫn nắm lợi thế dẫn 2-1 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%. Dù đội chủ nhà nhỉnh hơn ở tổng số lần dứt điểm 11-9 cùng 3-0 về phạt góc, Heerenveen lại hiệu quả hơn ở khả năng hãm thành khi nhỉnh hơn về số cú sút trúng đích 3-6, buộc thủ môn đối phương duy trì chỉ số cứu thua 5-3.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

    • 45'J. Trenskow rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Heerenveen

      Đúng vào phút 45, J. Trenskow ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Heerenveen sau đường kiến tạo của S. Kersten. Pha lập công quan trọng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm trên sân Johan Cruijff Arena.

    • 36'Ajax làm chủ cuộc chơi ở phút 36

      Tiến tới phút 36, Ajax tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi kiểm soát bóng 57% và dứt điểm tới 10 - 4 so với Heerenveen. Sự áp đảo còn thể hiện qua chỉ số phạt góc 3 - 0, giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế 2 - 0 vô cùng vững chắc.

    • 33'A. Ouazane ghi bàn, Ajax nhân đôi cách biệt lên 2-0

      Phút 33, xuất phát từ đường kiến tạo của Caio Henrique, A. Ouazane dứt điểm thành công mang về bàn thắng thứ hai cho Ajax. Tỷ số được nâng lên 2-0, giúp đội chủ nhà tạo dựng khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một.

    • 24'Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Bước sang phút 24, Ajax tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép với 6 - 1 lần dứt điểm và vượt trội ở chỉ số phạt góc (2 - 0), khiến Heerenveen gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên bóng.

    • 12'Ajax áp đảo hoàn toàn trong những phút đầu

      Sau khi sớm vươn lên dẫn 1-0, Ajax tiếp tục áp đảo thế trận ở phút 12. Đội chủ nhà nắm tới 67% - 33% thời lượng kiểm soát bóng và đã tung ra 5 - 0 dứt điểm, khiến Heerenveen hoàn toàn chịu trận và chưa thể tạo ra cơ hội đáp trả nào.

    • 7'B. Klaverboer phản lưới nhà, Ajax sớm mở tỷ số 1-0

      Phút 7, thế bế tắc của trận đấu sớm được khai thông khi B. Klaverboer bên phía Heerenveen lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Ajax vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Johan Cruijff Arena thi đấu hưng phấn và dễ dàng áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 71% - 29%.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Ajax tiếp đón Heerenveen.

    Cập nhật lúc 23:33 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Ajax
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michel
    Heerenveen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Veldman
    1
    Marc-André Ter Stegen
    2
    Lucas Rosa
    30
    Aaron Bouwman
    15
    Youri Baas
    12
    Caio Henrique
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    23
    Steven Berghuis
    10
    Oscar Gloukh
    68
    Abdellah Ouazane
    9
    Kasper Dolberg
    22
    Bernt Klaverboer
    45
    Oliver Braude
    4
    Sam Kersten
    3
    Maas Willemsen
    19
    Vasilios Zagaritis
    16
    Marcus Linday
    6
    Dirk Wanner Proper
    20
    Jacob Trenskow
    10
    Ringo Meerveld
    11
    Luca Oyen
    9
    Dylan Vente
    Dự bị
    Ajax
    26 Maarten Paes22 Joeri Heerkens4 Ko Itakura3 Anton Gaaei36 Dies Janse5 Owen Wijndal7 Maher Carrizo24 Jorthy Mokio38 Marcos Leonardo
    Heerenveen
    30 Timo Schreuder44 Andries Noppert28 Hristiyan Petrov23 Darling Bladi17 Nikolai Soyset Hopland41 Jimte Scholten36 Nolhan Courtens14 Levi Smans7 Maxence Rivera
    Cập nhật đội hình lúc 21:21 16/08/2026
    AjaxThống kêHeerenveen
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    19
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    2
    7
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    3
    6
    Thủ môn cứu thua
    4

    21h45 ngày 16/08/2026 - Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie)

    Sân vận động Johan Cruijff Arena sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Ajax và Heerenveen trong khuôn khổ giải Eredivisie. Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với tinh thần lên cao sau những khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn mang đến một màn so tài hấp dẫn và giàu tính chiến thuật.

    Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

    Cả Ajax và Heerenveen đều có khởi đầu suôn sẻ khi giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu gần nhất. Thành tích thắng 1 trận trong chuỗi trận vừa qua giúp cả hai câu lạc bộ tạo dựng tâm lý tự tin vững chắc trước cuộc chạm trán trực tiếp này.

    Bên cạnh đó, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng Eredivisie cũng phản ánh sự tương đồng về mặt điểm số giữa hai bên. Ajax hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 với 3 điểm. Trong khi đó, Heerenveen bám đuổi sát sao ở vị trí thứ 7 và cũng sở hữu 3 điểm. Sự chênh lệch thứ hạng chủ yếu đến từ các chỉ số phụ, khiến cuộc đọ sức này trở nên vô cùng quan trọng đối với cả hai trong việc duy trì đà thăng tiến.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, thế cân bằng nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà. Cụ thể, Ajax đã giành chiến thắng 2 trận, hai đội hòa nhau 2 trận, và Heerenveen có 1 lần giành chiến thắng. Những con số này cho thấy Heerenveen hoàn toàn có khả năng gây ra nhiều khó khăn ngay tại Johan Cruijff Arena.

    Thi đấu trên sân nhà mang lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho Ajax. Tuy nhiên, sự chủ động và lối chơi khó chịu của Heerenveen trong những lần đụng độ trước đây vẫn là thử thách mà đội chủ nhà không thể coi thường.

    Nhận định cục diện chiến thuật

    Với lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu nhỉnh hơn, Ajax nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và gia tăng áp lực ngay từ những phút đầu. Khả năng tổ chức tấn công và tận dụng không gian sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tìm kiếm lợi thế.

    Ngược lại, Heerenveen dự kiến sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ, ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến sau trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Sự tập trung của hàng phòng ngự sẽ quyết định trực tiếp đến khả năng có điểm của đội khách trong chuyến làm khách này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Ajax · 2 thắng2 hòaHeerenveen · 1 thắng
    17/05/2026
    Heerenveen
    0 - 0
    Ajax
    Hòa
    01/11/2025
    Ajax
    1 - 1
    Heerenveen
    Hòa
    19/01/2025
    Heerenveen
    0 - 2
    Ajax
    AJA
    11/08/2024
    Ajax
    1 - 0
    Heerenveen
    AJA
    11/02/2024
    Heerenveen
    3 - 2
    Ajax
    HEE
    Ajax
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Heerenveen
    5 trận gần nhất
    TTHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Fortuna Sittard2110+24TH
    3PSV Eindhoven2110+14TH
    4GO Ahead Eagles1100+33T
    5Ajax1100+23T
    6Groningen1100+13T
    7Heerenveen1100+13T
    8Feyenoord1100+13T
    Tình hình lực lượng
    Ajax
    R. Bounida (Injury)
    A. Kaplan (Knee Injury)
    J. Sutalo (Injury)
    A. van Axel Dongen (Thigh Injury)
    D. Blind (Injury)
    R. Bounida (Injury)
    A. Kaplan (Knee Injury)
    J. Sutalo (Injury)
    Heerenveen
    M. Egbring (Injury)
    M. Egbring (Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Ajax vs Heerenveen: Heerenveen gỡ hòa 2-2
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