Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
5'
L. Jaures-Ulrich — kiến tạo D. Forov
Sheriff Tiraspol
Thẻ phạt
61'
J. Asprilla Moreno
Sheriff Tiraspol
Đồ thị diễn biến
AluminijHT 45'Sheriff Tiraspol
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Aluminij
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic
Sheriff Tiraspol
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Victor Mihailov
42
Konan Jaures-Ulrich Loukou
Dự bị
Aluminij
1 Anej Mrežar16 Lukas Šeliga21 Lan Drevenšek33 Domen Zajšek80 Hanus Sørensen11 Bede Amarachi Osuji18 Simon Rogina23 Enej Kramberger27 Maj Blažič
Sheriff Tiraspol
11 Sapata12 Renat Josan4 Natus Jamel Swen22 Miguel Mota29 Soumaila Magassouba37 Jair Modelo10 Zé Flores17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: L. Jaures-Ulrich lập công cho Sheriff Tiraspol (kiến tạo: D. Forov)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Aluminij · 0 thắng1 hòaSheriff Tiraspol · 0 thắng
10/07/2026
Sheriff Tiraspol
0 - 0
Aluminij
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)