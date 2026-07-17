Thống kê trận đấu Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol: L. Jaures-Ulrich tỏa sáng, Sheriff Tiraspol giành trọn 3 điểm

Sheriff Tiraspol vượt qua Aluminij với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.