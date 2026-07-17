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    Thống kê trận đấu Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol: L. Jaures-Ulrich tỏa sáng, Sheriff Tiraspol giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 02:58

    Sheriff Tiraspol vượt qua Aluminij với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    5'
    L. Jaures-Ulrich — kiến tạo D. Forov
    Sheriff Tiraspol
    Thẻ phạt
    23'
    M. Vrbanec
    Aluminij
    34'
    V. Tezak
    Aluminij
    61'
    J. Asprilla Moreno
    Sheriff Tiraspol
    61'
    T. Jagic
    Aluminij
    Đồ thị diễn biến
    AluminijHT 45'Sheriff Tiraspol

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Aluminij
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic
    Sheriff Tiraspol
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Victor Mihailov
    31
    Florijan Raduha
    6
    Dino Šimunić
    5
    Matija Boben
    4
    Rok Schaubach
    42
    Vid Koderman
    7
    Eric Taylor
    14
    Tomislav Jagić
    13
    Matic Vrbanec
    32
    Vito Težak
    45
    Bamba Susso
    25
    Murat Bajraj
    1
    Emil Tîmbur
    15
    Baye Assane Ciss
    35
    Fomba Bourama
    6
    Rai Lopes
    24
    Danila Forov
    26
    Dhoraso Moreo Klas
    99
    Samba Koné
    76
    Arli Pergjoni
    7
    Vladimir Fratea
    19
    Jayder Asprilla
    42
    Konan Jaures-Ulrich Loukou
    Dự bị
    Aluminij
    1 Anej Mrežar16 Lukas Šeliga21 Lan Drevenšek33 Domen Zajšek80 Hanus Sørensen11 Bede Amarachi Osuji18 Simon Rogina23 Enej Kramberger27 Maj Blažič
    Sheriff Tiraspol
    11 Sapata12 Renat Josan4 Natus Jamel Swen22 Miguel Mota29 Soumaila Magassouba37 Jair Modelo10 Zé Flores17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: L. Jaures-Ulrich lập công cho Sheriff Tiraspol (kiến tạo: D. Forov)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Aluminij · 0 thắng1 hòaSheriff Tiraspol · 0 thắng
    10/07/2026
    Sheriff Tiraspol
    0 - 0
    Aluminij
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Aluminij
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol: L. Jaures-Ulrich tỏa sáng, Sheriff Tiraspol giành trọn 3 điểm
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