Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
55'
A. Gordon — kiến tạo M. Rogers
Anh
85'
E. Fernandez — kiến tạo L. Messi
Argentina
90+2'
L. Martinez — kiến tạo L. Messi
Argentina
Thẻ phạt
37'
E. Anderson (Tripping)
Anh
42'
L. Martinez (Holding)
Argentina
51'
C. Romero (Holding)
Argentina
90+4'
R. de Paul (Unsportsmanlike conduct)
Argentina
Đồ thị diễn biến
AnhHT 45'Argentina
Thống kê trận đấu
Argentina kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Argentina vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Anh
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Thomas Tuchel
Argentina
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Lionel Scaloni
Dự bị
Anh
23 James Trafford13 Dean Henderson3 Nico O'Reilly2 Ezri Konsa15 Dan Burn12 Trevoh Chalobah21 Eberechi Eze14 Jordan Henderson16 Kobbie Mainoo
Argentina
15 Nicolás González1 Juan Musso12 Gerónimo Rulli25 Facundo Medina19 Nicolás Otamendi4 Gonzalo Montiel2 Marcos Senesi16 Thiago Almada7 Rodrigo De Paul
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 55: A. Gordon lập công cho Anh (kiến tạo: M. Rogers)
Phút 85: E. Fernandez lập công cho Argentina (kiến tạo: L. Messi)
Phút 92: L. Martinez lập công cho Argentina (kiến tạo: L. Messi)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)