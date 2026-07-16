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    Thống kê trận đấu Anh 1-2 Argentina: Argentina ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào chung kết

    Tuệ Nhân16/07/2026 04:03

    Argentina đã ngược dòng đánh bại Anh 2-1. Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    55'
    A. Gordon — kiến tạo M. Rogers
    Anh
    85'
    E. Fernandez — kiến tạo L. Messi
    Argentina
    90+2'
    L. Martinez — kiến tạo L. Messi
    Argentina
    Thẻ phạt
    37'
    E. Anderson (Tripping)
    Anh
    42'
    L. Martinez (Holding)
    Argentina
    51'
    C. Romero (Holding)
    Argentina
    90+4'
    R. de Paul (Unsportsmanlike conduct)
    Argentina
    Đồ thị diễn biến
    AnhHT 45'Argentina

    Thống kê trận đấu

    AnhThống kêArgentina
    35%
    Kiểm soát bóng
    65%
    5
    Dứt điểm
    15
    2
    Trúng đích
    5
    1
    Phạt góc
    6
    10
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    1
    Argentina kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Argentina vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Anh
    7.3
    Elliot Anderson
    7.2
    Declan Rice
    7.2
    Morgan Rogers1 KT
    6.9
    Anthony Gordon1 bàn
    6.7
    John Stones
    6.6
    Reece James
    6.6
    Djed Spence
    6.6
    Jude Bellingham
    Argentina
    8.6
    Lionel MessiMOTM2 KT
    7.6
    Enzo Fernández1 bàn
    7.2
    Leandro Paredes
    7
    Cristian Romero
    7
    Rodrigo De Paul
    7
    Lautaro Martínez1 bàn
    6.7
    Emiliano Martínez
    6.6
    Julián Alvarez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Anh
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Thomas Tuchel
    Argentina
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Lionel Scaloni
    1
    Jordan Pickford
    24
    Reece James
    5
    John Stones
    6
    Marc Guéhi
    25
    Djed Spence
    4
    Declan Rice
    8
    Elliot Anderson
    17
    Morgan Rogers
    10
    Jude Bellingham
    18
    Anthony Gordon
    9
    Harry Kane
    23
    Emiliano Martínez
    26
    Nahuel Molina
    13
    Cristian Romero
    6
    Lisandro Martínez
    3
    Nicolás Tagliafico
    5
    Leandro Paredes
    17
    Giuliano Simeone
    24
    Enzo Fernández
    20
    Alexis Mac Allister
    9
    Julián Alvarez
    10
    Lionel Messi
    Dự bị
    Anh
    23 James Trafford13 Dean Henderson3 Nico O'Reilly2 Ezri Konsa15 Dan Burn12 Trevoh Chalobah21 Eberechi Eze14 Jordan Henderson16 Kobbie Mainoo
    Argentina
    15 Nicolás González1 Juan Musso12 Gerónimo Rulli25 Facundo Medina19 Nicolás Otamendi4 Gonzalo Montiel2 Marcos Senesi16 Thiago Almada7 Rodrigo De Paul

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 55: A. Gordon lập công cho Anh (kiến tạo: M. Rogers)
    Phút 85: E. Fernandez lập công cho Argentina (kiến tạo: L. Messi)
    Phút 92: L. Martinez lập công cho Argentina (kiến tạo: L. Messi)
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Anh 1-2 Argentina: Argentina ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào chung kết
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