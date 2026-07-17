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    Thống kê trận đấu Ballkani 3-2 GAP Connah S Quay FC: V. Serebe tỏa sáng, Ballkani giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 02:52

    Ballkani vượt qua GAP Connah S Quay FC với tỷ số 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    20'
    E. Kuc — kiến tạo A. Dosso
    Ballkani
    49'
    Giovanni — kiến tạo D. Vokrri
    Ballkani
    57'
    V. Serebe — kiến tạo Giovanni
    Ballkani
    69'
    M. Woodcock(pen)
    GAP Connah S Quay FC
    76'
    H. Mehasseb
    GAP Connah S Quay FC
    Thẻ phạt
    13'
    G. Halili
    Ballkani
    42'
    H. Franklin
    GAP Connah S Quay FC
    53'
    F. Deane
    GAP Connah S Quay FC
    80'
    H. Mehasseb
    GAP Connah S Quay FC
    80'
    D. Cowan
    GAP Connah S Quay FC
    87'
    M. Stone
    GAP Connah S Quay FC
    90+5'
    I. Batarelo
    Ballkani
    Đồ thị diễn biến
    BallkaniHT 45'GAP Connah S Quay FC

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ballkani
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan
    GAP Connah S Quay FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Disney
    25
    Adnan Golubović
    12
    Abou Dosso
    4
    Gentrit Halili
    28
    Ivica Batarelo
    6
    Diar Vokrri
    20
    Edvin Kuč
    10
    Giovanni
    5
    Anel Šabanadžović
    19
    Engjell Ajazaj
    9
    Valentin Serebe
    30
    Almedin Klinaku
    1
    Chris Renshaw
    11
    Michael Stone
    6
    Dan Cowan
    16
    Frankie Deane
    3
    Shane Flynn
    22
    Joe Ferguson
    4
    James Jones
    23
    Abdi Sharif
    20
    Iwan Murray
    12
    Harry Franklin
    8
    Callum West
    Dự bị
    Ballkani
    14 Marsel Ismajlgeci16 Erlis Xhemajli23 Lorik Dobratiqi99 Albin Berisha1 Ardit Nika13 Ideal Bytyqi22 Elvis Letaj32 Bajram Jashanica92 Elmando Gjini
    GAP Connah S Quay FC
    18 Max Woodcock7 Darren Stephenson99 Hussein Mehasseb5 Alex Hughes68 Danielius Liepa21 Marco Fregapane37 Jack Waterhouse34 Conor Partridge27 Freddie Redshaw

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: E. Kuc lập công cho Ballkani (kiến tạo: A. Dosso)
    Phút 49: Giovanni lập công cho Ballkani (kiến tạo: D. Vokrri)
    Phút 57: V. Serebe lập công cho Ballkani (kiến tạo: Giovanni)
    Phút 69: M. Woodcock ghi bàn trên chấm phạt đền cho GAP Connah S Quay FC
    Phút 76: H. Mehasseb lập công cho GAP Connah S Quay FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ballkani · 0 thắng1 hòaGAP Connah S Quay FC · 0 thắng
    09/07/2026
    GAP Connah S Quay FC
    0 - 0
    Ballkani
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ballkani
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ballkani 3-2 GAP Connah S Quay FC: V. Serebe tỏa sáng, Ballkani giành trọn 3 điểm
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