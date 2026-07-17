Thống kê trận đấu Ballkani 3-2 GAP Connah S Quay FC: V. Serebe tỏa sáng, Ballkani giành trọn 3 điểm

Ballkani vượt qua GAP Connah S Quay FC với tỷ số 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.