Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
20'
E. Kuc — kiến tạo A. Dosso
Ballkani
49'
Giovanni — kiến tạo D. Vokrri
Ballkani
57'
V. Serebe — kiến tạo Giovanni
Ballkani
69'
M. Woodcock(pen)
GAP Connah S Quay FC
76'
H. Mehasseb
GAP Connah S Quay FC
Thẻ phạt
42'
H. Franklin
GAP Connah S Quay FC
53'
F. Deane
GAP Connah S Quay FC
80'
H. Mehasseb
GAP Connah S Quay FC
80'
D. Cowan
GAP Connah S Quay FC
87'
M. Stone
GAP Connah S Quay FC
Đồ thị diễn biến
BallkaniHT 45'GAP Connah S Quay FC
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ballkani
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mislav Karoglan
GAP Connah S Quay FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Disney
Dự bị
Ballkani
14 Marsel Ismajlgeci16 Erlis Xhemajli23 Lorik Dobratiqi99 Albin Berisha1 Ardit Nika13 Ideal Bytyqi22 Elvis Letaj32 Bajram Jashanica92 Elmando Gjini
GAP Connah S Quay FC
18 Max Woodcock7 Darren Stephenson99 Hussein Mehasseb5 Alex Hughes68 Danielius Liepa21 Marco Fregapane37 Jack Waterhouse34 Conor Partridge27 Freddie Redshaw
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: E. Kuc lập công cho Ballkani (kiến tạo: A. Dosso)
Phút 49: Giovanni lập công cho Ballkani (kiến tạo: D. Vokrri)
Phút 57: V. Serebe lập công cho Ballkani (kiến tạo: Giovanni)
Phút 69: M. Woodcock ghi bàn trên chấm phạt đền cho GAP Connah S Quay FC
Phút 76: H. Mehasseb lập công cho GAP Connah S Quay FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ballkani · 0 thắng1 hòaGAP Connah S Quay FC · 0 thắng
09/07/2026
GAP Connah S Quay FC
0 - 0
Ballkani
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)