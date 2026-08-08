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    Thống kê trận đấu Cambridge United 2-1 Barnet: Cambridge United ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 20:59

    Cambridge United đã ngược dòng đánh bại Barnet 2-1. Ben Knight là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    49'
    K. Tshimanga
    Barnet
    52'
    B. Knight — kiến tạo G. McConnell
    Cambridge United
    57'
    I. Heath — kiến tạo L. Appere
    Cambridge United
    Thẻ phạt
    86'
    I. Kanu
    Barnet
    86'
    K. Watts
    Cambridge United
    88'
    J. Eastwood
    Cambridge United
    88'
    Z. Williams
    Barnet
    Đồ thị diễn biến
    Cambridge UnitedHT 45'Barnet

    Thống kê trận đấu

    Cambridge UnitedThống kêBarnet
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    13
    Dứt điểm
    16
    7
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    4
    14
    Phạm lỗi
    10
    4
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ben Knight
    Ben Knight
    Cambridge United
    1 bàn
    Isaac Heath
    Isaac Heath
    Cambridge United
    1 bàn
    Kabongo Tshimanga
    Kabongo Tshimanga
    Barnet
    1 bàn
    Louis Appéré
    Louis Appéré
    Cambridge United
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Glenn McConnell
    Glenn McConnell
    Cambridge United
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Kell Watts
    Kell Watts
    Cambridge United
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cambridge United
    8
    Ben KnightMOTM1 bàn
    7.7
    Kell Watts
    7.7
    Isaac Heath1 bàn
    7.6
    Callum Perry
    7.3
    Louis Appéré1 KT
    7
    Liam Bennett
    6.9
    Jake Eastwood
    6.9
    Mamadou Jobe
    6.9
    Shane McLoughlin
    6.7
    Dominic Ball
    6.7
    Sullay Kaikai
    6.3
    Glenn McConnell1 KT
    6.3
    Pelly Ruddock Mpanzu
    6.2
    Shayne Lavery
    Barnet
    7.3
    Kabongo Tshimanga1 bàn
    7.2
    Matthew Cox
    6.7
    Kane Smith
    6.6
    Myles Kenlock
    6.5
    Zac Williams
    6.5
    Nnamdi Ofoborh
    6.5
    Tom Knowles
    6.5
    Will Wright
    6.3
    Oisin Gallagher
    6.3
    Adam Senior
    6.2
    Danny Collinge
    6.2
    Nikola Tavares
    6.2
    Charlie Lakin
    5.9
    Idris Kanu

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cambridge United
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Neil Harris
    Barnet
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dean Brennan
    1
    Jake Eastwood
    2
    Liam Bennett
    23
    Mamadou Jobe
    6
    Kell Watts
    3
    Callum Perry
    4
    Dominic Ball
    21
    Shane McLoughlin
    10
    Ben Knight
    27
    Glenn McConnell
    7
    Isaac Heath
    9
    Louis Appéré
    13
    Matthew Cox
    4
    Danny Collinge
    25
    Nikola Tavares
    6
    Zac Williams
    30
    Myles Kenlock
    22
    Oisin Gallagher
    10
    Nnamdi Ofoborh
    5
    Adam Senior
    8
    Charlie Lakin
    11
    Idris Kanu
    20
    Kabongo Tshimanga
    Dự bị
    Cambridge United
    17 Pelly Ruddock Mpanzu11 Sullay Kaikai25 Ben Hughes31 J J Briggs22 Zak Bradshaw5 Patrick Bauer32 Daniel Efobi19 Shayne Lavery
    Barnet
    7 Tom Knowles1 Taye Ashby-Hammond35 Craig Farquhar18 Kane Smith12 Will Wright37 Aaron Liwala-Lukizalamu33 Bright Siaw

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 49: K. Tshimanga lập công cho Barnet
    Phút 52: B. Knight lập công cho Cambridge United (kiến tạo: G. McConnell)
    Phút 57: I. Heath lập công cho Cambridge United (kiến tạo: L. Appere)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Cambridge United · 1 thắng1 hòaBarnet · 3 thắng
    28/03/2026
    Barnet
    1 - 0
    Cambridge United
    BAR
    15/11/2025
    Cambridge United
    0 - 0
    Barnet
    Hòa
    22/10/2025
    Barnet
    3 - 2
    Cambridge United
    BAR
    29/07/2023
    Barnet
    2 - 0
    Cambridge United
    BAR
    26/12/2017
    Cambridge United
    1 - 0
    Barnet
    CU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cambridge United
    5 trận gần nhất
    THHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Barnet
    5 trận gần nhất
    BHHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cambridge United 2-1 Barnet: Cambridge United ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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