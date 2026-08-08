Thống kê trận đấu Cambridge United 2-1 Barnet: Cambridge United ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Cambridge United đã ngược dòng đánh bại Barnet 2-1. Ben Knight là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.