Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
52'
B. Knight — kiến tạo G. McConnell
Cambridge United
57'
I. Heath — kiến tạo L. Appere
Cambridge United
Thẻ phạt
88'
J. Eastwood
Cambridge United
Đồ thị diễn biến
Cambridge UnitedHT 45'Barnet
Thống kê trận đấu
Cambridge UnitedThống kêBarnet
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ben Knight
Cambridge United
1 bàn
Isaac Heath
Cambridge United
1 bàn
Kabongo Tshimanga
Barnet
1 bàn
Louis Appéré
Cambridge United
1 kiến tạo · điểm 7.3
Glenn McConnell
Cambridge United
1 kiến tạo · điểm 6.3
Kell Watts
Cambridge United
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Barnet
7.3
Kabongo Tshimanga1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cambridge United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Neil Harris
Barnet
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dean Brennan
Dự bị
Cambridge United
17 Pelly Ruddock Mpanzu11 Sullay Kaikai25 Ben Hughes31 J J Briggs22 Zak Bradshaw5 Patrick Bauer32 Daniel Efobi19 Shayne Lavery
Barnet
7 Tom Knowles1 Taye Ashby-Hammond35 Craig Farquhar18 Kane Smith12 Will Wright37 Aaron Liwala-Lukizalamu33 Bright Siaw
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 49: K. Tshimanga lập công cho Barnet
Phút 52: B. Knight lập công cho Cambridge United (kiến tạo: G. McConnell)
Phút 57: I. Heath lập công cho Cambridge United (kiến tạo: L. Appere)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cambridge United · 1 thắng1 hòaBarnet · 3 thắng
28/03/2026
Barnet
1 - 0
Cambridge United
BAR
15/11/2025
Cambridge United
0 - 0
Barnet
Hòa
22/10/2025
Barnet
3 - 2
Cambridge United
BAR
29/07/2023
Barnet
2 - 0
Cambridge United
BAR
26/12/2017
Cambridge United
1 - 0
Barnet
CU
Phong độ & thống kê mùa giải
Cambridge United
5 trận gần nhất
THHT
Barnet
5 trận gần nhất
BHHBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)