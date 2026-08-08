TRỰC TIẾP Trực tiếp Cambridge United vs Barnet: Cambridge United vượt lên dẫn trước Cambridge United đối đầu Barnet trên sân Abbey Stadium lúc 19:00 ngày 08/08/2026 trong khuôn khổ thể thức loại trực tiếp một mất một còn của giải đấu Carabao Cup.

Cambridge United 2 - 1 Barnet Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cambridge United 2 - 1 Barnet.

90+4' Thẻ vàng cho Cambridge United ở phút bù giờ Phút 90+4', trọng tài tiếp tục rút ra tấm thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Cambridge United sau tình huống phạm lỗi ở cuối trận. Những giây bù giờ cuối cùng diễn ra rất căng thẳng khi Cambridge United quyết tâm bảo vệ tỷ số 2-1 trên sân Cledara Abbey Stadium.

90+3' Cambridge United làm mới nhân sự ở phút bù giờ Phút 90+3', Cambridge United có sự thay đổi người khi Z. Bradshaw được tung vào sân thay cho I. Heath . Đây là quyết định nhằm làm mới đội hình và bảo vệ cách biệt 2-1 mong manh trong những phút bù giờ cuối cùng.

89' Z. Williams nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Z. Williams bên phía Barnet. Sức nóng trận đấu gia tăng đáng kể ở những phút cuối khi Barnet nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vẫn chưa thể san bằng tỷ số 2-1 nghiêng về Cambridge United.

87' K. Watts nhận thẻ vàng ở những phút cuối Phút 87, cầu thủ K. Watts bên phía Cambridge United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trở nên khá căng thẳng ở những phút cuối khi Cambridge United nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 trước sự bám đuổi của Barnet.

87' I. Kanu nhận thẻ vàng ở phút 87 Phút 87, cầu thủ I. Kanu bên phía Barnet phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt ở thời điểm cuối trận càng làm tăng thêm sức ép cho Barnet khi họ vẫn đang nỗ lực tìm bàn gỡ trong thế bị Cambridge United dẫn 2-1.

86' Barnet dồn lực tìm bàn gỡ những phút cuối Tiến về phút 86, Barnet nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (12 - 13). Tuy nhiên, Cambridge United vẫn bảo vệ thành công lợi thế 2 - 1 nhờ sự hiệu quả vượt trội với 7 - 5 lần sút trúng đích, buộc hàng thủ đội khách phải căng mình chống đỡ với 2 - 5 lần cứu thua.

85' Barnet tung K. Smith vào sân tìm bàn gỡ Phút 85, Barnet quyết định thay đổi nhân sự khi K. Smith được tung vào sân thế chỗ N. Tavares . Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình ở những phút cuối trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị Cambridge United dẫn 2-1.

84' Barnet tung W. Wright vào sân tìm bàn gỡ Phút 84, Barnet quyết định đưa W. Wright vào sân thay cho N. Ofoborh . Trong thế bị Cambridge United dẫn 2-1, sự thay đổi nhân sự này là nỗ lực gia tăng sức ép của đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

74' Cambridge United tung S. Lavery vào sân ở phút 74 Phút 74, Cambridge United thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi S. Lavery vào sân thay cho L. Appere . Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-1 và việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sức ép cùng thế trận chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

73' Cambridge United duy trì thế dẫn bàn mong manh Trận đấu bước sang phút 73 với thế trận đôi công hấp dẫn khi Cambridge United nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 53% - 47%, đội chủ nhà vẫn tạo ra nhiều sóng gió hơn với chỉ số dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 6 - 4) cùng 5 - 4 lần được hưởng phạt góc.

65' Barnet điều chỉnh nhân sự, T. Knowles vào sân Phút 65, Barnet thực hiện sự thay đổi người khi T. Knowles được tung vào sân thay cho M. Kenlock . Trong thế bị Cambridge United dẫn 2-1, đội khách quyết định bổ sung nhân sự mới với hy vọng gia tăng áp lực để tìm kiếm bàn gỡ.

62' Cambridge United điều chỉnh nhân sự sau khi dẫn 2-1 Phút 62, Cambridge United có sự thay đổi người khi S. Kaikai được tung vào sân thay cho G. McConnell . Sau khi liên tiếp có bàn thắng để vượt lên dẫn 2-1, đội chủ nhà bổ sung nhân sự tươi mới nhằm duy trì sức ép và củng cố lợi thế.

62' Cambridge United làm mới tuyến giữa sau khi dẫn ngược Phút 62, Cambridge United thực hiện sự thay đổi người khi P. Mpanzu vào sân thế chỗ cho S. McLoughlin . Đội chủ nhà muốn tăng cường năng lượng cho tuyến giữa ngay sau khi vừa vươn lên dẫn 2-1.

61' Cambridge United duy trì thế dẫn bàn trước Barnet Bước sang phút 61, Cambridge United tiếp tục giữ thế chủ động khi đang tạm dẫn 2 - 1 trước Barnet. Dù tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% cùng số lần dứt điểm 10 - 9 không quá chênh lệch, đội chủ nhà vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống dứt điểm trúng đích (6 - 4).

57' I. Heath lập công, Cambridge United ngược dòng dẫn 2-1 Phút 57, từ đường kiến tạo của L. Appere , I. Heath dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Cambridge United. Đội chủ nhà đã thi đấu bùng nổ khi ghi liền hai bàn thắng chỉ trong ít phút để vượt lên dẫn trước Barnet.

52' B. Knight đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Cambridge United Phút 52: B. Knight tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Cambridge United. Phản ứng vô cùng nhanh chóng của đội chủ nhà ngay sau khi nhận bàn thua ở phút 49 giúp trận đấu tại Cledara Abbey Stadium trở lại vạch xuất phát.

49' K. Tshimanga xé lưới Cambridge United mở tỷ số Phút 49, K. Tshimanga bất ngờ dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Barnet vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân Cledara Abbey Stadium. Bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp hai đem lại lợi thế rất lớn cho đội khách trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại League Cup.

48' Thế trận giằng co, Cambridge United nhỉnh hơn về dứt điểm Bước sang phút 48, hai đội vẫn hòa nhau 0-0 trong thế trận khá giằng co khi tỷ lệ cầm bóng là 51% - 49%. Cambridge United tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt hãm thành với tổng số dứt điểm 7-6 (trúng đích 4-1), buộc đối phương phải căng mình phòng ngự với số pha cứu thua 1-4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Cambridge United nhỉnh hơn về độ hiệu quả Trận đấu trôi qua 36 phút với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội là 51% - 49% và tổng số cú dứt điểm ở mức 5 - 5. Dù vậy, Cambridge United tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt hãm thành khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 0, buộc đối phương phải tập trung phòng ngự.

24' Cambridge United nhỉnh hơn về thế trận Trải qua 24 phút thi đấu, Cambridge United đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà tỏ ra chủ động hơn khi đã tung ra 3 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn Barnet phải có 0 - 2 tình huống cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

12' Thế trận giằng co trong 12 phút đầu Trận đấu trôi qua 12 phút đầu tiên với thế trận tương đối giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 51% - 49% . Cả hai bên đều sở hữu 1 - 1 tình huống dứt điểm cùng 1 - 1 quả phạt góc, trong đó Cambridge United nhỉnh hơn đôi chút về chỉ số sút trúng đích với 1 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu Cambridge United tiếp đón Barnet.

Cập nhật lúc 20:54 08/08/2026

Đội hình chính thức Cambridge United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Neil Harris Barnet Sơ đồ 5-4-1 · HLV Dean Brennan 1 Jake Eastwood 2 Liam Bennett 23 Mamadou Jobe 6 Kell Watts 3 Callum Perry 4 Dominic Ball 21 Shane McLoughlin 10 Ben Knight 27 Glenn McConnell 7 Isaac Heath 9 Louis Appéré 13 Matthew Cox 5 Adam Senior 25 Nikola Tavares 6 Zac Williams 4 Danny Collinge 30 Myles Kenlock 22 Oisin Gallagher 8 Charlie Lakin 10 Nnamdi Ofoborh 11 Idris Kanu 20 Kabongo Tshimanga Dự bị Cambridge United 25 Ben Hughes 31 J J Briggs 22 Zak Bradshaw 5 Patrick Bauer 17 Pelly Ruddock Mpanzu 32 Daniel Efobi 19 Shayne Lavery 11 Sullay Kaikai Barnet 1 Taye Ashby-Hammond 35 Craig Farquhar 18 Kane Smith 12 Will Wright 7 Tom Knowles 37 Aaron Liwala-Lukizalamu 33 Bright Siaw Cập nhật đội hình lúc 18:30 08/08/2026

Cambridge United Thống kê Barnet 52% Kiểm soát bóng 48% 12 Dứt điểm 15 7 Trúng đích 5 5 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 5

Cuộc chạm trán giữa Cambridge United và Barnet diễn ra vào lúc 19:00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Abbey Stadium trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup). Với tính chất khắc nghiệt của thể thức loại trực tiếp, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, còn đội thất bại phải chính thức rời giải.

Tính chất một mất một còn ở thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu tại vòng bảng vốn có cơ hội tích lũy điểm số, cuộc so tài tại EFL Cup giữa Cambridge United và Barnet áp dụng thể thức loại trực tiếp ngay từ thời điểm khởi tranh. Điều này đồng nghĩa với việc không có không gian cho những sai lầm và áp lực lên vai hai đội là cực kỳ lớn.

Bên cạnh đó, do đây không phải là trận đấu thuộc vòng bảng nên trận đấu này hoàn toàn không tính điểm hay xếp hạng. Cả hai câu lạc bộ sẽ phải tung hết sức lực nhằm đạt mục tiêu tối thượng là tấm vé bước tiếp vào vòng trong.

Barnet chiếm ưu thế về thành tích đối đầu

Nhìn lại lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội, Barnet đang là bên nắm giữ lợi thế về mặt số liệu. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, Barnet đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Cambridge United.

Tuy nhiên, yếu tố sân nhà Abbey Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để Cambridge United tìm kiếm một kết quả có lợi. Việc thi đấu dưới sự ủng hộ của khán giả nhà có thể giúp Cambridge United san bằng khoảng cách về tâm lý đối đầu.

Nhận định cục diện trận đấu

Mặc dù Barnet sở hữu chuỗi thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 lần gặp nhau gần nhất, tính chất của một trận đấu loại trực tiếp luôn chứa đựng nhiều biến số bất ngờ. Yếu tố sân nhà của Cambridge United cùng áp lực không được phép thất bại sẽ khiến hai đội nhập cuộc cẩn trọng hơn.

Nhìn chung, sự tập trung ở những khoảnh khắc quyết định cùng khả năng tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa then chốt để xác định đội bóng giành chiến thắng trong màn so tài này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambridge United · 1 thắng 1 hòa Barnet · 3 thắng Barnet 1 - 0 Cambridge United BAR Cambridge United 0 - 0 Barnet Hòa Barnet 3 - 2 Cambridge United BAR Barnet 2 - 0 Cambridge United BAR Cambridge United 1 - 0 Barnet CU

Cambridge United 5 trận gần nhất H H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Barnet 5 trận gần nhất H H B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới