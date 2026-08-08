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    Thống kê trận đấu Chelsea 3-0 AC Milan: Chelsea thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn08/08/2026 21:09

    Chelsea giành chiến thắng đậm 3-0 trước AC Milan. Moisés Caicedo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.44. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45+2'
    João Pedro — kiến tạo Moisés Caicedo
    Chelsea
    46'
    João Pedro — kiến tạo Pedro Neto
    Chelsea
    50'
    Moisés Caicedo — kiến tạo Roméo Lavia
    Chelsea
    Thẻ phạt
    45'
    Strahinja Pavlović
    AC Milan
    Đồ thị diễn biến
    ChelseaHT 45'AC Milan

    Thống kê trận đấu

    ChelseaThống kêAC Milan
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    18
    Dứt điểm
    5
    8
    Trúng đích
    0
    7
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    17
    1
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Chelsea vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    João Pedro
    João Pedro
    Chelsea
    2 bàn
    Moisés Caicedo
    Moisés Caicedo
    Chelsea
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Roméo Lavia
    Roméo Lavia
    Chelsea
    1 kiến tạo · điểm 7.13
    Pedro Neto
    Pedro Neto
    Chelsea
    1 kiến tạo · điểm 6.41
    Wesley Fofana
    Wesley Fofana
    Chelsea
    Điểm 7.39

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chelsea
    7.44
    Moisés CaicedoMOTM1 bàn · 1 KT
    7.42
    João Pedro2 bàn
    7.39
    Wesley Fofana
    7.13
    Roméo Lavia1 KT
    6.94
    Josh Acheampong
    6.92
    Cole Palmer
    6.86
    Robert Sánchez
    6.64
    Marco Palestra
    6.62
    Danny Welbeck
    6.51
    Jorrel Hato
    6.41
    Pedro Neto1 KT
    AC Milan
    6.86
    Lorenzo Torriani
    6.67
    Koni De Winter
    6.49
    Luka Modrić
    6.46
    Christian Comotto
    6.41
    Francesco Camarda
    6.34
    Samuel Chukwueze
    6.33
    Pervis Estupiñán
    6.22
    Ruben Loftus-Cheek
    6.13
    Filippo Terracciano
    6.07
    Strahinja Pavlović
    6.05
    Rafael Leão

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chelsea
    Sơ đồ
    AC Milan
    Sơ đồ
    1
    Robert Sánchez
    34
    Josh Acheampong
    29
    Wesley Fofana
    21
    Jorrel Hato
    7
    Pedro Neto
    25
    Moisés Caicedo
    45
    Roméo Lavia
    2
    Marco Palestra
    10
    Cole Palmer
    20
    João Pedro
    18
    Danny Welbeck
    96
    Lorenzo Torriani
    42
    Filippo Terracciano
    5
    Koni De Winter
    31
    Strahinja Pavlović
    21
    Samuel Chukwueze
    14
    Luka Modrić
    28
    Christian Comotto
    2
    Pervis Estupiñán
    8
    Ruben Loftus-Cheek
    10
    Rafael Leão
    73
    Francesco Camarda
    Dự bị
    Chelsea
    4 Tosin Adarabioyo9 Liam Delap11 Jamie Gittens14 Dário Essugo15 Nicolas Jackson19 Mamadou Sarr28 Teddy Sharman-Lowe30 Aarón Anselmino31 Reggie Watson
    AC Milan
    4 Samuele Ricci9 Gonçalo Ramos13 Sankhoun Diawara18 Christopher Nkunku19 Youssouf Fofana23 Fikayo Tomori24 Zachary Athekame27 David Odogu30 Ardon Jashari

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Pedro Neto)
    Phút 47: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Moisés Caicedo)
    Phút 50: Moisés Caicedo lập công cho Chelsea (kiến tạo: Roméo Lavia)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Chelsea · 3 thắng0 hòaAC Milan · 0 thắng
    10/08/2025
    Chelsea
    4 - 1
    AC Milan
    CHE
    12/10/2022
    AC Milan
    0 - 2
    Chelsea
    CHE
    06/10/2022
    Chelsea
    3 - 0
    AC Milan
    CHE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chelsea
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    AC Milan
    5 trận gần nhất
    BHHBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chelsea 3-0 AC Milan: Chelsea thắng đậm thuyết phục
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