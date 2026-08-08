Thống kê trận đấu Chelsea 3-0 AC Milan: Chelsea thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45+2'
João Pedro — kiến tạo Moisés Caicedo
Chelsea
46'
João Pedro — kiến tạo Pedro Neto
Chelsea
50'
Moisés Caicedo — kiến tạo Roméo Lavia
Chelsea
Thẻ phạt
45'
Strahinja Pavlović
AC Milan
Đồ thị diễn biến
ChelseaHT 45'AC Milan
Thống kê trận đấu
Chelsea vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
João Pedro
Chelsea
2 bàn
Moisés Caicedo
Chelsea
1 bàn · 1 kiến tạo
Roméo Lavia
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 7.13
Pedro Neto
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 6.41
Wesley Fofana
Chelsea
Điểm 7.39
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Chelsea
7.44
Moisés CaicedoMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Chelsea
4 Tosin Adarabioyo9 Liam Delap11 Jamie Gittens14 Dário Essugo15 Nicolas Jackson19 Mamadou Sarr28 Teddy Sharman-Lowe30 Aarón Anselmino31 Reggie Watson
AC Milan
4 Samuele Ricci9 Gonçalo Ramos13 Sankhoun Diawara18 Christopher Nkunku19 Youssouf Fofana23 Fikayo Tomori24 Zachary Athekame27 David Odogu30 Ardon Jashari
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Pedro Neto)
Phút 47: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Moisés Caicedo)
Phút 50: Moisés Caicedo lập công cho Chelsea (kiến tạo: Roméo Lavia)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Chelsea · 3 thắng0 hòaAC Milan · 0 thắng
10/08/2025
Chelsea
4 - 1
AC Milan
CHE
12/10/2022
AC Milan
0 - 2
Chelsea
CHE
06/10/2022
Chelsea
3 - 0
AC Milan
CHE
Phong độ & thống kê mùa giải
Chelsea
5 trận gần nhất
TBBTH
AC Milan
5 trận gần nhất
BHHBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)