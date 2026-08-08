Thống kê trận đấu Chelsea 3-0 AC Milan: Chelsea thắng đậm thuyết phục

Chelsea giành chiến thắng đậm 3-0 trước AC Milan. Moisés Caicedo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.44. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.