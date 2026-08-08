TRỰC TIẾP Trực tiếp Chelsea vs AC Milan: Chelsea nới rộng cách biệt 3-0 Trận giao hữu CLB giữa Chelsea và AC Milan diễn ra lúc 19h00 ngày 08/08/2026 tại Stadion Utama Gelora Bung Karno với thành tích đối đầu vượt trội cho Chelsea.

Chelsea 3 - 0 AC Milan Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Chelsea 3 - 0 AC Milan.

81' Chelsea làm chủ thế trận, duy trì cách biệt 3-0 Bước sang phút 81, Chelsea vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi duy trì lợi thế dẫn 3-0 trước AC Milan. Sức ép liên tục giúp đại diện nước Anh áp đảo về chỉ số dứt điểm 14-4 (trúng đích 7-0) cùng 6-2 quả phạt góc. Trong khi đó, AC Milan tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công dù tỷ lệ kiểm soát bóng không quá chênh lệch (52-48).

69' Chelsea áp đảo hoàn toàn thế trận ở phút 69 Bước sang phút 69, Chelsea tiếp tục duy trì thế trận áp đảo khi nắm lợi thế dẫn trước 3 - 0. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 55 - 45 và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 6 - 0), khiến AC Milan gặp rất nhiều bế tắc trong nỗ lực lên bóng.

59' AC Milan điều chỉnh tuyến giữa: Samuele Ricci thế chỗ Ruben Loftus-Cheek Phút 59, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Samuele Ricci được tung vào sân để thay cho Ruben Loftus-Cheek . Trong bối cảnh đang bị Chelsea dẫn trước 3-0, đại diện Italy rất cần một làn gió mới ở tuyến giữa nhằm tìm kiếm sự cải thiện trong thế trận.

59' AC Milan tung Valeri Vladimirov vào sân Phút 59, AC Milan thực hiện sự thay đổi người khi Valeri Vladimirov vào sân thay cho Filippo Terracciano . Trong thế bị Chelsea dẫn trước 3-0, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội cải thiện thế trận.

58' Chelsea điều chỉnh hàng công, Nicolas Jackson vào sân Phút 58, Chelsea thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Nicolas Jackson được tung vào sân thế chỗ Danny Welbeck . Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sức ép lên AC Milan trong thời gian còn lại của trận đấu.

58' Chelsea rút Pedro Neto, tung Geovany Quenda vào sân Phút 58, Chelsea thực hiện sự thay đổi người khi Geovany Quenda được tung vào sân thay thế Pedro Neto . Với lợi thế dẫn trước 3-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu chủ động tính toán nhân sự nhằm duy trì sự tươi mới trong lối chơi.

57' Chelsea áp đảo AC Milan với lợi thế ba bàn Bước sang phút 57, Chelsea đang hoàn toàn chủ động trên sân khi duy trì lợi thế dẫn 3-0 . Đại diện nước Anh làm chủ cuộc chơi với 56-44 thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo về độ hiệu quả bằng 6-0 cú dứt điểm trúng đích (trên tổng số 9-4 lần hãm thành). Phía bên kia, AC Milan chịu trận bế tắc và phải phạm lỗi nhiều hơn với tỷ lệ 5-9 .

50' Caicedo lập công, Chelsea nâng tỷ số lên 3-0 Phút 50, Moisés Caicedo lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea trước AC Milan. Đội bóng nước Anh tiếp tục thể hiện sự áp đảo vượt trội khi liên tiếp ghi bàn để tạo ra khoảng cách rất an toàn ngay đầu hiệp hai.

46' AC Milan điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, AC Milan quyết định tung Davide Bartesaghi vào sân để thay thế Pervis Estupiñán . Đội khách buộc phải có sự thay đổi về mặt nhân sự trong bối cảnh đang bị Chelsea dẫn trước với tỷ số 2-0.

46' João Pedro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea Ngay ở phút 46, từ đường kiến tạo của Pedro Neto , João Pedro đã bật cao đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Bàn thắng chớp nhoáng này giúp đại diện nước Anh nhân đôi cách biệt trước AC Milan ngay đầu hiệp hai.

46' AC Milan điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, AC Milan quyết định tung Sankhoun Diawara vào sân thay thế cho Strahinja Pavlović . Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong bối cảnh Pavlović vừa dính thẻ vàng ở phút 45 và AC Milan đang bị Chelsea dẫn trước 2-0.

46' AC Milan gia cố hàng thủ với Matteo Gabbia Ngay đầu hiệp hai, ban huấn luyện AC Milan quyết định tung Matteo Gabbia vào sân thay thế cho Koni De Winter . Đây là sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia cố lại hàng phòng ngự trong bối cảnh đội bóng nước Ý vừa để Chelsea nới rộng khoảng cách lên 2-0.

46' Modrić nhường chỗ cho Jashari ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Ardon Jashari được tung vào sân để thay thế cho Luka Modrić . Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa ngay sau khi Chelsea vừa nhân đôi cách biệt lên 2-0.

46' AC Milan tăng cường nhân sự với Yunus Musah Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, AC Milan quyết định tung Yunus Musah vào sân thay thế cho Christian Comotto. Trong bối cảnh đang bị Chelsea dẫn 2-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách củng cố tuyến giữa và lấy lại thế trận.

46' Christopher Nkunku vào sân thế chỗ Rafael Leão Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Christopher Nkunku đã được tung vào sân để thay thế cho Rafael Leão . Động thái điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang tạm dẫn AC Milan với tỷ số 2-0.

46' AC Milan thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, AC Milan quyết định đưa ra sự thay đổi trên hàng công khi Gonçalo Ramos được tung vào sân thế chỗ Francesco Camarda . Đội khách buộc phải tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công trong bối cảnh đang bị Chelsea dẫn trước 2-0.

46' Saelemaekers vào sân thay Chukwueze ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Alexis Saelemaekers được tung vào sân để thay thế cho Samuel Chukwueze . Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên nhằm tăng cường sự tươi mới và khả năng tạo đột biến trên hàng công.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+2' João Pedro khai thông thế bế tắc cho Chelsea Phút 45+2', João Pedro tận dụng tốt cơ hội từ đường kiến tạo của Moisés Caicedo để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Bàn thắng muộn ở cuối hiệp một đã cụ thể hóa ưu thế ép sân của đại diện nước Anh trước AC Milan (dứt điểm 6-4, trúng đích 3-0).

45' Strahinja Pavlović dính thẻ vàng ở phút 45 Ngay trước khi hiệp một khép lại, Strahinja Pavlović đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 45 . Tấm thẻ phạt này buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các tình huống tranh chấp ở thời gian còn lại.

44' Chelsea nhỉnh hơn về thế trận trước giờ nghỉ Tiến sát những phút cuối hiệp một, Chelsea nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 56-44 tỷ lệ kiểm soát bóng và tạo ra 5-4 cú dứt điểm trước AC Milan. Dù sở hữu 2-0 cú sút trúng đích buộc đội khách phải có 0-2 lần cứu thua, đại diện nước Anh vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc.

32' Chelsea và AC Milan giằng co quyết liệt Vượt qua 30 phút thi đấu, màn so tài giữa Chelsea và AC Milan vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 0-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 51-49. Dù đội khách nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 3-4, Chelsea lại tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ 2-0 cú sút trúng đích, buộc đối thủ phải có 0-2 lần cứu thua.

12' AC Milan kiểm soát bóng, Chelsea nguy hiểm từ bóng cố định Sau 12 phút thi đấu, AC Milan nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 45 - 55 . Dù vậy, Chelsea mới là đội tạo ra các cơ hội hãm thành cụ thể hơn khi vượt trội 3 - 0 về số cú phạt góc và đã ghi nhận 1 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0).

0' Trận đấu bắt đầu Chelsea tiếp đón AC Milan.

Cập nhật lúc 20:54 08/08/2026

Đội hình chính thức Chelsea Sơ đồ AC Milan Sơ đồ 1 Robert Sánchez 2 Marco Palestra 34 Josh Acheampong 29 Wesley Fofana 21 Jorrel Hato 25 Moisés Caicedo 45 Roméo Lavia 7 Pedro Neto 10 Cole Palmer 20 João Pedro 18 Danny Welbeck 96 Lorenzo Torriani 42 Filippo Terracciano 5 Koni De Winter 31 Strahinja Pavlović 21 Samuel Chukwueze 14 Luka Modrić 28 Christian Comotto 2 Pervis Estupiñán 8 Ruben Loftus-Cheek 10 Rafael Leão 73 Francesco Camarda Dự bị Chelsea 4 Tosin Adarabioyo 9 Liam Delap 11 Jamie Gittens 14 Dário Essugo 15 Nicolas Jackson 19 Mamadou Sarr 28 Teddy Sharman-Lowe 30 Aarón Anselmino 31 Reggie Watson Cập nhật đội hình lúc 18:25 08/08/2026

Chelsea Thống kê AC Milan 52% Kiểm soát bóng 48% 14 Dứt điểm 4 7 Trúng đích 0 6 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và AC Milan trong khuôn khổ Giao hữu CLB sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Stadion Utama Gelora Bung Karno. Trận đấu hứa hẹn mang đến bầu không khí hấp dẫn khi hai câu lạc bộ lớn bước vào giai đoạn thử nghiệm đội hình và rà soát lực lượng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Chelsea

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội, đại diện nước Anh đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Chelsea giành chiến thắng trong cả 3 trận, trong khi AC Milan chưa có được lần nào vượt qua đối thủ và không có trận hòa nào.

Sự áp đảo ở các cuộc đụng độ gần nhất giúp Chelsea bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, do tính chất của một trận giao hữu, thử nghiệm nhân sự và lối chơi vẫn là ưu tiên hàng đầu của cả hai ban huấn luyện.

Nhận định chung trước trận đấu

Màn so tài tại Stadion Utama Gelora Bung Karno là bước đệm quan trọng để cả Chelsea lẫn AC Milan chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới. Với tâm lý thoải mái không bị gánh nặng thành tích đè nặng, hai đội nhiều khả năng sẽ cống hiến một trận đấu cởi mở cho người hâm mộ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Chelsea · 3 thắng 0 hòa AC Milan · 0 thắng Chelsea 4 - 1 AC Milan CHE AC Milan 0 - 2 Chelsea CHE Chelsea 3 - 0 AC Milan CHE

Chelsea 5 trận gần nhất B B T H B AC Milan 5 trận gần nhất H H B T B

Tình hình lực lượng Chelsea ✚ Caleb Wiley (Adductor Injury) ✚ Valentín Barco (Unknown Injury) ✚ Dário Essugo (Fitness) ✚ Emmanuel Emegha (Hamstring Injury) ✚ Geovany Quenda (Unknown Injury) AC Milan ✚ Warren Bondo (Unknown Injury) ✚ Christian Pulisic (Broken Leg)